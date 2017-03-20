我在兩年前寫了五篇文章，重新探討了白色、藍色、黑色、紅色，以及綠色的顏色派原理。顏色派對魔法風雲會非常重要，因為它是機制和風味的骨幹。

然後去年的十一月我寫了篇文章談論五個對色配對。每個顏色都有兩個敵手和兩個同盟，而我在這篇文章中也解釋了每個顏色和兩個敵手為何敵對，以及這些衝突是如何互相連接的。今天我要看看另外五個顏色配對，即鄰色的配對。我要解釋為何每組鄰色配對都能相處愉快，同時談談它們意見不一致的東西。

在我這麼做之前，讓我快速地概括每個顏色的原理吧（從我上面連結的文章中而來）：

白色

白色想要和平。

白色看到的是一個充滿苦難的世界。有許多個體每天都在掙扎，但是這個世界確有足夠的資源可以解決這些苦難。每個人都能得到需要的東西（而不是想要的東西）。苦難是個體不重視群體利益所產生的副產品。

白色想要創造一個沒有不必要苦難的世界、一個每個個體都能獲得最佳生活的世界。實現這件事的關鍵在於教導個體採取對群體有益的行動的重要性，即使這些行動對自己本身並沒有益處。

這個計畫的問題是，它只有在所有人都努力前往同一個目標時才會成功。一旦某些個體將其他東西（比如說他們的欲望）視作優先時，這個計畫就會失敗。這表示白色得額外努力讓群體理解他們自己的能力，並且專注在大局上。

白色想要讓更多人理解它的動機並且分享它們。但是白色知道為了要完成遠景，某些個體必須被引導，而不是靠自己走到終點。

藍色

藍色想要完美。

藍色相信我們每個人出生時都是張白紙，並且有可以變成任何東西的潛能。生命的重點就是要想出你在獲得正確的教育、經驗，以及道具之後能達成什麼。要注意的是，這並不是有個明確目標的任務，而是個在生命中會持續進行的東西。你一定有些東西可以改進、改變，或是適應。生命的旅程就是在你企圖加強自己時持續的發現新事物。

為了讓個體可以如此做，必須要有一個社會接受並鼓勵這種行為。教育機會是很重要的。透過試驗和錯誤取得經驗的地方是必要的。能使用頂尖的工具必須是每個公民的權力。

除此之外，這種生活的方式需要正確的態度。你必須要能接受可能性，但又不能太快行動。藍色知道有許多力量（有些甚至是從內發出的）會導致個體的迷失。時間是個極有價值的資源，因為只有透過時間人們才能獲得進步所需要的工具。這表示個體需要在做任何決定時小心謹慎。仔細思考每個選項然後再做出正確的選擇要來的比倉促決定更好。

藍色講求方法跟精準。因為當一個人想成為最優秀的人時，他是沒有犯錯的空間的。嗯，除非這是發生在一個受控制的環境裡。

儘管藍色想要完美自己，它同時也想要完美它所居住的世界。一部份是為了確保藍色能取得所需要的資源，另一部份是認為，要住在一個已充分發揮的世界中才能充分發揮自己的潛能。因為如此，藍色是對科技最有興趣的顏色，並想要使用最新和最棒的東西。

黑色

黑色想要力量。

黑色看著其他顏色，感覺它們只是想要將世界改變成自己想要的樣子。黑色是唯一的現實主義者，唯一將這個世界視為它既有樣子的顏色。個體只要有力量取得跟保留某個東西，那他就有獲得該東西的自由。這樣力量就是最重要的資源，因為它是唯一可以保證你有能力控制生命和快樂的東西。

這裡要特別說明的是，造成這個貪婪世界的並不是黑色。這世界已經貪婪了，黑色只是學習要如何在裡面強旺而已。黑色有兩個優勢。第一，黑色比其他人更理解和接受這個系統。第二，黑色沒有給自己任何會讓成功變得更困難的限制。

黑色的原理非常簡單：沒有人會比你更適合照顧自己。因此，如果每個人都好好照顧好自己的話，那你就可以創造一個每個人都有人照顧的系統。除此之外，黑色的系統讓所有人都有機會成功。那所有人都會成功嗎？當然不會－不過同樣地，這並不是黑色的錯。這純粹只是世界的運作方式罷了。

弱者會失敗。這就是他們身為弱者的原因。做出任何幫助他們的事情只是延長這個無法避免的結果，以及跟他們一起失敗的風險。這和黑色個人無關。黑色為了成功什麼都做。如果其他人無法做出同樣事情的話，那他們失敗也只是命中注定的。其他人認為黑色這樣很狠心，但黑色認為這樣只是務實而已。

這世界一定會有人受苦受難。同樣地，這並不是黑色的錯。這只是生命中無法避免的事情。黑色只是一個接受這個事實並且依此行動的顏色，如此而已。

紅色

紅色想要自由。

似乎每個人都全神貫注在對生命的意義上。紅色沒有，因為紅色早就知道答案了。是這樣的，你的心會告訴你需要做什麼才能滿足。你只要聽它說的話然後採取相應的行動就好。這並不是個謎。你會持續的被情感轟炸，引導你走上正確的道路。問題是其他的顏色都會忽略這個訊息。

生命是個冒險，讓每個個體都能體驗。關鍵就是要擁抱你的情感，讓它們來引導你。如果你很開心就笑，如果難過就哭。如果生氣就打東西。如果害怕就跑走。傾聽你內心的聲音，這樣你就有機會體驗生命所要帶給你的全部。

有太多個體在生命中懷疑自己所作的決定。紅色沒有。紅色活在當下、紅色是自發性的、紅色擁抱它面前的所有冒險。紅色知道在生命結束時，它可以沒有任何遺憾離開這個世界。紅色只要這樣－在生命中好好做著需要做的事情。/p>

這並不代表紅色是孤獨的。事實剛好相反。生命的一部分就是要擁抱關係。紅色理解熱情、忠誠、友情、以及欲望。當紅色和其他人結合時會是強力和激烈的。不管是愛人還是朋友，紅色一定會在你需要它的時候出現。嗯，除非生命將它帶去其他的地方－不過當它回來時，它一定會在你需要的時候出現的。

對外人來說，紅色看起來似乎有點混亂，這只是因為其他人看不到紅色的內心而已。他們感覺不到紅色的情感的引導。要完整自己的生命需要強大的毅力和奉獻，但是紅色絕對是沒有問題的。

綠色

綠色想要接受。

其他顏色都專注在要如何改變世界讓它變得更好。綠色是唯一不要改變世界的顏色，因為它相信這世界已經完美了。自然秩序是個美妙的東西，擁有生命中所有問題的答案。關鍵就是要學習放鬆並知道眼前有什麼東西。

每個個體在誕生時都具有所需的潛力。美滿生命的訣竅就是理解你生來的使命並且擁抱它。做你應該要做的事情就好。世界是個縝密的系統，而我們每個人都要扮演一個角色。這並不是一個我們要猜測的東西：這是刻印在我們身上的、在我們的基因裡。檢視自己的內心就好。

除此之外， 你必須知道要如何融進大環境裡。自然有個很美妙的架構。生命的一部分是理解你所扮演的角色，以及該角色和生命的互相連結。你並不孤單。你是複雜系統中互相依賴的一部分。

問題是發生的事情太多導致你很容易迷失。有太多個體被生命中瑣碎的細節纏住，讓他們不會後退一步理解環境的全貌。綠色真的相信其他的顏色沒有花太多時間欣賞已經存在的事物。

共通點

在每張魔法風雲會的牌背上（好吧，幾乎每張魔法風雲會的牌背上－是的，我就是在說你，雙面牌！）都有一個稱為顏色輪的五色圈圈。

顏色會和相鄰的兩色同盟，並和遠離自己的兩色敵對。「派戰爭」 中提到了五個衝突，所以我們今天就要來談談五個同盟。

抑制的重要性（白色和藍色）

要了解任意雙色的同盟之前，我們都會從檢視它們的共同敵人開始。對白色和藍色來說，它們的敵人就是紅色了。紅色是衝動、是遵從自己的直覺、是聽從自己的內心。紅色是無法預測和自發的。紅色只注重短期，只有在長期於未來某個時間點變成短期時才會去煩惱它。

白色和藍色認為這很危險。對於專注在整體社會利益的白色來說，這種特性會導致自私的行為，進而破壞鼓勵人們為了群體利益而行動的社會契約。對於專注在想要成為最棒的藍色來說，這種特性會導致做出愚蠢的決定，進而破壞最大化自己潛力的能力。

白色和藍色的同盟因此就是抑制。它是關於花時間仔細思考。對白色來說，這就是專注在計畫、組織，和策略上。為了社會好，你必須要多想幾步確保你能有效地使用秩序的工具。對藍色來說，這就是專注在研究、評估，和預測上。為了找出最佳化的最好路徑，你必須要緩慢並有方法，確保你在做出決定前已適當地分析了各個要素。

當白色和藍色聯手時，它們會專注在建立能取得最長期獲得成功的計畫 。它們會想出一個結果並往回推算來完成它們所選擇的任務。這讓白色和藍色緩慢、被動，並且非常專注在細節上，但是如果計畫無礙進行的話它們就無人可擋了。

要理解白色和藍色意見不一致的東西時，你就必須要看看它們其他的同盟。白色的另一個同盟是綠色，而藍色則是黑色。這表示它們的衝突就是自由意志對天命。藍色相信人們有自主權以及能控制自己要做什麼的能力。白色相信為了促成更好的社會人們都有個必須要扮演的角色。藍色相信個體的決定應該要最大化本身的潛能，而白色則相信它們應該要最大化群體的福利。

選擇的重要性（藍色和黑色）

藍色和黑色的共同敵人是綠色。綠色要擁抱這樣的世界，並且理解每個人在大生態環境中都有自己要扮演的角色。綠色認為，你是誰跟你要扮演的角色都是與生俱來的，它並不是你能決定的東西。

藍色和黑色不喜歡這個個體無法改變自己的身份和目的的想法。對專注在最大化自己潛能的藍色來說，阻止人們要變成什麼的作法破壞了藍色想要成為完美的終極目標。對於想要擴展自己影響力的黑色來說，這會將人們鎖在一個非常狹隘的道路上，進而破壞黑色尋求力量的終極目標。

藍色和黑色的同盟也就是選擇。這是關於給予人們決定自己要成為什麼以及做什麼事情的選擇。對藍色來說，這就是專注在複雜的決定、適應性，和改變上。為了啟發你的完全潛能，你就必須要有更多的選擇，並且在狀況不理想時中途改變的能力。對於黑色來說，這就是專注在動力、機運，和無情上。為了獲得能給予你控制的力量，你就必須要有不管路上有什麼障礙都能選擇自己想要走的路徑的能力。

當藍色和黑色聯手時，它們會專注在創造一個計畫，讓它們可以有最多的選項同時又混淆它們的所作所為。它們想要用一種讓對手不知道是怎麼輸的方式來獲勝。要讓這個計畫成功的關鍵就是要不擇手段來獲勝，同時也要有適應的能力。這讓藍色和黑色更難以預測，但也讓它們計畫的一些環節更容易失敗。

藍色的另一個同盟是白色而黑色則是紅色，這表示它們的衝突就是自由對安全。黑色相信人們有權力可以做自己想做的事，也因此不贊同任何（不是由它們設定的）會限制自由或機運的規則。藍色相信任其發展的混亂最終會成為自我改善的威脅，所以它會給群體支援來控制惹麻煩的個體。黑色相信弱者的個體受難是個讓強者可以興旺的可接受代價。藍色相信社會的角色之一就是要確保安全，讓每個人都能有內省的能力，同時又不需要擔心外來的威脅。

個人主義的重要性（黑色和紅色）

黑色和紅色的共同敵人是白色。白色會將群體的需求擺在最前面。白色相信每個人所做的決定都應該是要能幫助大環境的，即使那樣的決定會對自己造成傷害也一樣。

黑色和紅色不喜歡這個強迫個體做出對自己不好決定的做法。對專注在不計代價取得力量的黑色來說，這樣的決定和它的最後目標是反道而行的。對想要放縱自己衝動的紅色來說，它會強迫你做自己不想做的事情。

黑色和紅色的同盟也就是個人主義。它是關於可以將自己的決定排在第一位的能力。對黑色來說，這就是專注在功績、主動性，和自尊上。為了要適當地推動人們，你必須要有能獎勵那些工作做得更好的人的能力。對紅色來說，這就是專注在激情、熱情，和動機上。為了要遵從自己的內心，能聽取自身衝動的自由是非常重要的。

當黑色和紅色聯手時，它們會專注在消滅任何和所有的限制上。它們既衝動又殘暴，會不計一切執行自己設定的計畫。它們是問題和答案的絕佳平衡。這讓黑色和紅色非常危險，但是容易受到較細微問題的影響。

黑色的另一個同盟是紅色而紅色則是綠色，這表示它們的衝突就是自然對培育。黑色相信個體有能力，即透過無情的機運，可以塑造自己的命運。紅色會內省獲得啟發，相信驅動一個人的東西是與生俱來的而不是後天獲得的。黑色相信個體可以成為想要成為的角色。紅色相信人們是衝動的綜合體，因此必須要接受自己是誰。

直覺的重要性（紅色和綠色）

紅色和綠色的共同敵人是藍色。藍色是要利用智能來收集資料並且最大化自己的潛能。由於藍色太專注在做出正確的決定上，所以它既緩慢又有系統，需要依賴智慧來做出正確的決定。這導致藍色採取冷酷和計算的行為，徹底迴避了任何可能會讓它做出錯誤決定的內心過程。

紅色和綠色不喜歡這個人們不應該聽從內心或是直覺的想法，這個否定內在訊息才是正確生活的想法。對專注在聽取自身情感的紅色來說，如此否定直覺的行為既汙辱人又反績效。對於擁抱本身自然面的綠色來說，放棄直覺這想法既汙辱人又和自己的價值觀衝突。

紅色和綠色的同盟也就是直覺。這是關於尊重所有生物都與生俱有能引導它們度過生命的先天特質。對紅色來說，這就是專注在情感、自發性，和欲望上。要把握每一秒，人們就必須要內省並聽從自己的衝動。對綠色來說，這就是集中在直覺、結盟，和連結上。要成長，你就必須要接受自然所給予的禮物，並且使用它來找到自己一生的使命。

當紅色和綠色聯手時，它們會利用衝動和直覺，以其他人無法媲美的速度行動。它們同時也可以釋放自己的野性來進行狂暴的攻擊。這個方式的缺點就是，如果侵略性的方法無法奏效的話它們就沒有其它的策略了。

紅色的另一個同盟是黑色，而綠色則是白色，這表示他們的衝突是群體利益對個體利益。綠色相信生命的連接，即所有生物都是生命網中的一部分。因為如此，綠色知道看見大環境的重要性，並且尊重每個生物所扮演的角色。紅色相信每個個體都有自己的路，而生命的目標就是要生物專注在它們的角色上。其他人需要照顧自己，但紅色只要搞定自己就好。

責任的重要性（綠色和白色)

綠色和白色的共同敵人是黑色。黑色會發現和利用機運來最大化地塑造自己在世界中角色的能力。黑色會把自己放在第一位，而且決定都是根據是否能促進自己的計畫而做的。基於這種想法，如果能取得想要的力量，那麼黑色就很願意佔他人的便宜。

綠色和白色不喜歡這個犧牲他人來推進自己計畫的想法。對於深信生命之網的綠色來說，這個願意犧牲他人的作法可能會干擾到自然的秩序。對想要保護群體的白色來說，這樣的自私自利會鼓勵人們做出危險和具有破壞性的行為。

綠色和白色的同盟也就是責任。它是關於理解你在大環境中有要扮演的角色，以及思考你的行為會如何影響周圍的人。對於綠色，這就是專注在相互依存、共生，和天命上。每個生物在大自然複雜的生態環境都有自己的角色，哪怕只搞亂一個也有可能造成災難性的結果。對於白色來說，這就是專注在社會、慈善，和成全大我上。群體的利益必須優先於個體的利益，要不然基底的衝動會導致社會的毀壞。

當綠色和白色聯手時，它們會利用群體的力量。在合作之後，一群生物可能會比部份的總和還要巨大。它們可以建立武力並且最終壓倒任何防禦。這個方法的缺點就是集結成群是需要時間的，所以獨自行動的敵人有時候可以比綠色和白色更快。

綠色的另一個同盟是紅色而白色則是藍色，這表示它們的衝突是理性對感性。綠色相信每個個體與生就具有需要完成自己角色的各種能力。這表示成功的關鍵就是要使用自己的直覺。白色相信每個個體的真正目的就是要成全大我。為了達成這個目的，人們必須要忽視自己的衝動並使用智慧來思考要如何才能做出最佳的貢獻。

連結各色

要理解各個顏色動機的關鍵就是檢視它兩個同盟的交集。

白色

白色是關於責任和抑制。你有個要扮演的角色，而為了適當地完成你的目標，你需要不顧一切照著結構走，這樣你才能加強群體的利益。和平的關鍵就是要透過自律完成義務。

藍色

藍色是關於抑制和選擇。為了最大化你的潛能，你必須要好學來檢視你所有的選擇。這需要你仔細評估，並且理解和接受會有多個未來路徑的存在。完美的關鍵就是接受你必須要是有系統和適應性的。

黑色

黑色是關於選擇和個人主義。成功的關鍵就是要知道你必須得不顧一切來完成自己的目標。塑造自己生命的力量只是被看到自己想去哪裡，以及到那裡所需要做的事情的能力所限制而已。力量的關鍵就是彈性和自私。

紅色

紅色是關於個人主義和直覺。如果你想要快樂，那你就要往內看並且聽聽你的身體所給你的訊息。生命中的成功就是要採取行動來滿足衝動。自由的關鍵就是要相信自己和自己的感覺。

綠色

綠色是關於直覺和責任。不需要尋找答案，因為它已經在你眼前了。你的能力和生命中要扮演的角色是與生俱來的，只需要理解它們是什麼並且歡迎它們。接受的關鍵就是理解自己是誰，並且盡己所能來完成自己在生態系統中的角色。

相處愉快

而在大約四千字之後，這就是為何鄰色能好好相處的原因。你們都知道我很愛顏色派，所以我非常想聽聽你們對於今天的主題和專欄的想法。你們可以寄電子郵件或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，和Instagram）來聯絡我。

請在下週回來看看我給兩個依尼翠環境做的風暴量尺。

直到下次，希望你們和鄰色一樣都能相處愉快。