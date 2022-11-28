我在兩週前述說了米斯拉的融合牌是如何誕生的。今天我則是要述說克撒的版本。

Urza, Lord Protector、The Mightstone and Weakstone，和Urza, Planeswalker

翻面 翻面

如同我上次所說，限量版（第一版）是第一個包含有克撒這個名字的牌的系列（像是Glasses of Urza和Sunglasses of Urza—他很明顯喜歡各種眼鏡），但他要到古文明之戰這個第一次提到兄弟之戰的系列才正式成為一個角色。克撒會持續出現在卡牌的名字上，我們要等到以他為主角的克撒傳環境中才會看到他出現在卡牌的插畫上。他會在大戰役環境中回歸，其中他會第一次以生物牌的姿態出現，但卻不是用他的名字。你能說出那個生物的名字嗎？

點擊來看答案 在故事中，克撒將自己偽裝成盲先知。他想要幫助傑拉爾德等人，但又不想讓他們知道他就是克撒。我們當時沒有鵬洛客卡牌（他們要等到多年之後的洛溫才會出現），所以這是讓他以生物出現的方法之一。不過如果你沒有讀小說的話，即使卡牌上的風味敘述有些微的暗示你也不可能猜的到這就是克撒。

克撒終於在Unstable中獲得有標示自己名字的卡牌：Urza, Academy Headmaster。在Unhinged中，克撒會以一顆頭的樣子出現（這是要搞笑晴空號傳說的某個事件—他的頭被砍下來了，但卻以一顆頭的姿態活著）。Unstable裡面有第一個Un-鵬洛客：五色的克撒（因為玩家常常要求我們這麼做，而他們似乎也很喜歡克撒頭這個角色。附帶一提，克撒頭是少數出現在三個不同的Un-系列裡的角色之一）。克撒之後曾以傳奇生物的樣貌（鑄物勳爵克撒）出現在近代新篇中，這是他火花點燃前的樣子。

當Ari和我在建構示範套牌時，我們知道我們需要做一個融合的克撒，而融合後的版本則得是一個克撒的鵬洛客牌。要設計大融合之前的鵬洛客的挑戰之一就是得展現他們到底有多強大。克撒在故事中是個非常重要的角色，所以我們知道他的鵬洛客牌必須要夠勁爆。融合他的牌感覺挺困難的，所以這就讓我們能設計一個非常強力的鵬洛客。我們第一次的版本是這樣的（年輕版本的克撒也會在兄弟之戰獲得自己的卡牌）：

年輕神器師克撒（稀有）

{二}{白}{藍}

傳奇生物 — 人類／神器師

2/4

{X}，{橫置}：將目標總魔法值為X的神器從墳場拿回你的手上。

在你的回合的戰鬥階段開始時，如果你操控一個名為未加工的魔力石，你可以放逐它和～牌名～並且將它們融合為鵬洛客克撒。

克撒是個神器師，所以我們想要使用這點。一個單純的異能就是讓他從墳場撿回神器讓你再度施放它們。我們想要讓較高費的神器比較難拿回來，所以在起動費用中加入了X。克撒是2/4來鏡像米斯拉的4/2。（米斯拉感覺是兩者中比較具有侵略性的那個。）

當克撒變成鵬洛客時，強能石和弱能石變成了他的眼睛，所以這也是一個挑出會真正和角色融合的物件的好機會。不過這裡有個小問題—古文明之戰中已經有強能石和弱能石這兩張牌了。

遺憾的是，不管是從設計或是強度方面來看，這兩張牌都不怎麼讓人興奮。我們討論是否要直接設計新版本並且直接無視舊版，但還是決定不那麼做。在示範套牌中，Ari建議我們直接做一個名字比較普通的魔力石。我們原本想將強能石和弱能石的插畫放在這些牌上面。這是在魔力石成為神器衍生物之前的事情。

未加工的魔力石（非普通）

{三}

神器

當～牌名～進戰場時，獲得2點生命。

{橫置}：加1。

我們想要融合版本的克撒成為一個鵬洛客牌來反映他在故事結束的改變。另外玩家自從我們在Unstable（這是玩家多年的要求）做了一個非永恆的克撒之後也一直要求我們做一個能在永恆賽制中使用的克撒鵬洛客。最明顯的選擇就是做一個擁有許多忠誠異能的鵬洛客，而且要比之前的鵬洛客牌都要來得多。我記得我們挑了六個，因為這就是我們能塞下的最大數量（猜測是這樣）。我們第一次嘗試是這樣的：

鵬洛客克撒

傳奇鵬洛客

忠誠～7

+1 – 將至多一個目標神器生物從墳場移回戰場上。

0 – 派出一個*/*的神器生物，其攻防等同於你操控的神器數量。

-1 – 將目標非生物神器從你的墳場移回戰場上。

-3 – 派出一個具有「若任何來源將對你造成傷害，防止此傷害中的1點。」

-X – 加X到你的魔法力池。此魔法力只能用來施放神器咒語或是起動神器異能。

-10 – 消滅所有永久物。

這些異能有點雜亂。讓我來仔細說說吧：

+1 – 將至多一個目標神器生物從墳場移回戰場上。

-1 – 將目標非生物神器從你的墳場移回戰場上。

克撒以挖出遠古神器，並且想出要如何讓它們再度運作而聞名。我們將這分成兩個異能，因為我們覺得挖掘神器生物應該比非神器生物簡單。

0 – 派出一個*/*的神器生物，其攻防等同於你操控的神器數量。

這個異能出現在許多克撒主題的卡牌上（鑄物勳爵克撒和克撒傳）。

-3 – 派出一個具有「若任何來源將對你造成傷害，防止此傷害中的1點。」

這是致敬克薩之鎧這張牌。

-X – 加X到你的魔法力池。此魔法力只能用來施放神器咒語或是起動神器異能。

這個是最後會成為魔力石衍生物異能的最早版本。

-10 – 消滅所有永久物。

在故事的最後，克撒使用同兆炸掉了所有的東西。這就像是出現在克撒的毀世震盪這張牌上一樣，我們覺得需要在克撒的卡牌上提到這個故事焦點。

克撒的融合鵬洛客大概是示範套牌中最大的亮點（不過所有的套牌都大受好評）同時也讓我們能開始製作兄弟之戰這個系列。

現在我們要談談洞察設計了。我們第一次設計的傳奇生物克撒（即融合牌的前面之一）是長這樣的：

護城勳爵克撒（第一版）

{一}{白}{藍}

傳奇生物 — 人類／神器師

2/2

你施放的非生物咒語減少1來施放。

{七}：如果你同時擁有和操控～牌名～和一個名稱為～另一個牌名～的神器，放逐它們，然後將它們融合為～另一個牌名～。

有趣的是這和推出的版本很接近。非生物咒語小改了一點，變成了「神器、瞬間，和巫術咒語」。我記得這個改變一部份是因為強度，另一部分則是因為風味。除了這點和將攻防從2/2改成2/4之外，系列設計和對局設計對這張牌都感到很滿意。

插畫敘述是這樣的：

背景：兄弟之戰

顏色：白藍的傳奇生物

地點：在亞格斯的海岸上，被摧毀的岩石巨像之上

目的：克撒是兄弟之戰小說的主角，同時也是魔法風雲會最著名的鵬洛客。這張插畫會展現它身為人時最強大的狀態（升級成鵬洛客之前）。他在這時正和他的兄弟米斯拉進行小說中的決戰。

動作：展現從強能石對插畫外的敵人射出紅色光束的克撒。克撒用另一隻手護著同兆。我們可能會看到他背後的風暴海岸，以及沖打著巨象的海浪。我們可能會看到插畫外燃燒的森林（即他射出光線的方向）。這看起來像是個即將要毀滅的世界。

焦點：克撒

氛圍：最終決戰，故事的完結

洞察團隊想出了解決強能石和弱能石問題的方法。雖然它們已經有屬於自己的卡牌了，但並沒有卡牌展現出現在一起的兩顆能石。這兩顆能石最後變成克撒的眼睛了。我們這樣開始的：

強能石和弱能石（第一版）

{四}

傳奇神器 — 魔力石

{橫置}：加{無}{無}。你不能用這個魔法力施放咒語。

{三}：目標非生物神器成為3/3神器生物直到回合結束。

{三}：目標生物獲得-3/-0直到回合結束。

基本的架構一開始就出現了。它有三個異能。一個來匹配魔力石的功能、一個捕捉強能石的感覺，以及一個捕捉弱能石的感覺。讓我們來仔細看看吧。

{橫置}：加{無}{無}。你不能用這個魔法力施放咒語。

這能橫置產{無}{無}而不是{無}是因為它有兩個魔力石。這時的魔力石產出的法力並不能用來施放咒語。

{三}：目標非生物神器成為3/3神器生物直到回合結束。

這個起動異能代表的是強能石。它能產出資源，在這裡則是一個生物。我想生物是3/3應該是要搭配三費的起動費用。美感是個很強力的東西。

{三}：目標生物獲得-3/-0直到回合結束。

這個起動異能代表的則是弱能石（它會讓東西變弱）。這第一個版本只會減攻擊而已。

強能石和弱能石（第二版）

{四}

傳奇神器 — 魔力石

當～牌名～進戰場時，選擇一項：

• 派出兩個無色的1/1士兵衍生神器生物。

• 目標生物獲得-4/-4直到回合結束。

{橫置}：加{無}{無}。這個魔法力不能施放有色咒語。（和護城勳爵克撒融合。）[鵬洛客克撒]

這個版本有一些微調和一個大更動。它改變順序，將強能石和弱能石的效應排在前面。它將強能石的效應改為派出多個小生物而不是一個較大的生物。它大大強化了弱能石的效應（從-3/-0變成-4/-4），讓它能去除生物。最後它更動了魔力石的異能來匹配當時的魔力石神器衍生物。推出的版本將4改成5讓效應變得更強。強能石效應從派出衍生物變成抽牌，這對更多套牌來說更有用。弱能石異能可以殺掉更多生物，從-4/-4變成-5/-5。魔力石異能和魔力石神器衍生物一起變更了。

插畫敘述是這樣的：

背景：兄弟之戰

顏色：無色神器

地點：沙灘的戰場上

動作：展現置於玻璃化黑沙坑中，冒煙的強能石和弱能石。強能石要有微亮的紅寶石光芒、弱能石則要有微亮的綠寶石光芒。

焦點：強能石和弱能石

氛圍：具有強大力量的神器

剩下的就是設計融合版本的克撒鵬洛客了。由於示範版本獲得非常好的評價，所以我們就從那裡開始。第一個洞察設計的版本有六個忠誠異能：

鵬洛客克撒（第一版）

傳奇鵬洛客～克撒

忠誠～4

+2：占卜2，然後抽一張牌。

+1：派出一個具有警戒的無色1/4士兵衍生神器生物。

-2：你獲得「你操控的神器生物獲得+1/+1」的徽紀。

-4：將目標神器牌從你的墳場移回戰場上。

-6：洗你的牌庫，然後放逐牌庫頂的四張牌。直到回合結束，你可以使用這些牌，且不需支付其魔法力費用。

-9：你操控的神器獲得不滅直到回合結束。消滅其他所有的非地永久物。

雖然架構很類似，但效應卻經過了大改。這版還是能派出神器生物，但現在會派出1/4而不是*/*。兩個從墳場挖回神器的效應被合併為一個異能。大招則是消滅你操控的神器以外的所有永久物。新加入的異能之一專注在神器生物上（給予+1/+1），但是其他兩個只是普遍有用的異能，讓你能抽更多牌並且施放它們。

鵬洛客克撒（第二版）

傳奇鵬洛客 — 克撒

忠誠～6

+2：抽兩張牌，然後棄一張牌。

+1：派出三個無色的1/1衍生神器生物。

-2：你獲得一個「你操控的神器生物獲得+1/+1」的徽紀。

-4：放逐目標生物。你獲得等同於其力量的生命。

-7：洗你的牌庫，然後放逐牌庫頂的四張牌。直到回合結束，你可以使用這些牌，且不需支付其魔法力費用。

-9：你操控的神器和鵬洛客獲得不滅直到回合結束。消滅所有非地永久物。

鵬洛客通常都蠻難設計，將忠誠異能的數量加倍就更困難了。但是每個人都知道融合牌（尤其是克撒）會是這系列的主要焦點之一，所以我們必須要將他做好。我們測試了很多次也微調了很多次。每個欄位的功能基本上都相同，即使在執行上有點不同（舉例來說，占卜和抽牌變成抽牌和棄牌）。最大的改變就是第四個異能是從挖神器改為生物去除。我們這麼做是因為克撒需要更多解決攻擊他的生物的方法。另外，這系列的挖神器異能比較多（畢竟這是重要的主題）。為了風味，我們將大招改成克撒可以活過他的毀世震盪（如果你有10點以上忠誠的話）。

鵬洛客克撒（第三版）

傳奇鵬洛客 — 克撒

忠誠～6

你每個回合都可以額外起動克撒的忠誠一次。

+2：抽兩張牌，然後棄一張牌。

+1：派出兩個無色的1/1衍生神器生物。

-0：你這回合施放的神器、瞬間，和巫術減少2來施放。

-4：放逐目標生物。你獲得4點生命。

-9：你操控的神器和鵬洛客獲得不滅直到回合結束。消滅所有非地永久物。