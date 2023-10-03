大家好，歡迎來到魔法風雲會® — 超時空奇俠™的預覽。系列設計負責人Gavin Verhey將會有另一篇文章詳細陳述設計上的細節，而我將探討製作無疆新宇宙產品時所面臨的挑戰，為此我將使用來自於魔法風雲會® — 超時空奇俠™的例子。在我結束之前，我也將會展示兩張很炫酷的新卡牌。希望這會聽起來很有趣！

在最初的時候

讓我們從最廣闊的問題開始：我們如何決定要將那些IP製作成無疆新宇宙產品呢？以下是我們所主要關注的事項：

與魔法風雲會玩家或潛在的魔法風雲會玩家重疊

首先我們要問，怎樣才具有商業意義？這必須要結合現有的魔法風雲會玩家，與潛在的新玩家—包括有著該IP的粉絲、對新遊戲有興趣的，且因為對於該IP的喜愛而願意學習玩魔法風雲會遊戲。基本上，我們的問題在於該產品是否會有足夠的潛在觀眾。如果對於這問題的答案是否定的，那麼其它的一切都不重要了。它不適合出現在無疆新宇宙裡。

超時空奇俠™在這一範疇特別的出色。這是一個深受喜愛，擁有大量跨越多個世代觀眾的科幻品牌。還有就是遊戲玩家與科幻小說迷之間也有著很高的關聯性。

可以很完好的轉化成為魔法風雲會的元素

以便能夠融入一個魔法風雲會系列，該IP需要滿足許多要求。

一：是否有足夠的元素來填滿各種卡牌類型？是否有角色、物件、地點、事件等等來製作激動人心的卡牌？是否足夠製作成為產品？

我們也需要考慮到IP在魔法風雲會遊戲中所覆蓋的主要遊戲動作（進攻、阻擋、保護、傷害生物、使生物喪失能力、破壞生物、強化生物、抽牌和治療等等）。某些IP非常專注於它們有多少東西-它們可能擁有非常小的角色陣容，或則是擁有非常小的覆蓋範圍，使其沒有足夠的元素來填滿一個更大的產品。

二：是否有足夠的元素來填滿系列裡不同的魔法力值與體型？這裡面有著大、中、小之分嗎？某些IP主要環繞於人類角色，這會在需要製作更大的生物時帶來問題。

三：這IP是否有足夠的元素來填滿各五種顏色？魔法風雲會的環境是專門為顏色平衡而設計的。其它的IP沒有這顧慮，因此大部分的時候它們都不太管。

就魔法風雲會® — 超時空奇俠™而言，它偏向於藍色。博士都是關乎於與對手比計謀、使用科技及穿越時空與時間，這些全都偏向於藍色。相比之下， 本質上屬於綠色的內容比較少。（是有一些，這變成了設計團隊的其中一個挑戰。）

四：這IP是否擁有魔法風雲會需要的層面，以便能夠運轉成為遊戲。經典的例子就是迴避。魔法風雲會對局中經常仰賴大量的飛行生物來確保戰場不會阻塞。魔法風雲會® — 超時空奇俠™沒有像往常的魔法風雲會環境裡有那麼多的飛行生物，這意味著設計團隊需得尋找其它方法來提供迴避。

這個範疇關乎於這IP是否具有可以製作成一個好魔法風雲會遊戲的元素。就如同產品需要足夠大量的觀眾一樣，我們也需要確定我們能夠製作出令人信服的遊戲體驗。如果一個IP無法製作成一個有趣的魔法風雲會系列，其餘的一切都不重要了。

魔法風雲會® — 超時空奇俠™非常合適。首先，它擁有60年的內容，因此擁有很多的角色、生物、物件、地點與事件。它擁有充足的內容橫跨所有的魔法力值與顏色（其中包括了某些顏色比其他顏色合適的限制）。在擁有足夠的迴避這方面存在著一些問題，但這是設計團隊能夠解決的。

IP如何應對這問題將會很大程度的影響我們所能製作的產品。只有幾個角色？也許比較適合像 Secret Lair 這樣的產品。有著完整的環境？也許可以做成一個巨大的輪抽系列。魔法風雲會® — 超時空奇俠™看起來很適合一系列的指揮官套牌。我所提到關於顏色與迴避的問題，可以透過降低牌張數量來解決，這讓指揮官套牌成為了最佳選擇。

願意與我們合作的夥伴

假設我們找到了與魔法風雲會觀眾很好重疊的IP，也認為其擁有能夠成為引人注目產品的要素。下一關：IP的擁有者是否對將其製作成為一個魔法風雲會系列感興趣？

製作一個優秀無疆新宇宙產品的其中一部分，就是與授權者建立鞏固的合作關係。我們是魔法風雲會方面的專家，而他們是該IP方面的專家。一個良好的合作關係將帶來一個魔法風雲會的粉絲、IP的粉絲，特別是兩者共同的粉絲都會喜歡的產品。這都得歸功於跟授權者密切的合作。

我們非常的幸運，魔法風雲會® — 超時空奇俠™的授權方The BBC（英國廣播公司）是非常優秀的合作夥伴，也對展示超時空奇俠™感到很興奮。

總而言之，我們找到了一個跟我們觀眾很好重疊的IP。我們所做的前期工作是為了確保可以將其製作成一個具有說服力的魔法風雲會體驗。我們與授權者建立了合作夥伴的關係。現在，我們到了可以開始設計產品的時候（請注意到我們在流程的調查工作做了一些的前期工作）。

產品抉擇

一個無疆新宇宙產品可以有很多的體現形式。它可以是小數量卡牌的Secret Lair。它可以是卡牌以覆蓋形式呈現為兩種型態，一個為IP形式，另一個為魔法風雲會形式，但兩者都會是相同的卡牌文字。它可以混入一個特別系列。它可以是指揮官套牌。它可以是一個小型系列。它可以是一個大型輪抽系列。這裡有很多的選擇。

通常，產品的設計師會與做了探索設計的研發部門合作，來決定那一形式的產品能夠最有效的提高IP的優勢。在魔法風雲會® — 超時空奇俠™，我們決定該產品最適合作為一系列的指揮官套牌。

起初的計畫是有兩款套牌，但在我們的第一個無疆新宇宙指揮官套牌（Warhammer 40,000）取得成功之後，產品的規格就改為四款套牌了。在開始設計產品之前，我們都會先與我們的合作夥伴針對如何製作產品溝通並達成一致。

組建設計團隊

我們在研發所尋找的第一樣東西（有時在更廣泛的公司中），就是我們所說的SMEs（主題專家）。如果我們要將一個IP轉換成為魔法風雲會，我們就得需要該IP的鐵粉。

理想情況下，我們都希望設計負責人（洞察設計與系列設計）是該IP的專家；我們會儘可能完成這點。如果達不到的話—換句話說就是沒有人同時具備領導設計魔法風雲會系列的團隊與擁有該專業知識—我們的後備計劃是確保設計負責人在其設計團隊中有著SMEs，以便在需要時可以諮詢確保IP沒有被誤解。

就魔法風雲會® — 超時空奇俠™而言，我們很快拍板決定：Gavin Verhey是超時空奇俠™的鐵桿粉絲。我多次在San Diego Comic-Con中見過他裝扮成超時空奇俠。 Gavin對製作這產品是如此的興奮，以致於他在其他產品的設計中段就離開來參與製作魔法風雲會® — 超時空奇俠™。 Gavin全程負責帶領著產品的設計，因此洞察設計與系列設計之間沒有任何劃分。研發部門/Studio X還有許多其他主題專家也參與了這項產品的開發。

值得一提的是，除了這些之外，有著IP擁有者的參與就如同有著一個你可以諮詢回饋的夥伴，以確保我們解讀IP上沒有錯誤。The BBC給予我們非常棒的註釋，讓我們能夠調整我們的設計。

弄清楚產品的細節

通常設計團隊被賦予產品設計的任務，但如何最好的呈現該IP就得靠他們來定奪了。

在許多情況下—也包括超時空奇俠™，素材元素要比卡牌可以表現出來的更多，因此設計團隊必須弄清楚該專注於IP的那一層面。與所有的無疆新宇宙產品一樣，我們的任何一項決定都會知會合作夥伴，以確保它們同意目前正在進行的事項。我們的合作夥伴都是該IP的專家，對於我們是否有捕捉到粉絲們喜愛這IP的精髓，能提供很有建設性的回應。他們提供給我們的註釋都被納入下一輪系列的更新中。

讓我們透過魔法風雲會® — 超時空奇俠™具體看看這個過程是如何運作的。Gavin與他的設計團隊在設計起初就知道他們是製作指揮官套牌，但如何劃分每個套牌將由他們決定。

他們起初的想法是像傳統指揮官套牌般製作。這是Dalek套牌。這是Cyberman套牌等等。 但他們發覺這種方法不行。超時空奇俠™不如魔法風雲會一般的傾向於派系為中心點，因此我們在為套牌填上足夠的不同概念時非常地掙扎。在這同時，還有其它一大部分的有趣素材被拒於套牌之外。

設計團隊對劃分的部分越加思索，就越意識到超時空奇俠™的觀眾們已經有他們自己的看法了：根據時間來劃分。粉絲們都是透過時代來識別那個時候是那些博士。如果他們以時代來分類套牌會怎樣呢？接著他們也決定了反派們將會有自己一個套牌，因為許多代表性的都跨越多個時代。

Blast from the Past（綠白藍） Timey-Wimey（藍紅白）

Paradox Power（綠藍紅） Masters of Evil（藍黑紅）

捕捉品牌的精髓

設計無疆新宇宙產品的另一個獨特元素是在於你得確保捕捉到人們喜愛這IP的地方。那些會是什麼將會因不同的IP而不同，但它們是設計一款好無疆新宇宙的關鍵。以下是魔法風雲會® — 超時空奇俠™的設計過程。

Gavin與他的設計團隊清楚知道捕捉博士們與同伴們（與博士同行的人們）將會是製作魔法風雲會® — 超時空奇俠™的關鍵。他們之間的關係是整個系列的核心部分。首先也是最重要的，這意味著他們大部分都會被製作成卡牌設計，但還有一個超出此範圍的需求。博士們與同伴們之間必須得有機制性的關聯性。

起初的方法是查看現有的魔法風雲會設計，看看是否有存在的合適設計。就同伴而言，確實有一款名為「行侶」的機制（源自於依克黎）。如果同伴真的使用了「行侶」的機制會怎樣呢？

它是如此操作的：你免費獲得一張不是在你起始套牌裡的一張卡牌，你只能在操控著對的博士時才能使用該卡牌。但這樣會有一些問題：

由於博士們是指揮官，他們將會重複的被施放，但拍檔們如果離場了就不會回來了。 集換式遊戲卡牌的其中一種樂趣在於它的模塊性讓你可以自由的混合搭配。沒錯，同時使用Amy Pond與The Eleventh Doctor非常的有趣，但將她與The Fourth Doctor或The Thirteenth Doctor組成一隊不也是很酷嗎？ 行侶的文字佔據了文字欄的一大半，這限制了團隊設計趣味性兼好玩的行侶。

這引領他們至使用「與____拍檔」類型的想法。如果每一位博士都能配搭一名同伴為指揮官就會相當的酷了。他們在影視劇裡是配對的，因此這非常的趣味性。他們在限制搭檔起來的指揮官不超過三種顏色的前提下操作。那你該如何設置博士與同伴們以便達到這一點呢？

答案就是將所有的博士設為兩種顏色，而所有的拍檔都是單一顏色。如果任何一個博士只能配對任何一個拍檔，那麼你將至少有等於或小於三種的顏色數量。

這裡稍微離題一下：捕捉顏色與角色是一項棘手的事情。任何一個出現在許多故事裡的角色，都有潛力成為多種顏色。大多時候，一個角色上有多少種顏色取決於IP的需求大於個別卡牌的設計。

比如說，博士們必須是兩種顏色並且與套牌的標誌色吻合。大多時候，這讓設計師們可以專注於最能體現角色的兩種顏色。但有時候，他們必須找到方法來解釋其它組合的合理性。最常見的方法就是專注於故事中呈現你想要的顏色的某一個特殊時刻。

為同伴們選擇顏色則更加的棘手，因為他們只有一個顏色。最初的想法是為所同伴們選擇的顏色，當他們跟所搭配的不是搭檔起來時，組合成套牌所呈現的三種顏色。

這在一些時候是行得通的，但卻要成為穩定的條例就略微困難了。例如The Tenth Doctor是藍紅的。Rose Tyler是純白色—這裡沒問題，但是 Donna Noble在單紅色中比起單白色更為合理，因此這搭配無法達到全部三種顏色。設計團隊決定了搭配角色的風格大於設計模式。

決定哪些該用而那些不該用

無疆新宇宙設計另一個重要部分就是確保IP粉絲們最想見到的都必須要納入其中。IP的規模越大，這個問題就越棘手。就比如超時空奇俠™已經60歲了。超時空奇俠™已經有很多很多的劇集了—超過850集。將每一集都顯示在卡牌上是不可能的。產品根本沒有跟劇集數量一樣多的卡牌數量。這就意味著設計團隊必須選那些該用而那些將會被棄掉。

Gavin與他的設計團隊決定他們將採用一些代表性的劇集（比如「Blink」這一集）然後為每一集各自一張卡牌，但每一集都不會獲得多於一張卡牌以確保可以儘量的涵蓋更多的劇集。他們也決定為每一位博士配上一個傳紀，它將代表他們的一個關鍵劇集。

這無法涵蓋所有東西的問題也一樣影響到角色那裡。這系列只能夠有那麼多的傳奇生物。在超時空奇俠™的六十年裡，擁有龐大數量的角色。不是所有角色都能獲得自己的卡牌。Gavin與他的團隊將他們認為粉絲們就想要的優先，然後再盡可能想辦法延伸到其他角色。例如有很多卡牌的概念是為了沒有獲得自己卡牌的角色可以在畫作上出現而設的，粉絲們可以向他們致意。

使用你的藝術資源

無疆新宇宙產品的其中一個特色就是裡邊所有的畫作都是新的，這是因為它必須根據IP而設。即便是在大多數產品保持原畫的重印，都會得到新的畫作。

這在設計上可能會有著很大的影響。例如通常在一個指揮官套牌裡，每幅套牌設計團隊都會有大約十張新的卡牌。但由於魔法風雲會® — 超時空奇俠™指揮官套牌擁有全新的插畫，Gavin與他的團隊可以自由地根據需求而製作任何數量的新卡牌。這允許他們探索一些機制性的主題（就如時光之息套牌中的時間操控主題），這在平時的指揮官套牌是無法實現的，因為不會有足夠的卡牌來支撐主題。

這也讓他們解決了很少可以合理重印魔法風雲會生物的問題（這在非幻想根據的無疆新宇宙IP是個常見的問題）。

平衡顏色（盡你所能）

設計無疆新宇宙的其中一個關鍵點就是顏色之間的平衡。普通的魔法風雲會產品都會嘗試在每個顏色中有著均衡的代表。指揮官與Secret Lair套牌比起隨機的補充包來說相對比較容易，儘管正常的理解是每個顏色都會出現，且不會有一個顏色出現的比較頻密。

就魔法風雲會® — 超時空奇俠™而言，藍與黑最終成為相對麻煩的兩個顏色。藍色就是要出現在所有的套牌中。就如我之前所說的， 超時空奇俠™理論上偏向於藍色。設計團隊嘗試了一個沒有藍色的套牌，但其帶來的空缺太大了。最終他們決定全部四款套牌都有藍色是沒問題的。

黑色所面臨的問題是相反的。其中三款套牌的指揮官為博士，將黑色加在任何一個博士身上感覺起來不太對，因此設計團隊決定讓一款套牌有黑色，它就是邪惡大師。

如果你們對所有四款套牌都不熟悉，我們是這樣分類它們的：

Blast from the Past 是以重啟前的博士們為基礎，由First Doctor直到Eighth Doctor。這套牌是綠白藍。它以史跡的機制為中心。

是以重啟前的博士們為基礎，由First Doctor直到Eighth Doctor。這套牌是綠白藍。它以史跡的機制為中心。 Timey-Wimey 是以重啟後的前三位博士為基礎，由Ninth Doctor直到Eleventh Doctor。這套牌是藍紅白。它是一個操控時間的套牌，善於運用一款新的穿越時間機制，這機制將讓你在卡牌上添加或去掉時間指示物。

是以重啟後的前三位博士為基礎，由Ninth Doctor直到Eleventh Doctor。這套牌是藍紅白。它是一個操控時間的套牌，善於運用一款新的穿越時間機制，這機制將讓你在卡牌上添加或去掉時間指示物。 Paradox Power 是以Twelfth與Thirteenth Doctors為基礎。這套牌是綠藍紅。它使用一款名為paradox的新異能，當你施放非手牌上的卡牌時這異能將會獎勵你。

是以Twelfth與Thirteenth Doctors為基礎。這套牌是綠藍紅。它使用一款名為paradox的新異能，當你施放非手牌上的卡牌時這異能將會獎勵你。 Masters of Evil 是以超時空奇俠™中的反派為基礎。這套牌是藍黑紅。它帶來了一項名為villainous choice的新機制，它讓你給予對手在兩種負面效果中二選一。

確認與正常魔法風雲會執行相矛盾的地方

無疆新宇宙設計團隊最後的考慮的就是什麼時候他們必須做出一些魔法風雲會平時不會做的事情。我們自己的時空是根據遊戲的需求設計的，因此捨棄我們自己制定好的規則並不常見，但非為最佳化魔法風雲會遊戲建立的IP可能會碰上一些問題。這裡就有一個超時空奇俠™中很好的例子：

其中一個魔法風雲會的規則就是如果我們在繪畫中展示了翅膀，這個角色會飛。這來自於一些早期的插圖描繪著生物們有翅膀，某些更是在飛翔中，但卻不是飛行生物。玩家們基於繪畫會將它們默認為擁有飛行異能的生物，這引起了問題。為了解決這問題，我們制定了一條規則：如果一個生物有翅膀，它就有飛行異能。如果它沒有飛行異能，它就不可以有翅膀。

這就把我們帶到了Weeping Angel這張卡牌。Weeping Angel是超時空奇俠™中很受歡迎的反派。它們呈現為天使的石像。它們有著翅膀。它們的規範是無法飛的。設計團隊甚至再三地與BBC確認以確保無誤。我們不希望魔法風雲會® — 超時空奇俠™沒有Weeping Angel。它們非常的受歡迎。它們有翅膀。它們不會飛。

唯一的解決方案就是打破我們自己的規則。這並不是我們計畫經常做的事情，但在製作無疆新宇宙系列的其中一部分就是了解某些情況將會發生，而我們得做出一些我們平常不會做的事情。

完整預覽

在我結束今天的文章之前，我這裡有兩張預覽卡牌。

首先是一張出現在三幅套牌（Masters of Evil, Timey-Wimey與Paradox Power）裡的地牌，它還以我上邊提到的Weeping Angels為特色。

點擊這裡來看Ominous Cemetery Ominous Cemetery Ominous Cemetery（潮湧閃）

最後，你可能以為已經見到了所有的博士，但我這裡還有一位。點擊下邊來看The War Doctor（來自於Timey-Wimey套牌）。

點擊這裡來看The War Doctor The War Doctor The War Doctor（潮湧閃） The War Doctor（擴圖） The War Doctor（擴圖潮湧閃） The War Doctor（特色牌） The War Doctor（潮湧閃特色牌）

這就是今天最後一張預覽了，我的文章也到此結束。希望你們喜歡我對於無疆新宇宙製作過程的了解。如往常一樣，我希望能得到你們對今天文章、任何一張我所展示卡牌、我所談到的元素，或則 魔法風雲會® — 超時空奇俠™本身的任何反饋。你們可以通過email聯繫我，或透過我的任何社群媒體帳號（Twitter, Tumblr, Instagram和TikTok）與我聯絡。

下週回來與我一起分享「經驗教訓」系列的下一篇。

在那之前，祝你與博士一起旅途愉快。