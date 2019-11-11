在負責洞察設計團隊的過程中，提交設計給系列設計團隊時必須要一併提交洞察設計報告。這份文件的目的是要具體化系列的願景，並解釋系列在機制上的定位，好能平順地轉交給新的團隊。在洞察設計和系列上市間會有很多的改變，所以我想帶大家來看看這中間的過程，尤其是艾卓王權的設計（在這份文件中的代碼是「箭術」）很有趣且能提供很多資訊。

順序是這樣的：我會向你們展示實際的文件，並時不時地解釋發生的事或是解釋背景。其中有一段不能給你們看的部分將會被反黑，但屆時我會向你們解釋我必須這麼做的理由。另外，這份文件有超過 7000 個字（不包含我在中間評論的部分），所以將會被拆成兩篇。由於這份文件同樣也包含了兩個部分，所以這麼切割是再好也不過了。說了那麼多，讓我們開始吧。

「箭術」洞察設計報告

洞察設計團隊:

在這份報告中，我們會從介紹洞察設計團隊以及與創意上的連結—包括與洞察設計團隊有著密切合作的創意團隊開始。洞察設計從未超過五名成員，但這個組合會在四個月的時間中持續的交換。我們同時進行很多產品，所以團隊間成員的互換是很常見的事。雖然和這個系列無關，但這次交換的頻率比平常更高。在創意團隊中，Kelly 負責文字及故事，而 Cynthia 是藝術總監。我們和她們兩人在構築世界上有密切的合作，好確保設計和創意是同步的。

Mark Rosewater（負責人）

Peter Lee

Ethan Fleischer

Mark Gottlieb

Pete Ingram

Dan Burdick

Andrew Brown

Sam Stoddard

Mickey Cushing

與創意團隊的聯繫:

Kelly Digges

Cynthia Sheppard

箭術是一個全新故事線的開端。我們把視線暫時從守護者身上移開來到一個全新的時空，並開始一段新鵬洛客的故事，並在概念上以延續依尼翠的頂底比喻作為基礎架構。讓我從願景的描述開始：

箭術的重點在於讓玩家透過對局來講述他們自己的故事。

在洞察設計的文件當中，我一直喜歡有段願景描述，它能匯總使這個系列和其他系列之間有所區隔的東西。系列設計成員能從這份文件中得到最重要的東西，就是有個清楚的願景讓他們了解設計該往哪個方向進行。

為了進一步解釋我想表達的意思，讓我用個比喻。想像一下你剛買了一套「2017 年超級英雄電影」的樂高，裡面有幾個袋子。其中一袋是神力女超人，另一袋是蜘蛛人，而第三袋則是星際異攻隊。現在你可以把神力女超人和亞馬遜戰士擺在一起，也可以把第一次世界大戰的士兵和美國隊長送作堆；你可以重製整部神力女超人的電影，或著把蜘蛛人、鋼鐵人和禿鷹擺在一起；或是可以擺上所有的星際特攻隊，補齊飛船上的成員。每個操作都和原本的電影息息相關。

但也有一個完全不同的方式：把神力女超人的頭接在葛摩菈的身體上，並給她蜘蛛網發射器；也可以給火箭鋼鐵人的盔甲及禿鷹的翅膀，更可以肆意地照著所想的自由搭配。

長時間的讀者應該會知道我是比喻的愛好者，那在把一個概念扎根於另一個觀眾已經熟知的東西時很有用。我從艾卓王權的工作中所學到最重要的東西，就是一個頂底系列跟其他頂底系列運作起來不同的原因是因為它利用了 a) 為人熟知 b) 結合大家熟悉元件 所組成的空間。這提供了一個很好的模組，讓玩家可以享受遊戲裡不同的元件之間的互動。 另外，由於我們利用了故事敘述上的面向，需要這個系列本身可以用來講故事。確實，一般的魔法風雲會也有部份這樣的內容，但並沒有像艾卓王權一樣扮演這麼重要的角色。那也是我想要在這裡傳達的：這就是能讓系列以自己獨特的方式發光發熱的東西（也就是願景）。 另外別忘了我引用的當下是 2017 年，也就是我交出這份文件的時候。洞察設計會在系列問世兩年前提交報告。

這正是箭術所做的事，它利用了來自卡美洛及童話故事的元件。你可以在迷人公主身上施放催眠咒，等待真愛之吻來喚醒她；或是給佩戴著神劍的仙靈教母一顆毒蘋果。洞察設計團隊把後者稱為瘋狂實驗室效應—讓玩家混搭各種一般不會放在一起的東西。我們覺得不管是重塑原本的故事或利用瘋狂實驗室效應都能帶來令人滿足的遊戲體驗。

這個系列被分為兩個部分：受卡美洛啟發及童話故事的部分。我接下來將告訴你們它們分別是如何執行的。

今天的文章將會是關於卡美洛那一半的設計。

卡美洛

如果你記得我形容艾卓王權時所用的蛋糕比喻，那卡美洛就是蛋糕的基底，而童話故事則是那華麗的糖衣—但當時我並沒有使用蛋糕的比喻來表達（如果在提交報告時我有想到這個比喻方式我一定會用的）。

箭術將會向大家介紹[名稱未定]的時空—蘿婉和威爾的家鄉時空，而那將設定故事開始時的穩定度。我們來到了一個相對開心的世界，雖然有衝突，但沒有什麼橫亙千年的深仇大恨。世界的穩定性透過系列裡我們稱為卡美洛的那一半傳達，也與亞瑟王傳說綁在一起，代表了社會的結構和時空上的政府組織。

我們在洞察設計中所學到重要的一課，是了解到系列的各個部分分別負責什麼。卡美洛並沒有和童話故事一樣能帶來迴響的深度，或是能讓系列感覺新穎那絢麗的部分，但有很多我們可以用來建構世界的基礎元件。如 Cynthia 所說的：「我們無法製作一個灰姑娘的種族。」我釐清了卡美洛的部分該如何在機制上符合這個系列的設計及其原因。洞察設計主要的工作是創造系列設計能用來建構系列的藍圖，也就是整座房子大部分的牆都將建構在系列中卡美洛的那個部分。

卡美洛的部分有著當我們在製作一些經常製作東西時的問題—中世紀的忠誠和騎士—要讓他們感覺新穎有很高的難度。（顯然我們得要靠生物來幫我們完成這個任務。）從機制上來看，我們選擇給它一個非常有架構的特性：它有著最強烈的機制主題，也包含了大部分的關鍵字；它幾乎有著所有的循環，本身的性格也與顏色輪有很強烈的連結。這個系列被打造來提供卡美洛那部分一個很強的基礎性，以用來平衡童話故事那部分—那將能吸引大家的目光，成為設計中更有故事性的那一半。

這些是我們用來提供卡美洛那部分特性的東西：

王室

文明世界被拆成五個王室。由於這是一個魔法風雲會的系列，王室要能扮演提供這個世界性格的角色。每個王室都與魔法風雲會的其中一個顏色連結，也有自己的架構以及需要遵守的規範。

在打造新時空時，洞察設計團隊得要和創意團隊密切配合以了解顏色派要如何在這個世界中展現。顏色派是魔法風雲會的核心價值，而要讓一個時空感覺像是一個魔法風雲會的時空，找到一個方式來把世界分成五個顏色是很重要的。五個王室分別每個顏色一個的概念，在很早期（探索設計和世界構築時）就已經誕生。

白色王室

白色的王室重視忠誠的價值，他們會為了更大的群體利益而彼此幫助。從機制的角度來看，我們利用了讓一個生物能幫助另一個生物或是整個群體的效應。

藍色王室

藍色的王室重視知識的價值。他們會透過探索來讓世界更加進步。從機制的角度來看，我們利用了抽牌、掠奪和占卜這樣與牌張互動的效應。

黑色王室

隨著在解釋每個王室的主題時，我也會提到它們是如何跟機制特性連結的。

黑色的王室重視堅毅的價值。他們在為了達成自己目標上堅毅不拔，並會採取必要的行動來確保王室的穩定。從機制的角度來看，我們利用了黑色從墳墓場裡帶回東西的能力，不管是回到手上或是戰場。

紅色王室

在進到系列中卡美洛那部份的機制特性前值得一提的，是洞察設計創造牌張並非一定是為了付印，而是代表了對這個系列會有影響的概念，以及展示執行它們可行的方法。我將會解釋對每個機制來說什麼是重要的。另外，這份文件不是洞察設計團隊和系列設計間溝通唯一的橋樑。設計負責人通常會親自與系列設計團隊對話，而在系列設計過程中也有許多的來來回回。到了最後，我喜歡把實際的卡牌設計放進洞察設計的報告裡，因為它們能很好地直接展示我所說的東西，並能具體地適用在設計上。R&D 有受過以卡牌方式進行檢視的訓練，所以我在報告中利用了這一點。

紅色王室重視勇氣的價值。他們相信勝利的關鍵在於永不畏懼攻擊。從機制的角度來看，我們利用了紅色在戰鬥中強攻的特性，提供他們進行攻擊額外的誘因。

綠色王室

綠色王室重視力量的價值，他們相信在重要戰役中獲勝的關鍵在於力量比對方強。從機制的角度來看，我們利用了綠色的尺寸和它能把生物不管是暫時或是永久變大的能力。

顯然每個價值都利用了顏色原本專注的機制空間，但我們仍在系列中把它們更加突顯出來。這裡是幾個利用了王室價值的循環：

騎士循環（普通）

這個循環是用來展示五個王室的價值，我們需要一些東西在普通牌的位置來幫助推廣這個概念 （也就是幫助強調這個世界上的顏色派）。系列設計後來找到了另一個完成這件事的方法。

忠誠騎士

2 白

生物～人類/騎士

2/2

當～牌名～進戰場時，你所操控的騎士獲得 +1/+1 直到回合結束。

普通牌有一個名為「[價值]騎士」的騎士循環。他們全部都是一點指定色的三費 2/2 生物，並帶有一個進戰場的效應。這同時利用了該價值的機制主題。

誓約循環（普通）

這個循環展示了其中一個可以把系列推往單色的方式。系列設計最終決定不想要在靈氣循環上用掉五張普通牌的位置。

堅毅誓約

1 黑

結界～靈氣

結附於黑色生物

所結附的生物得 +1/+1

當所結附的生物死去時，將所放逐的牌在其擁有者的操控下移回戰場。

普通牌裡有一個名為「[價值]誓約」的靈氣循環。每張都是一個可以結附於該色生物上的生物結界（因此強度要強一些），且有可以利用該價值機制主題的能力。

探索循環（非普通及稀有）

探索遺落的知識

藍

結界～探索

辟邪

（標註每個你完成的任務。當你完成探索，犧牲以獲得紅利。）

這是我在過去預覽文章中有討論過的探索機制，下面將會聊到更多細節。

• 你操控一個騎士或魔法師

• 你在一回合中抽了兩張牌

• 你操控一個神器

紅利—抽三張牌

我等下會更詳盡地介紹這個機制。非普通循環是設計給限制賽的對局，而稀有牌循環則是讓構築賽可以繞著構築，兩個在主題上都跟王室相連。探索的風味是隸屬於該王室的騎士被派任任務，而稀有牌則會和童話故事以及卡美洛有所連結。

戰旗循環（非普通）

這個非普通的神器循環展示了每個王室的戰旗。它們可以產生適當的魔法力，且有一個在施放正確顏色咒語時會觸發的效應。這個效應試著讓你利用該王室的機制空間，但加上一些細節以避免每個王室主題的循環都感覺一樣。

和靈氣一樣，洞察設計有些過於積極地去推單色對局，而系列設計團隊則認為不需那麼積極並移除了很多低稀有度的循環。

熊族戰旗

3

神器

每當你施放一個綠色咒語時，目標生物獲得 +2/+2 直到回合結束。

王室城堡循環（非普通）

我們嘗試製作一套地循環來支持限制賽裡的單色對局，系列設計認為那並非必要。

紅色王室城堡

地

橫置：加 {C}

{1}，橫置：加 {RR}

這個非普通的地牌循環在插畫中展現了王室，並幫助玩家更密集地專注在顏色上。

領袖循環（稀有）

這個領袖的循環被保留了下來，而你可以看到這張牌是如何進化成阿婭拉的。

榮耀女王

RB06

黑黑黑

生物～妖精貴族

3/3

繫命

每當你施放一個黑色咒語，目標對手失去1點生命且你獲得1點生命。

這個循環繞著每個王室的領袖設計，全部都是在使用適當顏色時有觸發式效應的生物。他們和戰旗類似，但由於是稀有牌的循環所以效應也較大。整個循環可以透過與其他領袖（或許是王室隊長）不同的方式和王室連結，因為那些可能會基於風味的原因而被個別設計。

傳奇神器循環（稀有）

這個循環也被保留了下來，雖然在系列設計中經過多次的修改。

圓桌

3 白（或 5）

傳奇神器

你所操控的騎士獲得 +1/+1。

橫置：加一點任意顏色的魔法力到你的魔法力池。此法力只能用來施放騎士咒語或起動騎士的異能。

在故事中每個王室都有一個特殊魔法神器，那在王室是如何運作中扮演著重要的角色。這些神器被給予適當的顏色並有個很帥氣的效應。

單色對局

每個王室都有自己積極推進的哲學，我們在系列中把這反應到了單色主題上，也就是卡牌會鼓勵你全部或大部分都使用的單一顏色的牌。這也是我們希望在限制賽中推的東西—讓一些玩家只使用一個顏色，而其他使用雙色套牌的人則會著重在其中一個顏色上。

編輯按：實則不然，我們把這段文字移除了，現在還不能讓你知道，你還沒準備好。很快你就會知道接下來要發生的事，但現在時候還未到。在未來的某一天你會知道這個東西—這個充滿魔法的東西—被很不當地隱藏起來了。想當然爾，那天將會令你驚艷，但時候還沒到。

這個章節談論的是尚未公開的未來系列，所以我很遺憾必須把它反黑。

這個系列還有一些為了單色主題所植入的工具：

可選擇的費用

這個工具不只是單色對局，還對主題有很大的影響，所以我將在這裡跟大家分享。可選擇的費用指的是右上角有兩個魔法力費用，當時的計畫是，一個是主要費用而另一個是次要費用—以現在的說法就是替代性費用。主要費用會用來決定總魔法力費用，目的是把需要最大顏色投入的費用作為主要費用來幫助玩家專注於該色上。

可選擇的費用被分成三個類別：（我同樣列舉了我們實驗但最後被放棄的第四個類別。）

類別 #1：顏色專注度較高的咒語費用較低—1 白白（或 4 白）

這個類別藉由降低咒語的施放費用來獎勵放進更多單色的東西。它利用了我們過去會在混血魔法力中所使用的空間，但這個系統不需要計算且讓我們可以在每個費用間調整有色跟無色魔法力的比例（之前混血時的比例是 2:1。）

類別 #2：顏色專注度較高的咒語會有額外的效應—1 白白（或 2 白）

這個類別藉由為咒語加上額外的效果來獎勵放進更多單色的東西，當時檔案裡每個這個類別的咒語都會帶有一個名為「專注」的異能文字。這個文字是為了完成以下兩件事：帶來更大的效果或是一個與第一個效果協同的效果。我們想要的風味是支付更多顏色能讓咒語感覺更「強壯」。

類別 #3：支付有色魔法力可以減低神器施放的費用—1 白白（或 6）

這個類別裡都是神器牌，不管是生物或是非生物都偏向某一個顏色—使用那個顏色施放可以減低它們的費用。不管支付什麼魔法力該神器都是有色的，而這會和一些其他的有色主題有關。許多有色的神器在風味上被用來搭配一些童話故事的比喻（下面會有更多介紹）。

類別 #4：多色牌可以用不同顏色的魔法力來施放—1 白白（或 2藍）— 放棄

這是當洞察設計為了更有故事性而稍微用力推動一個主題時，系列設計用他們感覺完成系列所需元素推回來的一個好例子。我很喜歡可以選擇的費用，但在使用上依然有很多包袱（最大的問題在於規則互動及是什麼構成了費用上所帶來的問題）。顯然固色的機制是在這樣的探索下誕生的。在系列設計抽掉的所有東西裡，這其實是我最難過見到離開的東西，因為在直覺上我非常喜歡有兩個費用的牌。洞察設計的任務是把東西推往新的空間，而系列設計則是去挑戰何時以及在哪裡是最合理的。

我們實驗這個類別是因為單色的主題喜歡有可以被放進兩副不同單色套牌的牌張。為了避免混血牌，這個類別的第一個嘗試是可以在其中一個顏色裡較低的費用。在被證明無法令人滿意後，我們嘗試了總魔法力費用相同，但其中一個費用有的更高顏色專注度的牌。最後我們還是把它們改回了混血咒語。

顏色限制

由於不需要它來讓玩家使用單色，它最後被放棄。

這個類別藉由只對特定顏色有效或當以特定顏色為目標時有更好表現的效應來幫助單色。團隊在這個空間中實驗了一些不同的牌，唯一留在檔案裡的是只能結附特定顏色生物的誓約循環。

顏色觸發

這保留了下來，但做了些調整。

這個類別填滿了每當施放特定顏色咒語時會有觸發效應的永久物，非普通的戰旗循環和稀有的領袖循環（如上）都落在這個類別中。

騎士風味

在一盤以戰鬥為中心的對局中，捕捉卡美洛感覺很重要的一部分正是騎士。我們以幾個方式捕捉他的感覺：

騎士部族

五個顏色都有騎士，每個都有符合其王室的風味。騎士部族牌主要放在兩個顏色—白色和黑色，這代表當你在構築騎士部族套牌時有很多選擇，但得要選擇黑色或白色作為其中一個顏色。部族的效應帶有騎士的風味，他們傾向專注於召喚騎士或灌大騎士的紅利以利在戰鬥中互相幫助。

騎士部族的組件在系列設計中被加到紅色裡，因為他們覺得這個主題夠大可以容納三個顏色（並讓更多的輪抽原型可以使用）。

戰鬥機制

這主要是把騎士和良好的攻擊者做連結，我們感覺在系列裡有個主要出現在—如果不是僅出現在—騎士上的戰鬥機制是很重要的。我們嘗試了許多機制：

騎士精神 N（每當這個生物進行阻擋或被阻擋時，它獲得 +1/+1 直到回合結束。）

這是重新命名過的武士道，最後由於對攻擊方來說太弱阻擋方太強而被捨棄。

銘勇 N （當此生物對任一玩家造成戰鬥傷害時，若它未銘勇，則在其上放置一個+1/+1指示物且它已銘勇。)

這個機制沒有讓騎士在戰鬥中變得更好，也沒有很好地呈現「受訓練的鬥士」的面向。它最後利用了「進行一個任務」的感覺，但我們用另外一個機制完成了這個目標（見下面的探索）。

果敢（當此生物對任一玩家造成戰鬥傷害時，在其上放置一個+1/+1指示物)

這是「斯立茲機制」。風味並不差，但有些太雪球了。

合作（當此生物對任一玩家造成戰鬥傷害時，在另一個目標生物上放置一個+1/+1指示物)

這個「斯立茲機制」的變型在捕捉騎士是如何互相合作上表現得很好，且沒有那麼雪球。

競技 N （當這隻生物被阻擋時，他獲得 +0/+N 直到回合結束。若他未被阻擋，則改為獲得 +N/+0。)

這個機制在狂亂上做了點調整，加上了在被阻擋時會觸發的相關的效應以幫助對局。這個機制表現得不錯，但事實證明它太難讓玩家體會。

訓練 N （每當這張牌被阻擋時，在其上放置 N 個+1/+1指示物。)

最後的這個戰鬥機制是武士道的修正，它有永久的效果但只在攻擊時會有影響。這個機制在對局測試和加強系列中 +1/+1 指示物的主題上有很好的表現。

洞察設計團隊建議使用訓練，但更重要的是—讓騎士有一個有名字的生物戰鬥關鍵字，即使系列設計最後選了其他機制。

我們花了很多時間來探索騎士戰鬥的關鍵字。在這份文件裡附上那麼多的原因，是因為我們一直沒有找到最完美的答案，而想讓系列設計看看我們探索了哪些東西。我希望我們的努力能啟發他們些什麼，但最後，系列設計決定讓騎士有一個關鍵字是沒有必要的。

探索

攻擊城堡

白

結界～探索

辟邪

（標註你完成的每個任務。當完成探索時，犧牲它以獲得紅利。）

• 你操控一個騎士或士兵

• 你操控一個靈氣或武具

• 你使用至少三個生物攻擊

紅利—在每個你所操控的生物上放兩個 +1/+1 指示物。

除了戰鬥以外，另一個和騎士有關的是他們會進行探索。我們利用了一個新的機制來捕捉這件事。探索牌是張需要你完成三個任務的結界，你可以以任何順序完成它們。一旦完成了三個任務，就可以犧牲探索來換取一個較大的效應。不管是自動犧牲或是操控者可以選擇時機都是可以在系列設計中做調整的開關，它們都帶有辟邪也保護在探索任務完成前不會被對手所消滅。

每個系列都想要一些很華麗的東西，而這是我們嘗試放在艾卓王權裡的。系列設計確實使用了它一段不短的時間，但最後決定系列中華麗的角色已經由探險所扮演，而它跟探索太像使得我們無法在一個系列裡同時做兩個。探索一開始出現在原版贊迪卡的設計中但最後沒能出現，我希望有一天我們可以為它找到一個家。

我們感覺這個機制可以成為系列中華麗的機制。外框上需要下額外的工夫，尤其是要幫玩家標記哪些是他們完成的任務。探索也可以不是結界（雖然洞察設計建議使用結界），甚至是一個新的牌張類別。如果這件事情發生的話，它們也可以失去辟邪。

非普通的循環和騎士和王室有直接的連結。（當下第一個任務是有一個騎士或另一個特定屬於一個顏色的生物類別。）稀有的循環也可以和騎士或不同的童話故事做連結。

強化主題

這個主題的比重在系列設計中被調降，但我們依然可以看看它出現的過程。

另一個貫穿整個系列但比較靠近卡美洛那邊的主題是利用正面靈氣、武具及 +1/+1 指示物的強化主題。我們可以看到騎士利用魔法、武器和訓練來加強自己。這個主題主要環繞著白色和綠色。

卡美洛的比喻

最後在這個系列中，我們為卡美洛所做的牌包含了以下這些比喻：

CW01 忠誠侍從—每個騎士都有一名忠誠的侍從。

CW03 會動的鎧甲—一個在流行文化中常見的比喻。

CW06 城堡圍牆—王室受到城堡所保護。

CW07 忠誠騎士—價值騎士循環裡的白色牌。

CW08 女王騎士—強調了騎士和忠誠之間的連結，也稍微致敬了關妮薇和蘭斯洛特的故事。

即便我們製作了受關妮薇和蘭斯洛特啟發的牌，我們選擇和「關妮薇和蘭斯洛特」的故事劃清界線。

CW09 長矛騎士—長矛是騎士的經典武器。

CW10 忠誠誓約—價值誓約裡的白色牌。利用騎士宣誓永遠忠誠。

CW16 戰略攻擊—捕捉騎士是會使用戰略的鬥士感覺。

UW02 榮譽騎士—利用因為榮譽而不得不完成任務的騎士的比喻。

UW03 王室法師—王室總會有一兩個在必要時會施法的法師。

UW06 宮廷大臣—管理城堡的人。

UW09 攻擊城堡—卡美洛中有很多攻擊城堡的場景。

UW13 閃耀盔甲—貴族騎士的衣裝。

RW02 純粹騎士—其中一個比喻是有著最高道德標準的騎士。

RW03 挑戰騎士—這個騎士活在挑戰中以證明自己的價值。

RW04 正義女王—有著最高道德標準的女王。

RW04 歸納薇女王—白色領袖之妻。在領袖不在時領導王室，以歸納薇女王作為藍本。

通常在洞察設計裡當兩張牌被設計出來但無法並存時，我們會把它們放進同一個位子來強調終有一張會離開。通常我們不會把兩張都送往系列設計，但我們這次這麼做因為這是一個很重的頂底設計。

RW06 圓桌禮儀—圓桌聚集了亞瑟王招募一起的騎士們。

RW09 騎士榮譽—強調了騎士間榮譽的重要性。

RW10 圓桌—實際圓桌武士圍著坐下的桌子。

RW11 宮廷地牢—每個城堡都有收容囚犯的地方。

CU02 智慧法師—對王室魔法師的另一個致敬。

CU05 知識騎士—價值騎士循環中的藍色牌。

CU06 流放騎士—利用了騎士擺脫不待見王國的探索的概念。

CU13 知識誓約—價值誓約裡的藍色牌。利用騎士宣誓永遠忠誠。

UU08 尋找遺失智慧—梅林一直在尋找遺失的智慧。

UU11 神秘長矛—強調騎士的魔法裝備。

UU12 知識帽—大家熟知梅林戴了一頂魔法師帽。

RU06 智慧國王—利用了小心評估每個決策的國王的比喻。

CB02 預兆法師—利用了黑魔法師利用黑魔法來預知未來的比喻。

CB05 堅毅騎士—價值騎士循環裡的黑色牌。

CB06 黑暗騎士—利用了黑騎士冒險接受惡魔誓約的比喻。

CB08 殺手助手—殺手是王室的黑暗面。

CB09 復歸騎士—利用殭屍騎士效忠於暗黑大帝死而復生的比喻。

CB10 黑色水晶球—一個讓法師及女巫窺視未來的物品。

這和黑魔鏡感覺太像所以被排除了。

CB11 堅毅誓約—價值誓約裡的黑色牌。騎士宣誓永遠忠誠。

UB03 不滅騎士—有些騎士對自己的勇氣有著過多的認知。

UB10 不死騎士—一個無法殺死的騎士。

UB13 災難一擊—無法治癒的憂傷，費舍爾．金所承受的苦難。

這是其中一個無法留到最後的深入知識。R&D用了「深入知識」來代表只有很了解原本素材的人才會理解的頂底應用。

RB02 王室假冒者—最高級的詐欺。

RB04 隱匿殺手—另一個向有最高技巧殺手的致敬。

RB05 榮耀女王—向惡魔女王的概念致敬。

RB06 女巫大釜—女巫的主要道具。

RB08 摩根魔藥—由摩根勒菲所配置的黑魔藥。

另一個無法付印的深入知識。

CR03 急切證明自己的騎士—利用了會做任何事情來證明自己的騎士比喻。

CR06 勇氣騎士—價值騎士循環的紅色牌。

CR10 勇氣誓約—價值誓約裡的紅色牌。利用騎士宣誓永遠忠誠。

CR12 勇氣的力量—強調騎士在面對危險時的意志。

CR13 魔法漂浮匕首—另一個帶有魔法的武器。

CR14 權力誘惑—利用了騎士在受到誘惑時測驗的比喻。

CR15 攻擊！—騎士投身戰鬥。

CR17 滾油—常見用來保護城堡的武器。

UR02 令人厭煩的小丑—小丑是王室裡的另一個經典角色。

然不知怎麼的，我們最後沒有製作任何小丑。我想那應該是創意團隊有意識而為的決定。

UR05 受封騎士的屠龍者—利用了屠龍騎士的比喻。

UR07 勇敢騎士—這是無所畏懼騎士的比喻。

UR09 贏得競賽—騎士參加競賽以展示自己的勇敢。

UR12 神秘捲軸—另一個梅林的道具。

RR05 誘拐巨龍—會誘拐王室成員（通常是公主）巨龍的比喻。

RR08 石中劍—亞瑟因為拔出了石中劍而成為亞瑟王。

和亞瑟王有關的知名寶劍實際上有兩把。我們把兩把都放進了洞察設計報告中，但發現系列設計裡大多數人都以為那是同一把，所以便把它們合而為一。當我們再回到艾卓的時候，我會確保我們製作一張石中劍的牌，因為我很難過我們這次沒能如願。（這是卡美洛其中一個最廣為人知的比喻。）

RR09 魔法權杖—另一個經典的法師道具。

RR10 無盡競賽—紅色王室有一場永無結束之時正在進行的競賽。

CG05 宮廷騎士—保護宮廷的騎士。

CG07 力量騎士—價值騎士循環的綠色牌。

CG16 馬上競技—馬上競技是騎士公開決鬥很常見的方式。

如我所解釋的，這將會被改為紅色因為紅色是艾卓上發生馬上競技的王室。

CG16 力量誓約—價值誓約裡的綠色牌。利用騎士宣誓永遠忠誠。

UG05 強壯騎士—力大無窮的騎士。

UG06 競技挑戰者—某個人—通常是經過偽裝—參加一場競技只是為了要獲勝以讓某人感到驚訝，常出現在羅賓漢的故事裡。

UG07 探索野獸—參考了除去令人畏懼野獸的探索。

這裡你可以看到我當時並未意識到那其實是引用了一隻特定的生物。（也就是因為同樣的原因很多人忽略了它是一隻傳奇生物。）

UG11 喚醒沈睡的巨人—一個與巨人互動的探索。

UG13 重整部隊—強調騎士通常成群出現參與戰鬥。

RG04 優秀女王—一個總是能贏得戰鬥的女王。

RG09 巨石陣—經典的古老英國遺跡，它在這個故事裡有魔法的特性。

RZ04 湖中女神—她創造了王者之劍並把劍插入石中。

RZ05 羅賓漢—目的是讓有一張牌能捕捉羅賓漢的原型—劫富濟貧。

MZ01 梅林導師—向梅林致敬。

CA05 劍桶—城堡裡武器的收藏。

UA04 獵犬軍旗—白色王室的徽章。

UA05 貓頭鷹軍旗—藍色王室的徽章。

UA06 蛇軍旗—黑色王室的徽章。

UA07 獅子軍旗—紅色王室的徽章。

UA08 熊軍旗—綠色王室的徽章。

RA01遭祟板甲—會自行移動的鎧甲。

MA01 王者之劍—亞瑟王的魔法之劍。

UL01 白色王室城堡—展示了白色王室的外觀。

這不是我們在大部分洞察設計文件中會列舉的東西，只有在有很多個別卡牌設計的頂底設計中才會出現。你下週會看到的童話故事清單包含了很多更好的細節。我們發現大家對亞瑟王傳說的認識並不足，所以我感覺應該要把全部列出來。這個清單也包含了一般的比喻，數量和引用卡美洛的部分相差無幾，因為世界構築很大的一部分是建立在世界中卡美洛那一邊的。

UL02 藍色王室城堡—展示了藍色王室的外觀。

UL03 黑色王室城堡—展示了黑色王室的外觀。

UL04 紅色王室城堡—展示了紅色王室的外觀。

UL05 綠色王室城堡—展示了綠色王室的外觀。

RL01 騎士街區—騎士居住的地方。

呼！如我上面所解釋的，有太多東西無法在一篇文章內講完，所以下週我將會再帶著文件裡童話故事的部分回來。一如往常，我很想知道你們關於今天文章的反饋。你喜歡目睹這份文件並想在未來看到更多嗎？你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（推特、Tumblr 和 Instagram）與我聯絡。

下週回來跟我一起看第二部。

在那之前，希望你為多年前的努力找到發光發熱的地方。