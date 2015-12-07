你有聽過那個...

「我聽Maro說每印一張牌就會有99張牌無法付梓。這有可能是真的嗎？」

「我聽過一些消息。」

「什麼意思？」

「是這樣的，我玩魔法風雲會已經很多年了，並且有朋友的朋友認識在威世智工作的人，而有些剛好是在R&D裡面工作。」

「所以咧？」

「呃，他們會，你知道的，私底下談論一些東西，而我也剛好有些耳聞。」

「像是什麼？」

「像是故事。你想聽聽看嗎？」

「好啊！」

「好，我稱呼這第一個故事為『鏡子中的訊息。』這是很久以前，當R&D在開發暴風雨這系列時候的事了。這是個關於Maro和兩個已經被時間遺忘的實習生的故事。大多數人都不知道，不過Maro實際上並不是被僱用來做設計，而是來當開發的。不過，他還是很積極地想證明他可以做設計，所以他找來了Richard Garfield一起設計這個新系列。這就足夠讓當時的主設計師Joel Mick給他當首席的機會了。」

「他第一次設計就當首席？這聽起來不太可能啊。」

「讓我先說說我的故事，然後你再決定它是不是真的。總之，Maro為了要帶來一個讓人興奮的設計而身負許多壓力，所以他決定要衝擊界限。他設計了一個讓你可以起手時選擇一張牌的新機制。如果你這樣做，你的起手就必須少一張牌。」

「少一張牌而已？就這樣？沒有失去生命或是什麼的嗎？」

「這些牌比較弱，所以你選擇的是以較弱的手牌開始。Maro對於這個想法感到很興奮。每個人在抽不到他們想要的牌張時都會感到惱怒。那如果你能在起手時保證拿到想要的牌張會如何呢？不過這個想法有點瘋狂，所以Maro知道它需要經過測試。幸運地是，魔法風雲會R&D剛好有兩位年輕的實習生可以測試這個機制。為了能祕密觀察，Maro請他們在一個有單向觀察鏡的房間中測試。由於測試進行了一整晚，再加上Maro忙碌了一整天，所以不久之後他就睡著了。」

Mirror of Fate | Alan Pollack 作畫

「然後發生什麼事了？」

「隔天一大早，Maro醒來並發現了一個用口紅反寫在鏡子上的訊息：『套牌變化是這遊戲的命脈，而這機制破壞了它，導致我們試玩了這一生中最不有趣的幾場遊戲。如果這是魔法風雲會設計的未來，我們一點都不想參與。』實習生已不見蹤跡。Maro將這新機制移除，並再也沒有提過它。」

「哇喔！」

「想聽聽另一個故事嗎？」

「當然。」

「我稱呼這下個故事為『設計者和電話。』Brian Tinsman那時主導艾維欣重臨的設計。Richard Garfield在去年世界冠軍賽時帶了一副全是自己設計的牌所組成的套牌去打友誼賽，而Maro也基於這件事提議了一個新機制。裡面有一個機制是將無用的牌洗進對手的牌庫中。Maro喜歡這個一開始牌張不在套牌中，但是可以透過其他方法加入的點子。不過與其讓它是負面效果，Maro比較喜歡正面的牌張，因為這樣比較吸引人－比如說，只要一點紅就可以打玩家或生物5點的閃電擊。」

「這不是太強了嗎？」

「是這樣的，這些Maro暱稱『禁止』的牌張不得在一開始的套牌中出現。你需要先施放其他的牌，讓你將一些數量的禁止牌洗到你的牌庫中，然後你還得抽到它們。這機制有點異想天開，但是Brian喜歡挑戰極限，所以將這些牌加入了檔案中。然後有一天他的電話響了。他接起電話後聽到有個聲音說：『將禁止牌拿出檔案。』Brian不知道電話是誰打的，但是他很喜歡這個機制所以並不打算那麼做。」

「這是依尼翠中艾維欣被釋放出來的系列嗎？」

「正是。Brian認為禁止機制可以反映天使和惡魔是如何被困在獄窖中。設計團隊測試和微調了這個機制。他們開始了解哪些牌可以將禁止牌洗到牌庫中，以及如何讓那些牌不管在牌池中有沒有禁止牌都會讓玩家想要使用。這個想法是，當你在構組套牌時你多多少少會使用到這些牌，所以可以加減使用牌池中的禁止牌。但是在設計時的有一天，他桌子上的電話又響了。一個聲音說：『將禁止牌拿出檔案。如果你不做的話會有壞事發生。』Brian有點擔心，所以他報警了。他們問他這電話是否語帶威脅，但Brian說不盡然。他說這個人只是要他更改設計，而他並不想要那麼做。警方說他們也沒有辦法。」

「真的嗎？」

Vow of Malice | Jesper Ejsing 作畫

「嗯，這些威脅最多只是暗示，而即使那樣也還是非常不明確。Brian決定要忽視這些電話，並且強力地推行禁止這個機制。他和創意團隊合作，想更好地掌握這些禁止牌代表的是什麼，並且開始討論要為這些牌設計新邊框。然後電話又響了。裡面的聲音說道：『將禁止牌拿出檔案。如果你不這麼做很多人會不開心。』Brian開始感到不安了，所以再度通知警察。警察在聽到Brian聲音之中的恐懼之後說他們會追蹤下一通電話，來查詢它到底是哪來的。」

「而這又是什麼時候？」

「幾天之後而已。電話響起，裡面的聲音說道：『將禁止牌拿出檔案。它們不應該被做出來。』在Brian掛掉電話之後警方立刻就打過來了。他們說電話是從這棟建築物裡面打來的！而打來的人是… 開發團隊！他們說這機制無法平衡，會造成各式各樣的比賽問題-以及，天哪，無窮無盡的洗牌！Brian將禁止機制拿出檔案，並且用奇蹟替補。不過到今天，他還是會在聽到電話響的時候不自覺地小小抽搐一下。」

「太酷了！」

「想聽另一個嗎？」

「想。」

「我稱這下一個為『隔日的早晨。』Ken Nagle當時在進行新非瑞克西亞的工作。它是一個橫跨整個環境的故事，有關秘羅地人和非瑞克西亞之間的史詩級戰爭的結局。當時哪方會贏是個祕密，同時也宣佈了兩個不同的系列名稱。Ken積極地想確保這個結局夠震撼，同時也積極地想找出一個夠酷的機制。他認為一個叫做連結的異能就是他所想要的機制。這張牌是由機飛版的B.F.M.而來。這個由一張牌以上所組成的生物的想法已經被提及多年，但Ken想要將這個想法帶入下一個階段。如果有右邊牌和左邊牌，然後你可以將左右邊任意配對呢？」

「你不能只施放左邊或右邊嗎？」

「不行。每邊都需要另一邊才能施放。這個機制不在乎你有的左右邊是什麼，但是你必須兩邊都有一張。這個想法是，你可以混合配對來創造各式各樣的生物，而每邊都會部份定義這生物是什麼，比如說多大隻然後有什麼異能等等。不過，美術團隊非常懷疑這可行性。要讓這想法成真的圖像會非常奇怪，它看起來會像是個小孩子的混合搭配書籍，而不是魔法風雲會系列的美術。很多人也擔心著牌張的設計安排。內文敘述到底要怎麼安排，然後每種組合又要如何表達呢？規則和模板的問題也很多。要讓連結牌張能夠運作需很多時間和注意力。」

「所以Ken放棄了嗎？」

「不，Ken下定決心要讓這個機制能夠運作。當一個問題出現時，他會更努力找出答案。Aaron Forsythe在這系列進入設計後期，也就是設計和開發中間的時段時邀請Ken出去吃晚餐。Aaron是這系列的首席開發，因此想和Ken談談他的一些顧慮。由於餐廳快開了，所以Ken打算用走得過去。當他在路上的時候有輛黑色貨車經過並把他拉入了車內。Ken醒來時發現他躺在一個放滿了冰塊的浴缸裡面。」

手術摘除 | Steven Belledin 作畫

「這是怎麼發生的？」

「先聽故事吧。Ken醒來時看到浴缸旁邊放著他的手機和一張寫著『打911』的紙條。Ken撥了電話並說明了他的處境。911的接線員在聽到浴缸的冰塊之後告訴Ken千萬別動－他這系列的命運可能就會在此被決定了。她告訴Ken在浴缸裡面摸索，看看可否找到牌張檔案夾。Ken發現這個檔案夾正是新非瑞克西亞。接線員請Ken做好心理準備。新非瑞克西亞檔案裡的連結機制不見了。它被移除了。Aaron發現Ken無法放手，所以他在Ken離開檔案的時候用手術摘除了它。」

「然後呢？」

「Aaron並不是個無情的人。Ken在浴缸中也找到了一個等待移植的全新機制，即非瑞克西亞魔法力。Ken將這個新機制放到他的系列中，但還是有些人說Ken會在週末的夜晚尋找遺失的連結機制。」

「我沒想到會變成這樣。」

「你想再聽一個嗎？」

「想！」

「我稱呼這個為『時間漩渦所遺忘的機制。』這個故事讓我們繞一圈回到起點，也就是另一個和Maro有關的故事。那個系列叫做時間漩渦。Maro在設計團隊裡，積極地想要找出一個符合系列『過去』主題，並且備受矚目的酷炫稀有循環。為了這麼做，他知道他必須要找出一個遊戲中尚未打破的規則。這個新機制要和過去有關，所以Maro就想到這個點子。如果有些特定牌張能讓你將正常情況下無法使用的牌放進套牌中會怎樣呢？Maro當時專注在標準賽制上。如果時間漩渦和過去有關，那讓它允許你將以前的牌張放進現在的套牌中會如何呢？」

「這什麼意思？」

「我快講到了。有點耐心吧。Maro的想法是，如果在這張牌在你的套牌中，那你就可以在套牌中使用過去的一種牌四張，即使那張牌不在標準裡。」由於過去有許多破壞平衡的牌，而這些牌可能會干擾標準賽制，所以Maro開始尋找比較可以讓人接受的牌分組。他找到的第一個分組是魔法師這個生物類別。當時，史上最強力的魔法師是Meddling Mage，而在假設他只會進入只支援這張牌的套牌中時，Maro相信開發團隊也會認為他在標準中是可以接受的。舉例來說，這循環的藍色成員是個生物類別魔法師的生物，然後如果你的套牌中有這個生物的話，你就可以使用這遊戲的歷史中任意的一種魔法師。由於套牌中可以有至多四張這個藍色的牌，因此你的套牌就可以使用至多四種過去的不同的魔法師牌張，每種最多四張。」

「那迅咒法師呢？」

「那個魔法師要到許多年後的依尼翠才會出現。Maro開始尋找其他的牌分組-像是魔法力費用為6的神器和結附於生物的靈氣咒語。他找出了六個分組，分別是五色加神器。Maro很興奮地想要將這些新成員放進系列中，但是在他要坐下的時候他聽到了一則廣播。原來有人從倫頓瘋人院逃出來了，所以威世智要提早下班。但是這個檔案當天要進開發，而且Maro真的很想要他的循環在檔案裡。他的同事說這麼做太危險了。這個檔案狀況良好，並不需要這個新循環的加持。再加上這循環有點古怪，而且沒人知道將舊牌放進標準的後果會是什麼。Maro想要留下來將它打進檔案裡，但是他的同事懇求他別那麼做，所以他就妥協然後回家了。」

瘋狂耳語 | Clint Cearley 作畫

「所以就這樣結束了？」

「等等。隔天所有人回到辦公室的時候發現有人扯開了門，並且在辦公室裡面遊蕩。Maro甚至確信有人曾經坐在他椅子上。Maro快速地在座位上尋找他的循環，因為雖然他錯過了將它放進設計檔案的截止期限，他還是想要將它交給開發。但是在他檢查的時候，他發現檔案不見了。沒有人知道遺失的檔案怎麼了。有些人相信檔案還在一個至今還沒被抓到的瘋子的口袋裡面。」

「那，這些故事是真的嗎？」

「他們是這麼說的。」

「我還是不認為第一次設計就當首席有任何道理。」

「那些其他的99張牌總得有什麼效果吧。誰能說這些故事沒有一絲絲的真實性呢？」

「你還有其他的故事嗎？」

「跟R&D無關，但是讓我和你說說古早以前一個大比賽的決賽。我稱呼它為Order and Chaos Orb…」