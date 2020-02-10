隨著塞洛斯：冥途求生的上市，是時候來跟大家聊聊下個系列，也是我心頭上的一塊肉—Unsanctioned 的設計了。在過去幾年，我設計了很多的 Un- 系列（也就是包含許多幽默且有趣內容的銀色牌框系列），Unsanctioned 是第一個不以隨機補充包方式販售的Un- 產品。為什麼會以這樣的方式，以及我們是如何設計當中的十六張新牌的？坐穩了，讓我來告訴你們跟最新Un- 產品有關的點點滴滴。

那些日子的Un-

這一切都是從 Gavin Verhey 開始的。在這個產業中，當我們需要時，得有一個我們可以馬上創造且接著展開的魔法風雲會產品。Gavin 拿到了下面這個產品。這個想法在於花費現在的時間和精力去設計未來的產品對我們有所幫助，因為如此一來在需要的時候，手頭已經有了東西且馬上就可以使用。這個項目的代碼是降落傘，由來是在需要的時候馬上就可以拉開繩子使用。

由於降落傘的天性，這個產品有諸多限制。首先，它不能有時效性。很多我們設計的東西都會和附近的產品有所連結，但由於不知道這產品何時會上市，它得要可以獨立運作且不在乎時程。這尤其會讓重印那些需求量很高的牌變得很微妙，由於還沒有要印製產品的需求，我們不希望讓大家想要的重印牌過量（如果有一個系列重印了一張牌，那會讓其他附近的系列都無法使用）。

有一天，Gavin 跑來找我跟我說他的想法。Unstable 非常成功，也代表的玩家社群對銀框牌有需求。如果製作一盒銀框的牌呢？大部分都會是重印牌，但由於我們從未重印過任何Un- 的牌（除了一些贈卡以外），那將會是一個從未使用過的資源。由於是銀框，不管是什麼時候上市都不會對附近的系列造成壓力。Gavin 提出了一個有一些新全圖基本地及少量新牌的系列，都是我認為設計可以掌握的東西。我跟他說這個想法聽起來挺不錯的。

Un- 也是唯一

要如何執行 Unsanctioned 的想法是在一場由 Gavin 所主持的腦力激盪中想出來的。我們討論了許多年要用半副套牌來做一些東西，那將是一個以年輕玩家為受眾的產品（我們從未做過這樣的東西）並使用半副套牌來產生很棒的效應。Unsanctioned 看似是最適合使用的地方。那將會包含五組三十張的半副套牌，每個玩家將可以把兩個半副合成一副六十張的套牌進行對局。原本的產品內容要求每半副套牌包含三張單色的新牌，以及只能有單面的牌，這代表我們不能在產品中使用機巧，因為它們有著不同的牌背。

Gavin 把這個產品分配給了R&D 成員的Max McCall，接著 Max 找了一個名叫Gaby Weidling 的自由工作者來做出第一版的設計。Gaby 將會負責製作半副的套牌，包含了選擇主題和挑選重印牌，而我將會負責新牌的設計。

在產品設計開始之前，有人問我想要看到什麼新的銀邊牌。有什麼玩家在要求東西是這個產品可以提供的嗎？我說有。這些是我想要看到的東西：

一個對色 Un-指揮官的循環

Unstable 做了一些臨色的指揮官，但並沒有任何對色的銀框Un-指揮官，我希望這個產品可以修正這個問題。問題在於產品的設計有單色套牌，我們要如何放進對色的指揮官呢？解決辦法是製作單色魔法力費用的傳奇生物，且有著第二個顏色的起動式異能以提供雙色的特性。技巧上要確保這張牌在沒有第二個顏色的情況下也可以運作，如果沒有把這半副套牌跟第二個顏色搭配的話，在設計中將會帶來一些麻煩。

一個五色的宿主/增強的指揮官

指揮官玩家對Unstable 最大的一個抱怨，就是我們沒有製作可以使用所有宿主/增強牌（在那個系列裡是綠白）的宿主/增強指揮官。這將會需要一張上有五色魔法力符號的單色牌。在之後講到這張牌時將會有更多內容。

一個新的Un- 鵬洛客

Unstable 有Urza, Headmaster，但我想要另一張Un-的鵬洛客。如等下在我們講到這張牌時你所會看到的，這需要和我們管理鵬洛客的特許團隊有一些協商。

一些回顧

我們會重印來自所有三個Un- 系列的牌。我們不只想要一些可以引用Unstable的牌，還有一些可以引用Unglued 和 Unhinged。

一些玩家預期但我們並沒有製作的牌

有一些玩家預期會出現在Unstable 的牌我們並沒有製作。我想回顧那個清單看我們這次是否可以做個一兩張。

一張新的宿主及一張新的增強牌

我知道我們不能放進機巧，因爲沒辦法印雙面牌（呃，不能印正常牌背以外的東西），但我可以使用Unstable 的另一個主要機制。由於宿主/增強是一個組合，就算只各加一個都能讓機制更加生動。技巧在於我們得找到一個還沒做過的觸發及效應。

Gaby 製作了第一版的套牌，其中包括了一些致敬過去概念的新牌。在提交之後，Max McCall 和Chris Mooney 會檢視這些套牌及重印的選擇，且由我檢查新的牌張設計。即使我有來自很多設計師的意見，在設計上投入最多的是Ari Nieh 和Chris Mooney （他們都是尋找偉大設計師3 出身的）。由於新牌只有十六張，我想一張一張來看應該會很有趣。

Abstract Iguanart

如上面所解釋的，我不只想要向 Unstable 的主題致敬，也包括 Unglued 和 Unhinged。尤其是 Unhinged 最後有些挑戰，因為原版Unhinged 中有些我不喜歡的主題被我要求排除在這個產品之外— gotcha 機制和分數。前者已經被證明不是一個有趣的機制且阻止了玩家間的互動，而後者則是比我們所希望的更難進行。（你剩 9 點生命，然後被一隻攻擊力 3½ 的生物攻擊，你的血量剩多少？很多玩家沒辦法在第一時間回答出來。）另一個 Unhinged 中主要的主題是「在意畫家」，你的牌會在意畫家是誰。這看似是一個我們可以利用的機制。

大多數 Unhinged 中在意畫家的牌讓你會想要放進很多相同畫家的牌。這在休閒的構築賽中表現不錯，但限制賽中的表現則不佳，且在 Unsanctioned 半副套牌的賽制中將不會有好表現。如果換個方向呢？如果這張牌獎勵你使用很多不同畫家呢？這為我們帶來了下個問題—要如何讓你從不同畫家身上得到紅利？我喜歡 +1/+1 指示物這樣簡單的紅利。隨著你使用越多畫家，他就會變得越大。

原版的版本中你會記錄使用過的畫家，但這碰到一些問題。首先，一些畫家的名字並非一直都一樣。舉例來說，有些畫家改變了他們想要出現在牌上的名字，還有一些在法律上更改了姓名。如果不是在意畫家，而是名字裡的第一個字呢？大多數情況下，這將會讓你沒有那個迫切想要使用同一個畫家的牌，但卻清楚地解決了畫家改名的問題、減緩了生物變大的速度也同時平衡了牌張。最終，我們得以創造一個新的生物類別—畫。

Acornelia, Fashionable Filcher

所有從Unstable上得到的抱怨中，最多的大概就是我們少了一個松鼠指揮官。這個系列有 Earl of Squirrel，但由於有疊加效應，我們並不想把它做成傳奇，這樣非指揮官的套牌可以一次放不只一張。大多數的松鼠牌都是黑色或綠色，所以看似這是指揮官應該的顏色。我們曾做過對色的指揮官，我想這是一個我們應該把它放進Unsanctioned當中的信號。

這個設計需要解決很多問題，所以讓我們照著我選擇解決他們的順序來講。首先，大多數的松鼠都是衍生生物。（在魔法風雲會中只有六張松鼠生物牌—兩張來自奧德賽而四張來自Unstable，其中一張還是增強牌。)這代表任何提供的紅利都得和衍生生物相關，而這是一個很大的限制。你得要在意他們在戰場上，代表要把他們找出來或是挖出來；不能在意施放它們，也不能閃爍或回手。你得要很專注於不管是提供他們一個紅利，或是在意他們進入或離開戰場的時候。後者激起了我的好奇心。為了確保這件事會發生，我製作了在松鼠進戰場或死去都會觸發的效應。

這爲我們帶來了第二個問題。就算計入每張是松鼠或是可以派出松鼠衍生生物的牌，我們依然沒有足夠的數量來構築一副指揮官套牌。（我相信名字裡有提到松鼠的牌共有二十二張，其他還有一些可以讓你可以命名派出的衍生物。）要如何在保持松鼠的主題下增加這個數量？由於我們是銀框牌，所以可以在意一個黑框牌所不能在意和松鼠有關的特性—插畫。不再讓松鼠進進出出時得以觸發，我們可以在意玩家施放插畫中有松鼠的牌（數量要多上不少）。是的，大多和松鼠有關的牌插畫當中都有松鼠，但那只是代表會有更多的觸發，這我是可以接受的。

最後一個問題是解決我們要如何製作一張帶有不同顏色起動費用的單色牌，而整張牌依然能感覺像是沒有額外的起動式費用。基於建構這個循環的方式，這張牌需要是帶有一個綠色起動式異能的黑色牌。在早期，我想到了所有觸發都會產生一個由玩家控制橡實衍生物的想法。我決定要有兩個起動式異能—一個是黑色一個是綠色，目標是讓它們在主題上看起來感覺連接。我嘗試了許多不同的東西，但最簡單的其實是一開始所嘗試的那一個：黑色的起動式異能讓生物 -X/-X，而綠色的起動讓生物 +X/+X 。我讓兩個異能的模板一致，並接著給它們適當的費用（讓東西變小比變大要強，因為前者可以去除東西）。這張牌只有黑色的話不錯，但加了綠色後絕對增加了更多利用價值。有一些顧慮是在自己本身的套牌中並不會有太多觸發，不過我決定要優先解決指揮官的需求。最後我們多加了一些松鼠的數量來幫助這件事。

兩個有趣的小故事。其一是在我提交這張牌上去時，它利用了橡實衍生物。繪圖設計師 James Arnold 建議我製作一個橡實的標誌，且當下就被我接受了。其次，這張牌是在我花了一整個下午想一個最好的松鼠名後命名的。我試著讓他繞著一個和松鼠有關的字，而在我發現Cornelia 的開頭是「corn」的時候，我就知道我找到答案了。這張牌在設計中的名字是 Acornelia, Goth Squirrel，但不足以讓人抓到我們想要引用 Squirrel/Girl 的雙關（「Squirrel」這個字會根據你來自的地方而有不同的發音），所以我們把它改掉了。

Alexander Clamilton

在 Unglued 裡，我想要調侃我們喜歡把動物做成人類的傾向，所以我想了感覺最傻的動物。 我想到了蚌，於是設計了Clamfolk。且由於我們在回顧有趣的Unglued 內容，我建議我們製作一隻新的Clamfolk。和之前的Clamfolk一樣，關鍵在於要確保它有一個很棒的名字。Gaby 建議了Clamity Jane，我覺得這很有趣，但有些擔心並沒有夠多人知道Calamity Jane 是誰（她是一名拓荒者，也是知名的狙擊手）。所以我打電話給 Pit，請他幫我找到最棒雙關語的蚌名。有一天Chris Mooney 建議了Alexander Clamilton，我說，「我們可以停止了，我們已經找到牌的名字了。」

我們知道這張牌要叫做Alexander Clamilton，也知道它是帶有一個紅色起動異能的純藍牌，但功能是什麼？我們試著從了解玩家對 Alexander Hamilton 的認識開始。顯然音樂家 Hamilton 廣為人知，這讓人們對他有更多了解。首先，他是一名多產的作家；其次，他隸屬於政府；第三，他在一場決鬥中死去。我們能怎麼利用這些元素？Chris 建議這張牌利用曾經在 Unhinged 和 Unstable中出現過的 Wordy這個關鍵字（a 如果一個咒語的規則文字有超過四行就是Wordy）

至於紅色的起動式異能，我們的想法是讓Alexander Clamilton 決鬥，紅色也是互鬥的次要顏色。Chris 一開始的設計讓你開始一盤互鬥的小遊戲。Ari 建議我們把它跟 Wordy 的機制結合，並想出了在意牌庫頂的牌有多 Wordy 來加大攻擊力的想法。這讓我們得以把第一個異能的效應做成占卜以讓你為決鬥做準備。我們把它做成 0/4，這樣你就會真正需要Wordy 的牌來讓他在決鬥中獲勝。

他一開始只是一張Clamfolk 參謀，但Chris 想出了讓他也同時是反抗軍的絕妙想法。

Bat-

我們知道我們想要製作一組宿主和增強牌，這也是我們最後選擇Bat- 作為增強牌的原因。我們並沒有一定要把它做成什麼顏色，唯一一個我在前期提出來的是希望它們在不同顏色裡。所以為了製作增強牌，我寫下每個我們會用在增強牌上的觸發。

每當你受到傷害時， . . .

在每個結束步驟開始時，如果本回合中有任一對手受到傷害 . . .

在你的維持步驟開始時， . . .

每當一個非衍生物的生物進到戰場， . . .

每當你以兩隻或以上的生物進行攻擊， . . .

每當一個由你所操控非衍生物的生物死去時， . . .

在每個維持步驟開始時，如果本回合中你曾擲過骰子， . . .

每當此生物對玩家造成戰鬥傷害， . . .

每當此生物阻擋時， . . .

在每個結束步驟開始時，如果本回合中有神器在你的操控下進到戰場， . . .

每當一張地在你的操控下進到戰場， . . .

魔法力起動費用： . . .

魔法力起動費用，從你的墳墓場中放逐一張生物牌： . . .

我們找出了所有直觀的選擇，還有一些沒那麼直觀的。透過宿主/增強的對局測試，我們了解最棒的觸發是那些玩家可以有機會讓它發生的。Half-Orc, Half- 有個在意對手受到傷害的觸發，如果我們稍微調整一下呢？如果讓它改為在意對手失去生命呢？這樣依然會在意傷害，但也同時會在意對手支付生命。為了把它跟巨魔做區別，我們把門檻做得比1高。最後選了3，我們認為這是一個可行但並不容易的數字。

接下來就是了解我們希望那是隻什麼生物。觸發必須要是黑色，所以我嘗試了解什麼黑色的生物可以帶來有趣的增強。我們已經在Unstable 裡做過殭屍和忍者，而第一個想到的是吸血鬼，但接著了解到蝙蝠將會有相同的感覺，且不需要有那麼多紅利。蝙蝠讓我們 +1/+1，也讓我們加上飛行。過去只有蜂鳥式唯一讓我們可以加上飛行的增強牌。

希望你能做出很多蝙蝠生物。

黔驢技窮

這是所有我今天的內容，希望標題的「第一部」暗示了我還沒講完。我很想知道你們對於今天專欄、Unsanctioned、或任何提到牌的反饋。你可以寫email 給我，或透過我的任何社群媒體帳號（推特、 Tumble 和 Instagram）與我聯絡。

下週回來跟我一起看第二部。

在那之前，希望你做一些未經認證 (unsanctioned) 的事。