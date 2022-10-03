我會在這週和下週述說許多Unfinity的個別卡牌設計故事。這些專欄比較酷的地方就是Unfinity是我很久沒從設計第一天帶到最後一天的系列，所以我知道所有的故事。我這第一篇文章會談到這系列中的許多傳奇卡牌，而它們也都會有個世紀中期現代主義風格的補充包添趣版本。

Ambassador Blorpityblorpboop

我們今天的第一個故事和卡牌的設計無關而是和它的命名有關。這次撰寫Unfinity名稱和風味敘述的是個頂尖的喜劇團隊（團隊包括LoadingReadyRun的Kathleen De Vere、Cameron Lauder、Graham Stark、Seanbaby、Austin Bridges、我，與負責團隊的Ari Zirulnik）。

這過程是這樣的：我們每週都會拿到幾張牌，然後他們會和我們說這些牌是需要名稱、風味敘述，或是兩者皆要（不需要名稱的原因是可能在設計時就取好了，然後我們也對該名稱很滿意）。每個成員都要為每個欄位提出至少三個建議，不過如果有更多的話也是沒問題的。

我在設計開始時想到的一個點子就是一張牌如果有個超長又古怪名稱的話應該非常滑稽有趣。我不確定會是哪張牌，但仍然保持關注。我不知道為什麼Ambassador感覺是正確的地方。他是個我們特地為這系列創造的外星種族：Blorbian。（Captain Rex Nebula不小心倒船撞到了Blorbian的母星，所以Myra就給了他們園區的終身票。）他感覺就是正確的牌。另外他的名字也在規則敘述中提到了兩次，所以就更好笑了。我第一次的嘗試就是Ambassador Blorpityblorpboop。我真的不知道這名字是哪來的，但它就完整地跳出來，而我也瞬間就愛上這名字了。

我感到非常興奮，並且和我的設計團隊分享了這名字。他們有點懷疑。他們問我們是否該縮短它，我說不行。他們問它是否應該有更少重複的聲音。有太多b和l和p，以及更多o。我說就是這些才讓這名字這麼好笑。我知道它的命運取決於Ari。我是撰寫團隊的一員，也有提出建議的資格，但帶隊的是Ari。如果Ari不喜歡它的話，那不管我多喜歡它都不會是最終的名字。這就導致了下列的對話：

我：好吧Ari，我需要知道我們對於幽默感的同步率有多高。我要給你一個卡牌名稱，然後你要告訴我這是否好笑。

Ari：沒問題，來吧。

我：Ambassador Blorpityblorpboop。

Ari：這非常好笑。我們不能動它。

我：我想這是一個美好友誼的開端。

Comet, Stellar Pup

Unsanctioned是個盒裝的Un-主題產品，裡面有十五張新的卡牌設計。其中之一預定是個鵬洛客，所以我就帶著整張Un-鵬洛客點子的清單去詢問當時負責鵬洛客的團隊。

這裡面其中之一就是隻狗。不是個像狗的人或是會講話的聰明狗，只是隻普通的狗狗。這就只是隻會在依尼翠挖出骨頭，然後跑去贊迪卡把它埋起來的狗。狗狗鵬洛客是個我多年來在部落格和社交媒體上常常收到的要求，而我也很想做一隻。

Un-系列感覺就是個完美的地方。有趣的是，當我提出狗點子的時候，他們給我的回覆是：「嗯，也許我們可以在黑框做這個。」所以我使用了一群嗶寶（這也是我們如何獲得B.O.B.的原因）。快轉到幾年之後，我們在處理Unfinity。負責鵬洛客的團隊（至少負責魔法風雲會系列的）已經換人了，所以我再度提出狗狗鵬洛客的想法，而這次得到的回覆則是「好啊，沒有問題。」

我們要解決的第一個問題就是，你要如何捕捉狗狗鵬洛客的風味呢？在思考許久之後，我們得到的答案是，如果它不聽你的話呢？如果這隻狗能做很多酷把戲，但它卻只會做它想要的，而不是你想要的呢？由於這是個Un-系列，創造隨機性的最好方法看起來就是用骰子了。（這是在龍與地下城：被遺忘國度戰記加入擲骰子之前的事。）

我們想要每個動作都是狗會做的事，然後對你來說也大多是正向的。我們先列出了一堆許多狗會做的事（追松鼠、挖出骨頭等等）。我們然後將這些變成我們認為有用的異能。

除此之外，我們發現我們有改變忠誠值的方法。Comet總會有時候不爽然後離開的時候，所以我們就設定一些異能會獲得忠誠、其他則是會減少。Comet的設計名字是萊卡，即第一隻上太空的狗。我們覺得狗狗鵬洛客應該是白紅，所以我們確保它的機制有符合顏色派。我們第一個設計是這樣：

萊卡

{一}{紅}{白}

傳奇鵬洛客～萊卡

在你的主階段開始時，丟一個六面骰並照著結果做：

1或2～追松鼠～獲得骰子結果的忠誠值，然後派出兩個1/1綠色的松鼠衍生生物。它們獲得敏捷直到回合結束。

3～挖出東西～失去1點忠誠值，然後將墳場裡的一個神器拿回手上。

4或5～攻擊～失去2點忠誠值，然後牌名對任何目標造成等同於其忠誠值的傷害。

6～做把戲～獲得1點忠誠值，然後用兩顆骰子再丟一次。

第一是追松鼠。這會給你一些松鼠。由於這是1或2，我們使用了系列中其他地方用到的機制，即擲骰子結果會影響你效應的大小，而在這裡則是你會獲得多少忠誠值。為了風味的關係，以及為了符合系列中的衍生物，我們將松鼠做成綠色的，但派出1/1衍生物主要還是白色的領域。

第二是挖出東西。神器感覺是最接近挖出骨頭的東西。這就是純白的效應了。

第三是攻擊。前兩個異能都是白色的，所以我們想要一個紅色的異能。直擊傷害感覺不錯。為了加入一點隨機性，我們決定將傷害和忠誠值綁在一起。基於某些原因，我們在第一版中讓你先失去忠誠值。

第四則是我們想要加入額外刺激感的要素。Comet有機會做一件事以上。

我們覺得第一個異能應該能獲得忠誠值，然後第三個異能應該失去忠誠值，所以我們讓第二個異能失去忠誠值，然後第四個異能獲得忠誠值來平衡。在這第一個版本中，你失去的忠誠值會比獲得的要來得多，這樣才能確保Comet不會永遠待在戰場上。

這基本的架構可以運作，但我們需要做出一些改變。第一，我們需要做至少一個0：異能的忠誠值異能（這也讓Comet成為第一個只有一個忠誠值異能的鵬洛客）。遺憾的是，我們沒有足夠的風味敘述空間。

我們然後用忠誠值符號來表示忠誠值的加減。「追松鼠」異能改為一個獲得二點忠誠值的異能來節省空間。「挖出東西」異能從神器改為低費咒語來最大化它在大多數套牌中的可用度。「攻擊」異能則是將失去忠誠值改到造成傷害之後來強化它。「做把戲」異能基本上沒變。

這故事最後一部分就是我們審視並思考它應該是要個橡實符號或是個永恆合法的牌。自我們創造它之後，擲骰子已被加入永恆魔法風雲會，所以我們決定它可以永恆合法。我們的狗狗鵬洛客可以在Un-以外的套牌中出現。Comet真是好狗狗。

Devil K. Nevil

Devil K. Nevil這點子是在世界建構很早期就出現的。我們這系列想要一個不怕死的傢伙（因為這是個我們想要使用的比喻），而由於這是魔法風雲會，讓魔鬼來擔當這個角色真是太適合不過了。我們想要 Devil K. Nevil這比喻來使用的設計就是它要跳過東西。這在機制上有辦法做到嗎？

我們問的第一個問題是：Devil K. Nevil要跳過什麼東西呢？我們想要這些是戰場上的東西，這表示它必須要是地或生物。跳過地在風味上比跳過生物要無趣的多，所以我們決定他要跳過生物。那，跳過生物又是什麼意思呢？由於這是個Un-系列，我們第一個想法是讓他真的跳過生物。但這要怎麼進行呢？

我們將一堆生物排排站然後嘗試了一堆方法讓他跳過去。我們扔他、拋他、丟他，嘗試了各種方法。感覺最棒的方法就是他在生物堆前升空然後在他們之後的地方落下。這動作很好捕捉了我們想要的風味。

我們最後使用的方法就是一個我小時候在露營玩的遊戲。首先你要拿一張折過的紙，將它的一半放在桌邊，然後往上彈讓它飛到空中。魔法風雲會卡牌的重量剛剛好，所以讓我們可以將Devil K. Nevil面對他即將要跳過的一排生物。我們喜歡這個Devil K. Nevil（在和他的操控者諮詢之後）可以決定要跳過多少生物的點子（當然限制就是戰場上的生物數量），所以這張牌也有點「冒風險」的要素。我們然後就可以依Devil K. Nevil跳過的生物數量來獎勵他。+1/+1指示物和敏捷最後就是完美的答案。

我們輕易地想出了這些，而且對他的運作方式也感到很滿意。不過有個小問題。你要如何在規則敘述中解釋這些呢？我們的嘗試是這樣：

敏捷

當牌名進戰場時，將戰場上任意數量的生物水平並排，並且離桌邊至少一張牌的距離。將牌名水平放在桌邊，然後將牌名彈到空中。如果他落在最遠的生物之後，每跳過一個生物他就獲得一個+1/+1指示物。

我們將這個敘述拿給這系列的編輯Matt Tabak看，而他的回覆則是「這敘述得要更長一點」。事實上，他不確定這是否能全部都塞在牌上。有太多東西要解釋了，而魔法風雲會的規則敘述也因為其精準性常常得加上更多字。除此之外，我們也想給這張牌風味敘述，因為他是我們的主要角色之一。

設計團隊有點灰心。當我們展示他給其他人看的時候，他們很快就知道他要怎麼運作。它是個非常頂底的設計，所以當你看到它的展現方式時你就會知道要怎麼做。但是要用規則來表現就不是這麼一回事了。

我們就是這時候靈光一閃想到一件事。這是張橡實牌（因為在乎身體靈巧），所以我們可以使用普通永恆卡牌不能用的選項。舉例來說，我們一直在尋找方法來將系列與科技結合（像是Mobile Clone和Photo Op等卡牌）。如果這張牌能展示它的使用方法給你看呢？Unstable有需要你上網查看能做什麼的Urza, Academy Headmaster。如果Devil K. Nevil能使用影片而不是一塊規則敘述呢？我們第一版的提醒敘述是「（這有點複雜。請到<網址>看看。）"

以下是該連結和影片（由我們在LoadingReadyRun的朋友製作）：

D00-DL, Caricaturist

在地窖（即大多 魔法風雲會R&D成員坐的地方）到處都有許多空白的卡牌。在測試時，我們常常會需要還沒印出來的衍生物。有時候測試者會直接拿筆畫出來，而這基本上就是這張牌的啟發。如果我們有張會派出衍生物的牌，而這衍生物要玩家來畫呢？Un-卡牌的好設計（尤其是橡實牌）就是要想出一個有趣的活動，然後思考要如何讓它變成有趣好玩的對局。好，那如果玩家畫出來的東西會影響能力呢？這感覺很有趣。

這表示我們得想出你可以畫出來的實際物件來代表常青的生物關鍵字。（我們選擇將它設計成無色的神器來讓我們使用想要的關鍵字。）翅膀和飛行是最簡單的。還有其他身體部位能代表什麼異能嗎？我們可以用角來代表踐踏、尖牙來代表死觸，然後爪子代表威懾。

我們然後思考有哪些生物可以擁有的道具來代表其他異能。這邊最簡單的就是劍和先攻。我們又使用盾牌來代表警戒、弓來代表延勢、盔甲來代表辟邪，然後鞋子來代表敏捷。這衍生物從一開始就是個4/4。我們也因為風味的緣故將這生物設定成漫畫家，因為這也是我們嘉年華會的比喻之一。為了強度起見，我們將它設定為1/1，然後因為它是個神器所以做成機器人。它是系列裡三個不是小丑的機器人之一，同時也是唯一的傳奇機器人。另外，我們從一開就決定給玩家十五秒的時間來畫衍生物。這時間足夠能畫一些東西、但卻不夠畫所有的東西。（這也是我們想要許多異能的原因，這樣玩家才得做出選擇。）

我們在測試時發現這張牌超好玩，但還是碰到了一些問題。第一，我們挑的東西不見得都很好快速畫出來。我們想要這張牌讓玩家能盡力畫出來，然後解釋畫出來的東西，但盔甲並沒有個代表性的東西能畫。你沒有辦法展示你畫出來的指示物給另一個玩家看，然後讓他們猜到你畫的是盔甲（當然除非你是個天才畫家）。除此之外，辟邪也是個不有趣的異能，所以我們就把它整個砍掉了。

我們後來發現忘了繫命，而它感覺也是個玩家想要的異能。所以我們又陷入思考繫命會是什麼。我們什麼都想不到，直到把它和吸血鬼連在一起。如果尖牙代表的是繫命呢？但尖牙本來是給死觸用的。死觸可以用爪子，但這樣威懾又得換別的了。我們決定給威懾想出新東西會比死觸簡單，所以爪子就變成死觸了。那威懾會是什麼呢？

同時，我們也發現沒有人會給這生物畫臉，因為他們正忙著畫和機制有關的東西。我們有辦法讓眼睛有影響力嗎？眼睛可以是威懾嗎？眼睛為什麼能威懾呢？那如果是很兇的眼睛呢？我們大笑並覺得就這麼做吧。我們只測試了一場就發現兇兇眼是個非常棒的效果。

規則敘述最後的改變就是當我們詢問自己是否每個異能都有用到。我們發現九個裡面只用到八個，而完全沒人用的就是延勢。大多數時候你都會給生物飛行，所以延勢基本上沒用。我們最後把延勢也砍掉了，而這也沒什麼不好，因為在卡牌上列出來的時候第九個異能應該也塞不進去。

這卡牌最後的微調就是把它改成傳奇。我們有三十個傳奇生物的欄位，然後在完成輪抽和故事需求之後還有一些空位。我們想要一個無色的橡實指揮官，然後這張牌也非常好玩，所以我們決定將它做成傳奇生物。

我對於D00-DL最後的結果感到很滿意。我希望你們也有機會可以畫出自己的衍生生物。

Grand Marshal Macie

我在多年前設計了一個讓暫時性效應不會結束的白色的結界。舉例來說，如果你變巨術了一個生物，那它直到對局結束前都會獲得+3/+3，而不是只到回合結束而已。我將它放到系列裡，然後就被規則經理移除了。和之前的策略一樣，我等到規則經理換人之後又將它放進別的系列裡。它又再度被規則經理移除了。在這發生了三次之後，我決定將它放進Unhinged。Un-系列正是那些玩家可以理解，但是規則無法處理的完美場所。

Staying Power在推出之後，玩家（至少那些會跟我聊天的）不是愛死它就是和我抱怨它不應該出現在Un-系列裡。當我在尋找Unfinity設計時，我覺得一個擁有Staying Power這個起動異能，而不是全場效應的生物應該挺有趣的。這是設計的第一個版本：

修訂法師（第一版）

{白}{藍}

生物～人類／魔法師／員工

2/2

{一}：目標「直到回合結束」或是「這回合」效應直到此生物離開戰場為止前都不會結束。

你們會發現這生物一開始是個白藍生物。我想要這個異能在多色的生物上，而白藍感覺就是最適合的地方。另外基於某個原因，這張牌一開始並不是個傳奇生物，但那大概是因為我還沒認真思考這是否該成為一個可能的指揮官。

修訂法師（第二版）

{白}{藍}

生物～人類／魔法師／員工

2/2

{白}：目標「直到回合結束」或是「這回合」效應直到此生物離開戰場為止前都不會結束。

{藍}，{橫置}：給任何永久物或咒語的數字永久加一或減一。

我後來發現我想將有另一張舊Un-卡牌上的效應變成生物的起動異能—Unstable的More or Less。（它讓你能微調加減數字。）

我覺得這兩個異能相關，因為你是在重寫咒語和效應的功能，所以將這兩個異能都放到這張牌上。由於Staying Power異能感覺比較白色，所以我將它設定為白色的起動異能；因為More or Less異能感覺比較藍所以設定成藍色的起動異能。我想白色異能不用橫置單純是因為我直接拿第一版來用。這兩個異能都很強大，所以第三版就出現了。

修訂法師（第三版）

{白}{藍}

生物～人類／魔法師／員工

2/2

你可以選擇在重置階段不重置牌明。

{白}，{橫置}：目標「直到回合結束」或是「這回合」效應直到此生物重置之前都不會結束。

{二}{藍}，{橫置}：給任何永久物或咒語的數字永久加一或減一。這效應直到此生物重置之前都不會結束。

現在白色的Staying Power異能要橫置，然後藍色的More or Less需要更多魔法力。這樣沒事了對吧？一點也不。這兩個異能根本都超強。設計團隊也在這時候決定這兩個異能都應該有自己的牌。然後我們也是這時候開始思考哪個效應應該在哪個顏色。

我們有三個稀有和/或秘稀的傳奇生物欄位—白藍、藍黑，以及白黑—要滿足三種不同的效應。其中之一會是Staying Power、另外一個則是More or Less，最後一個則是讓衍生物能在其他區域存在的效應。Staying Power異能必須要是白色的，然後More or Less異能則是要藍色。衍生物存活異能原本是白黑，但我們發現純白或純黑都可以，所以它能輕鬆滿足這三個欄位的要求。

讓Macie變成白黑兩色的是下一個微調。我們需要給這個異能一些費用，而最簡單的額外費用就是失去生命，所以這就是黑色的領域了。

遊行領隊梅希（第四版）

{一}{白}{黑}

傳奇生物～人類／表演者

2/2

{一}，支付1點生命：選擇一個「直到回合結束」或是「這回合」效應。該效應直到下個回合結束之前都會生效。

我們大約是在這時候獲得了一些對局設計的意見，而這異能還是過於強大，所以我們嘗試了橫置生物並保持橫置來維持效應的期限。這樣還是太強，所以我們將失去生命從一回合一點改為越變越多。你維持效應越久就越痛。這個更動被證實是足夠的。

More or Less的效應會變成藍黑的Truss, Chief Engineer，然後衍生物存活的效應會變成白藍的Claire D'Loon, Joy Sculptor。

啪！

我今天時間就這麼多了。我希望你們喜歡這些故事。如同以往，如果你們對於這篇文章、我談到的卡牌，或是Unfinity本身有任何想法，你們可以寄 email 給我或是透過我的社交媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram，或是TikTok）來讓我知道。

請在下週回來看我述說更多的Unfinity個別卡牌設計故事。

直到下次，希望你們在遊玩Unfinity時也能創造出許多精彩的故事。