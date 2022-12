我在上週開始述說Unfinity的個別卡牌設計故事。今天我還有更多故事。

Astroquarium

我們在設計貼紙時的目標之一就是要找出不同的貼紙使用方法。沒錯,你可以更改卡牌的本質,但我們可以讓個別的卡牌在其他方面在乎貼紙嗎?於是Chris(Mooney,我的副手)帶領的團隊先設計了一些插畫上的要素會和你互動的卡牌。Astroquarium是張在乎貼紙大小的牌。它想要玩家使用最大的貼紙。(Juggletron剛好相反,鼓勵玩家使用最小張的貼紙。)這張牌一開始的風味就是一個水缸的玻璃有裂痕,然後你得使用貼紙來阻止水漏出來。如果你成功完成的話就能獲得獎勵。為了測試這些牌,Chris畫了一些素描然後將它們放進資料庫裡,這樣它們才會出現在測試卡牌上。

在第一個版本中,你可以橫置來掠奪(抽一然後棄一),然後如果你把裂痕都蓋起來的話就可以直接抽一張而不用棄牌。第二個版本會給-2/-0然後蓋起來時變成-4/-0。第三個則會根據裂痕是否被蓋起來將生物變成4/4鯊魚或是8/8章魚的版本。

製做這張牌最具挑戰性的地方就是插畫。在大多的系列裡,插畫會強化卡牌,但卻不會在機制上改變它。但是在Astroquarium上,裂痕的大小真的會影響這張牌的強度。這表示我得和Annie(Sardelis,負責卡牌概念)以及Dawn(Murin,插畫經理)進行多次的對話來決定這個裂痕到底要多大才好。另外一點就是這時候貼紙還沒定案,所以我們無法明確知道它們會多大。我們最後猜測貼紙大小然後討論我們覺得要多少張才能蓋住裂痕。最後,我們決定最少兩張、通常三張,然後有時候貼紙大小運氣不好時需要四張以上。這就導致了最後從牌框頂端裂到底端的Y型裂痕。

在系列開始印刷之後,印刷廠寄了幾盒補充包給我們打開和測試。我在第二包就開到Astroquarium然後就立刻開始測試貼貼紙在它上面。我很高興它和Juggletron(兩張在乎貼紙大小的牌)最後的運作方式和我們想像的一樣。附帶一提,下列這個就是卡牌的插畫敘述:

背景:「雨傘」(這系列的代號)

顏色:藍色神器

地點:人魚碼頭29頁、在防水艙裡面。只是這個艙的玻璃上面有裂痕!

動作:展示一個巨大水族箱的玻璃牆,後面則是有一隻鯊魚和巨大的章魚。這些生物戴著霓虹裝飾,或者是有自帶的霓虹花樣(請到71頁參考類似風格的霓虹人魚)。玻璃上有個從框頂到底的Y型裂痕(請看附件)。我們可以看到水從裂痕中滴出/噴出/漏出來。

專注:玻璃上的裂痕。

氛圍:要爆啦!

註:請劃一個Y型裂痕就好(不要額外的裂痕)。

Done for the Day

這結界的進化展示了很多貼紙和景點的進化。

從那裡來的(第一版)

{三}{綠}

結界

在你維持開始時,派出一個票券衍生物。(它是個神器,你可以橫置並犧牲它來加一點{無}。你只能在景點和貼紙上使用這個魔法力。)

{二}{綠},犧牲一個票券:打開你景點套牌的牌庫頂牌。你只能在巫術時機這麼做。

票券在設計的這個時期還不是指示物而是衍生物。我記得我們這時還在為貼紙和景點設定魔法力門檻,當時的想法是會有不少票券,讓你能貼貼紙並參觀景點,同時施放其他的普通咒語。要注意的是當時參觀 景點只有魔法力這個門檻,因為這張牌上有個能打開景點的起動異能。

從那裡來的(第二版)

{三}{綠}

結界

在你的維持開始時,你獲得一個票券。

犧牲~牌名~:獎勵0。你只能在巫術時機起動這個異能。(你不會獲得票券指示物但可以從獎品牆上買張貼紙。)

在這個版本裡,我們不再為景點使用票券,只將它們限制在貼紙上。與其說你能給某張牌貼上貼紙,我們正在嘗試一個關鍵字:獎勵。

獎勵N表示你會獲得N張貼紙然後可以貼在一張牌上。我們最後沒使用獎勵,因為它比想像中要來得複雜,另外就是我們想要一些只能貼特定貼紙的卡牌。

從那裡來的(第三版)

{二}{綠}

結界

當一個生物在你的操控下進戰場時,獲得一個票券。

犧牲~牌名~:獎勵0。你只能在巫術時機起動這個異能。(你不會獲得票券指示物但可以從獎品牆上買張貼紙。)

這個設計讓獲得生物等同於獲得票券。測試有段時間會將所有的貼紙貼在同一個生物上,所以我們製作了一些牌讓貼紙套牌想要更多生物並且鼓勵玩家不要都貼在同一個生物上。

從那裡來的(第四版)

{二}{綠}

結界

當一個生物在你的操控下進戰場時,獲得{K}。

犧牲~牌名~:將一張貼紙貼在你擁有的永久物上。({K}可以用來支付任何票券費用。)

在這時我們已經開始使用票券符號了。這張牌最後推出的版本會獎勵你操控員工、表演者和機器人。這系列引進了一些新的生物類別來代表在園區裡工作的生物,而我也想要至少一張牌來在機制上在乎它們(至少員工和表演者要,機器人有完整的原型。)我們想到的點子是這張結界會代表所有的工作者。我喜歡這個員工可以選擇領薪水(珍寶)或是園區門票的隱晦風味。

Embiggen

這系列需要一個普通的綠色灌大咒語。通常這類型的咒語會給生物+2/+2到+4/+4之間的強化。由於這是個Un-系列,我想要找出一個在這個範圍中的變數。在尋找一番之後,我終於找到了:類別行上的字數。大多數的生物都會有生物這個卡牌類別,然後一到三種生物副類別。這運作得很完美。我在設計前期把它做出來,然後它很長一段時間都沒更動。

快轉到永恆或橡實的對話。雖然我們從來沒算過卡牌上的超類別、類別,和副類別,但規則在處理這些東西時都沒什麼問題。不過,問題在對局設計時發生了。大多數卡牌的類別行只有一些字而已,除了一個之外:化形機制(來自洛溫)有所有的生物類別。我們使用過這機制幾次,然後出現在50張以上的卡牌上。Embiggen加上化形能造成足夠秒殺任何賽制裡任何玩家的傷害。這個組合表示它必須要是個橡實牌。

於是我問道「如果我能微調這張牌讓我們能避免這個組合呢?」這裡的挑戰是,我必須要在不加上太多字的情況下這麼做。擁有一個乾淨的橡實版本還是比一個複雜難懂的永恆版本要好。設計團隊認為它作為橡實牌沒什麼問題,但我相信還是有個乾淨的答案。在思考良久之後,我發現只要在模板上加入一個字就能解決這個問題了。如果我們指定一個非-[任何生物類別],那它就能對除了化形妖和該生物類別之外的所有生物生效了。但這生物類別該是什麼呢?

由於這是個Un-系列,我的目標就是要讓它成為最滑稽的選項。什麼生物類別可以讓看到的玩家笑出來,即使他們不知道這行為什麼會出現在這呢?我第一個建議就是叢枝獸。

叢枝獸原本是出現在海市蜃樓的生物,然後在魔法風雲會社群中獲得了「只有一張」的迷因地位,所以我們才在依克黎:巨獸時空中做了第二隻叢枝獸。我們討論過非常多的選項,但每次都會回到叢枝獸,直到我們最後放棄尋找。就是你了叢枝獸!也有一張貼紙需要使用同樣的把戲,所以我們也在上面使用了叢枝獸。如果這問題發生夠早,讓我們能給它設定插畫的話,我敢說這系列一定會有一隻叢枝獸。而這就是為什麼Embiggen說「非叢枝獸」。

Get Your Head in the Game

這張牌幾乎沒動過,不過有經歷一個我想要談論的改變。最早的版本是這樣:

抬頭(第一版)

{一}{白}

結界

閃現

當~牌名~進戰場時,放逐目標生物直到它離開戰場。然後將~牌名~貼在你的額頭上。當它掉下來時,犧牲它。

這原本的設計是個遺忘輪的變異版,只要這張牌待在你的額頭上生物就會保持放逐。我一生都在玩紙牌遊戲,而我在孩提時就知道可以用額頭上的濕氣將紙牌黏在自己的額頭上。我以為每個人都知道這要怎麼做,直到我們第一次測試它的時候。

我正在和Chris Mooney對局,而他們就抽到這張。他們問我將卡牌黏在頭上是什麼意思,所以我就示範給他們看。Chris無法理解我是怎麼做到的。他們和我說從來沒有看人這麼做過,自己也從來沒做過。所以對Chris來說,這張牌上面的敘述是:「做這個你從來沒做過,然後也不知道怎麼做的事。」

我們最後改成它只要碰觸你的頭就好。這讓玩家如果想要的話能將它貼在額頭上,但他們也可以放在頭上或者是拿在手上碰觸自己的頭。簡單來說,你的選擇更多了。

由於這比較簡單,所以我們將費用從{一}{白}改成{二}{白}。同時我們也在尋找其他永久物類別的解決方法,因為我們已經增加費用了,所以我們就順便將它改成放逐任何永久物而不只是生物而已。

Gobsmacked

我在Unfinity的目標之一就是帶回外部協助,因為它在Unstable時真的很好玩,但我很想擴充它的運作方式。我們腦力激盪了很久,而一個很吸引我的點子就是在幫助你的人實際上不知道他們正在幫助你。我們要如何這麼做呢?這很明顯不能是你和他們之間的互動。

這就導致我想出玩家需要看到他們的點子。這有什麼關係呢?如果某個效應只有在你看的到他們時才會生效呢?如果他們因為某些原因離開房間,那你的效應就會消失了。在思考了一下之後,我發現類似逮捕的機制非常適合拿來做這個效應。

在我的第一次測試時,我的對手在第五回打出了一個大生物,而我選擇了測試中的另一個人(他們不知道被選了)。兩個回合後那個人離開房間去廁所了。現在要怎麼辦呢?我的對局策略是否變成要撐到他們回來呢?其他的測試很快就知道發生什麼事情了,因此每個人都在密切關注那個人的歸來。我在輸掉對局前終於從窗裡看到那個人走回來。

這種時刻就是那種,正確的機制能創造出強化體驗的時刻,並且成為玩家會一直津津樂道的完美展現。當這種情況發生時,我就知道我們成功了,所以我就盡我所能將這張牌放進並留在系列裡。

Nearby Planet

對於這張牌,先讓我回答每個人都會問的問題:這為什麼是橡實牌?這為什麼不能是永恆牌?從技術上來說,它無法在規則裡運作,但這是可以處理的。魔法風雲會常常會給新效應微調規則,而這張牌需要的改變也不會很大。

比較大的問題是薪傳和特選。我們讓這系列的某些牌在永恆賽制中合法的原因是這樣它們才能在指揮官中使用。指揮官是我們最休閒的賽制,而Un-系列也是我們最休閒的系列,所以如果我們想要讓某個賽制能使用任何卡牌,那它就得是指揮官了。不過,這也表示對於放進薪傳和特選的東西我們也得額外小心。

我組了一個團隊來決定哪些卡牌應該是橡實,然後哪些又應該是永恆。這團隊包括規則經理Jess Dunks、系列編輯Matt Tabak、帶領系列設計的我本人,以及對局設計團隊的Carmen Handy。Carmen的工作就是要確保我們製做的永恆卡牌不會在薪傳或特選造成問題。有時候這表示得更動費用,有時侯則是表示不能將它做成永恆牌。

我們創造了Nearby Planet,因為我們需要一個能產五色的普通地來幫助限制賽的調色(身為五個基本地類別的確可以這麼做)。如同我上面所說的,Rangeling在技術上無法在規則裡運作,所以它可以出現在Un-系列裡(這是在永恆的討論發生前)。當永恆的討論發生時,我們有兩個選擇:重新制定費用讓它不會在薪傳或永恆造成問題(這表示提高稀有度)或是把它做成橡實牌。前者會造成各種問題(插畫在這時已經完成了)然後還是有潛在的危險因素,所以我們決定將它做成橡實牌。我們對於薪傳和特選的原則是「感到危險時就遠離它」,所以我們就這麼做了。

Omniclown Colossus

Omniclown Colossus和Pie-roclasm原本是兩張不同的咒語。Unstable有張叫做Just Desserts的牌,而它也是第一個使用π來做為傷害數直的牌。

Unstable的黑紅陣營原本是小丑,而Just Desserts則是該設計唯一留到推出的倖存者。如果我們知道會有馬戲團系列的話,我們就會把它留下來了。

我們決定微調Just Desserts,而三個不同的設計則分別製做了同樣名稱,然後功能也一模一樣的牌。Pie-roclasm就是這樣被加到系列裡的。Omniclown Colossus是由George Fan設計的頂底牌,當時的名字則是聖戰小丑。一旦George發現這系列裡所有的小丑都是機器人之後,他就想做一個聖戰士小丑了。他將它命名為聖戰小丑,而第一個設計版本則是這樣:

聖戰小丑(第一版)

{七}

傳奇神器生物 — 巨人/機器人/小丑

*/7

你可以犧牲三個小丑生物而不支付~牌名~的魔法力費用。

當~牌名~進戰場時,丟三個六面骰然後放X個+1/+1指示物到它上面,其中X為骰子結果。

如果~牌名~的力量:br /> 15+ — ~牌名~有踐踏

0-6 — ~牌名~有繫小丑

質數 — ~牌名~有飛行。(質數包括2、3、5、7、11、13,和17)

原版的聖戰小丑功能很多。你可以犧牲小丑來快速叫他出來。然後有丟骰子、+1/+1指示物、繫小丑(Unstable裡繫松鼠的變異版本),以及「在乎質數」。

下個版本比較乾淨了一點。

聖戰小丑(第二版)

{七}

傳奇神器生物 — 巨人/機器人/小丑

8/11

你可以犧牲五個小丑生物而不支付~牌名~的魔法力費用。如果你這麼做,~牌名~獲得敏捷直到回合結束。

威懾

{一},{橫置}:~牌名~對目標生物造成π點傷害。

犧牲一個小丑:重置~牌名~。

當聖戰小丑死去時,派出五個無色的1/1 神器機器人小丑衍生生物。

這個版本還是讓你能犧牲小丑來施放它,但也給你另一種將小丑做為資源來造成傷害的方式。我想它將小丑數量提高到五個是用來捕捉聖戰士的感覺。它也加入了π點傷害。最後,它也給你了一個死亡觸發,把你可能(或可能沒有)犧牲的小丑還給你。

我們知道Pie-roclasm和聖戰小丑無法共存,所以我在一場會議中和團隊說我們只能挑一個。我們的決定是將它們合併為一張牌。聖戰小丑被移到紅色,然後Pie-roclasm則是變成歷險。這是個補充系列,所以我們可以使用一些其他系列的機制。為了節省空間並讓卡牌變得更強,我們將犧牲小丑變成小丑共鳴。如果你要使用非常青的機制,為什麼要只用一個呢?

白紅原型在設計後期從「在乎小丑」變成「在乎機器人」(有三個不是小丑的機器人,然後只有一個不是機器人的小丑),但這張牌還是因為風味的關係保留了小丑共鳴,也因此變成唯一一張的「在乎小丑」牌。下列這個就是卡牌的插畫敘述:

背景:「雨傘」

顏色:無色神器生物

地點:在Astrotorium的街上遊行(請參考17–20頁)。也許可以在保護罩的玻璃上看到星空,或者是圍繞著Astrotorium飛奔的巨大雲霄飛車(15、21、31頁)。

動作:這是個巨大的小丑機器人,然後是由許多較小的小丑機器人組成的。它感覺像個變形金剛,然後高20尺。它身上的圖案是由那些較小的小丑機器人構成的,我們也可以在它的身體上看到許多閃亮的紅鼻子。也許我們是從街道上抬頭往上看它。

專注:巨大的小丑機器人

氛圍:超酷或超可怕,看你問誰

註:所有的小丑機器人身上都漆上大膽的顏色,然後也都有閃亮的紅鼻子(76–79頁)。

