我在上週和更前一週開始述說Unfinity的個別卡牌設計故事。今天會是第三以及最後一部。

Pair o' Dice Lost

在大多魔法風雲會的系列中，我們會設計一些已經想好名字的牌，但這些名字隨時都有可能會改變。至於Un-牌呢，它們因為在本質上比較全面然後會用名字來做諧音梗所以有時候很早就會定名，這也會影響我們如何概念化這張牌。Pair o' Dice Lost就是一個好例子。我在洞察設計前期就用這個名字做了這張牌。當我們進入卡牌概念化時，我詢問是否能概念化這個名字，而我們也這麼做了。我們拿回的插畫是兩顆被遺棄的蓬鬆骰子（遊樂園的獎品）。要正式命名時，我和Ari（Zirulnik，負責名字和風味敘述）說「你可以找找看其他的名字，但我想應該是不太可能超越這個。」Ari笑著說「沒錯，我想這名字是不會動了。」

Rat in the Hat

帽中老鼠的欄位是要補上白黑「在乎帽子」輪抽原型的普通生物牌。我們設計的第一版是棄牌咒語，會根據你操控多少戴帽子的生物改變強度：

帽中老鼠（第 #1 版）

{一}{黑}

生物～老鼠

1/1

當～牌名～進戰場時，目標對手展示X張手牌，X等於你操控中插畫裡戴著帽子的生物數量。你選擇其中一張牌。該玩家棄掉該張牌。

接下來我們嘗試了吸血的版本：

帽中老鼠（第 #2 版）

{一}{黑}

生物～老鼠

1/1

當～牌名～進戰場時，目標對手失去X點生命然後你獲得X點生命，X等於你操控中插畫裡戴著帽子的生物數量。

這兩個設計的問題是如果你使用很多戴帽子生物的話它們就太過強大。這對非普通來說還好，但我們的普通牌通常都應該是R&D俗稱的門檻1。門檻1這種牌只需要在機制上在乎一張牌就能運作了。有更多同類型的牌能給你更多選擇，但不會大大強化卡牌的強度。

另外，我們也開始理解「在乎帽子」套牌的運作方式，且想要一個墳場再利用的要素，所以我們讓帽中老鼠能從墳場裡撿一張戴帽子的生物回手上：

帽中老鼠（第 #3 版）

{一}{黑}

生物～老鼠

1/1

{一}{黑}，{橫置}，犧牲～牌名～：將目標戴著帽子的生物卡牌從墳場移回你的手上。

除了將「戴著帽子」改為「帶有帽子」之外（一堆插畫裡的角色都只有拿著帽子而不是戴著） 之外，這張牌在設計期間基本上就沒再動過—直到我們做了一個大改變之後。當我們決定大多數的貼紙都能在永恆賽制使用之後，就必須讓它們在回手或進牌庫時回到貼紙卡上。規則無法處理貼紙待在非公開的區域裡。這改變只影響了幾張牌，但帽中老鼠就是其中之一。

雖然許多生物原本的插畫裡就有帽子，但我們還是讓貼上帽子做為「在乎帽子」的重要策略之一。帽中老鼠讓你能將貼著帽子貼紙的生物牌從墳場拿回手上，但這樣貼紙就會掉下來，而這就會和這原型的最大策略互相衝突。有辦法保留帽中老鼠的基本功能，但又可以將範圍限制在「在乎帽子」的策略裡嗎？

結果是有的。與其讓你將戴帽生物回手，它現在讓你能從墳場施放該生物，這樣就能保留帽子貼紙了。如果你能在這回合施放它，那就和拿回手上差不多。為了促進這點，我們拿掉了帽中老鼠的魔法力起動費用讓你能把法力留給施放墳場裡的戴帽生物。我們也將它從{一}{黑} 1/1改為{黑} 1/2。

A Real Handful

這張牌就是一個小改變造成大差別的絕佳例子。第一版是這樣的：

弱小奴僕（第 #1 版）

{一}{黑}{黑}

生物～人類／員工／奴僕

1/1

只要有隻手在碰你的背部，～牌名～就是個3/3生物。

只要有兩隻手碰你的背部，～牌名～就具有威懾。

只要有三隻手碰你的背部，～牌名～就具有繫命。

是這樣的，第一張牌需要某個人碰你而不是你的牌（還指定要是你的背部）。這讓不少測試者都嚇壞了。（「我不要其他人碰我。」）我們花了許多時間討論是否有其他更適合碰的地方。你的肩膀？你的頭？你的鞋子？

最後我們找到的正確答案是：別強迫別人碰你。我們發現可以用另一種方法來捕捉這張牌的本質（即讓另一個人來幫你，這是由Unstable的牌Handy Dandy Clone Machine所啟發的）：只要碰牌就好了。我們（這裡雖然說我們，但基本上幾乎都是我而已）只是花了太久的時間才想到這點。

Six-Sided Die

這張牌的設計故事和執行有關。George Fan在探索設計，當我們在腦力激盪擲骰子的設計時製作了這張牌。這張牌的本質是一個黑色的瞬間殺牌，讓你擲一個六面骰然後依據擲出來的結果以不同的方式殺掉生物—這在George的第一個版本就存在了。我們面臨的挑戰是，每個結果能做什麼呢？讓我們來看看這張牌在這方面的進化吧。

骰子結果（第 #1 版）

1：消滅它。

2：消滅它。它不能重生。

3：放逐它。

4：～牌名～對它造成4點傷害然後你獲得4點生命。

5：它獲得-5/-5直到回合結束。

6：它的操控者犧牲它。

你們可以看到George想出四種殺掉生物的好方法（消滅、放逐、吸血，和-N/-N）、一種調整過的方法（對手犧牲它—通常我們這麼做時是由操控者選擇犧牲哪個生物），但第六個就卡住了。「消滅然後不能重生」自從2014 年（在魔法風雲會2015裡，不過還有個來自近代新篇2的特例：壞透，不過這是為了致敬破滅）之後就沒再用過了。重生則是在2016年退休了。這表示George需要一個更好的選擇。

骰子結果（第 #2 版）

1：消滅它。

2：放逐它。

3：如果橫置的話消滅它。

4：～牌名～對它造成4點傷害然後你獲得4點生命。

5：它獲得-5/-5直到回合結束。

6：它的操控者犧牲它。

我們接下來嘗試了「如果橫置的話消滅它」。這是個比較弱的殺牌異能，不過也是個黑色偶爾會用的效應。

骰子結果（第 #3 版）

1：消滅它。

2：放逐它。

3：放三個-1/-1指示物在它身上。

4：～牌名～對它造成4點傷害然後你獲得4點生命。

5：它獲得-5/-5直到回合結束。

6：它的操控者犧牲它。

我們接著嘗試了-1/-1指示物。我們通常不會將+1/+1指示物和-1/-1指示物放在同一個系列裡，但這畢竟是個古怪的補充系列，而且Attempted Murder已經在使用它們了。

骰子結果（第 #4 版）

1：消滅它。

2：放逐它。

3：它的操控者犧牲它。

4：放四個-1/-1指示物在它身上。

5：～牌名～對它造成5點傷害然後你獲得5點生命。

6：它獲得-6/-6直到回合結束。

這個版本有一樣的殺牌效應不過更動了一些對應的數值。-1/-1變成4、吸血變成5，然後-N/-N則是變成6。

骰子結果（第 #5 版）

1：它的防禦變成1直到回合結束。

2：放兩個-1/-1指示物在它身上。

3：～牌名～對它造成3點傷害然後你獲得3點生命。

4：它獲得-4/-4直到回合結束。

5：消滅它。

6：放逐它。

我們在最後改變了幾個地方。第一，它移除了強迫犧牲目標生物，因為這不是我們常做的事。第二，這張牌在限制賽中有點太強，所以我們想要將它改弱一點。第三，我們想要這張牌在你擲出高點數時能取得更好的效應。有其他的牌會在乎不同的結果（之前的Un-系列通常都會把較強力的效應放在較高的點數裡），但這張牌六個結果都在乎，所以我們想要在你擲出高點數時感覺更好。之前的版本會讓你不想擲出中間兩個結果。

我們於是決定將-1/-1指示物放在2、吸血3，然後-N/-N在4。我們喜歡5和6的消滅和放逐，因為它們是你最想要的結果。我們然後挑了個比較弱，有時甚至殺不掉該生物的效應給1（不過你還是可以透過精算達到同樣的目的就是）。這裡要注意的是除了5跟6之外其他的結果都和效應的數值相同。

Sole Performer和Trigger Happy

Sole Performer和Trigger Happy兩者有Unfinity其他所有牌都沒有的共同點。它們兩個原本都不是設計給Unfinity，而是神秘補充包的測試牌。監管神秘補充包的Gavin Verhey知道我在製作Unfinity，所以他讓我檢視了所有的測試牌並抽走我認為適合下一個Un-系列的牌。我挑了一些放進檔案裡，但只有這兩張留到了最後。

Souvenir T-Shirt

我們在早期就寫了一張清單列出你在嘉年華或是主題樂園可能會取得的東西，而其中之一就是件T恤。這感覺是個只有Unfinity可以做，然後其他系列不能做的酷武具。最大的問題是，它能做什麼呢？第一版是這樣的：

T恤（第 #1 版）

{一}

神器~武具

佩帶的生物獲得敏捷和品牌。（它的操控者每穿一件魔法風雲會品牌的衣物，它就獲得+1/+1。）

佩帶 {一}

一旦我們想到它會鼓勵你穿魔法風雲會品牌的衣物，我們就知道是它了。最大的問題是：我們要如何執行這個想法呢？第一個版本強烈建議你穿越多件魔法風雲會品牌的物件越好，多到我們會假設玩家已經穿兩三件的情況來設定它的費用，但這也表示如果你沒穿或是只穿一到兩件的話這張牌就毫無強度了。有些團隊成員覺得這也很酷，但我強硬否決了這點。我說我不要設計一張只有一些人在發售賽能使用的牌。我想要加入穿著魔法風雲會品牌衣物這點，但我們得平衡它，讓它感覺是個優點而不是你必須要做的事。另外，我也想要玩家覺得穿魔法風雲會的衣物很棒。

T恤（第 #2 版）

{二}

神器～武具

佩帶的生物獲得敏捷和品牌。（當它攻擊時，至多X個你操控的攻擊生物獲得+1/+1，其中X為你穿著的魔法風雲會品牌衣物數量。）

佩帶 {一}

這個嘗試給了一些獎勵，但影響力被調得非常低，低到即使測試者有穿魔法風雲會品牌的衣物也不會使用它。

T恤（第 #3 版）

{二}

神器～武具

佩帶的生物獲得敏捷和品牌。（只要你穿著魔法風雲會品牌的衣物，佩帶的生物就不能成為你不擁有的魔法風雲會卡牌的目標。）

佩帶 {一}

第三個版本給你的穿著獎勵基本上就是辟邪。我們得到的回應是這獎勵有點太渺小了。

T恤（第 #4 版）

{二}

神器～武具

佩帶的生物獲得+1/+1和品牌。（只要你穿著任何魔法風雲會品牌的衣物，任何具有品牌的生物，以及至多一個沒有品牌的生物可以組成一個小組攻擊。小組必須以一群阻擋。如果你操控並具有品牌的生物阻擋或被生物阻擋，你可以分配該生物造成的傷害，而不是該生物的操控者分配。）

佩帶 {一}

這接下來的版本更瘋狂了。如果品牌給你結合（當然是寫出來）呢？這讓我們無比開心然後很長一段時間都待在檔案裡（雖然這不應該）。最後是三個東西剔除它的：第一，結合非常讓人困惑。第二，結合常常會阻止攻擊發生，進而產生排排站你不動我不動的局面（這是結合本身的問題，也是為什麼征列只對攻擊有用）。第三，它和上個版本一樣，消滅了穿著一堆魔法風雲會品牌衣物去打上市賽的美夢。

對於最後一個版本，我們決定有第二張由Elvish Impersonators啟發的牌是沒問題的（第一張被啟發的牌會在下面談到）。為每件品牌衣物提供額外的一次擲骰子讓它變得更強，但卻是有上限的強度，所以我們就可以調整它的費用，讓沒穿魔法風雲會品牌衣物的玩家也會使用它。

Standard Procedure

在Unglued 2，我創造了一張叫做Shameless Plug（對於那些不知道的人，The Duelist，原本是威世智做來介紹這遊戲的雜誌）：

自我推薦

{三}

神器

犧牲自我推薦：選擇一張在最新一期Duelist雜誌中出現的魔法風雲會卡牌（要有圖片）。直到回合結束，你可以當這張牌在你的手上使用它。你只可以在帶著最新一期The Duelist的時候起動這個異能。

這張牌的想法是它的功能會隨時間改變。它的機制功能會依據一組流動的卡牌更動。Unfinity嘗試了這點子的另一種做法，改用的是標準賽制而不是The Duelist。我們的第一版功能像是一個複製咒語，基本上你可以複製標準賽裡任何低費的咒語（定義為魔法力值兩點或以下）。第一個版本是藍色的，因為這被定義為複製咒語。

標準咒語（第 #1 版）

{三}{藍}

瞬間

說出一張目前標準賽制中魔法力值二或以下的瞬間或巫術。你可以不支付其魔法力費用施放它的複製品。

雖然我們將它定義為複製咒語，但它感覺比較像個導師牌或是祈願牌，所以我們決定將它改為黑色而不是原本的藍色。我們同時也降低了它的魔法力費用，因為花費四點魔法力來施放一個二費咒語感覺就很差。

標準咒語（第 #2 版）

{二}{黑}

瞬間

說出一張目前標準賽制中魔法力值二或以下的瞬間或巫術。你可以不支付其魔法力費用施放它的複製品。

我們喜歡這張牌的運作方式，但卻有一點很不滿。它打破了顏色派。只要{二}{黑}你就可以施放任何顏色的任何小效應。這讓我們將它改為可以施放它而不是免費施放它，也表示它在施放低費咒語時需要的費用更低。這張牌在測試時很有趣，所以我們決定將它從黑色改為無色，讓所有顏色都能使用它。這兩個因素讓我們將魔法力費用降到{一}。最後，我們決定將魔法力值調高到三或以下。

標準咒語（第 #3 版）

{一}

瞬間

說出一張目前標準賽制中魔法力值三或以下的瞬間或巫術。你可以施放它的複製品。

我基本上喜歡這張牌的運作方式，但我覺得它還是少了什麼東西，讓它跟導師和祈願還是有點像。我就是這時候提議你不是要找牌，而是將這張牌變成想要的牌。我們已經在在乎標準的橡實領域裡了，所以這感覺就是將這個效應變得更不同然後酷炫的方法。它也提供一些很酷的互動，因為這張牌在這整個回合都是另張牌的複製品，所以你可以在各區之間做出各種互動。（舉例來說，你可以讓它變成藍色牌來給Force of Will棄掉，或是變成瞬間並從墳場移除來支付環塔門徒的費用。）

Vedalken Squirrel-Whacker

第一個使用擲骰子的系列是Un-版，而我最喜歡的擲骰子牌則是Elvish Impersonators。

它是擲骰子高差異性的最佳代表。它的大小可以是1/1到6/6之間的36種不同結果。它很好玩、具有足夠的懸疑性，也很好理解。我有天突然想到，我們是否能在Unfinity裡直接重印Elvish Impersonators呢？表演者是個全新的生物類別。我們重印了電震地，但那感覺不一樣。我們沒有重印任何之前的Un-牌。（Unhinged的Water Gun Balloon Game是發售特卡。）另外，生物已經強化很多了，它們也和我說四費的生物可以做更多。

於是我開始設計新的Elvish Impersonators。我還能加什麼上去呢？我突然想到如果你能用骰子結果做些其他事情的話可能很有趣。如果你能和其他骰子結果交換呢？你可以讓骰子結果變得更好或是讓你的生物變得更強大，有時候甚至還能兩者都做到。（Unfinity有些牌擲出較低的數值比較好。）原本的卡牌是個藍綠的傳奇生物，但我們最後將它改為純藍並移除了傳奇身分，因為我們有其他效應想放在兩個藍綠傳奇生物上（Ambassador Blorpityblorpboop和It Came From Planet Glurg）。

「從此之後他們幸福快樂住在一起」

我得做個收尾了。我希望你們喜歡這三週的Unfinity個別卡牌設計故事。如同以往，我很想聽聽你們對於今天的專欄、我談到的卡牌，或是Unfinity本身的各種想法。這產品是我的寶貝，所我真的很想知道你們是怎麼想的。你們可以寫emai 給我，或是透過我的社交媒體帳號（Twitter 、Tumblr、Instagram，或是TikTok）與我聯絡。