歡迎來到依尼翠：腥紅婚誓預覽的第一週。今天我將告訴大家系列設計的故事、介紹設計團隊，並展示一張很酷的新預覽牌。話不多說，就讓我們開始今天的故事吧。

在大部分的時間裡，洞察設計都是一個接著一個，所以對我來說在週五完成前一個洞察設計的工作後，下週一開始一個新的並不尋常。Ethan Fleischer 是依尼翠：黯夜獵蹤的洞察設計負責人，我在那裡只是提供想法，但我負責了接下來那個系列的洞察設計。當 Ethan 準備要把依尼翠：黯夜獵蹤交給系列設計團隊時，我還在準備新洞察設計團隊的工作。我很興奮你們將可以玩到這個系列—當它明年上市的時候。你沒看錯，當時接在依尼翠：黯夜獵蹤後面的洞察設計是神河：霓朝紀。

怎麼會這樣？在一開始的計畫裡，第三次造訪依尼翠將會在一個系列裡完成。你從我們的系列代碼裡就可以略知一二：依尼翠：黯夜獵蹤的代碼是「高爾夫」，而霓朝紀 的代碼是「冰上曲棍球」。

所以到底發生了什麼事？首先，龍與地下城：被遺忘國度戰記重塑了我們對那個位置的一部分認知。一開始那是一個要適用在核心系列上的創意主題，但隨著設計的演進，它變成更像是一個主要系列，有著新機制和較高的複雜度。

同時，我們也正在製作最初的Jumpstart，那被證明對我們要如何向新玩家介紹魔法風雲會來說是一個很大的發明。這是隨著Magic: The Gathering Arena變得越來越受歡迎，教學更容易成功之外的另一個方法。

全部加在一起使我們開始討論是否要調整主要系列的上市時間，讓後者可以在標準賽裡待的時間更長。這時我們冒出了一個想法：如果不把核心系列放在夏天，而是在晚秋放進第四個更加傳統的主要系列呢？（附註我在這裡所使用的是北半球的季節）

當我們在探索新想法的時候，總會先預想一遍如果執行這個想法會代表什麼的盤根錯節。「冰上曲棍球」（也就是神河：霓朝紀）當時正在進行洞察設計。我們可以暫停並把它往後面推幾個月（在行程表上還有一些空間—洞察設計基於幾個理由總會比需要的時間更早開始工作）。新系列將不會有時間進行探索設計或探索世界的架構，這代表新時空的想法或許不實際，但如果我們馬上開始的話應該還有足夠的時間可以完成洞察設計。

考慮到所有的限制，依尼翠上的第二個延伸系列就變得十分合理。洞察設計和世界建構將會變得容易許多，且我們也一直在討論要在同一個時空上加進更多第二個系列。既然依尼翠也是最受歡迎的時空之一，我們想玩家們應該會很開心看到連續兩個系列發生在依尼翠上。

由於這個系列經歷了一些挑戰，像是沒有探索設計等，由我來負責洞察設計團隊就變得十分合理。這是我召集的成員：（我通常會讓團隊負責人來介紹團隊，所以這次就是我了。）

來認識依尼翠：腥紅婚誓的洞察設計團隊 Mark Rosewater（洞察設計負責人） 依尼翠和我是老朋友了。Brady Dommermuth 和我在看過奧德賽的機制和創意之間巧妙的契合後想出了製作一個哥德恐怖系列的概念。那花了幾年的時間把它排上了時程，但之後造成了巨大的轟動。除了負責最初的依尼翠之外，我還負責了黑影籠罩的設計團隊（那是在現在洞察設計、系列設計和對局設計的模型之前），也參加了艾維欣重臨、依尼翠闇影、異月傳奇和依尼翠：黯夜獵蹤的設計團隊，讓我成為 R&D 裡唯一一位參與了依尼翠所有系列設計的設計師。上述種種和一些比平常更為棘手的限制讓我成了負責洞察設計團隊的不二人選。 Andrew Veen（強力副手） 這是 Andrew 在離開威世智前所加入的最後一個洞察設計團隊。我一直很喜歡有 Andrew 作為我的強力副手（協助管理檔案及所有會議記錄的人），因為他總是能很好地處理在洞察設計過程中不同團隊的種種需求。他同時也願意為他認為重要的想法奮鬥，這正是我認為強力副手最有幫助的一個特質。 Doug Beyer（創意負責人） Doug 是 R&D 裡最好的混血設計師/創意成員。他喜歡參加由他所負責創意那個系列的洞察設計團隊，以幫助他了解什麼才是最好整合風味及機制的方法。如你所知，正是 Doug 和他的世界架構願景帶我們完成了一個吸血鬼系列。Doug 和我很常一起合作，而那一直都是一個榮幸。在有了多年的合作經驗後，我們對於要如何整合兩項責任有著很好的頻率。 Ari Nieh 如果可以，我會希望 Ari 加入每一個洞察設計團隊。她有著絕佳的能力–混合了很棒的牌張設計技巧、各項東西之間如何配合的全能面向，以及當事情並未正確運作時的直覺。我很享受把設計上碰到的問題丟給她，看看她會產生什麼有創意的答案。想當然爾，我很開心能有 Ari 加入洞察設計團隊。 Daniel Holt Daniel 的主要工作是牌框和牌上元素的平面設計，但他對牌張設計有著滿腔的熱情，所以我們時不時會把他放進洞察設計和系列設計團隊上。在團隊裡有人的主要目標是製作魔法風雲會的另一個面向時實在很有趣。這讓他能有剩餘所有人都沒有的視點，因為他會用一個截然不同的感知去處理問題。我很享受有他在隊上的時光。

第一個要解決的問題是是如何分辨兩個依尼翠系列。雖然兩個系列都代表全部的依尼翠，我們想要各有一個焦點來推廣那個系列及讓它們在玩家間有獨特的特性。我回頭檢視了我們在依尼翠：黯夜獵蹤裡做了什麼，而顯然我們當時聚焦在狼人上：把它們放進了新的顏色、主要的機制—晝形/夜形是「狼人機制」的變形，且故事的重點更是放在狼人身上。

這代表我們也希望依尼翠：腥紅婚誓可以聚焦在依尼翠的一個特定的生物類別上，選擇只有人類、精靈、吸血鬼和殭屍。我們很快就刪除了人類—人類會出現在幾乎每個世界上，且看起來另一個怪物會更加適合。

接著精靈也被刪除。雖然鬼魂看似很適合這個世界，我們感覺那和吸血鬼或殭屍比起來要不那麼有趣得多。最後就是我們要決定是剩下的哪一個。

洞察設計團隊召開了一場會議，請大家一起腦力激盪想想我們在吸血鬼上可以做什麼很酷的東西，然後接著下一場則是腦力激盪殭屍可以做什麼很酷的東西。兩場腦力激盪都有很多很棒的成果，使我依然不知道哪一條才是正確的道路。接著 Doug 說話了。我請他也把吸血鬼和殭屍的問題帶去創意團隊一起腦力激盪—他們則有了明確的答案。他們提出了吸血鬼婚禮的酷想法。我記得會議的進行是這樣的：

我：哇，吸血鬼和殭屍在機制上都有很多酷東西，我實在不知道怎麼辦好。Doug 你的團隊有沒有腦力激盪出什麼東西來？

Doug：吸血鬼婚禮。

我：那我們就來做吸血鬼吧。

咬一口

在決定了系列重點要放在吸血鬼上後，我們便開始檢視之前腦力激盪的結果，並以那作為出發點開始擴張。

有趣的是其中一個最吸引人的想法，是讓這個系列以一些魔法風雲會上次造訪依尼翠時開始做的事情作為基底。當時我們正試著去了解如何捕捉調查的風味。抽牌代表了獲取知識，我們想把調查跟抽牌連結在一起，但得要很小心去處理抽牌的難易度這件事。接著我們想到了可以使用線索—如果不是直接抽一張牌，而是你會獲得一個支付魔法力就可以獲得一張牌的神器衍生物呢？這個想法也讓我們得以製作更多調查的牌。

線索帶來未預期的效果，是讓 R&D 開始重新思考要如何使用非生物的衍生神器。在依尼翠闇影之前，我們最常使用的非生物衍生神器是複製其他非生物的神器。線索衍生物展現了在使用非生物衍生神器上和衍生生物一樣的潛力。因此，我們製作了很多在功能上基本相同的衍生物：在依夏蘭裡我們製作了讓你可以獲得魔法力的珍寶衍生物，在艾卓王權裡我們製作了讓你可以獲得生命的食品衍生物。這些非生物的神器風味十足，也讓我們得以製作更多能引起共鳴的設計。

作為吸血鬼腦力激盪結果的一部分，我問大家什麼能讓我們最好捕捉吸血鬼的風味？大家的答案是血。我們要如何表示血？我們喜歡吸血鬼想要血的想法，並討論了放在吸血鬼身上的血滴指示物，但那將會和 +1/+1 指示物之間產生問題。我們也討論了讓玩家獲得血滴指示物，但感覺也有點奇怪。最後，我們最喜歡的想法是血滴衍生物，利用和在線索、珍寶和食品上所使用相同的方式。

血滴衍生物看起來是最好的選擇，因為我們希望你可以直接使用，讓你的吸血鬼變得更好。由於餵血滴衍生物這個概念太過直觀，我們其實上沒有花什麼時間再討論是否有別的選擇。然而，我們花了很多時間去了解血滴衍生物到底應該做什麼。線索讓你抽牌，珍寶讓你產生魔法力，食品讓你獲得生命，我們接著開始檢視其他效果。

我們列出了下面幾個條件：

它得要在一般情況下都有用 –線索、珍寶和食品能如此成功的原因，在於他們都完成了一些你在大部分魔法風雲會對局中都希望獲得的效果。你不需要繞著它們構築，放在大部分套牌裡也都可以發揮作用。

它不能是一個太大的效應 – 我們從線索上所學到的經驗，是讓玩家很難會使用線索去做別的事，因為抽牌十分有價值。血滴衍生物的一個主要目標是要餵食吸血鬼，所以那得要是一個夠小的效應使你通常會願意做這個交換。

它不能和血的感覺牴觸 – 這點是最微妙的，因為和珍寶或食品不同，血的風味是什麼並不清楚。在經過討論之後，我們認為與其說「感覺像血」很重要，不如說更重要的是「不能感覺不像血」。

這有了這些條件後，我們為血滴衍生物設定了一個功能。首先探索的是在目標生物上放 +1/+1 指示物。那感覺一般情況下都會有用（大部分的套牌都有生物）且充滿風味（注血讓你變得更強）。不過依然有幾個不同意的觀點：

首先，這會讓吸血鬼隨著時間變得越來越大，這在對局上和狼人過分相似，且讓它們使用起來太過類似。

其次，任何時候都可以使用會比我們希望的還要更強，且會大幅度增加盤面複雜度（尤其是在限制賽裡），這代表我們得要限制它「只能於巫術時機起動」。

第三，得有一個生物這點被證明在構築賽中的限制比我們預期的更大，所以這很難成為標準賽中可以使用的東西。

第四，它並沒有很好地幫助對局順利進行，而那正是你會希望擁有衍生神器的原因—我們希望玩家會派出多個。

第五，製作讓你想要犧牲血滴衍生物來加強吸血鬼的異能並不容易。如果你可以永久地讓吸血鬼變得更大，或暫時給予它另一個異能，在對局測試中太多時候大家都會選擇前者。

下一個我們嘗試的的是占卜—特別是占卜1。血和瞥視未來之類的咒語有所關聯（像是血之預言），所以風味上也說得過去。這個效益十分有用，且和 +1/+1 指示物不同它很好地幫助了對局的進行

但占卜的版本依然也有幾個問題：

首先，它疊加起來的效果並不好。如果你使用了一個血滴衍生物並占卜，然後選擇了把那張牌留在牌庫頂，你就不會想使用另一個血滴衍生物。

其次，它和 +1/+1 指示物有著相反的問題，玩家基本上不會把血滴衍生物用在它最主要的目的上。

第三，它的效果不夠大，但提高占卜的數字代表需要額外的時間，因為占卜的數字越高所需花費的時間就會明顯變得更長。我們並不介意占卜2或時不時來個占卜3，但絕對不是放在一個我們希望玩家會有多個的衍生物上。

當我們在測試占卜的時候，有一段時間也同時測試了刺探（和占卜類似，只是你選擇不放回牌庫頂的牌會被放進墳墓場而非牌庫底）。依尼翠：腥紅婚誓和所有依尼翠的系列一樣都有墳墓場的協同，所以我們喜歡同樣也可以加強與墳墓場相關的機制。為什麼會提到這個，是因為把牌放進墳墓場將會對下一個我們嘗試的東西有所影響。

關於線索在 R&D 裡常聽到的一個抱怨，是那比我們希望在衍生神器上所放的東西要再更有價值一點。我們花了很多時間討論在那個空間我們可以做些什麼，而在討論中「掠奪」（抽一棄一）和「翻揀」（棄一抽一）總是會被提出來。如果血滴衍生物可以掠奪或翻揀呢？那將會讓我們有和刺探一樣有與墳墓場的互動，卻也讓我們有較平順的抽牌能幫助系列裡每個元素放在一起有更好的表現。

我們最後為血滴衍生物的機制嘗試了翻揀而非掠奪，因為我們認為這的效果比較小，且能更好地捕捉血魔法的感覺。使用上我們給了它一點的費用，因為我們知道它將會被和線索拿來比較，而兩費的話會讓它就只感覺是個較差的線索。對局測試的結果不錯，唯一的問題在於要怎麼和風味相連。那和 +1/+1 指示物不同並沒有絕妙的風味，但由於血的風味有些模糊，如果我們利用和占卜版本一樣血之預言的感覺，風味或許就夠了。在風味上最重要的東西，在於血滴衍生物是一個為了讓吸血鬼變得更強而設計的的頂底牌。

在解釋完我們是如何設計血滴衍生物後，是時候該來向大家展示今天的預覽牌—也同樣使用了血滴衍生物。讓我向大家介紹伐肯納先人。

點開來看伐肯納先人 在決定要製作血滴衍生物後，我們開始討論吸血鬼可以利用它做什麼很酷的事。我們檢視了那些一般會在吸血鬼的顏色裡所做的事情（很快你就會知道那些顏色有哪些）。 我們常會在黑色中所做的—通常是稀有—是製作能自己從墳墓場回到戰場的生物。那表現很不錯，因為你可以棄牌來獲得血滴衍生物並利用它們來把它移回來。可以自行復生的生物通常不會太大，且大多數不能進行阻擋，因為我們不希望這些牌塞滿整個盤面。我們最後把伐肯納做成 3/1 的飛兵，你會為了它的穿透能力把它移回來，自己本身又不夠強以致會常常死去，使得復生的關聯性變得更高。我們加入了派出血滴衍生物的破壞者異能，讓這張牌可以有更多之後可以用來復生的血滴衍生物。我相信這張牌一開始是需要三個血滴衍生物來把它移回戰場，但對局設計感覺兩個不會造成什麼問題。而這就是伐肯納先人最後的樣子。

白色婚禮

關於吸血鬼還有另一點要告訴大家的。在依尼翠：黯夜獵蹤裡，我們把焦點放在狼人身上的其中一個方法，是讓它們出現在第三個顏色裡（並沾到第四和第五個顏色）。如果依尼翠：腥紅婚誓也要把重點放在吸血鬼上，我們同樣感覺他需要有第三個顏色。

第三個顏色的選擇是顯而易見的，因為在黑色跟紅色之外，有另一個顏色本來就已經有多張吸血鬼—白色。依夏蘭環境的吸血鬼部族主題是白色和黑色，代表那有許多白色吸血鬼，其中一些還有部族機制。除此之外，艾德嘉馬可夫—依尼翠裡的主要吸血鬼，也是這場婚禮的新郎，是指揮官（2017年版）裡一張白黑紅的牌。這讓我們得以製作幾張純白的吸血鬼，幾張紅白和白黑的傳奇吸血鬼（因為在依尼翠：黯夜獵蹤裡，所有的多色牌都是雙色牌）。

除了加入第三個顏色以外，我們也列了長長的一個清單寫下了所有我們可以想到的吸血鬼比喻。多虧了吸血鬼在主流文化中受歡迎的程度，可以利用的吸血鬼比喻並不少。許多過去還沒被使用過的（以及少部分有用過的）被轉為個別的頂底牌張設計。我很高興你們馬上就可以看到並使用它們。

最後讓我強調一下，和依尼翠：黯夜獵蹤一樣，依尼翠：腥紅婚誓也是一個依尼翠系列，也有所有當你造訪哥德恐怖時空時會有的東西—除了主題的重點是放在吸血鬼上。這個系列依然會有狼人、殭屍、精靈和人類，下週再讓我來一一說明。

封棺時刻

這是所有今天的內容。一如往常，我很想知道你們對於今天的專題、血滴衍生物、吸血鬼或依尼翠：腥紅婚誓整體的想法。你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）與我聯絡。

下週回來跟我一起看第二部的依尼翠：腥紅婚誓設計故事。

在那之前，希望你獲得你所需要的血。