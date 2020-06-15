上週，我們開始聊到2021 核心系列的設計，但內容可不只那麼多。今天我就要來聊系列剩下的部分，並預覽一個很酷的稀有牌循環—我想有一部分的玩家會很開心的。

在一開始，我要先來講的是一件幾乎從我加入威世智第一天開始就在努力的事，終於要在 2021 核心系列 發生了。是什麼？獵犬被正式更正為狗，且不只是在這個系列。這個改變將會回溯把魔法風雲會裡過去所有的獵犬並全部改為狗。這個決定是怎麼誕生的呢？非常有趣，你應該要知道。

含糊不清的狗狗故事

這一切是從 1996 年開始的，前一年我才剛加入威世智，當時我們正在進行暴風雨的開發工作，那是我第一個負責設計的系列。我放了三隻狗進去。

Elven WarhoundsMongrel PackWatchdog

Watchdog 是一張神器生物，也因為這樣在當時並沒有生物類別。（這場戰役我一直到幾年後才獲勝。如果你想知道更多，可以 看這裡。）另外兩隻我給了狗的生物類別，這帶來了很大的爭論。在這之前，魔法風雲會 一共只印了兩隻狗。

Snow HoundGhost Hounds

Snow Hound 來自Ice Age ，而 Ghost Hounds 來自HomelandsSnow Hound 本來印的類別是狗，而 Ghost Hounds 的類別是獵犬。所有人都同意有些狗的生物類別是狗，其他生物是獵犬實在有點蠢，我們需要選擇一個，問題在於要選哪一個—狗或是獵犬。

Bill Rose 是獵犬那派的隊長，他的論調是獵犬感覺比較奇幻，像是龍與地下城裡的地獄獵犬就是一隻很熱門的生物。他覺得我們嘗試讓遊戲感覺華麗、不那麼平凡是很重要的，而他認為狗給人的感覺很普通。

我則是狗這派的隊長，我認為我們在之後幾年還會製作很多狗。玩家們喜歡狗，而且狗有很多不同類型。獵犬是狗的一個子類別，如果有不是獵犬的狗被列為獵犬將會很奇怪。（有另外一個說法是「獵犬」是「狗」的同義詞，但我認為我的說法依然有效—像是如果把貴賓狗稱為獵犬就很奇怪。）既然我們把家貓野生貓科動物都統稱為貓，為什麼狗不直接使用「狗」的類別呢？

我認為我的立論基礎比較好，也認為自己要贏了，但結果並沒有。魔法風雲會 R&D 在當時只有五個人（全職員工—還有一些其他人主要是在做其他事情的同時做魔法風雲會的工作），而最後決定支持 Bill 以及暴風雨裡另外兩隻生物都做成獵犬。我不記得誰投給我誰投給 Bill，但記得結果是 3 比 2 ，所以結果相差不遠。

我對這個決定並不滿意（而我對我自己的感覺絕不會默不吭聲），這在之後我們印製新獵犬時成了 R&D 裡一個廣為人知的笑話。我也在之後溫和地在 Unhinged 裡挑戰這個決定—用了B-I-N-G-O 這張牌的背景敘述。

B-I-N-G-O

我並未放棄，一般讀者會知道我有個策略就是保持耐心。魔法風雲會R&D 會隨著時間改變，一群人相信一件事情並不代表另一群人也會如此相信，所以我一直等待著屬於我的時機到來。隨著時間推移，我持續傳達把獵犬改為狗的想法，但並沒有得到任何需要繼續追蹤的回覆。我並沒有在這個想法上得到任何支持，直到 Erik Lauer 加入R&D 之後。我知道 Erik Lauer 喜愛狗，我特別在 奧德賽裡為 Erik 製作了一個狗的循環（基於 Randy Buehler 的要求— Randy 和Erik 是老朋友了）。

  • 29777
  • Mad Dog
  • Patrol Hound
  • Filthy Cur
  • Phantom Whelp

我們談了一下，而他同意這應該有著狗的生物類別，而不是獵犬。其他聽到我跟 Erik 的對話的人也認為那應該改變。受到了鼓舞，我開始跟更多人討論並找到了更多夥伴。在經過稍微計算並確認支持我觀點的人這次應該占多數後，我在適當的會議中提出了這個議題，手上有著數字，也有一場動人心弦的演說。我想這次改變應該要成真了。

不幸的是我們碰到了意想不到的困難。所碰到的問題並非在於在討論狗或是獵犬比較好（如果是這個我覺得我可以贏），而是在經過了那麼多年之後把獵犬改成狗是否是一個好想法。確實，會議中的大部分人都同意狗比較好，但真的值得在這麼多年之後做修改嗎？就這個論點來說，我並沒有得到多數人的支持（值得一提的是魔法風雲會裡大部分的決定並非由多數決決定的。通常決定是單一一個人—有時候是一小群人—的責任，他（們）會聽取所有人的意見並做出他們覺得對遊戲來說最好的決定。）

這次的論點碰上了問題，也與我保持耐心等待R&D 改變的策略互斥。所經過的每一年都讓「現在把獵犬改成狗已經太遲了」這樣的論點日益茁壯。我要怎麼樣才能取勝？

有趣的事來了，實際上我並沒有獲勝。多年來一直有我們犯了錯應該要選擇狗而非獵犬的聲音傳出（很多是來自於我，但不僅僅是我），多到這已成為 R&D 裡公認的事實—我們搞砸了。當 Adam Prosak 訂出系列的方向並瞭解到他將要有一個小的狗主題時，他提出了我們是否應該把獵犬改為狗的問題—他並不知道我剛講那一段的歷史。對他來說，這是一個2021 核心系列 應該要進行的正面改變，所以他問了很多人。看似沒有人在乎，所以他就改了。

是的，獵犬正式成為了狗，這是一場我奮鬥了20 年以上的戰役，但別人就在突然間不費吹灰之力地為我做到了。我想我就把這看作是勝利吧：）

伴隨這個改變，Adam 和他的團隊在這個系列裡加入了一張狗領主

Pack Leader

還有另外三隻白色的狗和三隻紅色的狗，藝術團隊藉此製作了很多不同類型的狗，主要是偏可愛的那類。

Alpine WatchdogRambunctious MuttSelfless Savior

Bolt HoundChandra's MagmuttIgneous Cur

而且，「買一盒」贈卡同時是一隻貓和一隻狗，這讓你能够構組一副三色的貓狗套牌。（2021 核心系列裡會有四隻綠色的貓和一隻白色的貓。)

Rin and Seri, Inseparable

我想同時指出犬群領袖是一个廣義稀有部族牌循環的一部分。這些牌在機制上的運作方式不太一樣，但都鼓勵了一副很特殊的部族套牌。在這個循環裡，藍色會幫助精靈，黑色幫助浪客，紅色幫助鬼怪，而綠色幫助貓。這些是該迴圈中目前我們已知的牌：

Thieves' Guild EnforcerConspicuous SnoopFeline Sovereign

只是我的副類別

部落格的日常讀者們會知道有一些主題時不時就會出現，當中最常出現的—已經成為了部落格上的一個笑話—是要求回到神河。在2004 年時，我們在神河群英錄裡第一次造訪神河，一個基於日本神話的頂底設計。那實際上是我們第一次設計一個頂底設計的環境（有人會說第一個頂底系列是阿拉伯之夜魔法風雲會的第一個擴展系列）。當你第一次做一件事情的時候，有時你很難做到最好，而群英錄環境在機制上算是魔法風雲會的低點（我們之後在頂底設計上的表現已經好了許多。）由於它的表現沒有太好，這讓回歸這件事變得更加微妙。

但這並不代表我們不能向神河的支持者們提供一些好東西，而今天的預覽牌也希望能為他們帶來一些笑容。你瞧，2021 核心系列裡會有一個新的祭祠循環。是哪些祭祠呢？讓我們來看看。

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神河群英錄環境有一個傳奇主題。在當時，我們會製作傳奇生物、傳奇神器和傳奇地，但沒有傳奇結界（由於這是在鵬洛客出現之前，它是唯一一個沒有傳奇的類別），神河群英錄 想要改變這點。問題不在於要如何有創意地代表它們（它們是特別且獨特的結界），而更多是機制上的問題。為什麼結界需要是傳奇？在機制上你每次只能有一個在戰場上，有沒有方法能讓這件事变得有關係呢？

我們嘗試了不同的東西，但很快就發現表現最好的點子是讓結界之間彼此有所連結。你會希望讓它們全部都在戰場上。由於是傳奇，這代表每個顏色只能有一個，因此我們可以稍微加強一下它能做的事。最後決定讓它們每個回合都會產生一個效果，戰場上有越多祭祠效果就越強。

從機制上來說，為了能夠運作，我們需要給結界一個副類別；從規則上來說，我們需要有個你可以計算的東西。我們選擇了祭祠，這樣在每一張牌觸發的時候，它可以計算戰場上你所操控的祭祠數量。另外從創意的角度來看，我們選擇用神社的方式呈現。這個創意或許也是我們選了祭祠這個字的原因。雖然就整體來說神河群英錄的表現並不好，但祭祠依然很熱門。

快轉到多年後2021 核心系列的系列設計。Adam Prosak 和他的團隊在找尋一個稀有牌的循環。他們列了以下的條件：

它要和過去連結 他們想找一些較有經驗的玩家可以辨識的東西，最好是一個過去只做過一次的循環的新版本。越受喜愛的循環越好。

它要可以自行運作 這個循環要是對不知道參考對象的新玩家來說很酷的東西，且要在標準賽裡能有好表現。如果能跟範圍較廣賽制中的舊循環有所互動自然很好，不過沒有也沒關係。

如果是個結界循環更好塞洛斯：冥途求生有個很強的結界主題，如果這個循環是結界就能有所連結。整體來說這個系列也可以使用更多結界。

它不能使用任何非常青的機制 2021 核心系列是一個核心系列，這代表它只能使用常青（或曾是常青）的機制。這個循環不能用到任何著名的非常青機制，而這實際上刪掉了很多有趣的循環選項。

Adam 主持了一場會議，在會議中他們在白板上寫下了所有可以想到的想法，而表現最好的就是祭祠。祭祠的優點在於他們是結界、和過去有所連結（代表跟舊的祭祠可以搭配），也能自行運作讓你在標準賽中使用。他們符合所有的條件。

在我談論到他們的設計前，讓我先來展示給你看：

點擊來看祭祠循環

Sanctum of Tranquil LightSanctum of Calm WatersSanctum of Stone Fangs

Sanctum of Shattered HeightsSanctum of Fruitful Harvest

一開始的意圖是不要重複任何原始五張祭祠中的效應，但抽牌和直擊傷害比起其他的選項來得好上太多，因此團隊決定保留它們。你會發現這個循環有一些過去祭祠沒有做的事，像是白色和紅色的祭祠就有起動式異能而非觸發式異能。

不過等等，不只是這樣。在團隊製作了祭祠循環後，他們了解到這是個可以做更多東西的機會。他們發現祭祠和裂片妖有點像：兩個機制都讓你想要使用很多不同顏色，鼓勵能把更多套牌在意的東西放進戰場。由於五色的天性，大多時候你看到裂片妖時，都會有一張五色牌。如果我們也這樣製作祭祠呢？我想你應該猜到了，我還有一張要向你們展示的預覽牌，這次的祭祠循環不是五張，而是六張。

點擊來看萬物聖殿

Sanctum of All

萬物聖殿鼓勵你構組一副五色的祭祠套牌，並提供你獲得所有祭祠的任務。如果你參加的是可以使用神河群英錄的賽制，你的祭祠套牌就會有再多五個選擇，這也讓萬物聖殿的任務更容易達成。我希望神河的支持者及剩下的大家都能喜歡祭祠。

核心，越開心

這是今天所有的內容，我希望透過這兩週的專欄讓你們更知道2021 核心系列裡有什麼。一如往常，我很想知道你們對於這篇文章或是系列本身的反饋。你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（推特TumblrInstagram抖音）與我聯繫。

下週回來跟我一起來看看2021 核心系列裡個別牌張的設計故事。

在那之前，願你的祭祠與你同在。