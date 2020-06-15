上週，我們開始聊到2021 核心系列的設計，但內容可不只那麼多。今天我就要來聊系列剩下的部分，並預覽一個很酷的稀有牌循環—我想有一部分的玩家會很開心的。

在一開始，我要先來講的是一件幾乎從我加入威世智第一天開始就在努力的事，終於要在 2021 核心系列 發生了。是什麼？獵犬被正式更正為狗，且不只是在這個系列。這個改變將會回溯把魔法風雲會裡過去所有的獵犬並全部改為狗。這個決定是怎麼誕生的呢？非常有趣，你應該要知道。

含糊不清的狗狗故事

這一切是從 1996 年開始的，前一年我才剛加入威世智，當時我們正在進行暴風雨的開發工作，那是我第一個負責設計的系列。我放了三隻狗進去。

Watchdog 是一張神器生物，也因為這樣在當時並沒有生物類別。（這場戰役我一直到幾年後才獲勝。如果你想知道更多，可以 看這裡。）另外兩隻我給了狗的生物類別，這帶來了很大的爭論。在這之前，魔法風雲會 一共只印了兩隻狗。

Snow Hound 來自Ice Age ，而 Ghost Hounds 來自Homelands。Snow Hound 本來印的類別是狗，而 Ghost Hounds 的類別是獵犬。所有人都同意有些狗的生物類別是狗，其他生物是獵犬實在有點蠢，我們需要選擇一個，問題在於要選哪一個—狗或是獵犬。

Bill Rose 是獵犬那派的隊長，他的論調是獵犬感覺比較奇幻，像是龍與地下城裡的地獄獵犬就是一隻很熱門的生物。他覺得我們嘗試讓遊戲感覺華麗、不那麼平凡是很重要的，而他認為狗給人的感覺很普通。

我則是狗這派的隊長，我認為我們在之後幾年還會製作很多狗。玩家們喜歡狗，而且狗有很多不同類型。獵犬是狗的一個子類別，如果有不是獵犬的狗被列為獵犬將會很奇怪。（有另外一個說法是「獵犬」是「狗」的同義詞，但我認為我的說法依然有效—像是如果把貴賓狗稱為獵犬就很奇怪。）既然我們把家貓和野生貓科動物都統稱為貓，為什麼狗不直接使用「狗」的類別呢？

我認為我的立論基礎比較好，也認為自己要贏了，但結果並沒有。魔法風雲會 R&D 在當時只有五個人（全職員工—還有一些其他人主要是在做其他事情的同時做魔法風雲會的工作），而最後決定支持 Bill 以及暴風雨裡另外兩隻生物都做成獵犬。我不記得誰投給我誰投給 Bill，但記得結果是 3 比 2 ，所以結果相差不遠。

我對這個決定並不滿意（而我對我自己的感覺絕不會默不吭聲），這在之後我們印製新獵犬時成了 R&D 裡一個廣為人知的笑話。我也在之後溫和地在 Unhinged 裡挑戰這個決定—用了B-I-N-G-O 這張牌的背景敘述。

我並未放棄，一般讀者會知道我有個策略就是保持耐心。魔法風雲會R&D 會隨著時間改變，一群人相信一件事情並不代表另一群人也會如此相信，所以我一直等待著屬於我的時機到來。隨著時間推移，我持續傳達把獵犬改為狗的想法，但並沒有得到任何需要繼續追蹤的回覆。我並沒有在這個想法上得到任何支持，直到 Erik Lauer 加入R&D 之後。我知道 Erik Lauer 喜愛狗，我特別在 奧德賽裡為 Erik 製作了一個狗的循環（基於 Randy Buehler 的要求— Randy 和Erik 是老朋友了）。

我們談了一下，而他同意這應該有著狗的生物類別，而不是獵犬。其他聽到我跟 Erik 的對話的人也認為那應該改變。受到了鼓舞，我開始跟更多人討論並找到了更多夥伴。在經過稍微計算並確認支持我觀點的人這次應該占多數後，我在適當的會議中提出了這個議題，手上有著數字，也有一場動人心弦的演說。我想這次改變應該要成真了。

不幸的是我們碰到了意想不到的困難。所碰到的問題並非在於在討論狗或是獵犬比較好（如果是這個我覺得我可以贏），而是在經過了那麼多年之後把獵犬改成狗是否是一個好想法。確實，會議中的大部分人都同意狗比較好，但真的值得在這麼多年之後做修改嗎？就這個論點來說，我並沒有得到多數人的支持（值得一提的是魔法風雲會裡大部分的決定並非由多數決決定的。通常決定是單一一個人—有時候是一小群人—的責任，他（們）會聽取所有人的意見並做出他們覺得對遊戲來說最好的決定。）

這次的論點碰上了問題，也與我保持耐心等待R&D 改變的策略互斥。所經過的每一年都讓「現在把獵犬改成狗已經太遲了」這樣的論點日益茁壯。我要怎麼樣才能取勝？

有趣的事來了，實際上我並沒有獲勝。多年來一直有我們犯了錯應該要選擇狗而非獵犬的聲音傳出（很多是來自於我，但不僅僅是我），多到這已成為 R&D 裡公認的事實—我們搞砸了。當 Adam Prosak 訂出系列的方向並瞭解到他將要有一個小的狗主題時，他提出了我們是否應該把獵犬改為狗的問題—他並不知道我剛講那一段的歷史。對他來說，這是一個2021 核心系列 應該要進行的正面改變，所以他問了很多人。看似沒有人在乎，所以他就改了。

是的，獵犬正式成為了狗，這是一場我奮鬥了20 年以上的戰役，但別人就在突然間不費吹灰之力地為我做到了。我想我就把這看作是勝利吧：）

伴隨這個改變，Adam 和他的團隊在這個系列裡加入了一張狗領主。

還有另外三隻白色的狗和三隻紅色的狗，藝術團隊藉此製作了很多不同類型的狗，主要是偏可愛的那類。

而且，「買一盒」贈卡同時是一隻貓和一隻狗，這讓你能够構組一副三色的貓狗套牌。（2021 核心系列裡會有四隻綠色的貓和一隻白色的貓。)

我想同時指出犬群領袖是一个廣義稀有部族牌循環的一部分。這些牌在機制上的運作方式不太一樣，但都鼓勵了一副很特殊的部族套牌。在這個循環裡，藍色會幫助精靈，黑色幫助浪客，紅色幫助鬼怪，而綠色幫助貓。這些是該迴圈中目前我們已知的牌：

只是我的副類別

我部落格的日常讀者們會知道有一些主題時不時就會出現，當中最常出現的—已經成為了部落格上的一個笑話—是要求回到神河。在2004 年時，我們在神河群英錄裡第一次造訪神河，一個基於日本神話的頂底設計。那實際上是我們第一次設計一個頂底設計的環境（有人會說第一個頂底系列是阿拉伯之夜，魔法風雲會的第一個擴展系列）。當你第一次做一件事情的時候，有時你很難做到最好，而群英錄環境在機制上算是魔法風雲會的低點（我們之後在頂底設計上的表現已經好了許多。）由於它的表現沒有太好，這讓回歸這件事變得更加微妙。

但這並不代表我們不能向神河的支持者們提供一些好東西，而今天的預覽牌也希望能為他們帶來一些笑容。你瞧，2021 核心系列裡會有一個新的祭祠循環。是哪些祭祠呢？讓我們來看看。

神河群英錄環境有一個傳奇主題。在當時，我們會製作傳奇生物、傳奇神器和傳奇地，但沒有傳奇結界（由於這是在鵬洛客出現之前，它是唯一一個沒有傳奇的類別），神河群英錄 想要改變這點。問題不在於要如何有創意地代表它們（它們是特別且獨特的結界），而更多是機制上的問題。為什麼結界需要是傳奇？在機制上你每次只能有一個在戰場上，有沒有方法能讓這件事变得有關係呢？

我們嘗試了不同的東西，但很快就發現表現最好的點子是讓結界之間彼此有所連結。你會希望讓它們全部都在戰場上。由於是傳奇，這代表每個顏色只能有一個，因此我們可以稍微加強一下它能做的事。最後決定讓它們每個回合都會產生一個效果，戰場上有越多祭祠效果就越強。

從機制上來說，為了能夠運作，我們需要給結界一個副類別；從規則上來說，我們需要有個你可以計算的東西。我們選擇了祭祠，這樣在每一張牌觸發的時候，它可以計算戰場上你所操控的祭祠數量。另外從創意的角度來看，我們選擇用神社的方式呈現。這個創意或許也是我們選了祭祠這個字的原因。雖然就整體來說神河群英錄的表現並不好，但祭祠依然很熱門。

快轉到多年後2021 核心系列的系列設計。Adam Prosak 和他的團隊在找尋一個稀有牌的循環。他們列了以下的條件：

它要和過去連結 他們想找一些較有經驗的玩家可以辨識的東西，最好是一個過去只做過一次的循環的新版本。越受喜愛的循環越好。

它要可以自行運作 這個循環要是對不知道參考對象的新玩家來說很酷的東西，且要在標準賽裡能有好表現。如果能跟範圍較廣賽制中的舊循環有所互動自然很好，不過沒有也沒關係。

如果是個結界循環更好塞洛斯：冥途求生有個很強的結界主題，如果這個循環是結界就能有所連結。整體來說這個系列也可以使用更多結界。

它不能使用任何非常青的機制 2021 核心系列是一個核心系列，這代表它只能使用常青（或曾是常青）的機制。這個循環不能用到任何著名的非常青機制，而這實際上刪掉了很多有趣的循環選項。

Adam 主持了一場會議，在會議中他們在白板上寫下了所有可以想到的想法，而表現最好的就是祭祠。祭祠的優點在於他們是結界、和過去有所連結（代表跟舊的祭祠可以搭配），也能自行運作讓你在標準賽中使用。他們符合所有的條件。

在我談論到他們的設計前，讓我先來展示給你看：

點擊來看祭祠循環

一開始的意圖是不要重複任何原始五張祭祠中的效應，但抽牌和直擊傷害比起其他的選項來得好上太多，因此團隊決定保留它們。你會發現這個循環有一些過去祭祠沒有做的事，像是白色和紅色的祭祠就有起動式異能而非觸發式異能。

不過等等，不只是這樣。在團隊製作了祭祠循環後，他們了解到這是個可以做更多東西的機會。他們發現祭祠和裂片妖有點像：兩個機制都讓你想要使用很多不同顏色，鼓勵能把更多套牌在意的東西放進戰場。由於五色的天性，大多時候你看到裂片妖時，都會有一張五色牌。如果我們也這樣製作祭祠呢？我想你應該猜到了，我還有一張要向你們展示的預覽牌，這次的祭祠循環不是五張，而是六張。

點擊來看萬物聖殿

萬物聖殿鼓勵你構組一副五色的祭祠套牌，並提供你獲得所有祭祠的任務。如果你參加的是可以使用神河群英錄的賽制，你的祭祠套牌就會有再多五個選擇，這也讓萬物聖殿的任務更容易達成。我希望神河的支持者及剩下的大家都能喜歡祭祠。

越核心，越開心

這是今天所有的內容，我希望透過這兩週的專欄讓你們更知道2021 核心系列裡有什麼。一如往常，我很想知道你們對於這篇文章或是系列本身的反饋。你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（推特、Tumblr、Instagram 和抖音）與我聯繫。

下週回來跟我一起來看看2021 核心系列裡個別牌張的設計故事。

在那之前，願你的祭祠與你同在。