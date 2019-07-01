是時候來分享一些牌的設計故事了。由於我並不是本系列設計團隊的一員，我將會用設計負責人的角度來談論牌。另外，我也會著重在系列中所有的傳奇物件，包括七位鵬洛客、十一個生物及一個非生物的神器。

獅群之力阿耶尼

由於本系列是個核心系列，所以我們想要一個單色的鵬洛客循環。白色實際上並沒有太多選擇，過去只有七位鵬洛客曾出現在純白的牌上：阿耶尼、艾紫培、基定、娜希麗、撒拉、泰佑和飄萍。艾紫培、基定和撒拉已經死去，娜希麗雖然一開始是純白，但現在已經轉變以紅白為主。泰佑和飄萍則都是全新的角色（首次出現於火花之戰），代表在系列設計時他們甚至不在選項之中（相鄰的兩個系列大部分的設計期間都是重疊的）。有一些其他有帶白色的鵬洛客（阿密娜圖、多溫、艾斯翠、華特莉、卡婭、娜爾施、索霖、多美代、泰菲力和凡瑟），但其中沒有一個真正屬於白色，這使得我們只剩下阿耶尼這個選項。阿耶尼現在雖然是白綠的鵬洛客，但他依然是白底，所以我們有時會把他放在純白（鵬洛客不需要擁有所有的顏色，但我們不會把他們放進基色外的顏色）。

過去曾有過一些阿耶尼，所以他有一個很強的機制特性。阿耶尼的能力在於他可以治療或加大自己以外的其他人。這通常會以幾種方式呈現：

他可以讓你獲得生命

他可以暫時或永久地（使用 +1/+1 指示物）來加大生物

他可以暫時給予生物能力

他能以放置忠誠指示物的方式加大其他鵬洛客

他能召喚貓；有時候也是士兵

他可以擺脫生物的威脅（雖然這通常會是一個減號忠誠異能，因為並非他想做的事）

除此之外，我們想要核心系列鵬洛客能提供玩家一些利用他們來構築套牌的方向，也幫助我們處理因為火花之戰而為標準賽帶來的許多鵬洛客。更多專注的鵬洛客則需要更多專注的套牌選擇。以這張阿耶尼來說，他所傳達的訊息是「把生物和鵬洛客一起使用」，鵬洛客的部分來自於本系列在火花之戰帶來強烈的鵬洛客主題後上市這件事。第一個異能正是要傳達這個訊息並與獲得生命相連，而獲得生命能幫助阿耶尼保護你，也就是玩家。（無論如何，你仍是一名鵬洛客。）

第二個異能對鵬洛客來說很一般：派出一個衍生生物。衍生生物因為有幾個功能而有不錯的表現。其一，他幫助保護鵬洛客不受到攻擊；其次，他給玩家能更積極贏得比賽的能力；其三，衍生生物有很好的風味。我們一直喜歡讓異能間能夠協同，所以想法是讓這個異能不僅只是派出一隻貓的衍生生物，而是一隻特別能和阿耶尼—阿耶尼的群伴連結的生物。這張牌才剛出現在火花之戰 中（異能稍微做了一些調整，移除了「你可以」），所以玩家仍記憶猶新。同時，獲得生命的觸發和阿耶尼的第一個異能配合地很好，看看這個協同是如何雙向運作的：第一個異能需要更多生物，而那正是第二個異能所做的事；而第二個異能需要的獲得生命，也可以透過第一個異能完成。

阿耶尼的大絕和一般有些不同，並不需要一定門檻的忠誠指示物，而是足夠的生命。這和前兩個異能有很好的配合。他所使用的字樣是「你的起始生命」， 所以可以在起始生命大於 20 的賽制中使用（像是指揮官）。由於沒有和忠誠值連結，效應會要求你放逐阿耶尼，好讓你只能使用一次。我想這個異能在一開始只有影響生物，但後來神器因為對局設計的原因而被加了進去。少了依靠忠誠值的大絕讓我們能更輕易為他加上派出衍生生物的減號忠誠異能。

全觀愛緹席

愛緹席是我們經典傳奇生物循環的一部分。這張牌的目標是製作一隻有史芬斯感覺又能作為有趣構築主題的純藍史芬斯。由於專注於訊息的特性，史芬斯被選為藍色的經典生物。這個生物類別一開始是來自於希臘神話，旅者必須要回答史芬斯所提出的謎語，否則就會被殺掉。為了捕捉史芬斯的感覺，我們想要讓史芬斯與訊息有某些方式的互動。除此之外，我們想讓那感覺像是一個需要被解決的問題。愛緹席在這兩點上的表現都很不錯。

首先，由於所有的史芬斯都會飛，愛緹席也會；其次，它有一個與掠奪異能合併的抽牌異能。這麼做的原因在於我們想讓史芬斯強迫玩家去思考。抽牌加上掠奪會讓每次的互動都讓玩家需要評估不只是當下這個回合，還有未來幾回合將會發生的事。最後一個異能利用了創造謎題的想法。愛緹席可以幫助你獲得遊戲的勝利，但你得要預先計畫如何解決眼前的任務。

這個異能讓對手輸掉比賽而非讓你獲得勝利，因為我們納入考慮了多人遊戲的情況。在雙人遊戲中，這兩件事情之間沒有區別；但搬到多人比賽上，如果不是一下就讓你直接擊敗所有人肯定是要好得多。這需要你更有策略性並預先思考在你淘汰一人後政治的走向。

茜卓

紅色鵬洛客的選擇並不難，這也是本系列最早做出的決定之一。每個核心系列都需要一個代表人物，而 2020核心系列將會是茜卓。在這個系列當中，茜卓的挑戰在於我們不只要在系列中製作一張茜卓，而是三張—包括非普通、稀有和秘稀。我們決定讓每個版本都有一般的三個忠誠值異能，但依照所被賦予的稀有度來打造。（秘稀除了這些之外還有多一點。）

在 2020核心系列之前，我們製作了十張茜卓的鵬洛客牌（包括了鵬洛客套牌的牌）。很顯然，她的能力特色在烈焰術。以下是一些我們在機制上展現這點的方式：

直接傷害（各種方式及類型，以任意大小為目標；茜卓是造成傷害鵬洛客中的第一位）

產生暫時性的魔法力（為了幫助你使用你的直接傷害咒語）

「衝動抽牌」（也就是從牌庫頂放逐牌張，並在一個短暫的時間帶內—通常是這個回合—可以使用它；另外近代魔法風雲會中衝動抽牌第一次的出現正是在茜卓鵬洛客上。）

從你的墳墓場施放瞬間及巫術

複製瞬間及巫術

翻揀（棄牌然後抽牌）

派出元素衍生生物（通常具有敏捷並在回合結束時放逐）

我們將從非普通的舞焰新手茜卓開始。我們想要她具有方向性並在限制賽中有用。這個系列有元素主題（在紅色、藍色和綠色），所以讓她的第一個異能—也是唯一一個加號異能—與其連結十分合理。過去她從未加大過生物的攻擊力，但如果僅限於元素的話感覺符合風味。我們傾向給予牌張合理的風味—她利用烈焰術來加大火元素—但允許和所有的元素有更廣泛的互動，因為這會帶來更好的對局。第一個減號忠誠異能是產生魔法力，而第二個稍微大一些的減號忠誠異能是直接傷害，這兩個都恰好符合她的特性。第二個和第三個異能被設計為很基本的能力，所以就算是在一副非元素的套牌裡你也會想使用這張牌。

其次，我們把焦點轉到稀有的火焰侍僧茜卓上。她的第一個異能是新的，特別被創造來和其他的版本互動。製作三個茜卓的其中一個目標是在標準中讓茜卓主題套牌變得可行。這個異能經過了反覆的調整，討論究竟是要放忠誠指示物在茜卓或是全部紅色的鵬洛客身上，但最後因為她加大元素的理由而選擇了後者。她的風味是利用火焰的強度來幫助其他以火為基底的鵬洛客（像是自己或是雅亞），但額外的靈活性能帶來更好的對局，並讓你在茜卓套牌裡加進其他的鵬洛客。她的第二和第三個忠誠異能直接來自於上面所列的異能，只是不再是一隻暫時性的大型元素（像是 3/1），而是兩隻 1/1 的元素—我認為這是要為系列中的元素部族創造更多協同（像是非普通上的第一個忠誠異能）。最後一個異能（別忘了非普通或稀有的版本都沒有大絕）讓她能夠從墳墓場施放便宜的瞬間及巫術咒語。從主題上來說，那些將會是直接傷害咒語。

最終，我們來到秘稀的版本—覺醒煉獄茜卓。（值得一提的是每個版本隨著稀有度提高，代表了茜卓年齡上的增長。她對烈焰術有更好的控制也有更多可見的火焰。）秘稀的版本實際上有四個異能，其中一個是靜止式異能。而我們在這裡用上了火花之戰為鵬洛客加進的這個工具—這是個簡單的異能來讓她不會被紅色的對色藍色反擊。第一個，也是唯一一個加號忠誠異能，向對手開火，由徽記的技巧所完成。為了幫助多人對局，這個異能會讓每個對手獲得徽記。她的第二個異能是直接傷害，但不只對一個，而是會對所有生物造成傷害。標明非元素有兩個原因：首先，這具有風味—由火生成的生物對火有抗性，由水生成的也一樣；其二，這讓你能繞著這張牌構築。如果你使用很多元素（這正是茜卓的主題），它們將會對她的火焰有抗性。大絕基本上是一個燒生物及鵬洛客的 X 費咒語，如果殺掉的是生物的話會再有一些 Disintegrate 的風味—那些生物會被放逐而非被放進墳墓場，顯示他們被火焰徹底的消滅，永無重生之日。

三個茜卓被設計為彼此有自己的風味和焦點，更希望能全部被放進同一副套牌。舉例來說，每張都有一個元素部族的元件。非普通的版本加大元素．稀有的版本派出元素，而秘稀的版本消滅所有元素以外的東西；非普通的版本可以讓你產生魔法力讓稀有的版本能施放墳墓場裡的便宜咒語；稀有的版本能加上忠誠指示物讓秘稀版本造成額外的傷害。製作這三張牌是為了帶來茜卓感覺的延伸，但一起出現則像是完整的一套茜卓。

茜卓的穩焰器

說到茜卓，這是唯一一張不是生物也不是鵬洛客的傳奇牌。茜卓是這個系列的門面，所以看似要給他一個傳奇物件才合理。問題在於我們該給她什麼？我們已經做了雅亞的護目鏡（魔法風雲會：起源裡的烈焰術士護目鏡），所以茜卓的護目鏡看似了無新意。如果是她的穩焰器，那個她父親創造來幫助她對付自己不成熟烈焰術的呢？

設計團隊知道他們希望這張牌和三個茜卓有良好的配合，所以第一個異能是被設計來與茜卓鵬洛客有直接的互動。本質上，它能讓你使用一個茜卓的異能兩次。這個異能唯一的限制在於魔法力，所以如果有足夠魔法力，你可以把它用在每個戰場上的茜卓身上。第二個異能是確保這張牌在還沒抽到茜卓牌前也有用。實際上，它能幫助你找到茜卓牌好讓你施放。這個異能讓你可以棄掉一張紅色的牌或山脈，使得純紅套牌的每一張牌都會有用。（新手對於山脈是不是紅色的牌常會感到困惑，而這將讓此不受影響。）希望這能幫助茜卓套牌在標準賽有其強度。

烈焰巨口卓庫瑟

設計經典的傳奇龍很微妙，不只是因為風味並未被很好地定義，更是因為我們已經做過了太多次。（舉例來說，我們在 2020核心系列前創造了九隻傳奇的史芬斯，但卻有 55 隻傳奇龍。）卓庫瑟的武器是吐息，這是我們已經做過很多次的東西，但這個版本有一些小調整。不再是對單一目標造成傷害，卓庫瑟會對三個不同的目標造成不同的傷害。一隻生物會受到 4 點，而另外兩隻將會受到 3 點。這帶來了他分配火焰攻擊的感覺，專注在一個生物上並對另外兩個造成餘波。同時，在細微的美學上，兩個出現在規則欄裡的數字—4 和 3 的總和正是 7，也剛好就是卓庫瑟的攻擊力和防禦力。

衛護毒龍加戈斯

當我在搜尋這張牌的討論時，去查了過去到底有多少隻傳奇的多頭龍。腦中馬上浮現的就有三隻，所以我假設應該會有更多。不，只差了一隻—總共有四隻。有趣的是，只有一隻（波祿卡諾斯）是純綠的，這代表加戈斯將有很多可以利用的空間。

在早期，我們傾向利用多頭龍的多頭性，所以大多是 X 費的咒語或是有一些會造受到傷害時加頭的機制。但在後來，我們了解到那有些太過狹窄並開始加廣我們的設計。加戈斯主要被製作為一隻能強化多頭龍的東西以及用綠色手法來保護生物的方式。

對初學者來說，加戈斯很大，他是一隻六費 8/7 的生物，也有著警戒—這讓他攻防一體。第二個異能是一個強化多頭龍的異能，讓所有的多頭龍施放費用都減少 4。由於多頭龍大多受到大小定義，四點魔法力對大多數的多頭龍都會很有幫助。這和 X 費的咒語也有很好的配合，因為基本上會變為 X+4。最後一個異能是用綠色嘗試保護你生物的方式。並非用上停止效應的方式來實際保護生物（那是白色的手段），加戈斯威嚇對手讓他們不想在第一時間施放咒語。「搗亂我的生物和加戈斯將會殺掉一隻你的生物。」

我很開心加戈斯在一個和多頭龍不同使用方法的情況下仍很有多頭龍的感覺。我很想看到你們會怎麼使用它。

不倦朝聖械戈羅斯

戈羅斯是一個最好的例子顯示了現今指揮官賽制對所有系列的設計帶來了什麼影響。由於更多更多的玩家開始玩指揮官，我們正試圖去確保每個系列都有一個適合那個賽制（以及爭鋒賽）的工具。戈羅斯被設計為一個簡單的五色指揮官，能幫助你調整魔法力—而這也是大多五色指揮官套牌需要的東西。他的起動式異能同時給予戈羅斯五色的特性，並給他一個在遊戲後期的強力異能。這個效應利用了牌庫頂牌而非導師來增加遊戲的多樣性。比起每場遊戲都一樣—因為你每次都會找同一張牌，不知道接下來會發生什麼肯定會有趣也充滿驚喜得多。

在世傳奇

這是我今天所有的內容。我希望你們喜歡我看待 2020核心系列所有傳奇牌的第一部。一如往常，我很想知道你們對於今天的專欄、任何今天所談論的牌，或是這個系列本身的反饋。你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（推特、 Tumblr 和 Instagram ）與我聯繫。

下週回來和我一起看第二部裡那些剩下的傳奇牌。

在那之前，希望這些傳奇牌中有些能進到你的套牌裡。