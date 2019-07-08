我從上週開始談論2020核心系列裡的所有傳奇卡牌。當時只完成了一半，所以今天要完成另一半。

探峰卡莉雅

2020核心系列的目標之一就是要製作一個閂色的傳奇生物循環。即使在26年之後，這個區域還是沒有你們想像的那麼擁擠。舉例來說，到2020核心系列為止只有八個白黑紅的傳奇生物（而這已經比其他任何閂色都要多了）。2020核心系列想要為其中之一設計一張新牌。白黑紅的選擇就是卡莉雅。

卡莉雅源自於指揮官（2011版）並且快速受到了大眾的喜愛。她是來自於阿拉若的班特斷片。（你們可以看出這不是在阿拉若斷片環境設計的，因為那環境的所有三色生物都是弧色而不是閂色。）她原本的卡牌是個1紅白黑叫的2/2 飛行生物，並且讓你可以在她攻擊時從你的手牌中選一個天使、惡魔，或龍以橫置且攻擊的狀態放進戰場。

對於這個新版本，團隊想要一張感覺類似但又不一樣的牌。同時也希望新的版本能和舊的有協力效應。第一，他們知道它必須要和天使、惡魔，和龍有互動，因為這是她原本讓人印象最深刻的一點。原來的版本讓你可以將它們從手牌中放進戰場。如果這張新牌能將它們從牌庫中加到你的手牌裡呢？如同我上週所解釋的， R&D近來傾向使用衝動（看牌庫頂N張牌）而不是導師（直接從牌庫中找出一張牌）來增加對局的差異性並且減少洗牌。

這個新的異能比她的舊異能要來得弱，但這卻讓團隊可以：一）將她的費用降低（這樣她才能先找出天使、惡魔，或龍）、二）將她的大小從2/2加大成3/3，以及三）給她加上警戒（她當然還是保留了飛行）。

幕賓科希斯

白黑綠在傳奇的選擇上比白黑紅還要少，目前只有五個選項。與其使用現有的角色，設計團隊決定製作新的。（我認為最有可能發生的事情是，設計團隊想出了一個很酷的設計，並和創意團隊討論這是否是個現有的角色。在選擇這麼少的情況之下，我假設這答案是沒有。）

科希斯是用來設計重疊兩個主題的—「在乎傳奇」和墳場。白色是最「在乎傳奇」的顏色，而黑和綠則是最注重墳場的顏色。白黑兩色也是最常挖生物的顏色。我的猜測是，這張牌是從第二個異能開始的。它讓你能從墳場裡施放特定特性的卡牌，但卻要求你在這麼做的時候使用同類的卡牌做為資源。我們曾使用過這個空間，但卻從來沒在這空間用過傳奇咒語。

為了讓這張牌運作，你就需要使用大量的傳奇咒語。為了讓這個主題能運作，這張牌有另一個異能，讓你能更簡易地施放這些牌。減費也很聰明，因為它和第二個異能有協力效應，讓你能從墳場施放牌。這個成品就是張非常有趣的牌，同時又有個非常特定的構組限制。

狂風怒火凱卡

白藍紅也是之前只有五個選項的顏色組合。和白黑綠一樣，團隊決定使用原創的角色。這裡的關鍵就是要混搭各個顏色的不同能力來創造出一個感覺像是個單一整體的生物。製作三色設計的最大挑戰之一就是要讓每個顏色感覺都有關聯，但又要讓這張牌感覺自己是個完整的個體。另外，2020核心系列的設計團隊想要每張三色牌都使用這些顏色的機制主題。對白藍紅來說，該主題就是飛行。

凱卡最後獲得了三個要素。第一，它是個3/3飛兵。飛行主要出現在白色和藍色中。第二，它有一個當你施放非生物咒語時能派出1/1飛行精靈的觸發異能。這觸發非常的藍色和紅色。這兩個顏色有最高百分比的咒語，觸發非生物咒語的歷史也是非常悠久。舉例來說，靈技是個多年的藍紅常青異能。第二個異能聰明的地方就是派出的生物是個白色的生物。這個1/1飛行精靈是個挺受歡迎的白色衍生生物。在結合了藍紅的觸發和白色的結果之後，這就讓這張牌感覺是個完整的個體，同時每個顏色的代表也都有出現。

第三個異能也是聰明的設計。你有一張可以派出1/1飛行精靈的牌。你還能做什麼好讓它的觸發和效應都和第二個異能有所關聯呢？答案就是一個讓你能犧牲衍生生物（我們直接寫精靈，讓它也能和你套牌裡的其他精靈卡牌以及衍生物作用）的起動式異能，讓你能施放其他的非生物咒語。由於紅色是這張卡牌的顏色之一，所以這就讓你能產出魔法力了。產出的魔法力是紅色的，用來強調這個異能在本質上就是紅色的。這樣你施放的每個非生物咒語就能讓你製造一個能攻擊、阻擋，並且為之後的咒語提供魔法力的資源。這張牌的設計非常優雅。

舞空沐燕靈

純藍在尋找鵬洛客這方面的問題剛好和純白相反—它的選擇太多了。舉例來說，出現在純藍的鵬洛客卡牌有：傑斯、克蜜娜、納爾施、多美代、泰菲力、泰茲瑞、威爾，和燕靈。克蜜娜的問題和泰佑以及飄萍一樣，而威爾則要和他的雙子蘿婉一起出現，但其他的都是可以用的選擇。我認為我們選擇沐燕靈的原因是這系列有個元素的主題，而她的能力就是操控大氣和水的元素。我認為她沒出現在火花之戰的原因也是他們想在這裡使用她，同時也能讓另一個藍色的鵬洛客出現在火花之戰中。（我們很想先預告克蜜娜。）

那大氣和水的元素魔法在遊戲機制到底是什麼意思呢？她原本的卡牌比較偏向傳統的藍色基本異能（不能被阻擋、抽牌，和進行額外的一回合）。我認為這麼做的原因是，她原本是個特地設計給中國的入門級產品。（這張鵬洛客卡牌後來透過幻境奇譚：姜暘谷和沐燕靈發售給全世界。）我們為鵬洛客做的一些事情就是先刻出機制空間，這樣鵬洛客彼此之間才有差異性。我們想要這張牌更好地定義她在使用的是元素魔法。

她的第一個異能使用的是大氣魔法。操控大氣能讓你做什麼呢？影響攻擊者的效率並且將飛兵從空中拉下來聽起來如何？縮小（-N/-0）和移除飛行都是藍底的異能。我們只需要讓這效應持續到你的下一個回合，讓它能影響任何攻擊者就好。這是個良好的正異能，因為它可以幫助燕靈抵禦生物。

她的第二個異能使用的空間和阿耶尼的第二個異能類似—它會派出一個衍生生物。燕靈操控大氣，所以我們將它做成一個大氣元素。我認為這是個元素鳥，因為這比較合乎她的風味。（燕靈和暘谷的設計都使用了中國神話）。

第三個異能，她的大絕，想要和她的水元素方面做連結。大部分水像的異能，像是橫置生物之類的感覺都很普通。設計團隊就是這時候想出以某種方式在乎海島的。從創意上來說，海島也是專注在水上，所以這感覺是個很酷的搭配。最後的決定就是給海島一個異能、一個你會想做很多次的東西。將它設定成抽牌不但可以和她原本的卡牌呼應，同時又是個很酷炫的大絕。

狂攪核歐那斯

藍紅綠也是一個之前只有五個選擇的閂色組合傳奇生物。不過這裡使用的卻是現有的角色，有趣的是，這角色從來沒出現在這顏色組合裡過。

歐那斯在原本贊迪卡環境中的天地醒轉裡是個純綠的卡牌。歐那斯從一開始在主題上就和魔法力有連結。他原本的卡牌會依你魔法力池裡的綠色魔法力的多寡而改變大小。他的第二個版本則是出現在我們重返贊迪卡的再戰贊迪卡中。歐那斯增加了一個紅色，並開始和地互動（使用了地落這個機制）。這個版本的歐那斯會派出5/5元素並且會在它或另一個元素死去時造成傷害。

對2020核心系列來說，這裡的想法是要將歐那斯帶回並再加上另一個顏色，這次則是藍色。這三個顏色正是元素的顏色。歐那斯原本就有元素的協力效應，所以這感覺就是個完美的搭配。這張卡牌有個非常明確的元素主題。它的第一個異能有個「進戰場」效應，並且會根據你操控多少元素調整效應的大小。它很明顯會算上自己，所以它通常會造成至少1點傷害，但在一副精心調配的套牌中這張牌能造成很多傷害。

第二個異能基本上就是個能加強你的元素的地落效應（雖然不是這樣寫的）。這些指示物當然是可以放在歐那斯身上，所以即是在一個非元素的套牌中也是可以使用歐那斯的，尤其是限制賽裡。為了再做強化，第二個異能則是為對局後期加上額外的好處（即當你有八個或以上的地時）。這樣這張牌就可以做為一個終結者了。

我們會看到四色的歐那斯嗎？這連我也不知道。

馭空刃席斐拉

和龍一樣，我們也製作了許多傳奇天使。2020核心系列的關鍵就是要製作一個能符合這系列需求的天使。設計團隊選擇將席斐拉的設計專注在「在乎飛行」的套牌裡。他們使用了兩種方式。第一，他們給了她一個橫置飛兵的替代費用。有趣的是，與其減少費用（舉例來說，橫置一個飛兵以減少兩點魔法力），他們給了她一個單一的替代費用。這樣做可以達成兩件事—它要求你要更專注在飛兵的主題上，同時也讓她的魔法力費用裡能有更多有色魔法力，因為這個替代費用可以完全取代它。不過這個替代費用還是要求你要支付一點白色魔法力來確保你不會在沒有使用白色魔法力的套牌中使用她。

這第二個「在乎飛行」的要素就是席斐拉的保護效應。天使傳統的風味就是保護者，並且會擁有能灌大或是給其他生物防止傷害的異能。這裡她給予的能力是不滅，但由於這是個「在乎飛行」的牌，所以她只會保護飛兵。席斐拉也有飛行和繫命來讓她感覺更像個天使。

驕傲血領索霖

黑色的鵬洛客欄位雖然沒白色那麼稀少，但選擇上還是遠不如藍色。以下是曾以純黑卡牌出現過的鵬洛客：達夫黎、莉蓮娜、歐尼希茲、索霖，和瓦絲卡。達夫黎的問題和其他的火花之戰鵬洛客相同，而瓦絲卡在本質上也不是黑的（她的純黑版本純粹是為了製作鵬洛客套牌而設計的），但其他三個都是可以用的。除此之外，安梭苛和卡婭都是黑底的鵬洛客，所以必要的時候也是可以做為純黑鵬洛客使用。我們決定在火花之戰的事件之後讓莉蓮娜休息一下，所以這樣就只剩下歐尼希茲和索霖了。我們從測試知道索霖挺受歡迎的，所以決定使用索霖。

索霖的賣點就是他是個吸血鬼鵬洛客，所以我們讓他做任何和吸血鬼主題有關的事情。目前為止，這些包括：

吮命

派出吸血鬼（通常帶有繫命）

灌大你的生物，通常是灌大力量或是給予繫命

殺掉生物和/或鵬洛客

操控玩家

從墳場挖生物，將他們以吸血鬼的姿態帶回

另外，由於這是個核心系列的鵬洛客，所以我們想要一個能圍繞著它建構的強力主題。吸血鬼部族感覺就很適合。我們後來給了索霖兩個正忠誠異能。第一個會給予繫命和死觸（兩個都是挺吸血鬼的異能）。如果目標是吸血鬼的話，它也會給予一個+1/+1指示物。這是為了鼓勵吸血鬼部族。

第二個異能給了索霖一個強力的吸血異能，但卻需要你操控吸血鬼。這條就很清楚告訴你要把他放在一個吸血鬼套牌裡。同樣地，標準有這麼多鵬洛客的代價就是需要更多只能在特定套牌中使用的鵬洛客設計。

第三個異能是個索霖從來沒做過的能力，同時也不是黑色常常會做的事，但由於它只作用於吸血鬼，所以我們覺得這在黑色是可行的。這讓你可以更快速地將吸血鬼放進戰場。最後的成品非常有風味，同時也傳達了這個索霖非常想要待在吸血鬼套牌中的訊息。

鮮血掮客維利司

和天使以及龍一樣，我們這些年來也設計了許多傳奇惡魔。一個良好的惡魔設計的關鍵就是要捕捉到這個惡魔雖然在幫助你，但卻是以有代價的方式在幫助你的感覺。我們想要這些惡魔卡牌能捕捉這個「和魔鬼打交道」的風味。這通常是指兩件事：第一，它會給你某個你想要的東西。第二，那個東西的代價可能會讓你輸去對局。維利司就是一個良好的例子。

首先，他是個八費的8/8飛兵。這樣就很讓人興奮了。他的第一個異能看起來並不怎樣。你可以花一點黑魔法力和2點生命來讓目標生物-1/-1直到回合結束。這麼大的代價只換來了一個微小的效益，但維利司最後的異能這時候就出現了：對於你失去的每一點生命你都可以抽一張牌。這聽起來挺不錯的。突然間，他的起動式異能感覺就強多了。支付一點黑色魔法力和失去2點生命來抽兩張牌並且給一個生物-1/-1直到回合結束。

這會鼓勵你建構一副支付生命做為代價的套牌，而黑色常常會讓你這麼做。支付生命的問題在於你的生命有限，而有個這麼好花費它的理由更是會鼓勵你不惜代價一直花費它。身為一個優秀的惡魔，維利司會鼓勵你做出平常不該做的事，而他的承諾就是他所給予你的力量足夠讓你能在事情失控之前先贏得對局。這樣做的好處就是你會碰到很多戲劇性的對局，其中你會做出豪賭看看是否能取得勝利。這也是為什麼使用惡魔會是這麼有趣的原因。

神弓遊俠薇薇安

綠色的鵬洛客和黑色的欄位類似。我們有些選擇，但並沒有很多。有六個鵬洛客曾以純綠卡牌出現過：雅琳、妃雅麗茲、賈路、妮莎、薇薇安，和暘谷。妃雅麗茲已經死亡，而賈路我們有其他的計畫。雅琳有些條件，而由於我們已經做了燕靈所以不想做暘谷。這就只剩下妮莎或薇薇安了。妮莎在核心系列出現的次數比薇薇安要多，所以我們就決定使用薇薇安了。（當鵬洛客一開始出現在核心系列時，我們一直會使用同樣的角色，但我們現在相信鵬洛客的差異性也是遊戲有趣的一部分，同時也能讓核心系列之間有所差別。）

薇薇安的賣點就是她有把特殊的弓，讓她能射出呼喚她家鄉時空（已被摧毀）的動物精靈箭。因為如此，她的能力通常會和生物或是弓主題有關：

灌大生物，不管是暫時或是永久性的

給予生物異能

讓生物互鬥

從你的牌庫頂找出生物（和地）

消滅飛行生物

她的第一個、同時也是唯一的正忠誠異能是個單純的灌大異能。這裡的微調是這個版本讓你能自己分配這兩個+1/+1指示物。她的第二個異能是狂疾啃咬而不是互鬥（即這裡只有你的生物會造成傷害）。她的大絕是個生物牌的祈願（即從遊戲外找一個生物並放到手牌裡）。雖然她還是有個很明顯的生物主題，但薇薇安跟這系列的其他鵬洛客設計相比還是很狹隘的。我認為對局設計這樣做是想要她比較偏向於構組賽。

穢靈雅若克

和其他的閂色組合一樣，藍黑綠之前也沒有太多傳奇生物。雅若克也是一個新角色，而且根據它的風味敘述很明顯是來自於贊迪卡的。這張卡牌是設計來使用這三個顏色在2020核心系列中的主題，即進戰場效應。這生物的主要效應就是將它們加倍，而這也是藍綠兩色在顏色派中會做的事情。

為了給這張牌一些黑色，我們給予了這個生物兩個黑色的異能：死觸和繫命。從風味這方面來說，這兩個強調了生命的循環，因為它們提到了生與死。我認為設計團隊探索了這個將藍色關鍵字放在卡牌上的想法（因為死觸可以認為是綠色的貢獻），但藍色的生物關鍵字比較少，而飛行或辟邪都不是設計團隊像要放在這張牌上的異能。身為一個愛好加倍效應的粉絲，我對於這張牌能出現在系列中感到很開心。

你心目中的傳奇

這就是2020核心系列所有的傳奇卡牌了。我希望你們喜歡這個為期兩週的傳奇專欄。如同以往，我很想聽聽你們的回饋，不管是今天的專欄、我談到的任何卡牌，或是關於2020核心系列本身。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr，或是Instagram）來聯絡我。

請在下週回來看我解釋限制和預設的差別。

直到下次，希望你們也能透過2020核心系列創造自己的有趣故事。