哪個先出現？
在今天的專欄裡，我們將進行一場小遊戲。我將會說出兩個魔法風雲會所做（或曾經做過）的事，而你可以試著判斷哪一個元素先發生。每一個問題都會有兩個選項，在你覺得知道答案後，點擊下方的答案框來看看你的答案是否正確。同時我也會提供一些當時發生的背景。
問題 #1
- 敏捷作為關鍵字
- 警戒作為關鍵字
哪個先出現？
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敏捷作為關鍵字先出現（早了五年半）。
兩個異能都曾出現在限量版（第一版）的牌上（分別是Nether Shadow和撒拉天使），但一開始都不是作為有名字的關鍵字。敏捷第一次出現是作為1999年4月第六版規則更動的一部分出現在第六版裡。在那之前，R&D把它暱稱為「迅速」—在風味上以Vampire: The Eternal Struggle Trading Card Game裡一個類似的異能為名。警戒作為關鍵字要等到2004年10月神河群英錄上市的時候。終於把這兩個效應做成關鍵字之前，我們已經討論很多年了。
問題 #2
- 基本超類別
- 傳奇超類別
哪個先出現？
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問題 #3
- 人類生物類別被印在牌上
- 突變體生物類別被印在牌上
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突變體生物類別先出現（早了一年）。
雖然突變體的第一次出現要追溯到1995年冰雪時代裡一張牌名為Goblin Mutant的牌，直到2002年10月石破天驚裡的Mistform Mutant之前都沒有被印在牌上。至於人類，從創意的角度來說他們從很早開始就已經是魔法風雲會的一部分，但直到2003年10月秘羅地開始種族/職業模型的生物類別之前，都沒有以生物類別現在牌上過—生物將會獲得能代表他們自身及所做事情的生物類別，人類在那之前只會以他們所做的事情為其生物類別。當時在額外加上人類生物類別引時起了一些爭論，但之後就成了遊戲很正常的一部分。在最初的依尼翠之前，R&D會特意避免讓他們有在意部族的效果。
問題 #4
- 放逐關鍵字
- 互鬥關鍵字
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放逐關鍵字先出現（早了兩年）。
放逐關鍵字第一次出現是2009年7月的核心系列魔法風雲會 2010。這個概念從限量版（第一版）時就存在（化劍為犁應該是最有名的），但當時被稱為「移出遊戲」—那讓玩家有些困惑，因為還有可以與那張牌互動的效應，它並非真的被移出遊戲，所以在魔法風雲會 2010的規則更新裡為它創造了一個新的詞。互鬥關鍵字第一次出現是在2011年9月最初的依尼翠時，R&D實驗了幾個不同的方式來迫使兩隻生物打架，但通常都還是透過操控戰鬥來完成。互鬥關鍵字讓兩隻生物可以在任何時候對決，並證明了是一個重要的工具來在符合顏色派的情況下提供綠色所需要的的生物控制能力（因為它需要一個夠大的生物來有效運作）。
問題 #5
- 異畫牌框（和一般魔法風雲會牌框有著明顯不同的排版方式）
- 額外列表（額外印製的列表牌，會在補充包裡佔一個位置）
哪個先出現？
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異畫牌框先出現（早了六到八年）。
理論上來說，第一個使用異畫牌框的是1998年 Unglued 裡的 B.F.M.、Burning Cinder Fury of Crimson Chaos Fire 和 Spark Fiend，但第一個把它作為泛用工具使用在機制上的，是2000年10月大戰役的連體牌，我們在一張牌上放了兩個咒語（且被轉成橫的）。第一個有額外列表的系列是2006年10月的時間漩渦，那個系列裡有一個「時間轉移」的額外列表，其中包括了以舊框印製的過去重印牌。每包補充包裡都會有一張時間轉移牌。有趣的插曲是上述兩個元素都被提早流出，社群間引起了軒然大波討論那到底是不是真的。
問題 #6
- 有四個忠誠異能的鵬洛客
- 有靜止式異能的鵬洛客
哪個先出現？
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四個忠誠異能先出現（早了九年）。
第一張有四個忠誠異能的鵬洛客是2010年2月天地醒轉裡的Jace, the Mind Sculptor，第一個有靜止式異能的鵬洛客直到2019年5月的火花之戰—系列的一個重點是主系列裡有36張鵬洛客—才出現。有趣的是，在我們第一次設計鵬洛客時，兩種鵬洛客的升級都有被提出，但都被保留到我們覺得適當的時間才使用。靜止式異能花了比較長的時間是因為我們知道那將會帶來一個全新的設計空間，而我們希望確保已經探索完了既存的空間。在可以使用靜止式異能後，我們之後將很難再走回頭路。
問題 #7
- 非生物的衍生神器
- 非生物的衍生結界
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非生物的衍生結界先出現（早了三年）。
第一個衍生結界—不管是不是生物—都是2007年5月預知將來裡由 Imperial Mask所派出的那一個，那個衍生結界會複製它自己。由於那是一張未來移轉牌，所以暗示了我們有可能會在未來如此做。第一張能派出非生物衍生神器的是2010年10月秘羅地創痕的原型通道。它能複製任何神器，所以通常派出的衍生物會是神器衍生生物，但同時也可以複製非生物的神器。第一個把衍生神器作為重點的是2016年4月的依尼翠闇影裡的線索衍生神器。
問題 #8
- 不同色的起動費用
- 多色牌
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不同色的起動費用先出現（早了十個月）。
第一個不同色的起動費用出現在1993年8月限量版（第一版）裡的Sedge Troll—一張有著黑色起動費用的紅色牌。多色牌第一次出現是在1994年6月的傳承。
問題 #9
- 搜集編號
- 平行閃卡
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問題 #10
- 秘稀牌
- 鵬洛客
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問題 #11
- 替代品/列表牌
- 關鍵字指示物打洞卡
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替代品/列表牌先出現（早了五年半）。
列表牌第一次出現是2011年9月最初的依尼翠，提供你在沒有使用不透明牌套時一個能表示你套牌裡雙面牌的方式。一開始的計畫是把雙面牌做成單面，並讓他們在施放時能找出雙面的版本，不過當時的印刷技術來無法保證兩張牌一定會出現在同一包補充包裡，所以我們得找其他的解決方式。關鍵字指示物打洞卡第一次出現是在2017年4月的阿芒凱。那上面有你可以拆下來使用代表-1/-1指示物、磚塊指示物及其他像是表示耗竭或遺存的東西。
問題 #12
- 主要主題是結界的系列
- 主要主題是墳墓場的系列
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問題 #13
- 同一張牌有兩種都會出現在補充包裡的異畫版本
- 全圖地
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異畫牌先出現（早了四年）。
第一個同一張牌有異畫版本的系列是1994年3月的古文明之戰。所有的地牌—除了Mishra's Workshop之外—都有異畫的版本，不過不是所有的出現頻率都一樣。這是為了讓地牌增加一些多樣性，也使得在很多包裡面都有出現（古文明之戰只有85張牌）。全圖地第一次出現在1998年8月的Unglued，是前一年由Chris Rush所提出，但當時沒有人認為玩家會對這個有興趣。我喜歡這個想法，所以把它放進了「古怪」的系列裡，沒有人多說些什麼。這些地牌最後變得極度受歡迎，最後也在2009年10月出現在主要系列—最初的贊迪卡裡。
問題 #14
- 在規則敘述裡提到一張還未發行牌的牌
- 沒有魔法力費用的牌
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在規則敘述裡提到一張還未發行牌的牌先出現（早了十六個月）。
第一張提到了尚未發行牌的牌是2004年2月玄鐵裡的Shield of Kaldra。那是和卡爾札有關係三個神器的其中一個，並會在你把三個都集合在戰場上時有效果。我們曾試過以更粗略的方式來暗示未來的產品，但這是第一次我們放上了一張之後才會發行牌實際的名字。第一張沒有魔法力費用的牌是2005年7月神河任俠傳裡的Evermind。它有通聯古咒，讓你在可能永遠無法施放它的情況下依然可以使用。
問題 #15
- 顏色標幟
- 四色牌
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問題 #16
- 魔法力費用裡有著有色魔法力費用的神器
- 魔法力費用裡沒有有色魔法力的結界
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魔法力費用有著有色魔法力費用的神器先出現（早了三年）。
第一張在魔法力費用裡有著有色魔法力的神器是2007年5月預知將來裡的未來移轉牌振肌秘耳。第一張魔法力費用裡沒有有色魔法力的結界是2010年4月奧札奇再起裡的Eldrazi Conscription。
問題 #17
- 守軍作為關鍵字
- 閃現作為關鍵字
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問題 #18
- 魔法力費用裡有無色魔法力符號
- 魔法力費用裡有雪境魔法力符號
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問題 #19
- 「進戰場」的用法
- 「死去」的用法
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問題 #20
- 魔法力值10或以上
- 魔法力費用裡有{X}{X}
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魔法力值10或以上先出現（早了六個月）
第一張有魔法力值10或以上的牌是1993年12月阿拉伯之夜裡的Aladdin's Lamp。在當時，他們並不知道要如何把10放進無色魔法力符號裡，所以那張牌印了兩個5而非一個10。{X}{X}第一次出現在兩張牌的魔法力符號上—1994年6月傳承的Part Water和Recall。
第一印象
這是所有今天有的時間，希望你們都喜歡這個小遊戲。一如往常，我很想知道你們對於今天文章的想法。你可以寫email給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram和TikTok）與我聯絡。
下週回來和我一起看看Unstable時所發生的許多笑話。
在那之前，希望你享受所有我們在這些年間加入到遊戲裡的內容。