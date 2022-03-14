魔法力費用裡有無色魔法力符號先出現（早了三年半）。

無色魔法力符號第一次出現—同時出現在魔法力費用及規則敘述—是在2016年1月的守護者誓約。無色魔法力的概念可以追溯到限量版（第一版），但最後使用了和一般魔法力一樣的符號。當守護者誓約開始把它用在魔法力費用裡後，迫使我們必須要創造一個不同的符號—那現在已經變成常青。第一個在魔法力費用裡使用雪境魔法力的是2019年6月的近代新篇。雪境魔法力第一次被創造出來是在2006年7月的驟霜，不過只有用在起動式費用而沒有用在魔法力費用上。