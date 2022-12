Welcome to the Card Image Gallery for Planechase (2012 Edition). This is a constantly updated archive of every preview card for Planechase (2012 Edition), so check back often for updates!

Éter caótico



Túnel interplanar



Marea metamórfica



Epifanía mutua



Desastre planar



Moldeado de la realidad



Fusión espacial



Distorsión del tiempo



Akoum



Aretópolis



Arena astral



Bastión Colina Sangrienta



Borde de Málacol



Capa del Horno



Gavony



Valle Elendra



Gran Osario



Arboleda de las vainas oníricas



Campos de edros de Agadeem



Jund



Kessig



Estribaciones de Kharasha



Distrito del Chapitel de la Fragua



Cubil del ídolo ceniciento



Monte Keralia



Nephalia



Dominio de Norn



Catacumba Onakke



Colonia orochi



Orzhova



Prahv



Mar de Mercurio



Jardines colgantes selesnya



Stensia



Takenuma



Portal de Garras



Senda de los anillos mágicos



Jungla Truga



Palacios Acertijos de Viento



El laberinto de céfiro





鎧のグリフィン



オーラ術師



オーラ掠りの魔道士



手の檻



天界の古霊



フェリダーの陰影



亡霊の牢獄



ハイエナの陰影



コーの精霊の踊り手



マンモスの陰影



空位の玉座の印章



霊魂のマントル



三つの夢





占いフクロウ



取り消し



集中



護衛のゴーマゾア



静風の日暮



幻影の天使



霧刃の忍び



深き刻の忍者



流浪のドレイク



原初のプラズマ



逆嶋の学徒



先読み



ついえし希望



抜け道を歩む者



霜の壁



渦巻き戦士





暗殺



死者のインプ



暗黒の雛



鬼の下僕、墨目



リリアナの死霊



大牙の衆の忍び



骨奪い



喉笛切り



苛まれし魂





電弧の痕跡



甲虫背の酋長



うつろう爆発



焦熱の結末



焦熱の落下



投げ飛ばし



乱暴者の噴火



風切るイグアナール



反逆の印



大量反逆



泥デコの松明走り



餌食奪いのドラゴン



ライバル同士の一騎打ち



茨団のヴィーアシーノ



雷団の古老



戦嵐のうねり





オーラのナーリッド



目覚めの領域



内にいる獣



猪の陰影



棘茨の精霊



斑の子猪



非道の総督



耕作



占い棒使いのシャーマン



夢鞘のドルイド



暴食するスライム



もつれ樹



分裂するスライム



マイコロス



巣の侵略者



虚無魔道士の代言者



オンドゥの巨人



踏み荒らし



暗影の蜘蛛



捕食者の衝動



物静かな破損



怨恨



シラナの岩礁渡り



蛇の陰影



ツカタンのサリッド



ヴィリジアンの密使



花の壁





悪意の大梟



瀝青破



血編み髪のエルフ



現実の否定



ディミーアの浸透者



ドラゴンの巣の蜘蛛



老木の末裔



謎のスフィンクス



徴兵されたワーム



エーテリウム角の魔術師



ヤヴィマヤの火



融合の精霊



エレンドラ谷のしもべ



ヘルカイトの雛



インドリクの陰影



墨深みの魔女



カターリの残影



暁まといのクロンド



最後の抵抗



大渦の放浪者



ノッグルの荒らし屋



花粉光の羽



断片無き工作員



静刃の鬼



強欲なるスロモック



夜まといのヴェラ



天球儀



遠見の仮面



皮剥ぎの鞘



砕けたパワーストーン



滅消の杭



忍びの釵



スランのゴーレム



囁き絹の外套



ディミーアの水路



風変わりな果樹園



灰色革の隠れ家



グルールの芝地



ジュワー島の隠れ家



カザンドゥの隠れ家



カルニの庭



クローサの境界



断ち割る尖塔



セレズニアの聖域



ゆらめく岩屋



怒りの穴蔵、スカルグ



汚れた島



広漠なる変幻地



都市の樹、ヴィトゥ=ガジー



鮮烈な小川



平地



平地



平地



平地



平地



島



島



島



島



島



沼



沼



沼



沼



沼



山



山



山



山



森



森



森



森



森



森



