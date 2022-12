These are alternate versions of Throne of Eldraine cards. For more information on where to find them, see Mark Rosewater's article on Booster Fun. To see the normal versions of each card, check out the Throne of Eldraine Card Image Gallery.

BLANCO

Estratega del Valle de Arden

Hada matriarca

Matagigantes

Unicornio solitario

Gigante ataviado de reino

Pastor del rebaño

Escudero llamargéntea

Kenrith, el Rey Regresado

Contendiente aclamada

Príncipe encantador

El Círculo de la Lealtad

Felices para siempre

Arconte armonioso

Emisaria del silencio

Linden, la Reina Firme

Caballero encomiable

AZUL

Hada de la animación

Ladronzuelo atrevido

Hadas de los deseos

Hada hipnótica

Guardasecretos tritón

Reina de los hielos

Emry, acechadora del lago

Incunable de las fantasías

Gadwick, el Marchito

El Espejo Mágico

Reloj a la medianoche

Reflejado

Secuestrado por las hadas

Gárgola de Vendaleza

NEGRO

Caballero pantanopútrido

Jinete homicida

Orden de la Medianoche

Segador de la noche

Maestro espadachín enamorado

Ayara, la Primera de Nimboscuro

Lanzanegra ejemplar

El Caldero de la Eternidad

Trol del puente traqueteante

Caballero jurado

Flautista de las Ratas

Rankle, Maestro de las Bromas

Talismán garra de los deseos

Venganza de la bruja

Flautista de las Ratas

ROJO

Gigante aplastahuesos

Rompescudos de Monteascua

Comerciante del Valle

Caballero de Fronterroca

Filoascua

Campeón ferviente

Fuegos de la invención

Hazaña en Ferrorrisco

Piromante de Ferrorrisco

Dragona oportunista

Ladrón de los ricos

Golpe despedazador

Torbran, barón de Colina Roja

VERDE

Gigante tallo de habichuelas

Par de curiosos

Intrusa rubita

Tallista del Coto de Garen

Bestia enamoradiza

Acólita de espinas de rosa

Pueblo arbóreo del Valle de Tuin

Rey trol atiborrándose

Gansa dorada

El Gran Crómlech

Había una vez

La Bestia Buscada

Regreso del Portavoz Salvaje

Lobo feroz

Preservador salvagénito

Yorvo, lord del Coto de Garen

MULTICOLOR

Garruk, cazador maldito

Oko, Ladrón de Coronas

Los Vástagos Reales

Guardabosque de Roblehogar

Mansión en movimiento

Destrucción presagiada

Huir a las tierras salvajes

Anciana del Cubil Feérico

Serpiente de Lochmere

Alegría de los forajidos

Cruzada puñotormenta

ARTEFACTO

Catalejo hechizado

Serpiente reptarroca

TIERRA

Castillo del Valle de Arden

Castillo de Monteascua

Castillo del Coto de Garen

Castillo de Nimboscuro

Castillo de Vendaleza

Pasaje de leyenda

