BLANCO

Contendiente aclamada

Todo lo que reluce

Arconte de la absolución

Paladín del Valle de Arden

Estratega del Valle de Arden

Vaca vendida

Princesa querida

Príncipe encantador

El Círculo de la Lealtad

Silencio ensordecedor

Hada matriarca

Zorro aleteante

Provisiones fortalecedoras

Matagigantes

Féretro de cristal

Felices para siempre

Arconte armonioso

Emisaria del silencio

Caballero de la fortaleza

Linden, la Reina Firme

Unicornio solitario

Alumbrasendas misterioso

Flanquear

Grifo preciado

Aliarse por el trono

Gigante ataviado de reino

Rectitud

Pastor del rebaño

Armadura brillante

Ritual llamargéntea

Escudero llamargéntea

Syr Alin, la Garra del León

Atrapada en la torre

Beso de amor verdadero

Caballero venerable

Caballero encomiable

Caballero joven

AZUL

Hada de la animación

Ladronzuelo atrevido

Sueño hechizado

Vigilante de pasillos

No dijiste por favor

Emry, acechadora del lago

Hadas de los deseos

Vándalo hada

Incunable de las fantasías

Ranificar

Gadwick, el Marchito

Hada hipnótica

Adentrarse en las fábulas

El Espejo Mágico

Manto de mareas

Guardasecretos tritón

Reloj a la medianoche

Reflejado

Tortuga de Vadonublado

Saqueadores bajo la luna

Disputa mística

Optar

Aprendiz sobrepasada

Reina de los hielos

Huir juntos

Sabio de las cascadas

Chiquitín

Grifo mirada acerada

Secuestrado por las hadas

Syr Elenora, la Perspicaz

Saqueadora de tomos

Convertir en calabaza

Visión inexplicable

Gárgola de Vendaleza

Paladín de Vendaleza

Tritón anhelante

Pozo de los embrujos

NEGRO

Ayara, la Primera de Nimboscuro

Convertir en tarta

Brujas de los túmulos

Bella de las reyertas

Lanzanegra ejemplar

Revoltosa del pantano

Familiar del Caldero

El Caldero de la Eternidad

Regalo del Caldero

Trol del puente traqueteante

Final épico

Coleccionista de ojos

Funeral festivo

Fruto del mal presentimiento

Juventud eterna

Caballero pantanopútrido

Brocheta de gigante

Latigazo espinoso

Paladín de Nimboscuro

Legión perdida

Noble malévolo

Robo de recuerdos

Jinete homicida

Caballero jurado

Orden de la Medianoche

Flautista de las Ratas

Rankle, Maestro de las Bromas

Segador de la noche

Desgarro espiritual

Represalia de los cuervos

Maestro espadachín enamorado

Chillido del espectro

Syr Konrad, el Tétrico

Bruja tentadora

Guardiana vil

Talismán garra de los deseos

Venganza de la bruja

ROJO

Entrar por la cara

Glotón sangrebruma

Soplaré y soplaré

Gigante aplastahuesos

Fundíbulo de azufre

Entrenador de Campoardiente

Reclamar al primogénito

Zapato de cristal

Filoascua

Paladín de Monteascua

Rompescudos de Monteascua

Ferocidad de las tierras salvajes

Campeón ferviente

Fuegos de la invención

Arrojar

Hazaña en Ferrorrisco

Piromante de Ferrorrisco

Justa

Ratero loco

Comerciante del Valle

Ogro andante

Dragona oportunista

Gorro rojo embravecido

Reyerta de los gorros rojos

Saqueadores gorro rojo

Caballero de Fronterroca

Ladrón de los ricos

Fuegodragón abrasador

Descarga calcinadora

Siete enanitos

Ogro partecráneos

Fuego asesino

Golpe despedazador

Syr Carah, la Osada

Entusiasmo ante la posibilidad

Torbran, barón de Colina Roja

Gorro rojo comadrejero

VERDE

Gigante tallo de habichuelas

Par de curiosos

Posadero de Extremuro

Rey trol atiborrándose

Cazar faisanes

Acechabrujas feroz

Intrusa rubita

Tallista del Coto de Garen

Paladín del Coto de Garen

Escudero del Coto de Garen

Oportunidad gigantesca

Gansa dorada

El Gran Crómlech

Apetito insaciable

Custodio de las fábulas

La transformación de Kenrith

Bestia enamoradiza

Jinete de Marahoja

Adversario de Roblehogar

Pasado y futuro

Había una vez

Fuerza superior

La Bestia Buscada

Regreso del Portavoz Salvaje

Regreso a la naturaleza

Acólita de espinas de rosa

Alabarda de espinas de rosa

Araña cubierta de esporas

Syr Faren, la Maza del Crómlech

Crecer con habichuelas mágicas

Rastro de migajas

Pueblo arbóreo del Valle de Tuin

Lobo feroz

Preservador salvagénito

Rastreador del bosque salvaje

Presas del lobo

Yorvo, lord del Coto de Garen

MULTICOLOR

Mansión en movimiento

Destrucción presagiada

Ahogar en el lago

Huir a las tierras salvajes

Anciana del Cubil Feérico

Garruk, cazador maldito

Grumgully, el Generoso

Alianza improbable

Veterano inspirador

Serpiente de Lochmere

Duendecilla de Marahoja

Oko, Ladrón de Coronas

Alegría de los forajidos

Los Vástagos Reales

Cazadora avezada

Rastreabrillos

Lanza de garra acerada

Cruzada puñotormenta

Corcel de viajero

Comandante de Yermo Gélido

Búho del arcanista

Ansia codiciosa

Caballero inmortal

Cazacabezas de élite

Caballero nacido del fuego

Dragón del lago

Guardabosque de Roblehogar

Destrozamurallas

Jinete decidida

Quelonio atronador

ARTEFACTO

Sirviente mecánico

Puente levadizo

Carruaje encantado

Bruto de jengibre

Huevo dorado

Caminante del Crómlech

Estandarte heráldico

Marioneta inquisitiva

Maniquí de justas

Gárgola de Nimboscuro

Trébol de la buena suerte

Profeta de la cumbre

Fortaleza ambulante

Caldero hirviente

Armadura en pedazos

Espantapájaros indicador

Escobas del brujo

Catalejo hechizado

Rueca

Serpiente reptarroca

Estante de armas

Horno de la bruja

TIERRA

Castillo del Valle de Arden

Castillo de Monteascua

Castillo del Coto de Garen

Castillo de Nimboscuro

Castillo de Vendaleza

Mina de los enanos

Pasaje de leyenda

Casita de dulces

Granja idílica

Santuario místico

Estadio de torneos

Cabaña de la bruja

Llanura

Llanura

Llanura

Llanura

Isla

Isla

Isla

Isla

Pantano

Pantano

Pantano

Pantano

Montaña

Montaña

Montaña

Montaña

Bosque

Bosque

Bosque

Bosque

PLANESWALKER DECK

Rowan, magachispa intrépida

Grifo del baluarte

Escolta de batalla de Rowan

Valientes de Rowan

Risco cicatriz del viento

Oko, el Embaucador

Cómplices de Oko

Despreciable de Fortalezarza

Hospitalidad de Oko

Cascadas bosquespinoso

BRAWL

Mace of the Valiant

Silverwing Squadron

Faerie Formation

Shimmer Dragon

Workshop Elders

Chittering Witch

Taste of Death

Embereth Skyblazer

Steelbane Hydra

Thorn Mammoth

Alela, Artful Provocateur

Banish into Fable

Chulane, Teller of Tales

Gluttonous Troll

Knights' Charge

Korvold, Fae-Cursed King

Syr Gwyn, Hero of Ashvale

Arcane Signet

Tome of Legends

Command Tower

