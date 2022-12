El formato Archenemy hizo su gran aparición en el mundo de Magic hace siete años con una colección que llevaba el apropiado nombre de Archenemy. Desde entonces, las aguas estuvieron bastante tranquilas... hasta agosto del año pasado, cuando las primeras noticias sobre Archenemy: Nicol Bolas sacudieron el panorama. Ahora quedan apenas semanas para el lanzamiento de Archenemy: Nicol Bolas, por lo que vuestros amigos y vosotros podréis emular dentro de poco la gran batalla entre Nicol Bolas y los Guardianes (representados por Gideon, Chandra y Nissa en esta colección). Sin embargo, no podemos garantizar que el desenlace sea el mismo que el que pronto descubriréis en La hora de la devastación.

Para quienes no conozcáis Archenemy, se trata de un formato en el que tres jugadores unen fuerzas contra un cuarto jugador, que asume el papel de "jefe final" y debe derrotar a sus tres oponentes a la vez. Para ayudar al villano, ese jugador comienza a jugar con 40 vidas (por eso encontraréis en la caja un contador de vidas especial de 100 puntos) y dispone de un mazo adicional de cartas de "planes" que le otorgan efectos poderosos y gratuitos todos los turnos y son capaces de cambiar por completo el rumbo de la partida. Cada turno, al comienzo de la primera fase principal del archienemigo, ese jugador muestra la primera carta del mazo de planes y resuelve su efecto. Estas cartas tienen una gran variedad de efectos, como jugar turnos adicionales o dar +2/+2 y arrollar a sus criaturas hasta que una de ellas muera. Las partidas de Archenemy se desarrollan de esa manera y los turnos se alternan entre los jugadores aliados y el archienemigo hasta que uno de los bandos sea derrotado. Sin embargo, algunas cosas van a cambiar con Archenemy: Nicol Bolas.

Un nuevo rumbo para Archenemy

Puede que los cambios en la fórmula de Archenemy no sean muchos, pero sí son importantes. El primero es un cambio en las reglas, el único de este tipo: a partir de ahora, cuando el archienemigo ataque a un jugador o Planeswalker del bando rival, cualquier compañero de equipo del jugador defensor puede asignar como bloqueadoras a las criaturas que controle. Básicamente, el jugador que esté siendo atacado ya no será el único capaz de asignar a sus criaturas como bloqueadoras. Esta norma sustituye a la antigua regla de bloqueo, que seguía la pauta habitual en partidas multijugador.

El otro cambio principal es uno que conocéis desde hace un tiempo y está relacionado con la ambientación y el equilibrio. Anteriormente, los jugadores asumían el papel de un villano anónimo y luchaban contra un equipo de héroes también anónimos. En esta colección queríamos que Archenemy ofreciese una experiencia más centrada y cuidada. Queríamos que los jugadores se pusieran en la piel de los héroes y el villano. Por tanto, decidimos empezar con el villano actual de la historia de Magic y convertirlo en el primer archienemigo "oficial": Nicol Bolas, el Planeswalker dragón anciano. ¿Y quién mejor para oponerse a él que los Guardianes, los mismos que le hacen frente en la historia y presentarán batalla en julio con La hora de la devastación? Al establecer a estos personajes, pudimos crear mazos preconstruidos no solo para el archienemigo, sino también para los tres jugadores que combaten contra él. Eso nos ha permitido elaborar una experiencia mucho más equilibrada que la colección Archenemy original, donde se pedía que construyerais los mazos de los tres compañeros de equipo.

Los cuatro protagonistas de la colección aparecen en forma de cartas de Planeswalker con nuevas ilustraciones de la mano de Chris Rahn. Y ahora que he dicho eso, sé por quién estáis aquí en realidad; ¡por algo hemos utilizado su nombre en el título de la colección!

Nicol Bolas

Nicol Bolas quizá sea el mayor villano que hemos visto hasta ahora en Magic. Es el más poderoso de los ya poderosos dragones ancianos, quizá sea el ser vivo más antiguo del Multiverso y es un Planeswalker decidido a recuperar los poderes casi divinos que perdió durante la Reparación. Algunos tal vez os hayáis perdido con ese último punto, pero debéis saber que Nicol Bolas es un villano cuyas habilidades solo se ven superadas por su ambición. Es un auténtico maestro de la magia azul, negra y roja, tres colores que se combinan para lograr hechizos tremendamente crueles y poderosos. Por supuesto, el dragón utiliza todo el potencial de esos hechizos para lograr sus fines retorcidos y egoístas.

Esta naturaleza implacable y dominante gobierna la temática del mazo principal y el nuevo mazo con 20 cartas de planes. Estas cartas cuentan con efectos demoledores que van desde una versión de un solo uso de la habilidad definitiva de Tamiyo, exploradora de campo hasta una variante para criaturas del efecto de la Maravilla depuradora de éter . En verdad, estos planes funcionan exactamente como deberían. En menos de tres turnos, los buenos jugadores de Nicol Bolas os lo pasaréis en grande dando la vuelta a las cartas de planes, aunque solo sea por deleitaros con las caras de terror de vuestros adversarios. Si queréis ver detalladamente las cartas de planes, haced clic aquí para pasar a la galería completa.

Con las cartas tan apropiadas para Nicol Bolas que hay en el mazo principal, a veces da la sensación de que el archienemigo ni siquiera necesita el mazo de planes para derrotar a los Guardianes. Los hechizos representativos del dragón, como el Ultimátum cruel , son inclusiones obvias, pero otras cartas como la Cuchilla fatal y el Rencor imprudente se vuelven mucho mejores si tenéis en cuenta que no hay ni una sola criatura negra entre las filas de los oponentes. Gracias a una gran cantidad de aceleradores de maná, al removal fiable y a un buen arsenal de bombas (que incluso podéis llegar a usar gratis gracias a vuestros planes), Nicol Bolas está bien representado en esta colección como un enemigo aparentemente imbatible. Con este mazo, sus planes están preparados hasta el más mínimo detalle, su poder resulta abrumador y su justicia es siniestra y tajante. Lo único que falta en la fórmula es su astucia sin parangón... así que la vuestra tendrá que valer. ¿Tenéis lo que hace falta para aniquilar a los Guardianes?



Title: Archenemy Nicol Bolas

Format: Archenemy

1 Nicol Bolas, Planeswalker

1 Blood Tyrant

2 Reckless Spite

1 Cruel Ultimatum

1 Deathbringer Regent

1 Sphinx of Jwar Isle

2 Flametongue Kavu

1 Extract from Darkness

1 Archfiend of Depravity

1 Slave of Bolas

2 Doom Blade

2 Nightscape Familiar

1 Prognostic Sphinx

1 Icefall Regent

1 Sudden Demise

1 Soul Ransom

2 Vampire Nighthawk

2 Bone Picker

1 Harvester of Souls

2 Lightning Bolt

1 Dreadbore

1 Overseer of the Damned

1 Baleful Strix

4 Crumbling Necropolis

2 Highland Lake

3 Mountain

7 Swamp

5 Island

1 Submerged Boneyard

2 Obelisk of Grixis

1 Talisman of Indulgence

1 Talisman of Dominance

1 Drowned Catacomb

1 Cinder Barrens

1 Dragonskull Summit

1 Grixis Panorama



Los Guardianes

Los Guardianes son un equipo de Planeswalkers heroicos que han jurado defender los planos del Multiverso de cualquier amenaza para su existencia, ya sean los Eldrazi extraplanares u otros Planeswalkers perversos. Sin embargo, como pueden deciros los jugadores Vorthos, las amenazas a las que se han enfrentado hasta ahora no se pueden comparar con Nicol Bolas. Por suerte, los Guardianes han venido preparados para enfrentarse a él en Amonkhet... O al menos sus mazos están preparados para hacerlo.

Sin barajas negras en el equipo y solo una parcialmente azul, Gideon (y su Protector de la ley ) se ha ofrecido a aportar las mejores herramientas de control blancas para mantener a raya a Nicol Bolas. El Gran abolidor nunca descuida su trabajo y los numerosos instantáneos del dragón serán mucho menos eficaces mientras este clérigo esté de guardia. Además, el removal poderoso, como el Paladín Portador de Luz y Excoriar , servirá para garantizar que las fuerzas de Nicol Bolas no se impongan sin oposición. Por supuesto, ningún mazo inspirado en Gideon que se precie estaría completo sin una buena dosis de indestructibilidad y otros efectos protectores, así que el Ángel de la égida y Odric, maestro estratega se han unido al grupo para asegurarse de que la reputación de Gideon permanezca intacta.

Chandra también ha venido dispuesta a hacer lo que mejor se le da: desatar una tormenta de llamas constante para abrumar al enemigo hasta que sus aliados ígneos puedan rematar el trabajo. La Indignación de Chandra y el ]Fénix de Chandra son dos cartas que seguramente esperabais ver, pero otra artillería más pesada y destructiva, como el Titán infernal y el Avatar de la furia , también seguirá ejerciendo presión a partida avanzada mientras diezma las filas de Nicol Bolas. Por otro lado, el Corazón ígneo de obsidiana ofrece a Chandra una alternativa para hacer daño durante el resto de la partida tras un pequeño esfuerzo inicial. Junto a su compañero Gideon, Chandra plantará cara a los esbirros del dragón mientras lo golpea con todas sus fuerzas.

El último miembro del grupo de héroes en esta batalla es Nissa, que aporta su recién descubierta afinidad por el color azul. Como hemos visto en la nueva Nissa, encarnación de los elementos (aunque no aparezca en esta colección), sus habilidades azules se manifiestan principalmente como ventaja de cartas y criaturas voladoras. Al ser un formato de tres contra uno, puede que nunca veáis un lugar más propicio para las Madejas de visión . Además, muchas cartas verdes y azules cuentan con la mecánica de aterrizaje, como la Anguila jinete del viento , por lo que sacarán partido a los buscadores de tierras del verde. Sin embargo, esto no es lo único que veremos de la Nissa clásica verde, porque ha traído una cantidad impresionante de criaturas enormes y difíciles de destruir, como la superestrella de Limitado de Amonkhet: el Behemot con escamas .



Title: Gideon

Format: Archenemy

1 Gideon Jura

1 Lightwielder Paladin

1 Grand Abolisher

1 Aegis Angel

2 Relief Captain

2 Excoriate

1 Odric, Master Tactician

1 Fiendslayer Paladin

1 Mentor of the Meek

1 Precinct Captain

2 Gideon's Lawkeeper

2 Those Who Serve

2 Moment of Heroism

1 Doomed Traveler

2 Vizier of Deferment

1 Sun Titan

2 Anointer of Champions

1 Sparring Mummy

2 Expedition Raptor

1 Youthful Knight

1 Grasp of the Hieromancer

1 Flickerwisp

2 Aerial Responder

2 Shoulder to Shoulder

1 Fencing Ace

25 Plains





Title: Chandra

Format: Archenemy

1 Chandra, Pyromaster

1 Avatar of Fury

1 Inferno Titan

1 Obsidian Fireheart

1 Chandra's Phoenix

2 Chandra's Outrage

1 Skarrgan Firebird

2 Stormblood Berserker

2 Tormenting Voice

3 Blood Ogre

2 Hammerhand

1 Guttersnipe

2 Pathmaker Initiate

1 Limits of Solidarity

1 Coordinated Assault

1 Brute Strength

2 Volcanic Geyser

1 Torchling

2 Fiery Fall

2 Searing Spear

1 Battle-Rattle Shaman

1 Grim Lavamancer

2 Gorehorn Minotaurs

1 Dualcaster Mage

23 Mountain

2 Smoldering Spires





Title: Nissa

Format: Archenemy

1 Nissa, Worldwaker

1 Scaled Behemoth

2 Windrider Eel

2 Vision Skeins

2 Compulsive Research

1 Sword of the Animist

1 Ior Ruin Expedition

1 Reckless Scholar

1 Vastwood Zendikon

1 Forgotten Ancient

1 Vines of the Recluse

2 Sylvan Bounty

1 Press the Advantage

2 Explore

1 Scute Mob

1 Sixth Sense

2 Fertilid

1 Initiate's Companion

1 Woodborn Behemoth

2 Turntimber Basilisk

1 Cultivate

1 Greater Sandwurm

1 Oran-Rief Hydra

1 Hunter's Prowess

2 Khalni Heart Expedition

1 Rampaging Baloths

1 Retreat to Kazandu

1 Thragtusk

7 Island

4 Woodland Stream

13 Forest



Culmina tu plan maestro

En definitiva, este pack da una sensación mucho más completa que la colección Archenemy original. Y, sinceramente, lo es. En Archenemy hacían falta algunos ensayos para afinar los mazos "heroicos" hasta equilibrarlos, pero ahora podéis disfrutar de partidas igualadas de Archenemy desde el primer momento. Además, es divertidísimo encarnar a uno de los villanos más enigmáticos y simbólicos de todo Magic. Y supongo que los héroes también tienen su encanto.

Para terminar, os aconsejo que os dejéis llevar por la ambientación. Si jugáis como Gideon, soltad frases épicas sobre la justicia y la rectitud. Si os ponéis en la piel de Nissa, acusad al villano de haber corrompido la tierra antaño hermosa de Amonkhet y luchad por restablecer el orden natural en el plano. Si vais a ajustaros las lentes de Chandra, lanzad vuestras llamaradas arrojando las cartas contra vuestro oponente (pensándolo mejor, no lo hagáis, porque eso podría meterme en problemas). Y por supuesto, si vais a encarnar al gran Nicol Bolas, soltad carcajadas malignas cada vez que mostréis vuestro planes y acompañad cada hechizo de destrucción con una sonrisa fría y siniestra.