Magic es un juego donde las decisiones tienen consecuencias. Donde lo que hagáis al construir un mazo influirá en lo que robaréis durante la partida, lo que a su vez repercutirá en lo que podréis y no podréis lanzar.

Todas las decisiones son importantes.

Cuando elijáis qué camino tomar en los cruces con cientos de ramificaciones que ofrece este juego de "crea tu propia aventura", a veces os encontraréis con sendas que desembocarán en situaciones que ni siquiera habíais imaginado. Ese giro a la izquierda que hicisteis mientras construíais vuestro mazo afectará a vuestras posibilidades durante la cuarta ronda de un torneo.

Hoy vamos a estudiar de cerca uno de esos aspectos. Se trata de un detalle fácil de descuidar o incluso de ignorar por completo... y que veo que fastidia a muchos jugadores una y otra vez.

El aspecto del que os hablo, mis queridos lectores, es la dificultad de lanzar hechizos con costes de color restrictivos.

Un problema excepcional

Para ilustrar el tema, os enseñaré una carta jugosa de La revuelta del éter. Puede que ya la conozcáis, pero si no, ¡echadle un buen vistazo al Etergénito excepcional!

Dos manás por una 2/3. Con vínculo vital y toque mortal. Incluso el tipo de criatura suena bien: vampiro etergénito. Parece un pariente del Halcón nocturno vampiro, ¿verdad?

Esta carta es eficiencia pura y dura. Es de esas criaturas que todos querrán jugar en Limitado, e incluso se podría pensar cómo sacarle partido en Estándar.

Sin embargo, esta carta tiene un detalle importante. Un detalle al que se debe prestar muchísima atención. Fijaos en la esquina superior derecha.

Si queréis lanzar esta carta de manera fiable en segundo turno, vuestro mazo tendrá que estar preparado para hacerlo y comprometido a ello.

Hay tres cuestiones principales que debéis tener en cuenta al construir barajas que lleven cartas como el Etergénito excepcional. Os explicaré cuáles son.

El secreto está en la base

Lo más importante al utilizar cartas como el Etergénito excepcional es proporcionarles apoyo con la base de maná. Sin embargo, a menudo veo gente que incluye cartas como nuestro amigo en sus barajas sin retocar la base de maná.

Si queréis lanzar cartas como esta sin problema en segundo turno, necesitaréis un montón de fuentes de maná adecuadas.

El gurú de Magic Frank Karsten explicó cómo hacer los cálculos necesarios en un fantástico artículo de 2013 (que yo mismo consulto con bastante frecuencia). Su conclusión es que, para tener un 90 % de probabilidad de lanzar en segundo turno una carta con un coste de CC (la abreviatura de I+D para dos manás de cualquier color), como el Etergénito excepcional, necesitaréis 20 fuentes de maná de ese color en un mazo típico de 60 cartas.

Paraos a pensarlo por un momento, porque 20 fuentes son muchísimas.

Suponed que jugáis un mazo de dos colores que dispone de ocho tierras duales. Eso significa que, incluso así, necesitaréis doce tierras básicas de ese color para alcanzar la cantidad necesaria.

Limitado es aún más exigente: Frank llegó a la conclusión de que necesitaréis 14 fuentes de ese color para poder lanzar la carta en segundo turno. Si tenéis en cuenta que incluir diez tierras básicas de un mismo color puede resultar excesivo, 14 parece una cifra exagerada.

Aun así, puede que estéis dispuestos a sufrir algunos problemas de consistencia. De hecho, muchos jugadores lo hacen, y por buenos motivos. Sin embargo, esto es un buen recordatorio de lo exigentes que son las cartas como esta.

Hablando de motivos para sufrir problemas de consistencia...

Fuera de curva

Puedo ver el pánico que empieza a asomar en vuestros ojos, la decisión de no volver a tocar una carta que cueste BB por miedo a no poder lanzarla en segundo turno. Habéis empezado a cavar un hoyo en el jardín para enterrar todas vuestras cartas que cuesten dos manás de color.

Tranquilizaos y soltad la pala.

Es importante comprender las cifras que os he dado para entender lo que implica utilizar este tipo de cartas. Sin embargo, no es una situación tan desesperada como parece.

La clave está en que no necesitáis curvar estas cartas. Por ejemplo, imaginad que construís un mazo con 4 Etergénitos excepcionales y 4 Corazón de Kiran.

Si tenéis ambas cartas en la mano y no conseguís dos fuentes de maná negro en segundo turno, siempre podréis lanzar el Corazón de Kiran (de hecho, a menudo será mejor jugarlo primero).

En muchos casos, los requisitos de maná de color se traducen en una mayor eficacia, así que puede ser aceptable lanzar una carta así un turno o dos más tarde.

En Limitado, si no contáis con la consistencia necesaria para lanzar el Etergénito excepcional en segundo turno, os recomiendo tener cuidado si pensáis considerarlo una carta de dos manás. Aun así, es una criatura lo bastante buena como para que merezca la pena lanzarla con cierta demora. Además, en ocasiones podréis jugarla en segundo turno sin problema.

Una cosa más: al margen de las cartas que cuesten dos manás de color, cuanto mayor sea su coste y más reactivas sean las cartas, menos deberá preocuparos este aspecto.

Os pondré algunos ejemplos.

El Mecatitán verdeante requiere dos manás verdes, pero para cuando reunáis cinco manás, a menudo tendréis acceso a ellos si el verde no es un splash en el mazo. Asesinato cuesta 1BB, pero en realidad no es imprescindible lanzarlo en tercer turno, así que el coste doble no es un problema para esta carta.

Siempre es importante comprender los motivos por los que un coste puede ser problemático, y para eso hay que analizar las cartas en su contexto.

Choque de símbolos

Otro detalle importante es que no debéis complicar accidentalmente el lanzamiento de vuestros hechizos.

Teniendo en cuenta todo lo que he dicho hasta ahora, suponed que incluís el Etergénito excepcional en vuestro mazo y que no os importa lanzarlo tarde ocasionalmente. No hay problema. Ahora, siguiendo un criterio similar, también decidís incluir el Servicio de intervención aérea. Vale, también es aceptable en un principio.

Por separado, ambas decisiones son razonables, pero en conjunto resultan problemáticas. ¿Intuís por qué?

He aquí el motivo: en segundo turno, os interesará lanzar el Etergénito excepcional por BB, mientras que en tercer turno querréis lanzar el Servicio de intervención aérea por 1WW. ¡Eso sí que es un problema para vuestro maná! Para que sea posible, tendréis que robar como mínimo una tierra dual, e incluso así necesitaréis robar otras dos que sean adecuadas. Es decir, que esta secuencia de jugadas tira de vosotros en dos direcciones distintas.

En Limitado, yo intentaría jugar ambas cartas debido a su gran nivel de eficacia y probablemente no rechazaría ninguna. Sin embargo, si una de ellas fuera ligeramente peor y tuviera que hacer una criba, procuraría llevar solo una de ellas en el mazo.

Debéis tener en cuenta el funcionamiento general de vuestra baraja para evaluar hasta qué punto podéis permitiros correr riesgos. Correr algunos puede ser aceptable, pero todos ellos se apilarán poco a poco y podrían convertirse en una montaña de problemas.

Duplicad vuestras posibilidades

Es fácil empezar una partida, no robar dos fuentes de maná negro y achacar el problema a la mala suerte, pero hay un motivo por el que habéis llegado a esa situación... y también tenéis más control sobre ella del que podríais pensar.

Preparar mazos teniendo en cuenta los costes de lanzamiento de vuestras cartas hará que vuestras barajas de Construido y Limitado mejoren sutilmente. Probad a hacerlo durante un tiempo, fijaos en los resultados y empezaréis a notar la diferencia; una diferencia que podría separar la victoria de la derrota.

Espero que hayáis disfrutado con esta guía para usar cartas con requisitos de color exigentes. ¡Acordaos de aplicar mis consejos durante la Presentación de vuestra tienda local este fin de semana!

¿Tenéis algún comentario o duda? Siempre podéis contactar conmigo enviándome un tuit, mandándome una consulta por Tumblr o escribiéndome un correo electrónico en inglés a BeyondBasicsMagic@gmail.com.

Nos vemos la semana que viene. ¡Espero que disfrutéis mucho en la Presentación y que podáis lanzar todos vuestros Etergénitos excepcionales!

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight