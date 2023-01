Esta página intenta cubrir las cartas de dos caras en detalle. Por eso, repite la información básica del Artículo de mecánicas de Innistrad. Si estás buscando lo básico, el Artículo de mecánicas debería ser suficiente.

Se han impreso miles de millones de cartas de Magic y, hasta ahora, todas tenían algo en común: el reverso de la carta. Eso se acabó. Por primera vez en la historia, Innistrad trae a Magic las cartas de dos caras.

(¿Confundido? ¡Haz clic en el botón "transformar"!)

Este artículo te mostrará cómo funcionan las cartas de dos caras. La información presentada aquí no es exhaustiva, y puede ser aumentada o cambiada por actualizaciones a las Reglas completas o a las Reglas de torneo para el lanzamiento de Innistrad. Si tienes preguntas que no estás respondidas aquí, muy probablemente lo estén en esos documentos o en las preguntas frecuentes de Innistrad.

Una carta de dos caras tiene dos caras. No tiene el reverso normal de Magic. Su cara frontal, que tiene el símbolo de un sol y el coste de maná, es la cara por defecto. Una carta de dos caras siempre entra al campo de batalla con su cara frontal boca arriba. Esto vale tanto si entra al campo de batalla desde la pila por ser lanzada o desde cualquier otro lado, como de un cementerio (por ejemplo por una carta como Zombificar ).

La cara posterior de una carta de dos caras está marcada con el símbolo de una luna, no tiene coste de maná, y tiene un indicador de color?que es ese punto en la línea de tipo?que te dice de qué color es. Las dos caras de una carta de dos caras normalmente son del mismo color, pero no siempre. Las características de la cara posterior importan solo si la carta está en el campo de batalla y se está mostrando su cara posterior. Si no, solo se tienen en cuenta las características de la cara frontal. (Por ejemplo, el coste de maná convertido del Pastor de Gatstaf cuando está en tu mazo es 2, no cero.)

Cada carta de dos caras tiene al menos una habilidad que hace que se transforme. Para transformar una carta de dos caras, la volteas para que muestre su otra cara.

Para poner una carta de dos caras en tu mazo, tienes dos opciones: puedes proteger todo tu mazo con protectores opacos, como hacen muchos jugadores, o puedes usar la carta de listado que hay en muchos sobres de Innistrad.

Si estás usando protectores, es bastante simple. Pon la carta de dos caras en el protector mostrando la cara frontal, y sácala del protector para transformarla. (Ponerla de nuevo en el protector es opcional, al menos hasta que deje el campo de batalla.)

La carta de listado tiene el reverso normal de Magic, y su frente es así:

Para usar una carta de listado, separa tu carta de dos caras del mazo y marca en la carta de listado la carta de dos caras que representa. Asegúrate de usar un método de marcado que no se vea del otro lado de la carta de listado, y de marcar solo una carta de dos caras en cada carta de listado.

Sólo se pueden usar las cartas de listado oficiales para reemplazar cartas de dos caras en un mazo. Si usas una carta de listado para representar cualquier carta de dos caras en tu mazo, debes usar cartas de listado para representarlas todas.

Usarás la carta de listado en cualquier momento que sea importante mantener la identidad de la carta en secreto?en otras palabras, cuando está en tu biblioteca, en tu mano o exiliada boca abajo. Cámbiala por la carta de dos caras cuando la carta está en la pila, en el campo de batalla, en el cementerio o exiliada boca arriba.

En cualquier momento en que una carta de dos caras está visible?ya sea porque está en una zona pública, porque es mostrada (digamos, por Telepatía ), o porque la está viendo un jugador por un efecto (digamos, Coerción )?los jugadores pueden ver ambas caras. Cualquier jugador que puede ver una carta de listado en una zona oculta puede ver la carta de dos caras que representa.

Después de que una carta de dos caras se transforma, sigue siendo la misma carta, así que las auras, contadores y otros efectos se quedan donde están (a menos que las características de la carta de dos caras hayan cambiado y el aura ya no pueda encantarla legalmente).

La palabra "transforma" se aplica sin importar qué lado se está mostrando actualmente. En otras palabras, el Pastor de Gatstaf se puede transformar en el Aullador de Gatstaf, y luego el Aullador de Gatstaf se puede transformar en el Pastor de Gatstaf.

Aunque la acción física es la misma, transformar no es lo mismo que poner boca abajo. Esto significa que una carta de dos caras que se transforma no disparará, por ejemplo, un Glóbulo sin párpado . Las cartas de dos caras siempre están boca arriba, nunca están boca abajo. Si un efecto (digamos, Íxidron ) intenta poner una carta de dos caras boca abajo, no sucede nada.

Si cualquier carta o ficha que no sea una carta de dos caras se debe transformar, no sucede nada. No será puesta boca abajo.

Todos los Licántropos de Innistrad tienen las mismas condiciones de transformación que el Pastor de Gatstaf y el Aullador de Gatstaf. Como los Licántropos pueden entrar al campo de batalla en distintos momentos, puede que haya una mezcla de Licántropos con la cara frontal boca arriba y con la cara posterior boca arriba en un momento dado.

No todas las cartas de dos caras son Licántropos, y no todas las cartas de dos caras se transforman en ambas direcciones.

Algunas de las interacciones más complicadas involucran cartas de dos caras y efectos de copia, como Clon y Tejido especular .

Si un efecto copia una carta de dos caras, copia las características de la cara que se esté mostrando en ese momento. No copia ninguna característica de la otra cara.

Los únicos objetos que pueden transformarse son cartas que físicamente tienen dos caras. Si una ficha o carta con un reverso normal de Magic debe transformarse, en vez de eso, no sucede nada. Incluso si una ficha o carta sin dos caras es una copia de una cara de una carta de dos caras, no puede transformarse.

Si una carta de dos caras se convierte en una copia de otra cosa, los valores copiados sobreescribirán sus características mientras dure el efecto de copia, incluso si la carta de dos caras se transforma. Si una carta de dos caras que está copiando otra cosa se transforma, lo hace, porque la carta físicamente tiene dos caras, pero sus características seguirán siendo las de lo que esté copiando. Esto vale incluso si el objeto al que está copiando es una carta de dos caras.