La Guerra de los Hermanos era una historia perdida entre mitos y relatos legendarios ... hasta ahora. El 11 de noviembre podrás visitar tu tienda de juegos más cercana o entrar en Amazon para descubrir la auténtica historia con tus propios ojos. Esto es lo que podrías conseguir en ella:

La Guerra de los Hermanos tiene 101 cartas comunes, 80 poco comunes, 63 raras y 23 raras míticas. 3 de las raras y 3 de las raras míticas son cartas combinables de dos caras. La colección también contiene 10 tierras básicas y 10 tierras básicas con máquinas y arte completo.

Artefactos con marco retro

La Guerra de los Hermanos se libró en una época remota, por lo que todos los sobres contienen una pieza de la historia de Magic: 63 artefactos del pasado del juego que tienen un marco retro. Algunos lo lucen por primera vez y otros ya lo utilizaron en el pasado, pero todos ellos vuelven preparados para ganarse un hueco en tu mazo preferido.

Hay un total de 63 artefactos con marco retro: 18 poco comunes, 30 raros y 15 raros míticos. Cada sobre de edición o Draft contiene un artefacto con marco retro. Los sobres de coleccionista también los incluyen, como se explica más adelante en los detalles de los productos.

Artefactos esquemáticos

Los 63 artefactos con marco retro también tienen versiones esquemáticas. Estas variantes utilizan ilustraciones nuevas que muestran bocetos de lo que luego serán las versiones definitivas. Los artefactos esquemáticos solo pueden conseguirse con marco retro y también están disponibles en los sobres de edición, Draft y coleccionista; en estos últimos, tanto los artefactos con marco retro como los esquemáticos pueden ser foil o no foil.

Cada sobre de edición o Draft contiene o bien un artefacto con marco retro o uno esquemático. Hay una probabilidad del 66 % de que sea poco común, del 27 % de que sea raro y del 7 % de que sea raro mítico. Al margen de la rareza del artefacto, 1 de cada 6 puede ser esquemático.

(Además, aproximadamente el 24 % de los sobres de edición de La Guerra de los Hermanos puede contener un artefacto con marco retro o esquemático adicional en el espacio de rareza aleatoria).

Cartas seriadas

También elaboramos cartas esquemáticas que son piezas todavía más únicas de la historia de Magic. Las 63 cartas esquemáticas cuentan con 500 versiones seriadas. Cada una está numerada del 1 al 500 y utiliza una versión de doble arcoíris del acabado foil tradicional:

Estas cartas solo están en los sobres de coleccionista. Las cartas seriadas siempre están en inglés, aunque pueden conseguirse en sobres de coleccionista en cualquier idioma. Sus mecánicas son idénticas a las de las versiones no seriadas.

TRANSFORMERS

En la Guerra de los Hermanos hubo montones de robots gigantescos, así que es la oportunidad perfecta para traer otros Transformers desde Más allá del Multiverso. Estas cartas tienen su propio código de colección: BOT. En ella se incluyen 15 Transformers, que son raros míticos y poseen mecánicas únicas. Las cartas de BOT se pueden encontrar en los sobres de edición y coleccionista tanto en versión foil como no foil.

Dale la vuelta Normal Dale la vuelta Normal

Hay una carta de Transformers en el 10 % de los sobres de edición. Todos los bundles incluyen una carta de Transformers no foil, mientras que cada bundle de regalo contiene una carta de Transformers foil.

Además, existe un universo distinto que hace añicos todo lo que sabías de los Transformers: un universo en el que los heroicos Decepticons luchan contra los malvados Autobots. Esta realidad vuelta del revés puede explorarse con las cartas de Transformers: Shattered Glass, que son idénticas a nivel mecánico a las cartas normales de Transformers, pero tienen ilustraciones y marcos distintos.

Las cartas de Transformers: Shattered Glass solo pueden conseguirse en aproximadamente el 12 % de los sobres de coleccionista de La Guerra de los Hermanos. Las cartas no foil de Transformers: Shattered Glass están impresas en todos los idiomas en los que están disponibles los sobres de coleccionista, mientras que las versiones foil de Transformers: Shattered Glass están impresas en inglés y pueden aparecer en sobres de coleccionista en cualquier idioma. Es muy difícil conseguir los Transformers foil de Shattered Glass: la probabilidad es la misma que había de obtener un Hidetsugu de tinta de neón (de cualquier color) en Kamigawa: Dinastía de neón.

Dale la vuelta Shattered Glass Dale la vuelta Shattered Glass

Hay 14 Transformers de Shattered Glass, no 15: Arcee no tiene una versión de Shattered Glass.

Tierras básicas con máquinas

Urza y Mishra construyeron máquinas de guerra inmensas para librar su conflicto, las cuales podrás ver en estas tierras básicas. Hay un total de diez tierras con máquinas; es decir, dos para cada tipo de tierra básica:

Podrás conseguir tierras básicas con máquinas en versión foil tradicional y no foil en los sobres de edición y Draft de La Guerra de los Hermanos. Aproximadamente un 25 % de ellos contiene una tierra básica con máquinas. Por otro lado, los sobres de coleccionista de La Guerra de los Hermanos siempre incluirán una versión foil tradicional de estas tierras.

Cartas sin borde

Muchas colecciones de Magic tienen cartas sin borde con arte alternativo, y La Guerra de los Hermanos no iba a ser la excepción. En ella hay 6 cartas raras y 2 raras míticas sin borde. Normalmente, todos los planeswalkers de las colecciones tienen una versión sin borde, pero Urza, planeswalker (la forma combinada de Urza) no cuenta con ella. En vez de eso, hay versiones sin borde tanto de Mishra, domador del mak fawa como de Urza, príncipe de Kroog. Puedes hacerte con estas cartas sin borde en los sobres de edición, Draft y coleccionista, tanto la versión foil tradicional como la no foil.

Puedes conseguir una carta no foil sin borde en aproximadamente el 3 % de los sobres de Draft y el 4 % de los sobres de edición de La Guerra de los Hermanos.

Cartas con arte extendido

En los sobres de coleccionista de La Guerra de los Hermanos puedes encontrar 53 cartas raras y 19 raras míticas con arte extendido. En ellos también puedes conseguir versiones con arte extendido de las 5 cartas raras de los sobres de Jumpstart de esta colección, de las 16 raras y las 4 raras míticas de sus mazos de Commander y de las otras 5 raras y 2 raras míticas del conjunto de cartas de Commander de La Guerra de los Hermanos que pueden aparecer en los sobres de edición y los sobres de coleccionista de esta colección.

Todas las cartas con arte extendido de la colección principal de La Guerra de los Hermanos pueden ser foil tradicional o no foil. Las cartas de Jumpstart y la mayoría de las cartas de Commander con arte extendido solo tienen versión no foil; sin embargo, las 5 cartas de Commander de La Guerra de los Hermanos que no son Sagas sí pueden aparecer en versión foil en los sobres de coleccionista, al igual que las 2 cartas raras míticas de los sobres de edición y las cartas raras míticas legendarias de los mazos de Commander de La Guerra de los Hermanos.

Las cartas combinables de La Guerra de los Hermanos y las cartas que aparecen con arte sin borde no tienen arte extendido.

Sobres de edición

Todos los sobres de edición de La Guerra de los Hermanos contienen lo siguiente:

Al menos 1 carta rara o rara mítica (aproximadamente el 42 % tendrá 2, el 13 % tendrá 3 y menos del 1 % tendrá 5)

1 carta de artefacto con marco retro o esquemático con marco retro de la hoja adicional de artefactos con marco retro

1 carta foil tradicional de cualquier rareza, incluyendo cartas raras sin borde, cartas de Transformers, artefactos con marco retro, esquemáticos con marco retro, cartas de Jumpstart o cartas de Commander

2 cartas de rareza aleatoria, con una oportunidad de obtener cartas de Commander de La Guerra de los Hermanos, cartas raras de los sobres de Jumpstart, cartas de Transformers o artefactos con marco retro y esquemáticos con marco retro

3 poco comunes con conexión temática

3 comunes con conexión temática

1 tierra básica o tierra básica con máquinas que podría ser foil o no foil

1 carta de arte

1 carta de la Lista o una ficha, carta de ayuda para cartas de dos caras, tarjeta perforada de contadores o carta publicitaria

Sobres de Draft

Los sobres de Draft de La Guerra de los Hermanos contienen lo siguiente:

1 carta rara o rara mítica que puede tener marco sin borde

En un tercio de los sobres, en el lugar de una carta común, 1 carta foil tradicional que puede ser una tierra básica, una común, una poco común, una rara, una rara mítica, un artefacto con marco retro o uno esquemático con marco retro

1 carta de artefacto con marco retro o esquemático con marco retro

1 carta de tierra básica o de tierra con máquinas

3 poco comunes no foil

10 comunes no foil, a menos que una se sustituya por una carta foil tradicional de cualquier rareza

Sobres de coleccionista

Cada sobre de coleccionista contiene lo siguiente:

1 carta rara o rara mítica foil con marco alternativo que puede ser con arte extendido, de Commander con arte extendido, sin borde o un artefacto con marco retro, esquemático con marco retro o esquemático con marco retro seriado (en menos del 1 % de los sobres)

2 artefactos no foil con marco retro o esquemáticos: cada sobre de coleccionista contiene 1 artefacto con marco retro y 1 artefacto esquemático, uno de los cuales será raro o raro mítico.

1 artefacto poco común foil adicional con marco retro o esquemático

1 carta de Transformers, que puede ser foil (en el 21 % de los sobres), de Shattered Glass (en el 12 %) o ambas cosas (en menos del 1 %)

1 rara o rara mítica foil tradicional

1 rara o rara mítica no foil sin borde o con arte extendido

1 rara o rara mítica de Commander o rara de Jumpstart no foil con arte extendido

1 tierra con máquinas foil tradicional

2 poco comunes foil tradicionales

4 comunes foil tradicionales

1 ficha de dos caras foil tradicional

Mazos de Commander

Los dos mazos de Commander de La Guerra de los Hermanos (uno de Urza y otro de Mishra) están diseñados para celebrar la historia de Magic, por lo que el marco retro se utiliza por completo en ambos. Sí, exacto: todas las cartas de los dos mazos tienen marco retro.

Además, cada mazo de Commander de La Guerra de los Hermanos incluye un sobre de coleccionista con muestras que contiene dos cartas:

1 rara o rara mítica que puede ser foil tradicional, sin borde o con arte extendido

1 poco común de artefacto con marco retro o esquemático con marco retro foil tradicional

El sobre de coleccionista con cartas de muestra puede incluir una versión especial de una de las cartas de tu mazo de Commander o una carta perfecta para otro mazo. La mayoría de los mazos de Commander de La Guerra de los Hermanos incluyen un sobre de coleccionista con cartas de muestra en el mismo idioma que el mazo. Sin embargo, si tu mazo de Commander está en español, italiano o portugués, el sobre de coleccionista con cartas de muestra estará en inglés.

Bundle

Cada bundle contiene ocho sobres de edición de La Guerra de los Hermanos listos para abrir en una caja estupenda para guardar las cartas y exhibirlas, además de:

20 tierras básicas foil tradicionales

20 tierras básicas no foil

1 carta promocional Reina Kayla bin-Kroog foil tradicional con una ilustración alternativa de Howard Lyon exclusiva

1 carta de Transformers no foil

1 dado Spindown sobredimensionado de La Guerra de los Hermanos con temática de Urza o Mishra

Justo a tiempo para las fiestas, en La Guerra de los Hermanos también habrá un bundle de regalo que llegará el 2 de diciembre y tendrá un sobre de coleccionista junto con los ocho sobres de edición, una carta de Transformers foil y un dado Spindown temático de Transformers.

Packs de Presentación

Los Packs de Presentación estarán disponibles durante los eventos homónimos que tendrán lugar una semana antes del lanzamiento de La Guerra de los Hermanos, el 11 de noviembre. Hazte antes que nadie con seis sobres de Draft de La Guerra de los Hermanos y construye tu primer Mazo Cerrado de la colección en las tiendas participantes. Solo para este lanzamiento, los Packs de Presentación tendrán dos envoltorios distintos inspirados en Urza y Mishra, para que así puedas elegir por qué hermano luchar.

Cada Pack de Presentación contiene:

6 sobres de Draft

1 rara o rara mítica estampada en foil tradicional de la colección

1 Pack de Presentación con accesorios destroquelables y contadores inspirados en las mecánicas de La Guerra de los Hermanos

1 dado Spindown

Jumpstart

La Guerra de los Hermanos será la segunda vez que Jumpstart se publique con una colección de Magic temática y cartas legales en Estándar. Jumpstart es la forma más rápida y sencilla de jugar un juego de Magic en formato Limitado: solo tienes que abrir dos sobres de Jumpstart, barajarlos ¡y a jugar! Jumpstart es una gran experiencia en formato de Mazo Cerrado para todo el mundo, desde jugadores nuevos a fans veteranos de Magic. Sáltate la construcción de mazos y lánzate directamente a jugar un juego de Magic.

Los sobres de Jumpstart de La Guerra de los Hermanos vienen en una de diez temáticas posibles y, cuando se combinan, puede ocurrir cualquier cosa. Si echas unas partidas de Jumpstart, quizá te topes con secuaces de Gix utilizando las piedras de poder de Urza o tal vez veas las poderosas máquinas de Mishra colaborando con los defensores argotianos de Titania. Cada color tiene una carta rara diseñada para Jumpstart y dos temáticas, cada una con una variante basada en la misma mecánica.

Blanco : Infantería (dos versiones)

: Infantería (dos versiones) Azul : Piedras de poder (dos versiones)

: Piedras de poder (dos versiones) Negro : Desenterrar (dos versiones)

: Desenterrar (dos versiones) Rojo : Forjado (dos versiones)

: Forjado (dos versiones) Verde: Titánico (dos versiones)

Cada sobre de Jumpstart de La Guerra de los Hermanos incluirá dos cartas raras o raras míticas: una rara temática del color y otra rara de la colección principal, seleccionada al azar de una reserva del color de la temática (dentro de poco enseñaremos estas cartas en un artículo específico de Jumpstart en La Guerra de los Hermanos).

Los sobres de Jumpstart de La Guerra de los Hermanos contienen lo siguiente:

1 carta de tema que describe la temática del sobre de Jumpstart

20 cartas jugables en total

2 cartas raras (1 carta rara o rara mítica al azar de la colección principal del color de maná de la temática y 1 carta rara exclusiva de los sobres de Jumpstart)

2 tierras foil tradicionales

6 tierras no foil

Sobres de bienvenida

Los jugadores nuevos de Magic pueden pasarse por su tienda local de la WPN para conseguir un sobre de bienvenida. Mientras exploramos el pasado de Magic con La Guerra de los Hermanos y miramos hacia el futuro del juego en 2023, ¡este es un gran momento para iniciar a un amigo en el mundo de Magic: The Gathering!