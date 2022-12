En el artículo de hoy vamos a desvelar más detalles del mundo, la historia y los habitantes de Kaladesh. También podéis encontrar esta información en la guía del jugador de Kaladesh, y no os perdáis todavía más ilustraciones y pormenores de la historia en The Art of Magic: The Gathering—Kaladesh, disponible a partir de enero.

El brillante mundo de Kaladesh

El plano de Kaladesh es una obra de arte viviente. Desde los cielos de tonos intensos hasta la vegetación serpenteante y los seres vivos que vibran con energía, Kaladesh debe su vigorosa existencia a una sustancia mística y azulada conocida como el éter. El éter está presente en numerosos planos del Multiverso, pero en Kaladesh tiene una naturaleza más patente: se puede ver, tocar e incluso devorar.

Isla | Ilustración de Johannes Voss

El éter en Kaladesh

La mayoría del éter de Kaladesh se halla en su forma pura en las capas superiores de la eteresfera. Cuando se dan las condiciones adecuadas, esta sustancia brillante desciende hacia el mundo y, al sentir la caricia del éter, la naturaleza reacciona. Los troncos de los árboles forman espirales horizontales para extraer toda la energía posible de las rachas de viento. La vegetación florece y adopta formas de recipientes para recolectar la lluvia de éter. Las montañas quedan sembradas con resplandecientes gemas de éter luminiscente, incrustadas en sus laderas durante los vendavales. Los cauces de los ríos esculpen surcos en la tierra, reflejando la fluctuación estacional de las corrientes de éter en los cielos.

La fauna de Kaladesh también percibe la influencia del éter y su atracción casi magnética. Las bandadas de pájaros migran con el éter, los bancos de peces se arremolinan en torno a él, las bestias salvajes se disputan los sedimentos más ricos y los gremlins consumen las geodas de éter condensado y no reactivo. Otras criaturas como las ballenas celestes, los dracos y las aves de gran altitud han evolucionado para vivir en la mismísima eteresfera, volátil y rica en energía, donde pasan la vida disfrutando de su resplandor y acumulando su poder mágico.

El éter como fuente de energía

Los habitantes de Kaladesh siempre han sabido que el éter es una fuerza poderosa, pero no conocían métodos fiables para recolectarlo y emplearlo hasta hace menos de un siglo. Eso cambió seis décadas atrás, cuando la eteróloga de renombre mundial Avaati Vya descifró el código del éter. El proceso de refinado que desarrolló a partir de su hallazgo permitió separar el componente cargado del éter, rico en energía, de su componente reactivo y volátil. Gracias a ese sistema, la gente pudo comenzar a aprovechar el poder del éter sin poner en peligro su integridad física.

Apenas meses después de que Avaati Vya realizara el primer refinado fructífero, la mayor institución de gobierno de Kaladesh, conocida como el Consulado, reconoció la oportunidad de garantizar que toda la población tuviera acceso al poder del éter. El Consulado desarrolló métodos para producir y distribuir éter refinado a gran escala: se establecieron técnicas de recolección segura, se fletaron aeronaves para facilitar el transporte y se construyeron tuberías de suministro con el propósito de llevar la energía refinada a los hogares de la gente.

Para gran regocijo de los cónsules, la disponibilidad de éter en todo el plano propició lo que ahora se conoce como el Gran Auge del Éter. Los habitantes de Kaladesh, en gran parte inventores y artesanos, empezaron a utilizar una herramienta con la que jamás habían soñado. Esto marcó el inicio de una época de invención constante, esperanza sin límites y exaltación del ingenio. Hoy en día, el Consulado sigue impulsando el entorno optimista y creativo que se fomentó durante el Gran Auge del Éter. Kaladesh es un mundo donde todo es posible, donde se puede construir cualquier cosa y donde cualquier problema se puede solucionar gracias a las propiedades místicas del éter.

La actividad renegada

No obstante, incluso en el mundo aparentemente perfecto de Kaladesh hay quienes se sienten insatisfechos con el statu quo. Una facción conocida como "los renegados" cree que el Consulado oculta información y avances tecnológicos a los ojos del pueblo. Según ellos, la normativa de seguridad y las cuotas de distribución decretadas por los cónsules vulneran sus libertades, mientras que la autoridad centralizada del Consulado es una herramienta de opresión. Estos renegados desafían a las autoridades a la par que intentan recuperar la independencia que consideran merecer.

El Ciclo del Éter

Desde que comenzó el Gran Auge del Éter, los artesanos, ingenieros y arquitectos de Kaladesh viven en un incesante festival de invención. Esto ha dado lugar a un mundo en el que la gente está acostumbrada a ver autómatas de metal en las calles, tópteros ornamentados que revolotean sobre los mercados, constructos animales que se comportan como mascotas y enormes aeronaves que vuelan por las capas superiores de la eteresfera. Todos esos inventos son el producto de un proceso de cinco etapas conocido como el Ciclo del Éter.

Inspiración: los artesanos observan los patrones que el éter moldea en la naturaleza y encuentran la inspiración para crear nuevos dispositivos. Innovación: los inventores pulen y refinan el diseño de esos dispositivos y lo llevan a nuevos e ingeniosos niveles. Construcción: una vez terminado el diseño, los fabricantes construyen los dispositivos, les insuflan éter y los reparan y cuidan a lo largo de su vida útil. Liberación: cuando los dispositivos llegan al final de su etapa de uso, se desmantelan y el éter condensado en su interior se libera del invento. Recuperación: por último, el éter se recombina con el producto secundario del refinado y regresa a la eteresfera.

Elfos, quienes inspiran

Los elfos de Kaladesh viven en armonía tanto con la naturaleza como con la tecnología, pues consideran que la primera es la inspiración de la segunda. A sus ojos, todo artefacto es una expresión de las leyes y principios naturales. Los elfos ayudan a que los demás también puedan percibirlo y, por ello, se les asocia con la etapa de la inspiración en el Ciclo del Éter. Muy a menudo, los elfos proporcionan la chispa esencial de las ideas tecnológicas.

Vedalken, quienes innovan

Los vedalken consideran que nada es perfecto ni podrá serlo jamás, cosa que interpretan como un motivo de alegría. Para ellos, todas las imperfecciones suponen una oportunidad de mejorar. Los vedalken pasan incontables horas pensando en el progreso, de modo que se les asocia con la etapa de la innovación en el Ciclo del Éter. Ellos representan la capacidad de aportar ideas que van un paso más allá de las posibilidades actuales, además de la inventiva para resolver acertijos de ingeniería.

Enanos, quienes construyen

Para los enanos no hay nada más digno de admiración que una máquina que resista el paso del tiempo. Esta especie se enorgullece de sus constructos de calidad y a menudo habla de ellos como si fueran sus propios hijos. Los enanos son los trabajadores incansables de Kaladesh y encarnan el ideal de la construcción en el Ciclo del Éter. Estos artesanos son meticulosos en su oficio y dan más importancia a la durabilidad de las máquinas que a su innovación.

Gremlins, quienes liberan

Los gremlins son carroñeros tenaces que sienten un apetito insaciable por el éter. Su naturaleza hace que se congreguen allá donde abunde el éter y que no se detengan ante nada con tal de encontrar depósitos de dicha sustancia y alimentarse. Como consecuencia de los estropicios que montan al comer, gran parte del éter se desprende y regresa al entorno, de modo que los gremlins representan la etapa de la liberación en el Ciclo del Éter. Aunque desempeñen un papel crucial en el mismo, los antiguos dueños de sus tentempiés no suelen apreciarlo.

Etergénitos, quienes recuperan

Los etergénitos tienen un vínculo más íntimo con el éter que cualquier otra especie de Kaladesh: han nacido de él como una consecuencia imprevista del proceso de refinado. Los etergénitos viven en un estado de cambio constante y siempre avanzan hacia una forma que pueda regresar a la eteresfera. La etapa de recuperación del Ciclo del Éter ocurre dentro de los cuerpos de los etergénitos... y no es un proceso largo. Su existencia puede durar desde escasos meses hasta unos pocos años. Esa naturaleza efímera es la característica que les define: cada momento que no pasan dejándose llevar por la diversión y el placer es un desperdicio. Por ese motivo, los etergénitos disfrutan de la vida con una euforia contagiosa.

Humanos, quienes sintetizan

A diferencia de las otras especies de Kaladesh, los humanos carecen de un vínculo innato con el éter, pero se les reconoce el mérito de haber sido una de las primeras en valorar las propiedades del éter como ciclo. Los humanos pueden apreciarlo en su conjunto, mientras que otras especies se obcecan en los detalles. En el mejor de los casos, los humanos emprenden grandes proyectos y se motivan al enfrentarse a objetivos aparentemente imposibles.

La Feria de Inventores

A lo largo de las últimas cinco décadas, en Kaladesh se han inventado cientos de miles de nuevos artilugios. Ahora, el Consulado ha considerado que es el momento de que los inventos más destacados sean el foco de atención. Es el momento de que inventores tanto famosos como infames compitan, luchen y alardeen hasta llegar a lo más alto. ¡Es el momento de celebrar la Feria de Inventores!

Durante un mes entero, el recinto ferial abarcará todo el centro de Ghirapur, la mayor urbe de Kaladesh. Los puestos de los inventores llenarán las calles, las arenas albergarán todo tipo de competiciones y carreras y las mentes más brillantes de la época subirán al escenario. La Feria tendrá de todo: carreras de aeronaves, brillantes accesorios para constructos, lo último en transportes e incluso competiciones de inventos, bajo el nombre de "demostraciones". ¡Y todos los habitantes de Kaladesh están invitados a participar!

Habrá más de cien categorías en las que competir, pero cinco de ellas ofrecerán la posibilidad de optar a los mayores premios de la Feria.

Ilustración de Jonas De Ro

Vehículos

Aeronaves, aerodeslizadores, autos trucados, barcazas, automotores, caravanas... Todos ellos participarán en la categoría de Vehículos. Estos inventos se evaluarán según la innovación de sus diseños y su rendimiento en los circuitos. Las carreras serán los eventos principales en las mayores arenas y las entradas están agotadas desde hace meses.

Arquitectura

Gran parte de los inventos de la categoría de Arquitectura serán los propios edificios, arenas y escenarios que formarán la Feria de Inventores. Los arquitectos serán honrados cuando sus arenas resulten elegidas para las finales de las carreras, cuando sus escenarios alberguen las demostraciones más populares y cuando sus hoteles acojan a los jueces y dignatarios más famosos.

Ciencia Etérea

Puede que el certamen de Ciencia Etérea sea el que acapare la atención del Consulado. El mismísimo juez principal Tezzeret ha convocado este concurso para todo tipo de avances teóricos en los ámbitos de Nuevos Métodos de Refinado, Técnicas Avanzadas de Extracción de Energía y Métodos Alternativos de Transporte de Materia (Teletransportación). Las demostraciones de estos inventos y teorías prometen ser interesantes... y no puramente hipotéticas.

Armamento

Estas demostraciones cuidadosamente supervisadas estarán abiertas al público. En ellas, los profesionales del Consulado evaluarán el rendimiento de los dispositivos. Habrá numerosas subcategorías, entre las que se incluyen Larga Distancia, Defensa Personal, Disparo de Éter, Dispositivos para Vehículos y Dispositivos para Constructos.

Constructos animales

Aunque no se trate de la categoría con más aplicaciones prácticas, Constructos Animales será una de las más populares. Los visitantes de todas las edades tendrán acceso a un inmenso hábitat interactivo en el que podrán contemplar a los constructos mientras realizan pruebas de agilidad, velocidad y potencia para conseguir los mayores galardones.

Las sociedades de inventores

Las sociedades de inventores son uno de los pilares de la vida en Kaladesh. Desde pequeños clubs secretos hasta organizaciones con numerosas sucursales y decenas de miembros, estas sociedades están formadas por inventores afines que colaboran en su propósito de crear. Todas ellas contarán con representación en la Feria.

La Liga de Aeronautas

La Liga de Aeronautas es la sociedad de aeronautas más antigua y prestigiosa de Ghirapur. Aunque existe cierta simpatía entre los aeronautas en general, los rituales y las tradiciones de la Liga distinguen a sus miembros, que solo pueden afiliarse a esta sociedad mediante invitación. Todos los integrantes de la Liga visten capas verdes bordadas en naranja y lucen la insignia de la hélice de diez palas.

Los Cuervos de Carreras

"Los Cuervos aparecerán" es el lema no oficial de esta pequeña pero tristemente famosa sociedad, que nunca deja escapar la oportunidad de participar en una carrera aérea. Los Cuervos de Carreras solo cuentan con un puñado de miembros y un total de tres aeronaves. A pesar de ello, se considera que están entre los pilotos con más talento de Ghirapur.

Los Mangadestello

Los Mangadestello, una de las numerosas sociedades dedicadas a crear artilugios de uso personal, se han labrado su reputación especializándose en dispositivos para los brazos y las manos. La mayoría de los Mangadestello son creadores de artefactos y operarios de fundiciones que comparten su pasión por construir piezas personalizadas y diseñadas para resolver problemas específicos.

Los Batalladores

Los Batalladores se reúnen con único propósito: organizar peleas entre sus autómatas de combate. Aunque tengan un carácter un poco tosco, los Batalladores son sorprendentemente meticulosos en sus diseños y siempre tratan de mejorar y modificar sus autómatas para aprovechar al máximo cualquier ventaja. Sus constructos reciben un trato más parecido al de un púgil que al de una máquina y algunos incluso gozan de cierta fama en la ciudad.

Los Mil Artilugios

Si una máquina ha de construirse con lupa y pinzas de precisión, los inventores de los Mil Artilugios estarán interesados en ella. Los miembros de esta sociedad vivaz y entusiasta comparten una gran fascinación por los inventos a microescala. Para ellos, la compacidad es sinónimo de maestría. Los Mil Artilugios son los creadores de los autómatas y tópteros más diminutos de Kaladesh, junto con esculturas en miniatura que solo se pueden admirar con lupa.

Los Derrapadores

Los Derrapadores son una de las muchas sociedades originadas en torno al deporte de las carreras y sus miembros son capaces de trucar y pilotar cualquier vehículo que ruede, repte o camine. Esta sociedad cuenta con un puñado de talleres en el perímetro del circuito ovalado de Ghirapur y es la más condecorada del sector.

Los fraguavidas de Discoverde

Mientras que la mayoría de los artífices se inspiran en las criaturas de la naturaleza, algunos tratan de recrearlas con exactitud. Los fraguavidas de Discoverde construyen réplicas perfectas de los animales de Kaladesh, aunque normalmente a mayor escala. Estos constructos se mueven como sus equivalentes salvajes: los andares lentos y pesados de los rinocerontes, las cabriolas de los camellos y el trote de los caballos son estampas habituales en las calles de Ghirapur.

Los Giroscultores

Los Giroscultores son un grupo de artistas temperamentales procedentes del distrito de Sueldafirme y especializados en esculturas cinéticas y obras picarescas, que exhiben en las calles. Sus creaciones se muestran en público en señal de protesta contra el conformismo y utilizan el éter para convertir metales en enormes esculturas tan funcionales como hermosas. Los Giroscultores se deleitan con la belleza y el peligro de sus obras y lucen con orgullo las cicatrices de sus quemaduras producidas por fuego y éter.

Saheeli Rai

Saheeli Rai es famosa entre la gente de Kaladesh como la mejor herrera de su época. Aunque todos aplauden su innovación y sus propios diseños de filigrana, es más conocida por su habilidad sin igual para crear réplicas de cualquier criatura que vea. Su fama se extiende más allá de su ciudad natal de Ghirapur y mucha gente del campo realizará largos viajes hasta la Feria de Inventores solo por tener la oportunidad de ver en persona las nuevas creaciones de Saheeli y, quizá, de conseguir un autógrafo de la famosa luminaria.

Sin embargo, los poderes de Saheeli van mucho más allá de lo que se conoce públicamente. Esta artífice es una Planeswalker que ejerce un poderoso dominio mágico sobre sus artefactos y es capaz de obligarlos a cumplir sus órdenes. Saheeli también puede tejer hilos de metal aparentemente infinitos y convertirlos a voluntad en creaciones hermosas y formidables; muchos de sus diseños se inspiran en las criaturas que ha visto en otros planos del Multiverso. Esta joven es inteligente y posee un ingenio agudo, además de una personalidad brillante y optimista. Aunque sea una persona despreocupada, Saheeli no oculta su espíritu competitivo y se vuelve absolutamente despiadada si alguien la hace enojar en Kaladesh... o en cualquier lugar del Multiverso.

Dovin Baan

El inspector jefe del Consulado, Dovin Baan, posee la capacidad de identificar con total claridad los fallos de cualquier sistema o máquina, prediciendo con sorprendente exactitud cómo y cuándo fallará. Sin embargo, su auténtico poder radica en su habilidad para revisar los diseños y enmendar sus defectos... e incluso de corregirlos hasta el punto de acercarse a la perfección. Dovin se adhiere por completo a la filosofía de que nada es perfecto ni lo será jamás, pero el Consulado se contenta con unos resultados muy próximos. Bajo la atenta supervisión de Dovin, las lesiones provocadas por los productos del Consulado se han vuelto extremadamente inusuales y ningún dispositivo inspeccionado por él ha tenido que ser retirado del mercado. Su habilidad innata para mantener a salvo a los demás es el motivo por el que el Consulado le ha puesto a cargo de la seguridad en la Feria de Inventores.

Dovin se toma su trabajo muy en serio y ha identificado y mitigado cientos de peligros potenciales en la integridad estructural de las instalaciones, en los diseños de los escenarios para demostraciones, en las curvas de las pistas de carreras y en los bordes afilados de las bandas decorativas. Incluso ha creado un plan casi infalible para reducir el riesgo de que se produzca una plaga de gremlins. Sin embargo, ahora se ha topado con el peligro inesperado de una renegada confesa. Tras haber agotado casi todos sus recursos en Kaladesh para neutralizar la amenaza renegada, Dovin no ha encontrado otra solución que buscar ayuda fuera de su mundo y solicitar la colaboración de otros Planeswalker que han jurado proteger y defender el Multiverso: los Guardianes.

Chandra Nalaar

Chandra Nalaar es una piromante impulsiva y segura de sí misma que defiende la libertad cueste lo que cueste. Chandra es tan compasiva como valiente y se guía por su afán de luchar por sus ideales. Su naturaleza rebelde y su espíritu ardiente son rasgos heredados de sus padres, a quienes creyó haber perdido cuando era joven. Chandra considera que habrían estado orgullosos de ella por haberse unido al grupo de Planeswalkers conocidos como los Guardianes y haber jurado proteger el Multiverso. Para ella, este juramento significa garantizar que todos los habitantes de todos los planos puedan vivir libres de cualquier opresión, algo que sus padres habrían deseado para su plano natal de Kaladesh.

Cuando Chandra descubrió a través del Planeswalker Dovin Baan que la seguridad de los habitantes de Kaladesh estaba en peligro, se puso en marcha sin la menor sombra de duda. Esta es la primera vez que regresa a su hogar desde la muerte de sus padres. Para proteger a las gentes de Kaladesh, Chandra está dispuesta a enfrentarse a los recuerdos dolorosos de su pasado.

Nissa Revane

Resuelta, devota y profundamente conectada con la tierra, Nissa Revane es una Planeswalker que emplea la magia elemental. Cuando su plano natal de Zendikar se vio amenazado, Nissa sintió el dolor del mundo como si fuera el suyo. La feroz determinación de la elfa por defender su mundo asediado la llevó a buscar ayuda en otros planos del Multiverso. Los Planeswalkers que se unieron a ella para salvar Zendikar de los Eldrazi le han demostrado lo que un grupo de Planeswalkers afines pueden conseguir cuando trabajan juntos. Nissa se convirtió en miembro de los Guardianes y realizó el juramento de proteger hasta el último rincón de la Eternidad Invisible. Para ella, esto significa acudir en ayuda de todos los mundos y preservar la vida que albergan.

Cuando Chandra, su amiga y compañera en los Guardianes, partió a enfrentarse a una amenaza en su plano natal de Kaladesh, Nissa fue en pos de ella con intención de ayudarla. La elfa considera esto como una oportunidad de compensar una pequeña parte de la ayuda que Chandra le prestó en Zendikar. Nissa espera no decepcionarla.

Sucesos destacados de Kaladesh

Hay muchos momentos importantes en la historia de Kaladesh, pero los cinco más cruciales, llamados "sucesos destacados", están ilustrados en las cartas. Podéis leer más sobre estos eventos en los relatos oficiales de Magic Story en MTGStory.com.

Feria de Inventores

Tras descubrir a través del Planeswalker Dovin Baan que una amenaza se cierne sobre los habitantes de Kaladesh, Chandra Nalaar regresa a su plano natal por primera vez desde que su chispa de Planeswalker se encendió. Liliana Vess la acompaña tanto por distraerse y divertirse como por ayudar a Chandra. Las dos llegan en medio de la concurrida Feria de Inventores, una exhibición de innovación y creatividad, pero también el lugar donde Dovin Baan predijo que los renegados darían un golpe. Cuando Chandra y Liliana se fijan en una sospechosa figura encapuchada, la persiguen a través de la Feria.

Arresto consular

Chandra y Liliana alcanzan al sospechoso y averiguan que se trata del infame Planeswalker Tezzeret. Antes de que puedan reaccionar, también descubren que Tezzeret es el juez principal de la Feria y que él mismo perseguía a su propia presa: ¡Pia Nalaar, la madre de Chandra! Madre e hija se quedan estupefactas, ya que ambas creían que la otra había muerto a manos del Consulado años atrás. Sin embargo, el reencuentro se ve frustrado cuando Tezzeret, Dovin y los soldados del Consulado arrestan a Pia, acusada de liderar la amenaza renegada. Nissa, cuya preocupación por Chandra la ha llevado a Kaladesh, impide que su amiga ataque a las fuerzas del Consulado en plena Feria. Tiene que haber una forma mejor de rescatar a Pia.

Trampa opresiva

Al advertir que la presencia de Tezzeret en Kaladesh puede representar una amenaza planar, o incluso interplanar, Liliana regresa a Rávnica con intención de alertar al resto de los Guardianes. Chandra no puede esperar, ya que debe rescatar a su madre. Por suerte, cuenta con la ayuda de Oviya Pashiri, una antigua amiga de su familia. La señora Pashiri conduce a Chandra y Nissa hasta Dhund, la prisión secreta del Consulado donde sospecha que han encerrado a Pia. Sin embargo, cuando llegan a Dhund caen en la trampa de Baral, el capitán del Consulado que asesinó al padre de Chandra y luego trató de ejecutarla. Baral busca venganza por el desenlace de su último encuentro, en el que Chandra escapó y le provocó quemaduras terribles, por lo que encierra a las aspirantes a salvadoras en una celda que comienza a llenarse rápidamente de veneno. Chandra y Nissa se niegan a viajar entre los planos y abandonar a la señora Pashiri, pero temen no tener más alternativa. En plena situación desesperada, alguien arranca la puerta de la prisión desde el exterior y un guerrero leonino acude al rescate de las tres: Ajani Melena Dorada.

Enfrentamiento fatídico

Tras huir de Dhund, Chandra y Nissa se reúnen con el resto de los Guardianes y descubren que Tezzeret planea retar a Pia a duelo durante la Gran Exhibición que pondrá fin a la Feria. Esa será la oportunidad de rescatar a Pia. Los Guardianes intentan pasar desapercibidos en la Gran Exhibición, pero no pueden impedir que Chandra salte a la arena cuando Tezzeret amenaza con ejecutar a Pia. Los demás entran en escena y apoyan a Chandra mientras ella utiliza su piromancia para enfrentarse al maníaco mago del metal. Justo cuando parece que han conseguido arrinconar a Tezzeret, este revela un as en la manga y consigue huir. Los otros Planeswalkers se sienten furiosos por haber perdido la oportunidad de atraparlo, pero a Chandra no le importa: su madre está a salvo.

Incautación

Cuando los Guardianes abandonan la arena, descubren para su sorpresa que Tezzeret había orquestado aquel enfrentamiento. Mientras todo el mundo tenía los ojos puestos en la Gran Exhibición, los cómplices de Tezzeret habían confiscado todos los ingeniosos inventos de la Feria. Ahora, Tezzeret se ha encerrado con su botín para empezar a construir un dispositivo misterioso, un artefacto con un propósito tan vil como el propio mago, según temen los Guardianes. La misión de estos en Kaladesh no ha hecho más que empezar. Los Guardianes tienen un nuevo objetivo y no permitirán que Tezzeret vuelva a engañarles.

Archivo de relatos de Kaladesh

Perfil de Planeswalker: Dovin Baan

Perfil de Planeswalker: Chandra Nalaar

Perfil de Planeswalker: Saheeli Rai

Perfil de Planeswalker: Nissa Revane