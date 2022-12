Plane tags: Tarkir (KTK), Tarkir (FRF), Tarkir (DTK)

Characters: Sarkhan Vol, Sorin Markov, Ugin, Nicol Bolas, Narset

El Planeswalker Sarkhan Vol ha recorrido un largo y extraño camino, y el mundo de Tarkir ha seguido sus pasos. La semana que viene nos despediremos de Sarkhan y su mundo natal por un tiempo, así que este es el momento perfecto para recapitular la trama de Tarkir.

Este artículo recopila la historia del bloque de Tarkir y contiene enlaces a todos los relatos oficiales en los que se ha narrado, así que podéis volver a leer toda la trama, o simplemente recordarla con los resúmenes de cada texto. Hemos señalado las historias esenciales del bloque de Tarkir con el término "LÍNEA ARGUMENTAL", pero muchos relatos secundarios ofrecen más detalles sobre los personajes y culturas que influyen en el argumento.

Relatos de Kans de Tarkir

LÍNEA ARGUMENTAL: La locura de Sarkhan

Jennifer Clarke-Wilkes

Al regresar a su mundo natal tras años de ausencia, Sarkhan reflexiona sobre su juventud y todo lo ocurrido desde entonces. Sus recuerdos nos muestran cómo abandonó Tarkir hace muchos años, después de una desastrosa batalla que le granjeó el odio de Zurgo Aplastacráneos, el kan de los Mardu. Sarkhan también evoca su etapa en Zendikar bajo el yugo de Nicol Bolas (como ya vimos en los webcómics El viaje al Ojo, Despertares y Surgen los Eldrazi) y reflexiona acerca del fragmento de edro que porta como recuerdo de aquella experiencia. Por último, también habla con la voz que ahora susurra en su mente: Ugin, el dragón espíritu, el fantasma de un dragón muerto hace mucho tiempo, quien lo urge a "encontrar la entrada". Sarkhan parte hacia las montañas con una promesa: "Volveré a hacernos fuertes".

Sarkhan, el dragonhablante | Ilustración de Daarken

Guía del Planeswalker para Kans de Tarkir, parte 1

La primera entrega de la Guía del Planeswalker para Kans de Tarkir contiene una introducción sobre el Tarkir natal de Sarkhan y nos presenta a los clanes Abzan, Jeskai y Sultai.

Guía del Planeswalker para Kans de Tarkir, parte 2

La segunda parte de la Guía del Planeswalker para Kans de Tarkir nos describe a los clanes Mardu y Temur y contiene una sección sobre los Planeswalkers presentes en Tarkir.

El despertar del oso

Jennifer Clarke-Wilkes

Puede que ya conozcáis a Surrak Garradragón, el kan de los Temur, y quizá lo hayáis visto dejando fuera de combate a un oso de un puñetazo. Sin embargo, a este clan le importan más cosas que partir caras y liarse a golpes contra los osos. Sus gentes también son muy espirituales y Surrak representa esa dualidad de respeto por la naturaleza y auténtico pragmatismo cuando hay que hacerle frente. El cargo de kan no es hereditario y Surrak no nació destinado a ostentarlo. Antaño, no era más que otro joven guerrero temur que trataba de demostrar su valía, hasta que un encuentro en las tierras salvajes alteró para siempre su futuro...

LÍNEA ARGUMENTAL: La revelación de Sorin

Adam Lee

Al igual que Sarkhan, Sorin Markov de Innistrad, vampiro y Planeswalker, ha venido a Tarkir en busca de alguien. Aunque ninguno de los dos lo sabe, ambos tienen el cometido de encontrar a Ugin. Hace miles de años, Sorin, Ugin y una Planeswalker conocida como la Litomante sellaron a los monstruosos Eldrazi en Zendikar. Ahora, los devoradores de mundos están libres y Sorin necesita la ayuda de Ugin para detenerlos. Tras llegar a Tarkir, Sorin se enfrenta a una partida de caza temur y convierte a uno de los exploradores en su guía vampiro. Su siervo le muestra el camino para llegar a los dominios del dragón espíritu, un cañón que alberga un turbulento vórtice de energía. En el fondo del desfiladero, los temores de Sorin se confirman: Ugin falleció hace mucho tiempo, y el vampiro declara que el Multiverso está condenado.

Sorin, visitante solemne | Ilustración de Cynthia Sheppard

Las maquinaciones de Taigam

Matt Knicl

El humano Taigam es conocido como la mano de Sidisi, el agente personal de la kan sultai. Sin embargo, no siempre ha pertenecido a este clan y sus antiguos compatriotas no se han olvidado de él.

La senda de la mantis

Matt Knicl

En los cielos de Tarkir, un cabalgador de mantis jeskai libra una batalla contra un depredador de las cumbres.

Los gemelos Chensal

Kimberly J. Kreines

Un ladrón ha sido acusado y una aldea jeskai está lista para castigarlo, pero la auténtica justicia solo tiene un origen.

Iluminación

Matt Knicl

Narset es la kan de los Jeskai. Aunque es más joven que los otros ancianos del clan, ella es la encargada de liderar a su gente contra las demás facciones. La vida en Tarkir es dura y eso afecta a Narset tanto como a cualquier otro; simplemente, ella tiene práctica ocultándolo. La kan de los Jeskai trata de traer la paz a su pueblo y por ello estudia la historia de Tarkir, en busca de respuestas.

LÍNEA ARGUMENTAL: La Litomante

Kelly Digges

Hace seis mil años, muy lejos de Tarkir, una catástrofe influyó en los acontecimientos que llevaron a Sarkhan y Sorin a Tarkir. La kor Nahiri, la mismísima Litomante, luchó junto a Sorin para defender un plano desconocido contra la devastación de las monstruosidades que pretendían devorarlo. Sin embargo, fracasaron, y aquel plano hoy olvidado resultó destruido, junto con todos sus habitantes. Los dos Planeswalkers huyeron a Zendikar y a ellos se unió Ugin, un conocido de Sorin que les habló sobre la amenaza a la que se enfrentaban: se trataba de los Eldrazi, y Ugin necesitaba la ayuda de Nahiri y Sorin para detenerlos. Aunque Nahiri albergaba dudas respecto a Ugin y su plan, accedió a utilizar su plano natal de Zendikar como prisión, con el fin de encerrar a los titanes eldrazi Emrakul, Ulamog y Kozilek. La trampa funcionó, los titanes se sumieron en un letargo y Nahiri se dispuso a vigilarlos para mantenerlos confinados. Este relato fue el primero en el que Nahiri y Ugin aparecieron personalmente en la trama.

El Sendero de Sal

Jeremiah Isgur

Los Mardu valoran la velocidad, la movilidad y los ataques devastadores para hacerse con el botín de la victoria. En cambio, los Abzan confían en su resistencia, en su capacidad de supervivencia y en no dejar de luchar hasta que sean los últimos en pie. En esta historia descubrimos cómo piensan los líderes de las patrullas de estos clanes cuando preparan a sus tropas para la batalla...

Piedad

Sam Stoddard

La kan sultai, Sidisi, planea vengarse de un trasgo muy particular mientras sobrevive a un intento de asesinato, uno más en una larga serie de atentados contra su vida.

LÍNEA ARGUMENTAL: Victoria

Tom LaPille

El kan de los Mardu, Zurgo Aplastacráneos, lidera a sus tropas en su batalla contra la frontera temur. Cuando descubre que su odiado enemigo Sarkhan Vol ha sido visto recientemente, decide movilizar a todo su ejército para adentrarse en territorio temur. Sin embargo, los Mardu se topan con una resistencia mayor de la que esperaban y se niegan a seguir a Zurgo en su búsqueda de venganza. El liderazgo de Zurgo es puesto a prueba y el orco mata al aspirante a kan, pero su victoria carece de sentido, puesto que ya ha perdido la lealtad de su clan. Loco de ira, Zurgo parte en solitario hacia las montañas para encontrar a Sarkhan Vol y vengarse de él.

Zurgo Aplastacráneos | Ilustración de Aleksi Briclot

Vínculos y sangre

Ari Levitch

Anafenza no ha sido siempre la líder de los Abzan. En este relato, somos testigos de su investidura como kan en el Trono de Ámbar... y de la venganza que llevaba años planeando contra un pariente que le arruinó la vida.

LÍNEA ARGUMENTAL: Travesía hacia el Nexo

Jennifer Clarke-Wilkes

La historia de Sarkhan continúa y esta vez lo encontramos aproximándose a su destino, alentado por el fantasma de Ugin. Entretanto, la kan de los Jeskai, Narset, se dirige hacia las montañas en busca de la iluminación. Los caminos de Sarkhan y Narset se cruzan y ambos comparten sus conocimientos sobre la naturaleza de Ugin. Narset guía a Sarkhan hasta el Nexo, la tumba del dragón espíritu, pero Zurgo les tiende una emboscada y Narset se queda atrás para detener al orco y permitir que Sarkhan llegue al Nexo. Zurgo derrota a Narset y acaba con su vida. Sarkhan se da cuenta de que la mejor forma de honrar el sacrificio de Narset es dar el siguiente paso en su viaje. Tras clamar venganza contra Zurgo, Sarkhan atraviesa el vórtice temporal.

Tumba del dragón espíritu | Ilustración de Sam Burley

Relatos de Destino reescrito

LÍNEA ARGUMENTAL: Un nuevo Tarkir de antaño

Kimberly J. Kreines

Después de atravesar el Nexo, Sarkhan despierta en un mundo que le resulta familiar; está en Tarkir, pero no exactamente en su Tarkir. Y lo que es peor, las voces de su cabeza han callado... pero justo cuando más necesita el consejo de Ugin. Sin embargo, pronto recibe otro tipo de ayuda gracias a una tempestad de dragones, las tormentas que engendran a las grandes bestias de Tarkir. Entonces, Sarkhan comprende qué ha sucedido: ha viajado al Tarkir del pasado (al de hace 1280 años, aunque él no sabe cuánto tiempo ha retrocedido exactamente) y está en la época previa a la calamidad que puso fin a las tempestades. Sarkhan presencia a la dragona Atarka reivindicando su dominio sobre una nueva prole y luego es testigo de un combate, en el que una mujer se enfrenta a los dragones de Atarka y logra repelerlos; no tardará en descubrir que se trata de Yasova Garradragón, la antigua kan temur. Yasova representa el poderío de los humanos que deben sobrevivir en un mundo de dragones, y Sarkhan se da cuenta de que tiene un nuevo porvenir ante él, una oportunidad para que Tarkir se convierta en el mundo que siempre ha anhelado... y para reescribir el destino de Ugin y Narset.

Asedio a la frontera | Ilustración de James Ryman

Guía del Planeswalker de Destino reescrito

La Guía del Planeswalker de Destino reescrito contiene información sobre el Tarkir del pasado, describe a los cinco clanes y sus métodos para repeler los ataques de los dragones y nos habla sobre los cinco dragones dominantes y sus estirpes. Además, aquí podemos ver el perfil de Planeswalker de Ugin, el dragón espíritu.

LÍNEA ARGUMENTAL: Lo no escrito

Kelly Digges

Sarkhan sigue el rastro de una mujer hacia las montañas, pero cae en la emboscada de su felino dientes de sable. Así comienza el primer encuentro de Sarkhan y Yasova Garradragón, quien lo reprende por hacerse llamar sar-kan, que significa "gran kan". Sarkhan le pregunta a Yasova por qué está dejando un rastro de marcas en la piedra con su lanza, pero ella se niega a explicarlo. El Planeswalker le narra su historia con sinceridad y Yasova acepta que Sarkhan procede del futuro, lo que los Temur denominan "el ahora no escrito". La conversación continúa y Yasova revela que ella también está guiándose por una visión, causada ni más ni menos que por el odiado enemigo de Sarkhan: Nicol Bolas. Las extrañas marcas que estaba grabando Yasova tenían un vínculo con el malevolente dragón y servirían para guiarlo hasta Ugin. Al darse cuenta de que tal vez sea demasiado tarde para impedir la derrota de Ugin, Sarkhan se transforma en dragón y sale volando en pos de Ugin.

Yasova Garradragón | Ilustración de Winona Nelson

LÍNEA ARGUMENTAL: La historia reescrita

Doug Beyer

Todavía transformado en dragón, Sarkhan llega a tiempo de presenciar la titánica batalla entre Nicol Bolas y Ugin, que sigue vivo. Los dos dragones ancianos liberan magia que hace temblar el mundo y la sima en la que Sarkhan encontró los huesos de Ugin se forma durante el combate. Ugin convoca un sinfín de dragones para que le ayuden, pero Yasova vuelve a las bestias en contra de Ugin con un hechizo de control mental a gran escala, potenciado por Nicol Bolas. Para no verse obligado a atacar al dragón espíritu, Sarkhan vuelve a su forma humana en pleno vuelo. Mientras se desploma sobre la nieve, Nicol Bolas asesta el golpe final a Ugin. Yasova cura a Sarkhan para que responda a sus preguntas, pero él la repele con fuegodragón y corre hacia el derrotado Ugin. Finalmente, el mago dracónico utiliza su magia sobre el fragmento de edro que aún conserva y la piedra se multiplica, formando una crisálida protectora alrededor de Ugin. Habiendo cumplido su deber en el pasado, las fuerzas del tiempo devuelven a Sarkhan a un presente alterado, dejando a Yasova perpleja y a Ugin sanándose. En la línea temporal original, las tempestades de dragones habían cesado tras la muerte de Ugin y los kans habían cazado a los dragones hasta extinguirlos. Esta vez, con Ugin herido pero vivo, las tormentas se intensifican... y esta especie de respuesta inmunitaria cambiará totalmente la historia de Tarkir.

Quid del destino | Ilustración de Michael Kormarck

La verdad de los nombres

James Wyatt

Alesha, la joven kan de los antiguos Mardu, lucha contra los dragones junto a su horda. Alesha saca fuerzas de su nombre bélico (el nombre de su abuela) y enseña a un joven e ignorante orco una lección sobre la identidad, el heroísmo y la verdad.

Alesha, la que sonríe a la muerte | Ilustración de Anastasia Ovchinnikova

LÍNEA ARGUMENTAL: La perdición del Colmillo Dorado

James Wyatt

Tasigur, el egoísta, cruel y arrogante niño kan de los antiguos Sultai, sobrevive a un intento de asesinato, pero se excede en su búsqueda de venganza. Sus actos enfurecen a un poderoso ráksasa, uno de los demonios felinos que mueven los hilos del clan, y Tasigur pierde el favor de los ráksasa y los serpentinos naga. Meses más tarde, los Sultai se ven asediados por los feroces ataques de los dragones, a quienes ya no son capaces de detener. Llevado por la desesperación, Tasigur acude al dragón Sílumgar y le ofrece un pacto nefasto: su lealtad a cambio de la piedad del dragón.

Tasigur, el Colmillo Dorado | Ilustración de Chris Rahn

LÍNEA ARGUMENTAL: Sin final, sin principio

Nik Davidson

Ante la intensidad de las tempestades de dragones y el creciente poder y organización de la estirpe de Drómoka, las opciones del kan abzano Dagatar son cada vez más limitadas. Dagatar pide consejo a la Remembranza, la maza que alberga los espíritus ancestrales de incontables Abzan. La Remembranza lo urge a resistir a toda costa... y a luchar hasta el final. Dagatar solicita parlamentar con Drómoka para tratar de terminar con las hostilidades. Con ayuda de su intérprete, Drómoka afirma que la paz no será posible hasta que el clan renuncie a venerar a sus ancestros, ya que ella lo considera nigromancia. Dagatar se percata de que esa es su única opción, por lo que destruye la Remembranza y ordena que su clan abandone la nigromancia, poniendo así a los Abzan al servicio de Drómoka.

Dagatar, el Inflexible | Ilustración de Zack Stella

LÍNEA ARGUMENTAL: La Caída de los Kans

Kelly Digges

Ante la inesperada rendición de Dagatar y la presión de las tempestades constantes, el kan jeskai, Shu Yun, convoca una cumbre en la Fortaleza de Dirgur a la que han de acudir los cinco kans: Alesha, Yasova, Tasigur, Reyhan (la kan de los últimos Abzan libres) y él mismo. Quan, el escriba de Shu Yun, deja constancia de los acontecimientos en una serie de pergaminos. Yasova revela su papel en la intensificación de las tempestades y describe al grupo lo sucedido con Sarkhan y la batalla entre Ugin y Nicol Bolas. La cumbre se interrumpe de forma inesperada cuando dos bandadas de dragones asaltan la fortaleza, lideradas por Sílumgar y Ójutai. Tasigur huye en medio del caos y los otros kans se dan cuenta de que los ha traicionado, entregándolos a los dragones. Shu Yun salta desde la torre donde estaban reunidos, portando consigo los pergaminos de Quan sobre la cumbre y matando a un dragón mientras desciende. El kan de los Jeskai logra esconder los pergaminos en las profundidades de la fortaleza y luego se enfrenta a Ójutai, al que ofrece su vida a cambio de que el dragón perdone a su clan; Ójutai acepta sus condiciones. Reyhan muere en combate para que Yasova y Alesha puedan huir y Tasigur regresa a las ciénagas apresado en las garras de Sílumgar. Los momentos finales nos muestran el destino de los cinco clanes: todos ellos han caído, pero sus gentes logran sobrevivir.

Asedio al monasterio | Ilustración de Mark Winters

Relatos de Dragones de Tarkir

LÍNEA ARGUMENTAL: El Tarkir de los dragones

Kimberly J. Kreines

Sarkhan despierta en un presente alterado, consciente del paso de los siglos. Se encuentra ante la crisálida de edros, ahora desgastada por el paso del tiempo, pero no es capaz de revivir a Ugin. Sin embargo, su decepción dura poco, ya que por fin puede hacer aquello con lo que antes soñaba: surcar los cielos de Tarkir junto a los dragones. Sarkhan se encuentra con la señora dragón Kólagan y se percata de que, en el Tarkir original, su cráneo se usaba como trono para los kans de los Mardu. Tras huir de Kólagan, Sarkhan se topa con su antigua amiga Rajatobillos, pero ahora se hace llamar Aplastafrascos y afirma que no conoce a Sarkhan. Lo mismo sucede con su antigua némesis, Zurgo, quien se ha visto reducido a servir a Kólagan como heraldo personal. Sarkhan decide buscar a Narset en los territorios de los antiguos Jeskai, pero Taigam (que ahora es un monje de Ójutai) le informa de que Narset es una hereje y ha desaparecido. Desconcertado y solo, Sarkhan decide regresar en busca del único ser que quizá pueda ayudarle a entender la situación: el propio Ugin.

La discípula del Gran Maestro

Kimberly J. Kreines

En otro tiempo, Narset vivió como kan de los Jeskai y falleció a manos de Zurgo Aplastacráneos, pero ese tiempo ya no existe. En este tiempo, los dragones surcan los cielos de Tarkir. No existen los kans, ni el clan de los Jeskai, y Zurgo es un campanero. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado: Narset alberga un poder secreto en su interior, un potencial que tira incesantemente de ella, suplicando ser desatado.

Narset trascendente | Ilustración de Magali Villeneuve

Guía del Planeswalker para Dragones de Tarkir, parte 1

La primera entrega de la Guía del Planeswalker para Dragones de Tarkir describe el presente alterado de Tarkir y nos habla sobre los clanes dragón de Ójutai y Sílumgar.

Guía del Planeswalker para Dragones de Tarkir, parte 2

La segunda parte de la Guía del Planeswalker para Dragones de Tarkir nos habla sobre los clanes dragón de Kólagan, Atarka y Drómoka.

LÍNEA ARGUMENTAL: La restauración de Sorin

Doug Beyer

En la línea temporal original, el objetivo de Sorin Markov en Tarkir tuvo un fin aciago: Ugin había muerto y, con él, las esperanzas de detener a los Eldrazi habían desaparecido. Sin embargo, Sorin no recuerda esa visita (puesto que nunca sucedió, literalmente) y llega por primera vez a un Tarkir muy distinto. Una vez allí, se encamina hacia el cañón donde yace Ugin, ahora conocido como el Refugio del dragón espíritu. Preocupado por que los edros sean una señal de que Nahiri estuvo allí antes que él, Sorin destruye la crisálida y despierta a Ugin. El dragón había dormido durante más de un milenio y Sorin disfruta con la sensación de saber más cosas que él por una vez. Sin embargo, las noticias que trae no son buenas: los Eldrazi vuelven a estar libres. Cuando Ugin pregunta dónde está Nahiri, Sorin responde con evasivas y el dragón comienza a enfadarse: "Seré conciso: debemos ir los tres. Resuelve cualquier riña insignificante que hayas tenido con ella... o cualquier asunto que me estés ocultando. No quiero volver a verte hasta que Nahiri te acompañe". A regañadientes, Sorin accede a partir en busca de Nahiri para luego reunirse con Ugin en Zendikar y detener a los Eldrazi.

Crisol del dragón espíritu | Ilustración de Jung Park

La Guardiana

Ari Levitch

En la antigua línea temporal de Kans de Tarkir, Anafenza era kan de los Abzan, la intrépida líder de un clan eternamente leal. En la realidad de Dragones de Tarkir, su destino ha sido menos benigno, pero no menos grandioso.

El corazón envenenado

Sam Stoddard

En la realidad alternativa de Dragones de Tarkir, la naga Sidisi ya no es kan... ni está viva. Tras ser ejecutada por conspirar contra su señor dragón, ahora lo sirve como zombie. Sin embargo, los nuevos complots ponen en duda su lealtad...

La llamada

Nik Davidson

En otro Tarkir, en una realidad diferente, el hombre conocido como Surrak era kan de los Temur. Este humano salvaje, raudo y en armonía con la naturaleza lideraba a su clan dando ejemplo. No obstante, los tiempos han cambiado (el mismísimo tiempo ha cambiado) y Surrak jamás ha conocido esa vida. Ahora es la Voz de la caza en el clan Atarka, que vive para alimentar a su señora dragón. Si Surrak supiese de la existencia de esa otra realidad, de su porvenir original como kan, quizá prefiriese llevar aquella vida... O quizá no.

LÍNEA ARGUMENTAL: Invicto e inquebrantable

Kelly Digges

Sarkhan Vol regresa a la sima donde yace Ugin, pero descubre que ahora está defendida por dragones espirituales y que la crisálida se ha abierto. Sarkhan por fin conoce a Ugin en persona, aunque el dragón le plantea más preguntas que respuestas puede proporcionarle. Sarkhan desvela que Nicol Bolas estuvo involucrado en la liberación de los Eldrazi, lo cual parece alarmar a Ugin. Con su ayuda, Sarkhan entiende por fin la verdad sobre sí mismo: ahora existe en esta línea temporal y, efectivamente, contribuyó a liberar a los Eldrazi, pero nunca llegó a nacer en el nuevo Tarkir. Agradecido por la nueva perspectiva que le ha aportado Ugin, Sarkhan parte en pos de Narset. Si realmente la habían exiliado, su búsqueda de la verdad volvería a conducirla hasta los dominios del dragón espíritu. Sarkhan logra encontrarla y ambos se reconocen mutuamente. Narset descubre que él es el "sar-kan" mencionado en los antiguos textos prohibidos. Sarkhan descubre que su amiga Narset no es la misma: esta Narset ha tenido una vida distinta y ha liberado su potencial como Planeswalker. Sarkhan le pregunta si piensa volver a irse del plano y ella responde que Tarkir aún alberga numerosos misterios. Finalmente, los dos Planeswalkers afirman estar donde quieren estar.

Sarkhan invicto | Ilustración de Aleksi Briclot

Las consecuencias

Los viajes en el tiempo siempre resultan confusos. Además, las normas de este caso concreto son un poco diferentes de las que vimos en otras historias de Magic, ya que el viaje de Sarkhan ha tenido lugar bajo una serie de circunstancias específicas. Por ejemplo, los portales temporales creados por Urza Planeswalker solo podían ser atravesados por objetos hechos de plata, pero esa restricción no se aplica aquí, porque el portal temporal de esta historia no era un artefacto, sino que surgió de forma natural con la muerte de Ugin.

Pues bien, resumiendo y parafraseando las preguntas que nos han llegado durante este bloque, ¿qué diantres ha pasado y qué significa todo esto para la trama general de Magic?

1. Kans de Tarkir nunca ha existido.

Esta es la consecuencia más obvia y duradera de los actos de Sarkhan. Las cartas seguirán existiendo, desde luego, pero la realidad de Kans de Tarkir ha desaparecido de la historia, junto con todos los relatos ambientados en ella (el relato "La Litomante" se publicó durante la etapa de Kans de Tarkir y aparece clasificado en su sección, pero como su historia acontece miles de años antes de la época de Sarkhan, no se ha visto afectado). Zurgo Aplastacráneos, el Trono dragón de Tarkir y Surrak Garradragón jamás existieron. La primera visita de Sorin a Tarkir tampoco aconteció, por lo que no recuerda haber encontrado los huesos de Ugin y el dragón nunca murió.



2. Destino reescrito tuvo lugar, pero la mayoría de la gente de Tarkir no conoce los hechos.

Los cinco clanes originales (los mismos que vimos en Kans de Tarkir) existían en el pasado, como vimos en Destino reescrito, pero los señores dragón han prohibido mencionarlos o han erradicado casi todo lo que quedaba de ellos. Narset, Sarkhan y Ugin son de las pocas personas en Tarkir que conocen los nombres de los clanes originales.



3. La línea temporal de Dragones de Tarkir es la auténtica y definitiva.

Excepto Sarkhan Vol, absolutamente nadie en el Multiverso ha vivido en persona en la línea temporal de Kans de Tarkir. Por lo que respecta a Tarkir y al Multiverso, solo existe una línea temporal, que es la nueva.



4. Sarkhan Vol jamás llegó a nacer.

Aunque mucha gente nació de nuevo en la línea temporal alternativa (puede que por ser el destino, o porque fuese una especie de desarrollo histórico más probable), Sarkhan Vol no lo hizo. Esto quizá se deba a que él causó el cambio y, por tanto, en cierto modo ya existía. Simplemente, apareció en el primer mundo al que viajó con sus habilidades de Planeswalker, recordando la historia de toda una vida que nunca tuvo lugar. Hay varias formas de interpretar esto; podría decirse que llegó allí desde la línea temporal alternativa, o que surgió de la nada, recordando un mundo que jamás existió.



5. Los Eldrazi fueron liberados igualmente.

Después de su aparición repentina, Sarkhan desempeñó un papel tangencial en los acontecimientos del bloque Fragmentos de Alara, y uno crucial en los del bloque Zendikar, por no hablar de que provocó que su mundo natal desapareciese de la historia. Todo lo que hizo lejos de Tarkir, y todo lo que conllevó, seguirá existiendo.

6. Ugin jamás murió y ahora es consciente de la amenaza que suponen los Eldrazi.

Sorin Markov ha despertado a Ugin y ha accedido a reunirse con él en Zendikar para enfrentarse a los Eldrazi.

Volved la semana que viene, en la que centraremos nuestra atención en otros mundos para celebrar la inminente llegada de Modern Masters (Edición 2015).