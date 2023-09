Prepárate para descubrir aventuras de fábula, cuentos encantadores y, por supuesto, tierras básicas con un arte que embruja. El libro de cuentos reimaginados de Eldraine se abre de nuevo en Las tierras salvajes de Eldraine para explorar este fascinante plano. Encanta a tus personajes con Papeles, negocia para ganar ventaja y celebra con nosotros mientras pasamos página (digitalmente) y nos adentramos en esta maravillosa y extravagante colección.

Coleccionismo de Las tierras salvajes de Eldraine en MTG Arena

Encanta tu mazo

En MTG Arena encontrarás artículos estéticos encantadores para decorar la portada de tu mazo. Disfruta de las engalanadas tierras básicas de cuento con arte completo:

Y de los tratamientos especiales sin borde para tus personajes y Planeswalkers favoritos:

Las tierras salvajes de Eldraine se extiende por MTG Arena más rápidamente que el Sueño embrujado. Por descontado, nuestras historias digitales no serían más que palabras vacías sin las aventuras de cuento:

Cuentos encantadores (WOT)

Los Cuentos encantadores son 63 encantamientos memorables que regresan con nuevos marcos, ilustraciones y textos de ambientación inspirados en cuentos. Buenas noticias: ¡estarán disponibles en MTG Arena! Aunque estas cartas aparecen en MTG Arena en sobres de Las tierras salvajes de Eldraine, tienen su propio símbolo de la expansión y código de la colección (WOT) y no son legales en Estándar a menos que también aparezcan en otra colección que sí lo sea:

Si obtienes una en tu reserva de Mazo Cerrado, ¡puedes jugarla en el evento!

Asimismo, si obtienes una haciendo un draft en un evento, ¡puedes utilizarla!

Tal y como sucedió con Marcha de las máquinas, las cartas de la hoja adicional aparecerán en sobres que ya contengan estos tratamientos repletos de belleza y encanto.

Cuentos encantadores en Histórico

Estas cartas también podrán jugarse en Histórico, con unas pocas excepciones. Los fans las adoran, y no es casualidad: se trata de cartas muy poderosas. Por ello, seis de ellas estarán prohibidas en los formatos Histórico de Construido con 60 cartas (juegos al mejor de uno y al mejor de tres): la Necropotencia, la Luna de sangre, el Impuesto sobre las tierras, los Mares propagantes, el Ataque a hurtadillas y la Alarma contra intrusos.

Sin embargo, se podrán seguir jugando en el formato Brawl Histórico.

Mecánicas de Las tierras salvajes de Eldraine

WOE tiene todo lo que se espera de una colección de cuento, como Aventuras y Sagas, pero esto no es todo: se trata de un nuevo capítulo de esta conocida historia cuyas normas debemos acatar todos, incluso el pueblo feérico. ¡Veamos cómo funcionarán las nuevas mecánicas en MTG Arena!

Si quieres informarte a fondo, consulta el artículo sobre las mecánicas de Las tierras salvajes de Eldraine.

Papeles

Sé un héroe o abraza tu lado más malvado, o majestuoso, o monstruoso. Al fin y al cabo, en este cuento mandas tú, ¡y hay papeles de sobra! Los Papeles son seis nuevas fichas predefinidas que representan Auras con la habilidad de encantar criatura:

Maldito: La criatura encantada tiene una fuerza y resistencia base de 1/1.

Monstruo: La criatura encantada obtiene +1/+1 y tiene la habilidad de arrollar.

Majestad: La criatura encantada obtiene +1/+1 y tiene la habilidad de rebatir {1}.

Mago: La criatura encantada obtiene +1/+1 y tiene “Siempre que esta criatura ataque, adivina 1”.

Malvado: La criatura encantada obtiene +1/+1 y “Cuando este Aura vaya a un cementerio desde el campo de batalla, cada oponente pierde 1 vida”.

Héroe joven: La criatura encantada tiene “Siempre que esta criatura ataque, si su resistencia es de 3 o menos, pon un contador +1/+1 sobre ella”.

En cualquier momento en el que una criatura tenga anexado más de un Papel controlado por el mismo jugador, la criatura se quedará con el Papel más reciente y todos los demás que controle ese jugador se van al cementerio (y luego dejan de existir, porque son fichas).

Cuando se asigna un Papel a una criatura en MTG Arena, verás que la ficha de Aura mencionada anteriormente aparece debajo de la carta y que la criatura encantada se actualiza para reflejar las bonificaciones (o, en el caso del Papel de Maldito, la maldición) que recibe…

Negociar

Negociar es una nueva habilidad que te permite sacrificar un artefacto, encantamiento o ficha como coste adicional para lanzar un hechizo.

La habilidad de negociar aparece como un coste adicional cuando lanzas una carta en MTG Arena. Siempre puedes elegir si quieres negociar o no. El coste no cambia, pero los efectos sí, así que léelos con detenimiento para ser consciente de lo que te llevas tras cerrar el trato.

Aventura

Es cierto que el rey de reyes, Kenrith, está muerto y que muchísimos siguen atrapados en el Sueño embrujado..., pero los pirexianos desaparecieron, ¡y eso hay que celebrarlo!

Celebración es una nueva palabra de habilidad que resalta habilidades que se fijan en si dos o más permanentes que no sean tierra entraron al campo de batalla bajo tu control durante el turno. Los dos permanentes que no sean tierra no tienen por qué entrar al mismo tiempo. Tampoco importa lo que les ocurra a los permanentes después de entrar. Quizá ya no sigan en el campo de batalla, puede que estén bajo el control de otra persona o tal vez se convirtieron en tierras de alguna manera. Mientras fueran permanentes que no sean tierra cuando entraron, entraran bajo tu control y fueran al menos dos permanentes, las habilidades de celebración estarán contentas.

Actualizaciones de los filtros avanzados

¡Con este lanzamiento, celebramos la llegada de Las tierras salvajes de Eldraine y de muchas cosas más! Se vienen cambios a la rotación de Estándar y la lista de colecciones y formatos de Magic no deja de crecer, así que este nos pareció el momento idóneo para mejorar la pestaña de filtros avanzados y hacerla más intuitiva y funcional para los jugadores.

Al usar los filtros avanzados en la construcción de mazos, el desplegable Formato destaca mucho más que antes. Tras elegir una opción, las colecciones se filtran según la legalidad en los formatos. Por ejemplo, si seleccionas Estándar como formato del mazo, en el desplegable Legal en formato aparecerán todas las colecciones legales para el juego Estándar.

En cambio, si seleccionas Explorador como formato del mazo, la lista de colecciones legales se ampliará para incluir todas las colecciones legales en Explorador y las Antologías de Explorador. Si seleccionas Alquimia como formato, solo aparecerán las colecciones legales en Alquimia, y así sucesivamente.

Todavía nos quedan unas cuantas mejoras de presentación y funciones que queremos implementar (como refinar el filtro de cartas obtenidas/sin obtener), así que prepárate para más cambios y avances que te permitirán disfrutar de Magic en MTG Arena durante muchos años.

Cambios a la protección de duplicados

En resumen: a partir de Las tierras salvajes de Eldraine, la protección contra duplicados de las “reimpresiones” de cartas raras y raras míticas (cartas existentes que aparecen en una colección más nueva) se aplicará independientemente de la ilustración. Esto significa que, si tienes cuatro copias de una carta en tu colección, la protección contra duplicados considerará cualquier versión adicional como una reimpresión.

En menos resumen: antes, la protección contra duplicados de las cartas reimpresas dependía de si se consideraba una “reimpresión total” o no. Si tenías cuatro copias de una carta en tu colección con el mismo nombre y la misma ilustración, se consideraba una “reimpresión total” y solo podías obtenerla en un sobre si ya tenías todas las demás cartas de esa rareza de la colección (lo mismo que sucede si la carta está prohibida en los juegos de Construido). Sin embargo, si la carta tenía una ilustración distinta o un tratamiento resaltado, se trataba como cualquier otra carta rara de la colección (la protección contra duplicados solo se aplicaba cuando tenías cuatro copias de esa versión).

Recordatorios importantes

La protección contra duplicados no se aplica al abrir sobres de 14 cartas en eventos de Limitado (Booster Draft, Mazo Cerrado): seguirás viendo y pudiendo seleccionar cartas raras o raras míticas, incluso si ya tienes cuatro copias en tu colección. Esto seguirá igual.

Las reimpresiones de las cartas seguirán apareciendo en sobres, pero solo las recibirás cuando ya tengas todas las demás cartas disponibles de esa rareza de la colección.

Pasaron muchos años desde que instauramos la política de protección contra duplicados de reimpresiones, y tanto la forma de coleccionar cartas en MTG Arena como las versiones disponibles para coleccionar (hojas adicionales, antologías, tratamientos resaltados, sobres dorados...) cambiaron. Por ello, los jugadores nos pidieron que modificásemos la política de protección contra duplicados. ¡Y estamos totalmente de acuerdo!

Hablando de abrir sobres…

Quizá haya que volver a hacerlo. Por la ciencia, claro. O algo así. Este cambio es sencillo: nos gusta abrir sobres. A veces nos gusta abrir muchos sobres al mismo tiempo y sentir la euforia del momento. Queremos ver todas las cartas que recibimos. Y ya está, eso es todo. Se trata de un pequeño cambio de comodidad para que la experiencia de abrir un montón de sobres sea más divertida e informativa.

Rotación y renovación

¡Ya falta muy poco! Pronto llegarán grandes cambios a la rotación de Estándar, y el más importante es… ¡que no habrá rotación de Estándar este año!

Si es la primera vez que oyes hablar de ello, lee nuestro artículo sobre la recuperación de Estándar. Cuando lo termines, consulta nuestra guía de renovación de 2023: aunque Estándar no rote este año, ¡Alquimia sí que lo hace! Dado que Alquimia rotará y Estándar continuará haciéndolo (aunque sea con menor frecuencia, en un ciclo de tres años), seguiremos ayudando a los jugadores a mejorar sus colecciones con la maestría de colección, que contiene fantásticas recompensas de renovación como sobres de Las tierras salvajes de Eldraine adicionales, recompensas de cartas individuales (RCI) y un increíble protector de cartas de Ashiok. ¡Y todo esto, gratis!

