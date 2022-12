Kaladesh remasterizado

Reúne a tu gente, inspecciona tu éter y, por tu propia seguridad, no salgas de tu Vehículo hasta que el mantenimiento programado termine. Falta muy poco para que Kaladesh y La revuelta del éter regresen a MTG Arena con Kaladesh remasterizado, ¡lo que significa que es hora de conocer el estado del juego de noviembre!

Era de innovación

Lo primero es lo primero: si todavía no lo hiciste, visita la galería de cartas de Kaladesh remasterizado, donde puedes ver con tus propios ojos las cartas que llegan este jueves. Para no dejar de lado nuestro objetivo de progresar en Pioneer y, conociendo el nivel de poder del formato Histórico, puede que hayas notado que, menos por una destacada excepción, no añadimos más cartas a esta colección porque , . bueno ....

Seamos sinceros: no creíamos que Kaladesh remasterizado lo necesitara. En esta colección hay algunas cartas y mecánicas muy poderosas, tanto para el formato Limitado como para el juego Construido, y creímos que añadir inventos y otras cartas del pasado de Magic era llevar el nivel de poder demasiado lejos. La excepción de la que hablamos antes es Acero esculpido, que consideramos la carta promocional de Buy-a-Box de esta colección, y recibe el mismo tratamiento que el Caracal regio en Amonkhet Remasterizado (esto significa que recibirás una copia cuando compres ciertos bundles y podrás crearla usando comodines, pero no estará disponible en sobres).

Y, hablando de la tienda, aquí también encontrarás las tierras básicas de Kaladesh remasterizado, que no te costarán nada.

Una de las moralejas del regalo de renovación de El resurgir de Zendikar fue que sí, hasta lo bueno puede llegar a ser demasiado, y conceder algo automáticamente a todos los jugadores cuando inicien sesión que implique agregar una gran cantidad de cartas a su colección a la vez que se produce el lanzamiento de una colección de cartas no siempre da buen resultado con nuestro cliente o nuestros servidores. Hacerlo de esta manera te permitirá agregar las tierras básicas a tu colección cuando más te convenga (estarán disponibles en un futuro cercano) sin que nuestros servidores exijan saber qué hiciste para merecerlas.

Cuando el mantenimiento finalice y actualices el cliente, también podrás usar el código "TryKaladesh" para recibir un sobre gratuito de Kaladesh remasterizado.

Pregonero de la feria

Ahora, hablemos de los eventos. Como ya comentamos anteriormente, una de las cosas más valiosas que aprendimos con Amonkhet Remasterizado fue cómo decidieron los jugadores interactuar con la edición y añadir cartas a su colección. Además, la participación en eventos de Booster Draft y Mazo Cerrado superó con creces nuestras expectativas. Con esta información bien aprendida, vamos a añadir el Draft tradicional (Drafts con jugadores al mejor de tres) a la lista de eventos Limitados de Kaladesh remasterizado:

Mazo Cerrado: del 12 al 19 de noviembre

Draft tradicional: del 12 al 19 de noviembre

Draft premier: del 12 de noviembre al 18 de diciembre

Desafío de Draft: del 28 de noviembre al 1 de diciembre

En el Draft tradicional de Kaladesh remasterizado, el costo de inscripción, el registro y las recompensas serán iguales que los de los eventos de Draft tradicional de Estándar, y los sobres de Kaladesh remasterizado o gemas se concederán en función de tu registro de partidas. ¡No lo olvides! Estará disponible durante menos tiempo que otros eventos de Draft, pero queríamos aprovechar lo que aprendimos con Amonkhet Remasterizado y ofrecer un evento Limitado al mejor de tres parecía un buen punto de partida . y una ocasión perfecta practicar para nuestro desafío de Draft de Kaladesh remasterizado.

Para aquellos que ya conozcáis nuestro desafío de metajuego Estándar, esto es igual, excepto que tiene un formato de Draft con jugadores al mejor de tres. En este evento de Draft competitivo de alto nivel se ofrecerán recompensas de hasta 20 000 de oro y 40 sobres de Kaladesh remasterizado, siempre que seas capaz de conseguir seis victorias antes de sufrir dos derrotas. Aquí tienes toda la información:

Desafío de Draft de Kaladesh remasterizado

Formato: Draft tradicional

Duración del evento: 6 victorias o 2 derrotas (lo que ocurra primero)

Recompensas:

6 victorias: 20 000 de oro y 40 sobres de Kaladesh remasterizado

5 victorias: 15 000 de oro y 30 sobres de Kaladesh remasterizado

4 victorias: 10 000 de oro y 20 sobres de Kaladesh remasterizado

3 victorias: 7500 de oro y 12 sobres de Kaladesh remasterizado

2 victorias: 4000 de oro y 6 sobres de Kaladesh remasterizado

1 victoria: 2000 de oro y 3 sobres de Kaladesh remasterizado

0 victorias: sin recompensa

Costo de inscripción: 3000 gemas o 15 000 de oro

Para los que queráis poneros a prueba en el juego Construido, nuestro siguiente Arena Open está programado para el 12 de diciembre y, sí, habéis acertado: el formato será Construido Histórico. El primer día constará de eventos tanto al mejor de uno como al mejor de tres, y en el segundo día solo habrá eventos al mejor de tres. En diciembre proporcionaremos la información completa, pero queríamos dar tiempo suficiente para que nuestra comunidad prepare, construya y ponga a prueba sus mazos antes de la fecha del evento.

Brawl Histórico

El siguiente tema de la lista de hoy es... ¡Brawl Histórico! Para empezar, vamos a celebrar un festival de Brawl Histórico que durará una semana y comenzará el 20 de noviembre. Al igual que nuestros otros eventos de festival, nuestro festival de Brawl Histórico de la Feria de Inventores tendrá un costo de inscripción único (2500 de oro o 500 gemas) que te permitirá jugar tantas partidas como quieras mientras dure y obtener estilos de cartas por tus tres primeras victorias.

Antes de sacar a pasear tus Ingenios de malignidad, también tenemos pensado celebrar otro evento de Brawl Histórico de una semana que empezará a principios de enero y tendrá una cola de juego general (funcionará como la cola de Brawl actual, por lo que no habrá costo de inscripción ni recompensas adicionales aparte de las concedidas por las misiones y el progreso de victorias diarias).

En el pasado hicimos algunas suposiciones sobre Brawl que eran equivocadas, así que sí, vamos a enfocar esto con mucho cuidado. Finalmente, queremos ver si hay suficiente interés en ambos formatos para mantener un entorno de juego saludable. Nadie quiere acabar de forma que tanto Brawl como Brawl Histórico tengan tiempos de cola prolongados y enfrentamientos repetitivos porque hayamos dividido en dos la base de jugadores. Sin embargo, recibimos muchos comentarios de jugadores que realmente quieren jugar a Brawl Histórico con más frecuencia, por lo que vamos a organizar estos eventos para empezar a sondear la situación y, esperemos, encontrar un buen equilibrio entre ambos.

Al final, será el interés de los jugadores y su comportamiento los que dicten nuestra decisión.

Dispositivos móviles

Queremos comentar una pequeña actualización sobre este tema, aunque probablemente ya lo sabrás por otras fuentes: confirmamos que el lanzamiento de MTG Arena para dispositivos móviles se traslada a principios de 2021. Nuestro objetivo de que toda la experiencia de MTG Arena sea compatible con los dispositivos Android e iOS no cambió, pero para conseguirlo nos hace falta más tiempo del que nos queda en 2020. El lanzamiento en dispositivos móviles incluye un montón de cosas obvias (cambios en el diseño y controles al jugar en dispositivos más pequeños, mejoras en el rendimiento y la estabilidad del juego, etc.) y requiere mucho trabajo entre bastidores para garantizar que los jugadores tengan una experiencia uniforme en todas las plataformas compatibles. Esperamos contar con un calendario actualizado en enero, con el lanzamiento de Kaldheim.

Miscelánea

Además de Kaladesh remasterizado, queremos llamar la atención sobre algunas de las correcciones de errores y mejoras del juego claves que también llegarán con la actualización del juego de noviembre. Por nombrar unas pocas: Los jugadores ya no tendrán que lidiar con retrasos cuando terminen una partida, tu rango ya no debería aparecer de forma incorrecta tras las partidas no clasificatorias, el pantano pirexiano vuelve a estar completo, solucionamos un problema de ajuste del tamaño por el que los nombres de los comandantes podían mostrarse demasiado grandes y bloquear cartas, cuando Rankle se dispara se vuelven a mostrar todas las habilidades elegidas (en lugar de únicamente la que está en curso), ahora la habilidad del Buscatrampas hábil se dispara correctamente cuando un miembro del grupo entra al campo de batalla desde cualquier sitio que no sea la mano, ¡y mucho más! Las notas del parche completas estarán disponibles una vez que se complete el mantenimiento.

Paso de limpieza

¡Aprovecha nuestra energía! La actualización del juego de noviembre que incluye Kaladesh remasterizado estará disponible este jueves, 12 de noviembre. Los pedidos anticipados estarán disponibles hasta el inicio del mantenimiento, así que consulta la página de estado para conocer la información y las novedades más recientes sobre el calendario de mantenimiento.