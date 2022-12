(Note de l'éditeur : cette annonce a été corrigée afin de prendre en compte la modification de la date de sortie.)

Le 7 octobre, les univers vont s'entrechoquer avec la collaboration Univers infinis entre Magic: The Gathering et Warhammer 40,000. Cette collaboration entre deux titans emblématiques du jeu sur table, Warhammer 40,000 et Magic: The Gathering, comprend la sortie de quatre decks Commander et de trois drops Secret Lair. Avec ces deux sorties, l'univers grimdark, le style emblématique et les factions en guerre de la franchise Warhammer 40,000 s'inviteront dans le Multivers de Magic.

Dominez un nouveau champ de bataille dans la guerre sans fin du futur

Invitez vos amis et rejoignez les personnages légendaires de Warhammer 40,000. Cette collaboration cherche à respecter au mieux les factions et les stratégies de Warhammer 40,000. Qu'il s'agisse d'envoyer une escouade des forces de l'Imperium sur le terrain, de ressusciter les Nécrons tombés au combat, de rassembler une horde de Tyranides ou d'exploiter la puissance chaotique du Warp, les fans adoreront voir des personnages emblématiques et leurs stratégies.

Si vous découvrez le monde de Warhammer 40,000, c'est l'occasion idéale pour vous plonger dans l'univers et les incroyables histoires qui forment la franchise Warhammer 40,000 et construire votre deck Commander avec de nouveaux commandants et de nouvelles illustrations.

Nuée de Tyranides Nuée de Tyranides édition Collector

Forces de l'Imperium Forces de l'Imperium édition Collector

Dynasties nécrons Dynasties nécrons édition Collector

Les Puissances de la Ruine Les Puissances de la Ruine édition Collector

Cette collaboration comprendra quatre decks Commander prêts-à-jouer préconstruits de 100 cartes et trois drops Secret Lair. Si vous découvrez Magic, Commander est un moyen unique et passionnant de jouer à Magic, consacré à de formidables créatures légendaires, à des coups fumants et à des batailles multijoueurs épiques ! Vous pouvez trouver plus d'informations sur ce format ici.

Vous préférez jouer à un autre format ? Les cartes individuelles de la collaboration seront légales en Commander, Legacy et Vintage.

Voici une présentation plus détaillée de tout ce qui fait partie de cette collaboration :

Quatre deck Commander également disponibles en édition Collector avec un cadre « Univers infinis » unique. Decks : Nuée de Tyranides (vert-bleu-rouge) Forces de l'Imperium (blanc-bleu-noir) Dynasties nécrons (mono-noir) Les Puissances de la Ruine (bleu-noir-rouge) L'édition Collector entièrement Premium propose un traitement Surge Foil inédit et contient les mêmes cartes. Découvrez les images ci-dessous !

Trois drops Secret Lair, que nous aurons le plaisir de vous présenter plus en détail plus tard. Secret Lair x Warhammer 40,000: Orks Secret Lair x Warhammer Age of Sigmar Secret Lair x Blood Bowl



Dates clés de la collaboration Univers infinis entre Magic: The Gathering et Warhammer 40,000

Début des aperçus : 13 septembre 13

13 septembre 13 Drop Secret Lair : à confirmer

à confirmer Sortie mondiale :7 octobre

Les premiers aperçus

Comme le savent bien certains membres de l'Imperium, « tant que les ennemis de l'Empereur continuent de respirer, la paix ne peut exister. » Mais il peut exister des aperçus de cartes ! Warhammer 40,000 possède un univers riche que nous évoquons à travers chaque carte. Des terrains de base aux commandants emblématiques, chaque carte a été repensée et choisie pour son ambiance unique ou son impact sur le gameplay.

Les dates, les illustrations et les premiers aperçus de Warhammer 40,000 ont déjà été partagés sur Weekly MTG.

Vous cherchez un résumé par écrit ? Nous avons toutes les cartes en avant-première ici.

Commençons avec Abaddon le Fléau, la carte principale du deck « Les Puissances de la Ruine ». Parler de « Ruine » est le moins qu'on puisse dire pour évoquer la puissance de ce personnage emblématique. Dans l'histoire de Warhammer 40,000, la puissance d'Abaddon et de ses forces est telle qu'elle déchire la galaxie en deux, maintenant divisée par une faille du Warp appelée le Cicatrix Maledictum.

« Du sang pour le dieu du Sang, des crânes pour le trône de crânes ». Voici le cri de guerre des légions du Chaos de Khorne et ses adeptes dans Warhammer 40,000. Puisant leur force au combat, les adeptes de Khorne au 41e millénaire sont des zélateurs sanguinaires qui vivent pour faire la guerre, et la mécanique de cette carte reflète bien cet aspect. Cette carte coûte moins à lancer à mesure que les éléments du champ de bataille meurent, qu'il s'agisse de vos forces ou de celles d'un ennemi. N'oubliez pas, « Khorne ne se soucie pas d'où provient le sang, seulement du fait qu'il coule ».

Les Suppressors Vanguards sont affiliés à la faction des Ultramarines de Warhammer 40,000. Ce sont les défenseurs de l'Humanité et les guerriers les plus puissants de l'Empereur. En plus de sa superbe illustration, cette carte est accompagnée d'une nouvelle mécanique liée aux jetons.

La carte promo Fabrication n'apparaîtra pas dans les decks Commander, mais vous pouvez mettre la main dessus si vous vous rendez dans votre magasin de jeux local le jour de la sortie. Cette carte intéressante représente Belisarius Cawl, l'un des plus puissants membres de l'Imperium et fabricant de certains des artefacts les plus légendaires de Warhammer 40,000.

Pour finir, notre annonce d'un traitement Surge Foil vous intrigue-t-elle ? Nous partagerons quelques images avec vous à l'approche de la date de sortie !