Nous avons récemment annoncé notre calendrier de sorties pour 2025, et il prévoit trois extensions Univers Infinis assorties de trois extensions prenant place dans le monde de Magic.

Ouah !, penserez-vous, cela fait trop d’extensions qui arrivent directement en Modern d’un seul coup !

Si telle était notre intention, vous auriez raison. Pour éviter ce problème et en résoudre d’autres, nous avons modifié la conception des extensions Univers Infinis, pour qu’elles s’adaptent à tous nos principaux formats Construits. Ainsi, à partir de 2025, les nouvelles extensions Univers Infinis seront légales dans tous les formats Construits, exactement comme les extensions Magic « normales » comme Bloomburrow. En 2025, il y aura donc six nouvelles extensions, toutes de légalité identique.

Pourquoi intégrer Univers Infinis à tous les formats ?

Ce changement nous permet d'atteindre plusieurs objectifs :

Les nouveaux joueurs qui découvrent Magic via Univers Infinis peuvent être correctement orientés vers des formats plus petits où leurs decks ont une chance d'être compétitifs.

qui découvrent via peuvent être correctement orientés vers des formats plus petits où leurs decks ont une chance d'être compétitifs. Les joueurs chevronnés apprécieront le fait que moins d’extensions qui avaient fait plus de remous en Modern que les extensions typiques intègrent directement ce format.

apprécieront le fait que moins d’extensions qui avaient fait plus de remous en Modern que les extensions typiques intègrent directement ce format. Notre équipe de conception peut se consacrer à sa tâche première : nous avons plusieurs décennies d'expérience dans la fabrication d’extensions conçues pour une utilisation « par défaut ».

Pour en savoir plus :

Nous savons qu’Univers Infinis a attiré de nombreux nouveaux joueurs dans le jeu, en donnant vie à leurs histoires et personnages préférés par le biais de Magic. Si le format Commander aide le joueur qui apprécie le jeu social à prendre ses marques en douceur (même si la sélection de cartes est impressionnante), les joueurs qui ont envie d'essayer le format Construit de Magic à 60 cartes devront passer directement au format Modern avec leurs nouvelles cartes, qui compte plus de 20 ans d’extensions de cartes ou au format Legacy, qui est encore plus volumineux. Le Standard et, dans une moindre mesure, le Pioneer sont des formats beaucoup plus accueillants pour les decks construits principalement à partir d’une seule extension, et les nouveaux joueurs ont plus de chances de se mesurer à d'autres joueurs disposant de cartes de la même extension, et de connaître d'autres cartes et mécanismes pour améliorer leur stratégie.

Alors que Horizons du Modern 3 est encore frais dans l'esprit des joueurs chevronnés, il convient de préciser que notre déploiement idéal pour un contenu intégré directement au Modern correspond exactement à cela : une extension Horizons du Modern occasionnelle. Il est difficile de créer plusieurs extensions de ce type, et l’accueil risque d’être mitigé, comme le montre la prédominance de la carte L’Anneau Unique de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu, en comparaison avec l'absence quasi-totale d'impact dans le format des cartes Magic: The Gathering - Assassin's Creed. Ainsi, les extensions Univers Infinis suivront désormais le cycle de vie plus typique d'une extension, avec beaucoup de jeu en Limité à la sortie et des contributions à chaque format Construit en fonction de la taille du format, réduisant ainsi l'engorgement des formats plus importants qui ne tournent pas.

Il s’agit là exactement du genre de produit que les équipes de conception de Wizards sont chargées de produire. Nous avons la possibilité d'appliquer toute la puissance de notre heuristique et de tirer parti de notre Future Future League pour tester les produits Construits. Juste après notre passage à un format Standard de trois ans, l'avantage réside dans le fait que le format devient suffisamment vaste pour que les joueurs aient une grande liberté quant aux cartes et aux styles de decks qui les intéressent.

Le choc initial d'Univers Infinis n’est désormais qu’un souvenir. J'aime à penser que le soin que nous avons apporté à la conception de ces extensions est évident, et que les fans de Magic et nos partenaires ont aimé y jouer. Pour cela, je suis heureux de les traiter comme de « vraies » extensions Magic , les mettant à disposition de tout le monde et à tout moment.

Détails et clarifications

Ce changement ne concerne que les extensions qui sortiront à partir de 2025. La légalité du format des extensions existantes, comme Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu et Assassin's Creed , ne change pas.

et , ne change pas. Ce changement a été anticipé et tous les produits ont été développés en tenant compte de ces objectifs.

Si le contenu principal de ces extensions sera légal dans tous les formats, elles contiendront des produits (comme les decks Commander) et des cartes (comme les invités spéciaux ) qui ne font pas partie des extensions principales et qui seront légaux en Eternal (c'est-à-dire légaux uniquement en Commander, Legacy et Vintage pour le nouveau contenu Commander et/ou Jumpstart ou partout où les cartes sont légales (pour les réimpressions). Cela correspond à la structure des extensions récentes comme Mornebrune : la Maison de l'horreur et Bloomburrow .

) qui ne font pas partie des extensions principales et qui seront légaux en Eternal (c'est-à-dire légaux uniquement en Commander, Legacy et Vintage pour le nouveau contenu Commander et/ou ou partout où les cartes sont légales (pour les réimpressions). Cela correspond à la structure des extensions récentes comme et . La rotation du format Standard en 2025 se fera avec la sortie de l'extension Aux portes des Éternités.

Changements dans la rotation du format Standard en 2027

Permettez-moi de clarifier une autre annonce récente qui n'est pas en lien avec Univers Infinis. Alors que la rotation du format Standard en 2025 aura lieu à la date prévue comme indiqué ci-dessus, nous avons récemment déclaré que nous déplacerons la date de la rotation annuelle du format Standard pour qu’elle corresponde à la première extension de l'année civile à partir de 2027. Il n'y aura pas de rotation en 2026, car nous nous préparons à ce changement. Dans ce nouveau modèle, le format Standard contiendra toujours trois années d’extensions.

Ce changement répond à la nécessité de faciliter la communication. Par exemple, dès la première sortie de 2027, les extensions de cartes sorties en 2025, 2026 et 2027 seront légales au format Standard, et ce de manière permanente à l’avenir. La « grande extension de l’automne » ne constitue plus le point de lancement du format ; ce modèle avait été lancé en 1995 comme une sorte de prophétie auto-réalisatrice. Des extensions de taille similaire sortent désormais tout au long de l'année depuis un certain temps, et l'automne n’a donc plus rien de spécial. Nous avons donc opté pour un système plus logique. Notez cependant que cela signifie que la légalité de Bloomburrow et Mornebrune : la Maison de l'horreur sera un peu plus courte que prévu.