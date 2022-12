Le 4 Octobre (dans la nuit du 5 Octobre en France), les univers de Magic: The Gathering et The Walking Dead (AMC) entreront en collision dans un Secret Lair unique en son genre!

Secret Lair X The Walking Dead sera disponible en précommande du 4-12 Octobre (5-12 Octobre en France). Les cartes seront imprimées et envoyées après la fin des précommandes. Ce qui veut dire que si vous les voulez, vous serez assuré de pouvoir les commander mais elles ne seront pas disponibles éternellement! Les cartes incluses dans cette collection Secret Lair très spéciale seront complètement nouvelles dans l’univers de Magic, et seront ornées des personnages emblématiques de cette série TV acclamée par la critique.

De fait, ce sont des cartes uniques, qui seront jouables dans les formats Eternal. Les joueurs Commander devraient avoir particulièrement envie d’ajouter les personnages de Walking Dead à leur main!



Le jour du 4 Octobre coïncide avec l’événement d’AMC "We Are The Walking Dead Weekend," qui commence par The Walking Dead Special Event: The Whisperer War Final Showdown (The Walking Dead Special Event: l’affrontement final de la guerre des Chuchoteurs) à 9 p.m. ET (à 3 h le 5 octobre), suivi du premier épisode The Walking Dead: World Beyond at 10 p.m. ET (à 4h) et se terminant par un episode spécial de Talking Dead at 11 p.m. ET (à 5h). Les fans de Walking Dead et de Secret Lair devront y être attentifs car il comprendra un unboxing révélant le contenu de la collection.

Nous gardons peut-être le meilleur pour la fin avec le reveal lors de Talking Dead, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’autres exclus sur Internet avant le grand jour. Pour être sûrs de ne rien rater, suivez The Hollywood Reporter and Gamespot (oui, genre maintenant!) pour voir deux nouvelles cartes inspirées par les personnages de Walking Dead! Et suivez @MTGSecretLair, Day9 (aka Sean Plott), et nos amis de Gamespot pour d’autres reveal de cartes.

Secret Lair X The Walking Dead sera disponible en préachat du 4 au 12 Octobre uniquement sur secretlair.wizards.com au prix de $49.99/£49.99/€54.99. Et comme tous les produits de Secret Lair, celui là ne restera pas disponible bien longtemps. this one won't be around for long. Ne manquez pas l’occasion!