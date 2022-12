Nesta semana vamos começar uma série regular de atualizações semanais, detalhando como estamos trabalhando para ligar a comunidade às lojas de jogo de suas regiões, além de como estamos dando assistência às lojas e outras coisas que estamos fazendo para dar apoio à comunidade do Magic: The Gathering durante uma época na qual a parte do “Gathering” está entre o difícil e o impossível.

Nesse meio tempo, nós queríamos lançar um programa para começar a ligar as lojas de jogo da região à comunidade jogadores como primeiro passo. Temos mais por vir, mas queríamos criar algo divertido para começar a criar uma ligação online entre você e a loja da sua região. É por isso que nessa semana vamos lançar o Friday Night Magic em Casa.

Veja como vai funcionar — nos próximos três fins de semana (possivelmente além), nós realizaremos eventos do Friday Night Magic no Magic: The Gathering Arena deixando que as lojas forneçam algumas das recompensas em criar comunidades existentes online. (Não se preocupe — caso a sua loja não tenha uma presença online, nós começamos a trabalhar com as lojas para abrirem servidores no Discord.)

Jogue em casa, conecte-se à sua loja, ganhe mais recompensas.

Vamos começar com os detalhes do evento:

FNM em casa (no MTG Arena)

Atualizações do FNM em Casa

Garantir o bem-estar e a saúde de nossos funcionários, fãs e parceiros continua sendo nossa prioridade e manteremos o apoio às lojas e comunidades locais a partir da segurança do jogo on-line. Além de outras iniciativas chave, continuaremos nossos eventos FNM em Casa no mês de maio:

17 de abril: Ikoria: Terra de Colossos jogue qualquer evento para ser elegível a receber uma recompensa de sua loja local)

24 de abril: Singleton

1º de maio: Artesão

8 de maio: Pauper

15 de maio: Brawl Histórico

Como antes, esses eventos não terão inscrição dentro do jogo e darão como recompensa recompensas individuais de cards raros ou mítico raros para sua primeira e segunda vitórias. Para aqueles que se conectam com lojas participantes da WPN, você também será elegível a receber um código promocional adicional que pode ser usado para resgatar recompensas dentro do jogo. A partir da atualização de abril, esses serão na forma de um pacote promocional do MTG Arena, inspirados nos (adivinhou!) pacotes promocionais que você recebe em sua loja local.

Você poderá resgatar até um código por semana, e cada resgate de código fornecerá dois itens cosméticos dentro do jogo — incluindo estilos de cards, avatares, protetores e pets, alguns dos quais estavam indisponíveis anteriormente . . .

O que é: Três eventos de FNM que dá a todos jogadores de MTG um lugar para jogar em experiências familiares.

Quando é: 27 de março, 3 de abril, 10 de abril, cada um rodando por 24 horas da meia-noite de quinta-feira até a meia-noite de sexta-feira (horário do Pacífico).

Quem vai: Qualquer pessoa com uma conta do MTG Arena (baixe aqui!)

Ingresso: Grátis

Formatos:

27 de março — Challenger Decks Escolha um dos quatro Challenger Decks 2020 pré-construídos e entre no desafio.

3 de abril — Acesso Total Monte um deck com qualquer card do formato Padrão, estando na sua coleção ou não. Jogue com as pessoas, monte mais decks, jogue mais. Enxágue. Repita.

10 de abril — Brawl Histórico Monte um deck de Brawl com 60 cards da sua coleção Padrão e Histórico, e entre na batalha!



O objetivo com esses formatos é dar a vocês maneiras novas de jogar o Friday Night Magic em um ambiente similar, mesmo se você baixou o MTG Arena agora pela primeira vez ou você vem jogando desde o Beta Aberto.

Mas para ter a experiência destes eventos, você precisará conectar-se com a loja da sua região. Veja aqui como fazer.

Como Conseguir um Código de Recompensa da Sua Loja

Algumas lojas têm comunidades online robustas, e outras começarão a formá-las pela primeira vez agora. Se você já é parte de uma comunidade assim, ótimo! Confirma com a equipe e conecte-se.

Se você não é parte da comunidade online de alguma loja, ou se ainda não montaram uma, há algumas maneiras para se conectar. Uma delas é simplesmente contatar sua loja favorita e pedir (dê alguns minutos — muitos estão recebendo essa informação hoje também). Outra maneira é visitar locator.wizards.com para encontrar o site da sua loja favorita. Nem toda loja tem um site, mas nossas equipes estão entrando em contato com as lojas para ajudar a criar opções e conectá-las com nosso localizador de lojas. Muitas delas montarão comunidades online pelo Discord, WhatsApp e Facebook, então você talvez queira baixar algum desses aplicativos.

Veja aqui o passo a passo de como vai funcionar:

Jogue no evento (sem limite de vitórias ou derrotas) Tire uma captura de tela da sua página de eventos Visite locator.wizards.com para encontrar o site da sua loja de jogos favorita Entre nos canais de mídia social da loja Compartilhe sua captura de tela com uma mensagem legal A loja vai enviar um código* para você

Os códigos premiarão com protetores de card especiais do MTG Arena. Eles serão mais ou menos assim:

*Observação: Enquanto durarem os estoques. Nem todas as lojas estão participando. Limite de um código por conta. Compartilhar uma captura de tela com a sua loja favorita não garante que você receberá um código.

Estamos distribuindo códigos para lojas da WPN pelo mundo todo essa semana, então entre em contato com a loja da sua região para saber dos planos para o FNM em casa.

Um Primeiro Passo

Temos muito mais sendo preparado, não apenas para conectar jogadores com suas comunidades e lojas locais, mas também na esperança de que este primeiro passo abra uma fundação para construir algo mais no futuro. As lojas de jogos, assim como muitos outros negócios locais, precisarão da nossa ajuda nestes tempos. Dê apoio a elas da maneira que puder, mas também garanta que você está cuidando de si, permanecendo em contato online com amigos e com sua comunidade local.