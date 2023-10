Prepare-se para o lançamento de uma colaboração lendária: o encontro de Magic: The Gathering com Fallout! Com lançamento em 8 de março de 2024, esta parceria sem precedentes explora o mundo pós-nuclear e distópico de RPG de Fallout, com o estilo de jogabilidade de Magic: The Gathering.

Magic: The Gathering® – Fallout® celebra elementos de todos os jogos Fallout desde 1997 e representa a primeira “interpretação moderna” de alguns dos jogos clássicos de Fallout, incluindo atualizações de personagens e ambientes de Fallout e Fallout 2. Nós prestamos homenagem às raízes de RPG pós-nuclear repleto de ação e energia de Fallout. Quer você decida de juntar a alguns dos personagens mais infames de Fallout ou jogar como um sobrevivente de um Refúgio lutando contra gangues de saqueadores, super mutantes, monstros irradiados e robôs pré-guerra, a vida nos Ermos não será fácil!

Decks de Commander de Magic: The Gathering® – Fallout®

No total, são quatro decks de Commander, cada um baseado em um tema diferente:

Sobreviventes de Sucata (vermelho, verde e branco): Com o bom garoto Dogmeat como seu comandante, o foco deste deck é recuperar ferramentas, fichas de Comida e aliados. Ele também apresenta as fichas de Sucata, que podem ser sacrificadas para comprar cards. Se gosta de fichas e de incrementar suas criaturas com Auras e Equipamentos, este é o deck certo para você.

Sobreviventes de Sucata (vermelho, verde e branco)

Dogmeat, Sempre Leal (metalizado tradicional) Ficha de Sucata

Ameaça Mutante (preto, verde e azul): Procurando algo um pouco "diferente"? Então experimente o deck Ameaça Mutante, que incorpora as criaturas mutantes mais perigosas e sinistras de Fallout, como o comandante do deck, O Sábio Homem-mariposa. Jogue criaturas e fortaleça-as com marcadores e proliferar. Irradie a si próprio e aos seus oponentes usando os novos marcadores de radiação (marcadores de jogador que trituram e causam dano a você).

Ameaça Mutante (preto, verde e azul)

O Sábio Homem-mariposa (metalizado tradicional) Necrótico Feroz Radiação (auxílio de jogo)

Ave Caesar (vermelho, branco e preto): Temos também o deck Ave Caesar, com o infame Caesar como seu comandante. O tema deste deck gira em torno de líderes de facções militantes e seus soldados, além de saqueadores dos ermos. Parta para a agressão com um exército de fichas de criatura com a ajuda da mecânica esquadrão, que permite que você crie cópias adicionais de fichas de criaturas.

Ave Caesar (vermelho, branco e preto)

Caesar, Imperador da Legião (metalizado tradicional) Clone do Gary

Ciência! (azul, branco e vermelho): Por fim, temos o deck Ciência!, focado em armas de energia de última tecnologia, cientistas, sintetizadores e robôs pré-guerra. Com a Dra. Madison Li de comandante, você poderá jogar artefatos para gerar energia, uma mecânica regressante ideal para o mundo de Fallout.

Ciência! (azul, branco e vermelho)

Dra. Madison Li (metalizado tradicional) Rex, Cibercão

Booster Fun de Magic: The Gathering® – Fallout®

Expositor de Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Fallout™

À procura de tratamentos novos e imperdíveis para saquear? Esta coleção conta com Boosters de Colecionador com opções Booster Fun que todos vão adorar. Em primeiro lugar, temos o tratamento de exibição Pip-Boy, encontrado em 26 cards. Destes, 9 são reimpressões com títulos alternativos e nova arte. O tratamento pode ser encontrado em cards não metalizados, metalizados tradicionais e metalizados Surge.

Dogmeat, Sempre Leal (Pip-Boy de exibição) O Sábio Homem-mariposa (Pip-Boy de exibição)

Caesar, Imperador da Legião (Pip-Boy de exibição) Dra. Madison Li (Pip-Boy de exibição)

Também presente nos Boosters de Colecionador, o tratamento Vault Boy sem bordas Fallout conta com um total de 9 reimpressões sem bordas no estilo de arte de Fallout, nas versões não metalizada, metalizada tradicional e metalizada surge.

Sinete Arcano (Vault Boy sem bordas) Crisol dos Mundos (Vault Boy sem bordas)

Anel Solar (Vault Boy sem bordas) Terras Ermas (Vault Boy sem bordas)

Você também poderá encontrar terrenos básicos de arte completa não metalizados nos decks de Commander de Magic: The Gathering® – Fallout®, com 5 representações dos ambientes isométricos apresentados nos clássicos jogos da série Fallout. Esses cards estão disponíveis nas versões metalizada tradicional e metalizada Surge nos Boosters de Colecionador.

Planície (arte completa) Planície (arte completa)

Ilha (arte completa) Ilha (arte completa)

Pântano (arte completa) Pântano (arte completa)

Montanha (arte completa) Montanha (arte completa)

Floresta (arte completa) Floresta (arte completa)

Os cards com arte ampliada também estão de volta, disponíveis nas versões não metalizada, metalizada tradicional e metalizada Surge nos Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Fallout®.

Rex, Cibercão (arte ampliada) Necrótico Feroz (arte ampliada)

Por fim, os Bonequinhos receberão um tratamento com número de série. No total, são 7 cards numerados com 500 cópias cada. Os Bonequinhos com número de série contam com tratamento metalizado duplo arco-íris.

Bonequinho Inteligência (metalizado duplo arco-íris com número de série)

E, com isso, deixaremos vocês com algumas datas importantes e cards novos e fantásticos da coleção. Embora o Refúgio só abra em março de 2024, você pode fazer sua reserva hoje mesmo!

Destroçador Alfa Torre de Comando V.A.T.S.

Sobrecarregado Máquina de Nuka-Cola Tempestade Radioativa

Sr. House, Presidente e CEO Refúgio 101: Festa de Aniversário

Detalhes de Magic: The Gathering® – Fallout®

Código da coleção Magic: The Gathering® – Fallout®: PIP

Site: Magic: The Gathering® – Fallout®

Reserve agora

Magic: The Gathering® – Fallout® está disponível para reserva na sua loja local, em vendedores on-line como a Amazon e em todo lugar onde são vendidos produtos de Magic.

Datas importantes de Magic: The Gathering® – Fallout®