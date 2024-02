Boas-vindas ao novíssimo plano fronteiriço de Encruzilhada do Trovão, onde você pode ser o vilão, tramando roubos ousados e cavalgando em direção ao pôr do sol. Chegando em 19 de abril, Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão é a primeira coleção de Magic com temática de velho oeste, em que os riscos são altos, as repercussões da invasão phyrexiana ainda são sentidas e a história ao redor das estranhas Trilhas dos Presságios continua a se desenrolar.

As Trilhas dos Presságios estão abertas e todos estão indo à cidade para buscar fortunas como fora da lei. Oko, o fora da lei mais maligno de todos, está reunindo um grupo dos mais procurados do Multiverso para fazer um roubo de escalas épicas.

Oko, o Cabeça Ossinhos, o Trombadinha

Mas amigo, este plano é pequeno demais para todos nós.

Um cofre antigo foi descoberto na Encruzilhada do Trovão; há rumores de que ele esconde riqueza e poder imensuráveis. Todos querem um pedaço deste bolo, mas Oko e sua equipe estrondosa querem ser os primeiros a adentrá-lo.

Kellan, o filho de Oko, enfim rastreou seu pai rebelde, mas seus esquemas ameaçam colocar Kellan no papel de vilão.

Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão está repleto de conflitos entre os fora da lei com o pano de fundo da fantasia fronteiriça.

Planície (terreno de arte completa velho oeste) Ilha (terreno de arte completa velho oeste) Pântano (terreno de arte completa velho oeste)

Montanha (terreno de arte completa velho oeste) Floresta (terreno de arte completa velho oeste)

Folha bônus de Últimas Notícias e A Sorte Grande

Acabou de chegar: em um plano tomado por fora da lei, o crime é um modo de vida e a folha bônus de Últimas Notícias — uma mecânica essencial da coleção — está cheia de crimes e de reimpressões icônicas. Você a encontrará em Boosters de Jogo e em Boosters de Colecionador; e exclusivamente nos Boosters de Colecionador, você poderá obter versões metalizadas texturizadas de cards de Últimas Notícias.

Capturar Pensamento

(Últimas Notícias) Capturar Pensamento

(Últimas Notícias metalizado texturizado)

Crime // Castigo

(Últimas Notícias) Crime // Castigo

(Últimas Notícias metalizado texturizado)

Onde há fora da lei, há cartazes de procurado, e Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão tem um bando de mal-feitores mostrados no tratamento cartaz de procurado, o qual pode ser encontrado em Boosters de Jogo e de Colecionador.

Oko, o Cabeça

(cartaz de procurado) Ossinhos, o Trombadinha

(cartaz de procurado)

E claro, existem os cards sem borda e os de arte ampliada.

Pagamento Infernal (arte ampliada)

Os cards de A Sorte Grande pertencem a uma subcoleção especial com símbolo de coleção, código de coleção e moldura próprios (em cards selecionados) — e são válidos no Padrão! Os cards de Convidados Especiais e os trinta míticos raros de A Sorte Grande contam com a moldura de cofre.

Espada da Riqueza e do Poder Espada da Riqueza e do Poder

(tratamento cofre)

Exclusivamente nos Boosters de Colecionador, também podem ser encontrados cards metalizados elevados especiais com a moldura de cofre.

Espada da Riqueza e do Poder

(moldura de cofre metalizada elevada)

Em Boosters de Jogo, os cards de Convidados Especiais e os de A Sorte Grande (sem o tratamento de moldura de cofre) podem aparecer em um espaço dedicado.

Crimes, A Sorte Grande e muito mais — é perigoso saltar pelas Trilhas dos Presságios e entrar na Encruzilhada do Trovão. Não vá se perder por lá.

Fblthp, Perdido no Campo

Confira Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão — galeria de imagens dos cards para uma prévia da primeira leva de cards antes de revelarmos mais em 26 de março!

Detalhes sobre Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

Símbolo da expansão de OTJ

Símbolo da expansão de OTC Símbolo da expansão de OTC

Símbolo da expansão de OTP Símbolo da expansão de OTP

Símbolo da expansão de BIG Símbolo da expansão de BIG

Símbolo da expansão de SPG Símbolo da expansão de SPG

Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão — código da coleção: OTJ

Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão — código da coleção de Commander: OTC

Código da coleção Últimas Notícias: OTP

Código da coleção A Sorte Grande: BIG

Convidados Especiais — código da coleção: SPG

Site: Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

Reserve agora

Faça a reserva de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão em sua loja local, on-line na Amazon e em qualquer lugar onde são vendidos produtos de Magic: The Gathering.

Principais datas de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

A história começa em : 18 de março

: 18 de março Estreia e prévias : 26 de março

: 26 de março Galeria de imagens dos cards e prévias completas : 5 de abril

: 5 de abril Lançamento mundial no MTG Arena : 16 de abril

: 16 de abril Lançamento global da versão de mesa: 19 de abril

Eventos de jogo de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

Eventos de Pré-lançamento : 12 a 18 de abril

: 12 a 18 de abril Open House : 19 a 21 de abril

: 19 a 21 de abril Festa de Commander : 26 de abril a 2 de maio

: 26 de abril a 2 de maio Campeonato em Loja : 4 a 12 de maio

: 4 a 12 de maio Standard Showdown: 19 de abril a 25 de julho

Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão chegará em 19 de abril, então prepare-se para reservar a coleção em sua loja local, on-line na Amazon e em qualquer lugar onde são vendidos produtos de Magic.