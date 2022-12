A vontade phyrexiana é ascendente. Sua iluminação se infiltra pelo corpo do Multiverso, tocando, purificando, completando todos os lugares. Você conhecerá o êxtase na obediência. Como tudo o que é frágil, você se curvará, mas não quebrará — tornando-se algo maior — e agradecerá por isso.

Boas-vindas a Phyrexia: Tudo Será Um.

Arte por: Sergey Glushakov

Arte por: Anato Finnstark

Os planeswalkers reunidos para impedir os phyrexianos em Dominaria perderam de forma horrível. Falharam em deter os planos phyrexianos de parar os heróis que enfrentavam bravamente seus inimigos mais antigos. Agora, todos os planos do Multiverso estão na mira dos planos de invasão dos phyrexianos. A única esperança que resta é tirá-los de seu território nativo, destruindo os meios para que os phyrexianos invadam o Multiverso. O risco que alguns — ou todos — os heróis caiam diante dos phyrexianos é alto, mas muito mais está em jogo para todos os demais.

É agora ou nunca para os heróis que rumam ao perigo. Planewalkers se juntam e seguem em direção a Nova Phyrexia para impedir a invasão de uma vez por todas. Dez planeswalkers no total aparecem como novos card em Phyrexia: Tudo Será Um, mas quais são heróis prontos para lutar contra os phyrexianos e quais se juntarão aos phyrexianos em perfeição completa é algo que a história revelará.

Todos os 10, como mostrado acima (com artes prévias):

(Você pode ver o novo card de Koth abaixo, com novos cards de Planeswalker a serem revelados posteriormente em prévias de Phyrexia: Tudo Será Um.)

As heróicas, e escassas, forças de resistência mirranianas restantes talvez sejam a grande chance para os planeswalkers atacarem o coração de Nova Phyrexia.

Mas phyrexianos não são vilões comuns. Alguns são horrendos.

Alguns são familiares, e implacáveis, como a grande pretora Elesh Norn, soberana de Nova Phyrexia e cérebro por trás da construção do exército posicionado para conquistar o Multiverso.

Alguns vilões que alguns se nós se lembram do passado de Mirrodin — e o que realmente se perdeu.

Venser, Marionete Cadavérica | Arte por: Igor Kieryluk

Em Nova Phyrexia há apenas ecos do plano de Mirrodin que outrora conhecemos, conforme a completação o deixa cada vez mais perto da distorcida perfeição phyrexiana.

Arte estendida do Crepúsculo do Sol Azul

(*Estes terrenos básicos são encontrados em Pacotes, Decks de Commander e Boosters de Jumpstart de Phyrexia: Tudo Será Um.)

Isto é Phyrexia: Tudo Será Um.

Detalhes de Phyrexia: Tudo Será Um

Phyrexia: Tudo Será Um Commander de Phyrexia: Tudo Será Um

Código da Coleção de Phyrexia: Tudo Será Um : ONE

Código da Coleção de Commander de Phyrexia: Tudo Será Um: ONC

Site: Phyrexia: Tudo Será Um

Encomende já: Online pela Amazon e em sua loja de jogos mais próxima

Datas Importantes de Phyrexia: Tudo Será Um

A Construção de Mundos e Histórias começa em : 12 de janeiro

: 12 de janeiro História de Phyrexia: Tudo Será Um : 12 a 17 de janeiro

: 12 a 17 de janeiro Estreia da coleção e começo das prévias : 17 de janeiro

: 17 de janeiro Prévia dos cards : 17 a 25 de janeiro

: 17 a 25 de janeiro Prévia de Commander e listas de decks : 18 de janeiro

: 18 de janeiro Galeria completa de imagens dos cards : 26 de janeiro

: 26 de janeiro Pré-lançamento com Loading Ready Run : 28 de janeiro

: 28 de janeiro Eventos de Pré-lançamento em Lojas : 3 a 9 de fevereiro

: 3 a 9 de fevereiro Lançamento digital em MTG Arena e Magic Online : 7 de fevereiro

: 7 de fevereiro Lançamento físico mundial : 10 de fevereiro

: 10 de fevereiro Eventos de lançamento em lojas : 10 a 12 de fevereiro

: 10 a 12 de fevereiro MagicCon: Filadélfia e Pro Tour de Phyrexia: Tudo Será Um : 17 a 19 de fevereiro

: 17 a 19 de fevereiro Eventos de Campeonatos em Lojas: 25 de fevereiro a 5 de março

Expositor de Boosters de Draft

Expositor de Boosters da Coleção

Expositor de Boosters de Colecionador

Pacote

Expositor de Boosters de Jumpstart

Decks de Commander

Influência Corruptora (branco, preto e verde)

Rebelião Ascendente (vermelho e branco)

Cada Deck de Commander inclui um pacote de amostra de booster de colecionador de Phyrexia: Tudo Será Um.

Pacote: Edição Completa

O Pacote de Phyrexia: Tudo Será Um: Edição Completa será lançada em 3 de março — mas aqui tem há amostra do que esperar.

Pacote: Terrenos Básicos com tratamento metalizado em relevo Oil Slick da Edição Completa

Tratamento metalizado em relevo Oil Slick é um novo acabamento encontrado em Pacotes de Phyrexia: Tudo Será Um: Edição Completa — e não estará disponível apenas em terrenos básicos. Mais novidades serão reveladas quando lançarmos prévias de tudo mais de Phyrexia: Tudo Será Um.

Tratamento metalizado em relevo Oil Slick

Mais novidades serão reveladas quando lançarmos prévias de tudo mais de Phyrexia: Tudo Será Um, com início em 17 de janeiro.

E para os primeiros fãs phyrexianos, o Secret Lair com temática phyrexiana estará disponível para pré-venda perto do lançamento de Phyrexia: Tudo Será Um!

Os promos de Pré-lançamento do Aniversário de 30 Anos continuam.

Se você participou de algum evento de Pré-lançamento recentemente, jogou com algo que se parecia com isso; o Pacote de Pré-lançamento de Phyrexia: Tudo Será Um.

Pacote de Pré-lançamento

Seja construindo um novo deck ou partindo para a ação com um Booster de Jumpstart, jogar em um evento de Pré-lançamento de Phyrexia: Tudo Será Um em uma loja de jogos local próxima de você dará a chance de levar para casa um desses cards promocionais da Edição de 30º Aniversário de Magic, disponíveis apenas nos idiomas indicados.

Esses cards promocionais em metalizado tradicional estarão disponíveis em lojas de jogos da WPN enquanto durarem os estoques. Encontre uma loja de jogos da WPN perto de você para encontrar um evento de Pré-lançamento em Fevereiro!

Prévia do Booster Fun

Nova Phyrexia, um lugar em que carne e metal são um em uma harmonia hegemônica, e onde há um decreto principal: espalhe a revelação da completude phyrexiana. De habitantes phyrexianos e governantes pretores a ferramentas usadas na terra — tudo reflete essa extraordinária perfeição.

Perfeição completa significa cards incríveis para abrir em boosters para fãs e phyrexians.

Arte completa de panorama phyrexiano.

Arte phyrexianizada completa.

Terrenos com artes completas de panoramas phyrexianos e artes phyrexianizadas completas podem ser encontradas em boosters de draft, da coleção e de colecionador de Phyrexia: Tudo Será Um.

O horror de transformação corporal dos phyrexianos é uma visão perturbadora, indo além de Magic. Com arte por Junji Ito e mais artistas, Phyrexia: Tudo Será Um apresenta o tratamento de manga sem bordas para phyrexianos e personagens reimaginados como phyrexianos para que diversos heróis os enfrentem.

Mas quais são verdadeiros heróis e quais se tornam phyrexianos é um lento terror presente que a aparição de Ajani em Dominária Unida revelou a fundo. Você descobrirá quem se manteve um herói contra os phyxerianos (e quem sucumbiu à completação) na história de Phyrexia: Tudo Será Um, que será públicada entre 12 e 17 de janeiro bem aqui, no DailyMTG.

Mangá sem bordas

Cards com artes de mangá sem bordas estarão disponíveis em boosters de draft, da coleção e de colecionador Phyrexia: Tudo Será Um.

E isto não é tudo — nosso retorno a Nova Phyrexia nos levou aos nossos arquivos para rever as artes conceituais e a visão sobre Elesh Norn e os demais pretores. Com Phyrexia: Tudo Será Um, podemos compartilhar os cinco apresentando as artes conceituais do renascimento dos phyrexianos. Esses cards conceituais sem bordas são reimpressões de pretores de coleções recentes (e serão válidos onde estas coleções o forem).

Pretores conceituais sem bordas

Pretores conceituais sem borda estarão disponíveis em boosters de draft, da coleção e de colecionador de Phyrexia: Tudo Será Um.

Nova Phyrexia se sustentou da infecção por óleo — o traiçoeiro legado da Phyrexia original que transforma pessoas, lugares e até planos inteiros — como ocorreu com Mirrodin — em visões de perfeição phyrexiana. Vários tratamentos Booster Fun encontrados emPhyrexia: Tudo Será Um vêm desse tema e o leva para cards da coleção, como o tratamento de icor.

Icor sem borda

Cards com o acabamento de icor podem ser encontradas em boosters de draft, da coleção e de colecionador de Phyrexia: Tudo Serão Um.

Enquanto esses acabamentos incríveis podem ser encontrados também em boosters de draft e da coleção de Phyrexia: Tudo Serão Um, os boosters de colecionador serão sempre a melhor forma de encontrá-los. Além disso, há mais um visual disponível apenas em boosters de colecionador: tratamento metalizado de completação.

Esses cards possuem um acabamento metalizado único que revela um padrão do símbolo phyrexiano, similar à letra grega Φ por todo o card. Este novo visual não é completamente capturado pelas imagens dos cards aqui — cada card com tratamento metalizado de completação possui seu próprio código de identificação — mas estamos ansiosos para mostrá-los "em pessoa" próximo ao lançamento de Phyrexia: Tudo Será Um.

And then, we have the new 'Step and Compleat' cards in #MTGPhyrexia! pic.twitter.com/Kl5BorT384 — Magic: The Gathering (@wizards_magic) December 13, 2022

Tratamento metalizado de completação de pretor conceitual sem bordas

Tratamento metalizado de completação em icor sem borda

Tratamento metalizado de completação em mangá sem borda

(*Cards com tratamento metalizado de completação só podem ser encontrados em Boosters de Colecionador de Phyrexia: Tudo Será Um.

"Universes Within" se expande com Boosters da Coleção

Phyrexia: Tudo Será Um é dedicado aos horrores de Phyrexia — e nossos heróis desesperados para enfrentá-los — mas há mais esperando pelos jogadores de Magic nos boosters da coleção. A Lista — cards reimpressos, frequentemente ligados por tema ou conceito aos lançamentos recentes de Magic — receberão uma atualização e incluirão versões de "Universes Within" dos cards de Street Fighter x Secret Lair drop.

Essas versões contam como as mesmas — cada uma equivalendo e contando como o mesmo card "único” para fins de montagem de deck — mas com o espírito de um dos próprios planos de Magic. Aqui há uma prévia de todas que virão com Phyrexia: Tudo Será Um:

Revelaremos detalhes de como esses cards de "Universe Within" aparecerão nos Boosters da Coleção de Phyxeria: Tudo Será Um quando as prévias se iniciarem em janeiro.

Tudo Será Um

Apresentando uma imensa reunião de planeswalkers com um total de dez cards de planeswalkers que aparecem na coleção, Phyrexia: Tudo Será Um permite que jogadores enfrentem phyrexianos — ou se juntem às forças deles — com o destino do Multiverso na balança.

Arte de Resistência Reunida | Arte por: Aurore Folny

Prepare-se para o lançamento de Phyrexia: Tudo Será Um em 10 de fevereiro!