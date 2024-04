Wizards of the Coast

Anunciando os cards promocionais de colaboração com Cowboy Bebop

Para celebrar Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão, nossa equipe no Japão anunciou uma colaboração especial com a adorada animação japonesa Cowboy Bebop!

Receba cards promocionais no Standard Showdown

A partir de 2 de agosto, você pode receber um card promocional de Cowboy Bebop participando de eventos semanais de Standard Showdown organizados em lojas WPN locais.

No total, serão cinco cards promocionais especiais, todos eles no tratamento metalizado tradicional. Cada um deles será distribuído durante eventos de Standard Showdown realizados a partir do mês de agosto

2 de agosto a 19 de setembro de 2024



Ossificação (promo metalizado tradicional de Cowboy Bebop) 27 de setembro a 7 de novembro de 2024



Golpe Desdenhoso (promo metalizado tradicional de Cowboy Bebop) 15 de novembro de 2024 a 30 de janeiro de 2025



Atacar na Jugular (promo metalizado tradicional de Cowboy Bebop) 7 de fevereiro a 2 de março de 2025



Golpe Relampejante (promo metalizado tradicional de Cowboy Bebop) 4 de abril a 29 de maio de 2025



Véu de Pele de Serpente (promo metalizado tradicional de Cowboy Bebop)

Esperamos que você goste desta colaboração especial!

O que é Cowboy Bebop?

Cowboy Bebop é uma história de ação no espaço com uma pitada de jazz sobre um grupo de quatro caçadores de recompensa e um cão.

História

A série é ambientada em um futuro em que as atividades humanas chegaram até Saturno. No entanto, o poder da polícia não consegue chegar a todos os lugares; o número de crimes violentos é cada vez maior, e o sistema de recompensa foi adotado para combater essa realidade. Spike e Jet são "cowboys" em busca do grande prêmio. A espaçonave Bebop caça recompensas e viaja pelo sistema solar, envolvendo estranhos como a jogadora humana Faye, o hacker genial Ed e o "cão de dados" Ein, que possui uma inteligência quase humana.

Informações

Cowboy Bebop é uma série de animação de ação e ficção científica com visuais estilosos e muita música. "Bebop" é um estilo de jazz que se popularizou na década de 1940, dando ênfase à improvisação. Como sugere o título, cada episódio gira em torno do encontro de diversos personagens, com histórias que variam do sério ao cômico. Uma obra de entretenimento divertida para adultos.

©SUNRISE ©2024 Wizards of the Coast LLC