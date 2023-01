Wizards of the Coast

Raridade de Urtet, Resquício do Memnarca, com arte estendida

O card recém-revelado de Phyrexia: Tudo Será Um, Urtet, Resquício do Memnarca, está disponível em duas versões: uma versão de Commander nos boosters de coleção e uma versão com arte estendida encontrada nos boosters de colecionador, com duas raridades diferentes nas imagens.

Essas imagens estão corretas. A versão de Urtet, Resquício do Memnarca, de Commander de Phyrexia: Tudo Será Um (encontrada em boosters de coleção) será um card mítico raro. Por outro lado, a versão em arte estendida de Urtet, Resquício do Memnarca, (encontrada apenas em boosters de colecionador) será um card raro. Ambas as versões são válidas em Commander, Vintage e Legado.

As prévias de Phyrexia: Tudo Será Um ocorrerão até 25 de janeiro, com eventos de Pré-lançamento de jogo físico realizados no dia 3 de fevereiro. Para ver mais prévias de Phyrexia: Tudo Será Um, confira a Galeria de Imagens de Cards.