Em agosto de 1993, um então desconhecido jogo chamado Magic: The Gathering começou a ser vendido em lojas de jogos e passatempos, especialmente na costa oeste dos Estados Unidos. Pelos 30 anos seguintes, ele se tornou um fenômeno global, um modelo para um gênero inteiro e um dos jogos mais celebrados de todos os tempos. E hoje, começamos uma comemoração que durará mais de um ano.

Se você não é do tipo que lê ou assiste até o fim, dê uma insistida só dessa vez. Como uma boa fita cassete, este anúncio é de aplaudir de pé, e você não vai querer perder o item final.

Como parte da comemoração, pelos próximos catorze meses, estaremos lançando promos, produtos e parcerias para comemorar nosso jogo preferido de todas as formas imagináveis. O anúncio de hoje inclui vários colecionáveis, parcerias, e é claro, cards. Mas isso não é o bastante. Estaremos preparando mais formas legais de comemorar este ano conforme chegamos perto do aniversário em 2023. Já que é nosso aniversário, faremos a festa que quisermos.

Muito do que for mostrado aqui hoje — e no futuro — será marcado com nosso logotipo do 30º Aniversário. Ele é assim:

Este logotipo informa que estamos ligamos a nossa data comemorativa, e será legal olhar para trás e ver isso em nosso 40º aniversário e outros além.

Vamos começar com alguns promos.

30º Aniversário e cards promocionais

Todos deveriam ter a chance de celebrar o 30º Aniversário de Magic. Para fazer isso, em todo Pré-lançamento nas lojas WPN participantes, você poderá obter um destes promos especiais — um para cada ano de Magic. Cada Pré-lançamento, começando agora até o fim de 2023, terá um conjunto desses promos, incluindo vários que serão apenas impressos em idiomas que não inglês para os quais Magic está disponível. Já revelamos os promos nos eventos de Pré-lançamento de Dominária Unida e A Guerra dos Irmãos, mas vamos relembrar:

Dominária Unida.

Anjo de Serra Esfera de Raios Elfos de Fyndhorn

A Guerra dos Irmãos

Elfos da Floresta Barreira de Raízes

Sorte Inesperada Lacaios Leais

E o resto? Bom, se vamos comemorar antecipadamente, não há melhor momento para mostrar quase todos os promos restantes. Aqui estão eles, organizados por Pré-lançamento aos quais estarão ligados.

Phyrexia: Tudo Será Um

Refúgio Kor Vindicar

Anjo Exaltado Templo do Falso Deus

Marcha das Máquinas

Testemunha Eterna Acorde do Chamado Niv-Mizzet, o Mente de Fogo

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™

Tarmogoyf Arquimaga de Glen Elendra

Limo Ácido Terastodonte

Wilds of Eldraine

Vespa Rainha Ceifador de Almas

Hidra Kaloniana Goblin Líder da Plebe

Lost Caverns of Ixalan

Soberana dragoa Atarka Reversão Dramática

Caminho da Ascendência Encantador de Feras

Coleção com codinome “Polo”

Veto de Dovin Vito, Espinho da Rosa do Ocaso

Disputa Mortífera Verso do card de Magic

Sim, são apenas 29 cards mais o verso de um card de Magic. O 30º card? Segundo nossos cálculos, esse card teria que ser impresso em 2022, e na verdade nem foi impresso ainda, pois será lançado com A Guerra dos Irmãos. Mostraremos o card ainda este ano, depois da revelação.

Além disso, estamos melhorando nosso jogo para os promos de Premier Play. Para jogadores a caminho da qualificação para o Pro Tour em 2023 (eventos Classificatórios dos Campeonatos Regionais que começam em janeiro de 2023), iremos distribuir lindos cards promocionais de arte alternativa. Eles são inteiramente azuis, porque alguém tem lido meu diário de sonhos.

Cards promocionais de participação das Classificatórias dos Campeonatos Regionais

Turn Over

Promo de primeiro colocado nas Classificatórias dos Campeonatos Regionais

Promo do Campeonato Regional

Para obter mais informações de como obter estes promos, confira a explicação completa aqui.

Prévias de Magic 30 e A Guerra dos Irmãos

Para começar a comemoração de nosso 30º aniversário, já enviamos os convites à nossa primeira festa: Magic 30 em Las Vegas, nos EUA. Milhares de jogadores já se inscreveram na comemoração, mas há muito acontecendo no Magic 30 que ainda não revelamos.

Um dos destaques sobre os quais podemos falar é o lançamento de prévias de A Guerra dos Irmãos que serão compartilhadas durante o evento. Magic 30 será o lugar para ver incríveis prévias de A Guerra dos Irmãos em primeira mão.

Vamos relembrar destaques do evento nas mídias sociais e no DailyMTG, mas ainda há tempo de comprar os ingressos virtuais que darão acesso aos painéis e, claro, prévias ao vivo, bem como eventos virtuais e a oportunidade de obter produtos Magic 30.

Quer saber o que Magic 30 está preparado para A Guerra dos Irmãos? Segue uma prévia do que falaremos hoje. Deixe-me apresentá-los à forma suprema de Mishra:

Gire o card Gire o card

Mesmo antes do início de Magic 30, há muito a se descobrir em A Guerra dos Irmãos:

História de A Guerra dos Irmãos : 20 a 26 de outubro

: 20 a 26 de outubro Painel Construindo Mundos : 20 de outubro

: 20 de outubro Vídeo introdutório e início das prévias : 27 de outubro

: 27 de outubro Prévias de A Guerra dos Irmãos Magic 30 : 28 a 30 de outubro

: 28 a 30 de outubro Continuação da prévia de A Guerra dos Irmãos : 31 de outubro a 4 de novembro

: 31 de outubro a 4 de novembro Eventos de Pré-lançamento das lojas WPN : 11 a 17 de novembro

: 11 a 17 de novembro Lançamento de MTG Arena e Magic Online : 15 de novembro

: 15 de novembro Lançamento mundial de A Guerra dos Irmãos : 18 de novembro

: 18 de novembro Eventos de Festa de Commander em lojas WPN : 16 a 18 de dezembro

Em breve

Trinta anos é um feito incrível para um jogo, mas também para nossa equipe que continua fazendo coisas sensacionais — e para os fãs que continuam pedindo por mais.

O coração de Magic é a inovação, tentar o novo, rever o velho e desbravar o espaço inexplorado. Para isso, estamos criando coisas incríveis entre hoje e o fim de 2023, algumas delas já reveladas agora, incluindo o lançamento que vai explodir mais cabeças na história do mundo.

Dominária Remasterizada

Nada grita mais “história de Magic” do que uma viagem pelo passado de Dominária. Criada com cards de lançamentos no plano natal de Magic, vamos mostrar mais da coleção que será lançada no primeiro trimestre de 2023. Primeiro, caso tenha perdido, as caixas são assim:

Além disso, o promo de lançamento disponível em lojas WPN é Contramágica com arte original feita por por Mark Poole em borda retrô.

E já que estamos tão empolgados com este lançamento, aí vão várias prévias de cards de Dominária Remasterizada direto do túnel do tempo de Magic — só porque sim.

Aves do Paraíso Aves do Paraíso sem borda Aves do Paraíso de borda retrô

Regular Sem borda Borda retrô

Regular Sem borda Borda retrô

Borda retrô

Regular Borda retrô

Regular Borda retrô

Magic: The Gathering Arena explora o passado

MTG Arena pode até ser “a criança nova no bairro”, mas vai se juntar às celebrações nostálgicas junto do resto da empresa.

Primeiro, mais tarde este ano, MTG Arena lançará sua segunda Explorer Anthology, destacando um novo conjunto de cards para o formato Explorador.

Depois, na primeira metade de 2023, Sombras em Innistrad Remasterizada oferecerá uma coleção completa de cards permitidos em Explorador e Histórico para MTG Arena.

Revelaremos mais informações conforme nos aproximamos destes lançamentos.

Kit de Contagem Regressiva do 30º Aniversário para Secret Lair

Bem a tempo para as festividades, o Kit de Contagem Regressiva do 30º Aniversário para Secret Lair é uma coleção de 30 boosters com embalagens estilizadas que representam cada ano de Magic. Dentro delas, você encontrará um card impresso naquele ano, mas com uma reviravolta — ele vem em estilo Secret Lair.

Para a felicidade dos fãs, trouxemos de volta artistas e designers populares de Secret Lair para criar uma experiência de contagem regressiva dos 30 anos. Estes cards não só têm destaques de Magic como também contam com cards vencedores de torneios de cada ano. Não são apenas nostálgicos — eles são cards testados e verdadeiros vencedores de torneio (bem, quase todos) que você também vai querer usar.

Ainda não vamos revelar todos os 30 cards, mas deixaremos você espiar o que há de novo. Já os demais... Bem, é como abrir um presente de aniversário. De onde será que eu tirei esta ideia?

Se você é o tipo de pessoa que gosta de saber qual é o presente antes de abri-lo, acesse MagicSecretLair.com para dar uma espiadinha no kit com outros 23 cards que lançarão em 24 de outubro.

O Kit de Contagem Regressiva do 30º Aniversário custará US$ 149,99 e, diferente de outras entregas do Secret Lair, esta é uma impressão limitada. As vendas começam em 1º de novembro às 9h (PT) em MagicSecretLair.com e vão até 4 de novembro às 9h (PT) — ou até todos os produtos serem vendidos.

Como um bônus, cada card tem 30% de chance de ser aprimorado em um metalizado tradicional. E um bônus bônus: a maioria das regiões devem receber o Kit de Contagem Regressiva do 30º Aniversário até 1º de dezembro! Fica a seu critério usar o kit de contagem regressiva no mês de dezembro.

30ª Edição de Aniversário de Magic

E nós finalmente fizemos... Algo grande, colecionável, comemorativo e não permitido em torneios. Algo de explodir cabeças. Algo tão grande que tem seu próprio artigo.

Um verdadeiro feliz 30º aniversário para Magic. Vamos comemorar!