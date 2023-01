Wizards of the Coast

Kit Inicial 2022 de Magic: The Gathering

Cada Kit Inicial 2022 de Magic: The Gathering vem com tudo que dois jogadores precisam para dar início a batalhas épicas com os amigos.

Tudo que duas pessoas precisam para começar a jogar

Aprenda como jogar presencialmente e online com dois decks prontos para jogar (cada um com cinco cards raros) e códigos para jogar com um amigo no MTG Arena. O tutorial interativo online e o livreto Guia de Jogo incluído na embalagem lhe ensinarão os fundamentos necessários para mergulhar neste jogo emocionante e estratégico sempre diferente.

Aqui está o conteúdo completo de cada Kit Inicial 2022 de Magic: The Gathering:

2 decks de 60 cards prontos para jogar — 1 deck azul-branco e 1 deck vermelho-verde

1 livreto Guia de Jogo de Magic

2 caixas para deck

Códigos para duas pessoas desbloquearem ambos os decks para jogar online no MTG Arena

5 cards raros — incluindo 1 card raro metalizado — em cada deck

Escolha seu deck

Cada cor, ou combinação de cores, em Magic reflete um determinado estilo de jogo, cada uma com personalidade, objetivos e estratégias próprias.

Escolha o deck vermelho e verde para causar muito dano com criaturas fortalecidas, atropelando as defesas do oponente.

Escolha o deck branco e azul para assumir o controle do jogo, conjurando mágicas que paralisam seu oponente enquanto você enche os céus com um enxame mortal de criaturas.

Viaje pelo Multiverso de Magic

Experimente o rico e variado multiverso de Magic, que vai desde um mundo inspirado na década de 1920 e controlado por famílias mafiosas até um mundo futurístico cyberpunk de neon, passando por um plano de horror gótico repleto de vampiros e lobisomens.

Os dois decks contêm cards de várias coleções de Magic, incluindo Ruas de Nova Capenna, Kamigawa: Dinastia Neon, Innistrad: Voto Carmesim e Innistrad: Caçada à Meia-noite.

(Nota do editor: as listas de decks abaixo apresentam a impressão mais recente de cada card automaticamente do Gatherer, incluindo impressões que não estão neste produto. Essas listas de deck não são uma exibição de produto card por card, mas listas interativas dos cards incluídos em cada deck.)

Título: Deck Inicial Branco-Azul

1 Vampira da Recepção

1 Especialista em Resgates

1 Geist do Grilhão Onírico

1 Horror Quebra-casco

1 Maré Consumidora

2 Celebrante Profano

3 Agente de Reforço

4 Multidão Abominável

3 Supervisor Inspirador

3 Mentora das Sete Caudas

2 Espírito Ginete de Tempestade

2 Ludibriadora do Nebelgast

3 Emboscada Serpentina

2 Tiro Mortal

2 Traje Bruto

2 Esperança Evanescente

4 Angra Tranquila

12 Planície

11 Ilha

Título: Deck Inicial Vermelho-Verde

1 Raiju Trovejante

1 Líder de Alcateia em Ascensão

1 Titereira Sinistra

1 Pisoteador de Topiaria

1 Nascer do Sol Glorioso

2 Ferroadora Voldaren

4 Guia das Matas

3 Devastador de Lambholt

3 Serralheira dos Arranha-céus

3 Rastejante dos Esporos

3 Cavaleiro do Pavor Montado

2 Caçadora Florescente

3 Teia da Bruxa

3 Abrasão

2 Queimar os Amaldiçoados

4 Planalto Acidentado

12 Montanha

11 Floresta