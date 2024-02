O mundo distópico pós-nuclear de Fallout se junta ao universo de Magic: The Gathering no dia 8 de março de 2024, com o lançamento de Magic: The Gathering® – Fallout®. Temos quatro novos decks de Commander que permitirão que você pratique necrofagia, irradie, formule estratégias e mecanize no campo de batalha.

Cada caixa inclui um deck de Commander pronto para jogar.

2 cards de criaturas lendárias no tratamento metalizado tradicional inéditas em Magic que podem ser usadas como comandante do deck

98 cards não metalizados, sendo que cada deck inclui cards inéditos em Magic: Ave Caesar: 37 cards inéditos em Magic Sobreviventes de Sucata: 38 cards inéditos em Magic Ciência!: 38 cards inéditos em Magic Ameaça Mutante: 41 cards inéditos em Magic

1 comandante de exibição metalizado gravado (uma cópia grossa em papel cartão mais espesso do card de face de comandante com metalizado gravado na borda e na arte do card; não válido em jogos sancionados de Commander)

10 fichas de dois lados

1 pacote de amostra de Booster de Colecionador com 2 cards com tratamento especial, incluindo 1 card raro ou mítico raro

1 caixa para deck que comporta até 100 cards com protetores

1 marcador de pontos de vida

1 folheto de estratégias

1 cartão de referência

Você também encontrará novos terrenos básicos com arte completa não metalizados em cada deck de Commander, incluindo cinco que representam as perspectivas isométricas que fazem alusão aos clássicos jogos da série Fallout.

Planície (arte completa) Planície (arte completa)

Ilha (arte completa) Ilha (arte completa)

Pântano (arte completa) Pântano (arte completa)

Montanha (arte completa) Montanha (arte completa)

Floresta (arte completa) Floresta (arte completa)

Visite a Galeria de imagens de cards de Magic: The Gathering® – Fallout® para ver quais são os cards incluídos nas listas dos decks de Commander e conferir todos os incríveis tratamentos Booster Fun da coleção.

As listas completas de todos os decks de Commander de Magic: The Gathering® – Fallout® podem ser encontradas abaixo. Reserve-os agora mesmo em sua loja de jogos local, em revendedores on-line como a Amazon e em todos os demais lugares onde Magic é vendido!

(Nota do editor: as listas de decks abaixo apresentam a impressão mais recente de cada card automaticamente do nosso banco de dados, incluindo impressões que não estão neste produto. As listas de deck não são apresentações card a card do produto, mas sim listas interativas dos cards incluídos em cada deck.)

Ave Caesar (vermelho, branco e preto)

Caesar, Imperador da Legião (metalizado arco-íris) Sr. House, Presidente e CEO (metalizado arco-íris) Caesar, Imperador da Legião (comandante de exibição metalizado em alto-relevo)

Comande seu exército para uma vitória militar impiedosa com Caesar! Ave Caesar inclui 37 cards inéditos em Magic. Caesar, Imperador da Legião, e Sr. House, Presidente e CEO, são cards metalizados arco-íris. O card de comandante de exibição Caesar, Imperador da Legião, foi impresso com o tratamento metalizado em alto-relevo em cartão grosso (ótimo para mostrar seu comandante, mas não é permitido em jogos de sancionados).

1 Caesar, Legion's Emperor 1 Mr. House, President and CEO 1 Aradesh, the Founder 1 Battle of Hoover Dam 1 Overseer of Vault 76 1 Securitron Squadron 1 Sierra, Nuka's Biggest Fan 1 Middle School 1 Yes Man, Personal Securitron 1 V.A.T.S. 1 Wasteland Raider 1 Mysterious Stranger 1 Powder Ganger 1 Rose, Cutthroat Raider 1 Thrill-Kill Disciple 1 Wild Wasteland 1 Boomer Scrapper 1 Colonel Autumn 1 Desdemona, Freedom's Edge 1 Elder Arthur Maxson 1 Kellogg, Dangerous Mind 1 MacCready, Lamplight Mayor 1 The Nipton Lottery 1 Paladin Elizabeth Taggerdy 1 Voter's Dilemma 1 ED-E, Lonesome Eyebot 1 Desolate Mire 1 Diamond City 1 Captain of the Watch 1 Entrapment Maneuver 1 Hour of Reckoning 1 Keeper of the Accord 1 Marshal's Anthem 1 Martial Coup 1 Secure the Wastes 1 Black Market 1 Lethal Scheme 1 Stolen Strategy 1 Anguished Unmaking 1 Assemble the Legion 1 Fervent Charge 1 Ruinous Ultimatum 1 Canyon Slough 1 Clifftop Retreat 1 Dragonskull Summit 1 Isolated Chapel 1 Shadowblood Ridge 1 Smoldering Marsh 1 Temple of Malice 1 Temple of Silence 1 Temple of Triumph 1 Windbrisk Heights 1 Gary Clone 1 Butch DeLoria, Tunnel Snake 1 Ruthless Radrat 1 Craig Boone, Novac Guard 1 Legate Lanius, Caesar's Ace 1 White Glove Gourmand 1 Charisma Bobblehead 1 Luck Bobblehead 1 Survivor's Med Kit 1 Impassioned Orator 1 Intangible Virtue 1 Bastion of Remembrance 1 Deadly Dispute 1 Morbid Opportunist 1 Pitiless Plunderer 1 General's Enforcer 1 Heroic Reinforcements 1 Wear // Tear 1 Arcane Signet 1 Skullclamp 1 Sol Ring 1 Talisman of Conviction 1 Talisman of Hierarchy 1 Talisman of Indulgence 1 Ash Barrens 1 Command Tower 1 Evolving Wilds 1 Memorial to Glory 1 Myriad Landscape 1 Nomad Outpost 1 Path of Ancestry 1 Tainted Field 1 Tainted Peak 1 Terramorphic Expanse 5 Plains 4 Swamp 5 Mountain

Fichas de Ave Caesar

1 ficha de Robô // Tesouro (militar)

1 ficha de Cópia // Tesouro (militar)

1 ficha de Robô // Sucata

1 ficha de Cópia // Sucata

1 ficha de Cópia // Humano Soldado

1 ficha de Soldado // Humano Soldado

1 ficha de Soldado // Tesouro (militar)

1 ficha de Soldado (vermelho e branco) // Comida (militar)

1 ficha de Guerreiro // Comida (militar)

1 ficha de Guerreiro // Soldado (vermelho e branco)

Gire o card Robô // Tesouro (militar) Gire o card Cópia // Tesouro (militar) Gire o card Robô // Sucata

Gire o card Cópia // Sucata Gire o card Cópia // Humano Soldado Gire o card Soldado // Humano Soldado

Gire o card Soldado // Tesouro (militar) Gire o card Soldado (vermelho e branco) // Comida (militar)

Sobreviventes de Sucata

Dogmeat, Sempre Leal (metalizado arco-íris) Preston Garvey, Minuteman (metalizado arco-íris) Dogmeat, Sempre Leal (comandante de exibição em alto-relevo)

Desenterre tudo o que você precisa para derrotar seus inimigos! Sobreviventes de Sucata inclui 38 cards inéditos em Magic. Dogmeat, Sempre Leal, e Preston Garvey, Minuteman, são cards metalizados arco-íris. O card de comandante de exibição Dogmeat, Sempre Leal, foi impresso com o tratamento metalizado em alto-relevo em cartão grosso (ótimo para mostrar seu comandante, mas não é permitido em jogos de sancionados).

1 Dogmeat, Ever Loyal 1 Preston Garvey, Minuteman 1 Codsworth, Handy Helper 1 Idolized 1 Pre-War Formalwear 1 Birthday Party 1 Duchess, Wayward Tavernkeep 1 Grim Reaper's Sprint 1 Junk Jet 1 Megaton's Fate 1 House Gambit 1 Veronica, Dissident Scribe 1 Animal Friend 1 Strong Back 1 Almost Perfect 1 Armory Paladin 1 Cait, Cage Brawler 1 Cass, Hand of Vengeance 1 Inventory Management 1 Moira Brown, Guide Author 1 Three Dog, Galaxy News DJ 1 Mister Gutsy 1 Pip-Boy 3000 1 Junktown 1 Sunscorched Divide 1 Mantle of the Ancients 1 Puresteel Paladin 1 Single Combat 1 Blasphemous Act 1 Chaos Warp 1 Heroic Intervention 1 Basilisk Collar 1 Bloodforged Battle-Axe 1 Champion's Helm 1 Masterwork of Ingenuity 1 Canopy Vista 1 Cinder Glade 1 Clifftop Retreat 1 Exotic Orchard 1 Mossfire Valley 1 Rootbound Crag 1 Scattered Groves 1 Scavenger Grounds 1 Sheltered Thicket 1 Sungrass Prairie 1 Sunpetal Grove 1 Temple of Abandon 1 Temple of Plenty 1 Temple of Triumph 1 Brotherhood Outcast 1 Commander Sofia Daguerre 1 Acquired Mutation 1 Crimson Caravaneer 1 Ian the Reckless 1 Bighorner Rancher 1 Break Down 1 Gunner Conscript 1 Super Mutant Scavenger 1 Well Rested 1 Agility Bobblehead 1 Perception Bobblehead 1 Silver Shroud Costume 1 All That Glitters 1 Path to Exile 1 Valorous Stance 1 Sticky Fingers 1 Abundant Growth 1 Fertile Ground 1 Rancor 1 Squirrel Nest 1 Wild Growth 1 Behemoth Sledge 1 Arcane Signet 1 Brass Knuckles 1 Explorer's Scope 1 Fireshrieker 1 Sol Ring 1 Swiftfoot Boots 1 Ash Barrens 1 Buried Ruin 1 Command Tower 1 Evolving Wilds 1 Jungle Shrine 1 Path of Ancestry 1 Roadside Reliquary 1 Rogue's Passage 1 Temple of the False God 1 Terramorphic Expanse 4 Mountain 4 Forest 4 Plains

Fichas de Sobreviventes de Sucata

1 ficha de Sucata // Esquilo

1 ficha de Sucata // Tesouro (sobrevivência, tecnologia)

1 ficha de Assentamento // Humano Soldado

1 ficha de Assentamento // Comida (sobrevivência)

1 ficha de Tesouro (sobrevivência, tecnologia) // Guia de Sobrevivência dos Ermos

1 ficha de Comida (sobrevivência) // Esquilo

2 fichas de Radiação (card de ajuda) // Cópia

2 fichas de Radiação (card de ajuda) // Tesouro (sobrevivência, tecnologia)

Gire o card Sucata // Esquilo Gire o card Sucata // Tesouro (sobrevivência, tecnologia) Gire o card Assentamento // Humano Soldado

Gire o card Assentamento // Comida (sobrevivência) Gire o card Tesouro (sobrevivência, tecnologia) // Guia de Sobrevivência dos Ermos Gire o card Comida (sobrevivência) // Esquilo

Gire o card Radiação (card de ajuda) // Cópia Gire o card Radiação (card de ajuda) // Tesouro (sobrevivência, tecnologia)

Ciência!

Dra. Madison Li (metalizado arco-íris) Liberty Prime, Recarregado (metalizado arco-íris) Dra. Madison Li (comandante de exibição em alto-relevo)

Use o poder da tecnologia para lutar pelo destino da terra! Ciência! inclui 38 cards inéditos em Magic. Dra. Madison Li e Liberty Prime, Recarregado, são cards metalizados arco-íris. O card de comandante de exibição Dra. Madison Li foi impresso com o tratamento metalizado em alto-relevo em cartão grosso (ótimo para mostrar seu comandante, mas não é permitido em jogos de sancionados).

1 Dr. Madison Li 1 Liberty Prime, Recharged 1 Automated Assembly Line 1 Brotherhood Scribe 1 Overencumbered 1 The Prydwen, Steel Flagship 1 Sentry Bot 1 Dweller's Journey 1 Curie, Emergent Intelligence 1 James, Wandering Dad 1 Nick Valentine, Private Eye 1 Synth Infiltrator 1 Assaultron Dominator 1 The Motherlode, Excavator 1 Plasma Caster 1 Synth Eradicator 1 Arcade Gannon 1 Electrosiphon 1 Red Death, Shipwrecker 1 Rex, Cyber-Hound 1 Sentinel Sarah Lyons 1 Shaun, Father of Synths 1 Sadistic Simulation 1 Brotherhood Vertibird 1 T-45 Power Armor 1 Ferrous Lake 1 HELIOS One 1 Austere Command 1 Open the Vaults 1 Mechanized Production 1 One with the Machine 1 Wake the Past 1 Mystic Forge 1 Panharmonicon 1 Solemn Simulacrum 1 Steel Overseer 1 Clifftop Retreat 1 Exotic Orchard 1 Glacial Fortress 1 Irrigated Farmland 1 Prairie Stream 1 Skycloud Expanse 1 Spire of Industry 1 Sulfur Falls 1 Temple of Enlightenment 1 Temple of Epiphany 1 Treasure Vault 1 Paladin Danse, Steel Maverick 1 Nerd Rage 1 Robobrain War Mind 1 Bottle-Cap Blast 1 Elder Owyn Lyons 1 Behemoth of Vault 0 1 C.A.M.P. 1 Endurance Bobblehead 1 Expert-Level Safe 1 Intelligence Bobblehead 1 Nuka-Cola Vending Machine 1 Crush Contraband 1 Dispatch 1 Swords to Plowshares 1 Glimmer of Genius 1 Thirst for Knowledge 1 Whirler Rogue 1 Loyal Apprentice 1 Unexpected Windfall 1 Arcane Signet 1 Everflowing Chalice 1 Lightning Greaves 1 Mind Stone 1 Sol Ring 1 Talisman of Conviction 1 Talisman of Creativity 1 Talisman of Progress 1 Thought Vessel 1 Wayfarer's Bauble 1 Ash Barrens 1 Buried Ruin 1 Command Tower 1 Evolving Wilds 1 Myriad Landscape 1 Mystic Monastery 1 Path of Ancestry 1 Razortide Bridge 1 Rustvale Bridge 1 Silverbluff Bridge 1 Terramorphic Expanse 5 Island 4 Mountain 4 Plains

Ciência! Fichas

1 ficha de Reserva de Energia (card de ajuda) // Tesouro (sobrevivência, tecnologia)

1 ficha de Humano Cavaleiro // Comida (tecnologia)

1 ficha de Humano Cavaleiro // Cópia

1 ficha de Tóptero // Tesouro (sobrevivência, tecnologia)

1 ficha de Tóptero // Sucata

1 ficha de Cópia // Pista

1 ficha de Tesouro (sobrevivência, tecnologia) // Pista

1 ficha de Tesouro (sobrevivência, tecnologia) // Humano Cavaleiro

1 ficha de Comida (tecnologia) // Robô

1 ficha de Robô // Tesouro (sobrevivência, tecnologia)

Gire o card Reserva de Energia (card de ajuda) // Tesouro (sobrevivência, tecnologia) Gire o card Humano Cavaleiro // Comida (tecnologia) Gire o card Humano Cavaleiro // Cópia

Gire o card Tóptero // Tesouro (sobrevivência, tecnologia) Gire o card Tóptero // Sucata Gire o card Cópia // Pista

Gire o card Tesouro (sobrevivência, tecnologia) // Pista Gire o card Tesouro (sobrevivência, tecnologia) // Humano Cavaleiro

Gire o card Comida (tecnologia) // Robô Gire o card Robô // Tesouro (sobrevivência, tecnologia)

Ameaça Mutante

O Sábio Homem-mariposa (metalizado arco-íris) O Mestre, Transcendente (metalizado arco-íris) O Sábio Homem-mariposa (comandante de exibição metalizado em alto-relevo)

1 The Wise Mothman 1 The Master, Transcendent 1 Jason Bright, Glowing Prophet 1 Mirelurk Queen 1 Piper Wright, Publick Reporter 1 Radstorm 1 Struggle for Project Purity 1 Feral Ghoul 1 Hancock, Ghoulish Mayor 1 Nuclear Fallout 1 Screeching Scorchbeast 1 The Necropolis 1 Harold and Bob, First Numens 1 Lily Bowen, Raging Grandma 1 Power Fist 1 Rampaging Yao Guai 1 Strong, the Brutish Thespian 1 Tato Farmer 1 Watchful Radstag 1 Agent Frank Horrigan 1 Alpha Deathclaw 1 Atomize 1 Marcus, Mutant Mayor 1 Mutational Advantage 1 Forced Evolution 1 Nuka-Nuke Launcher 1 Recon Craft Theta 1 Mariposa Military Base 1 Overflowing Basin 1 Viridescent Bog 1 Fraying Sanity 1 Inexorable Tide 1 Branching Evolution 1 Guardian Project 1 Hardened Scales 1 Tireless Tracker 1 Biomass Mutation 1 Casualties of War 1 Find // Finality 1 Darkwater Catacombs 1 Drowned Catacomb 1 Exotic Orchard 1 Fetid Pools 1 Hinterland Harbor 1 Nesting Grounds 1 Sunken Hollow 1 Temple of Deceit 1 Temple of Malady 1 Temple of Mystery 1 Woodland Cemetery 1 Vexing Radgull 1 Bloatfly Swarm 1 Infesting Radroach 1 Cathedral Acolyte 1 Glowing One 1 Lumbering Megasloth 1 Contaminated Drink 1 Nightkin Ambusher 1 Raul, Trouble Shooter 1 Young Deathclaws 1 Strength Bobblehead 1 Cultivate 1 Farseek 1 Harmonize 1 Inspiring Call 1 Rampant Growth 1 Corpsejack Menace 1 Putrefy 1 Winding Constrictor 1 Arcane Signet 1 Contagion Clasp 1 Sol Ring 1 Talisman of Curiosity 1 Talisman of Dominance 1 Talisman of Resilience 1 Ash Barrens 1 Command Tower 1 Evolving Wilds 1 Mortuary Mire 1 Opulent Palace 1 Path of Ancestry 1 Tainted Isle 1 Tainted Wood 1 Temple of the False God 1 Terramorphic Expanse 5 Swamp 5 Forest 5 Island

Tenha fé no Sábio Homem-mariposa! Ameaça Mutante inclui 41 cards inéditos em Magic. O Sábio Homem-mariposa e O Mestre, Transcendente, são cards metalizados arco-íris. O card de comandante de exibição O Sábio Homem-mariposa foi impresso com o tratamento metalizado em alto-relevo em cartão grosso (ótimo para mostrar seu comandante, mas não é permitido em jogos de sancionados).

Fichas de Ameaça Mutante

2 fichas de Alienígena // Pista

3 fichas de Zumbi Mutante // Cópia

1 ficha de Zumbi Mutante // Pista

4 fichas de Radiação (card de ajuda) // Zumbi Mutante

Gire o card Alienígena // Pista Gire o card Zumbi Mutante // Cópia

Gire o card Zumbi Mutante // Pista Gire o card Radiação (card de ajuda) // Zumbi Mutante

Os decks de Commander serão lançados juntamente com a coleção Magic: The Gathering® – Fallout® no dia 8 de março de 2024. Você pode reservá-los agora mesmo em sua loja de jogos local, em revendedores on-line como a Amazon e em todos os demais lugares onde Magic é vendido.