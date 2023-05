Há anos, o Padrão tem sido essencial para as lojas de jogos locais. Jogos regulares, uma cena competitiva robusta de jogos de mesa, metajogos locais e uma vantagem competitiva amigável fazem parte do ambiente de tantas lojas de jogos locais que, quando o Padrão estremece, as lojas tomam nota.

Mesmo no contexto do crescimento desenfreado de Magic durante os últimos anos, o Padrão de mesa ainda não conseguiu acompanhar o ritmo. O Commander cresceu de forma formidável. Um número cada vez maior de jogadores divertem-se com Pioneiro e Moderno. E o Padrão vê mais jogos diariamente no Magic: The Gathering Arena do que jogos individuais em qualquer outro formato.

Quando jogos de mesa de Padrão são deixados de lado, apesar do crescimento formidável de Magic, nós ficamos preocupados. Por diversas vezes, ouvimos jogadores e proprietários de lojas locais comentarem que acreditam que um Padrão saudável, com grande adesão e participação dos jogadores ainda desempenha um papel importante na sua experiência e no seu sucesso. Ultimamente, temos perguntado e escutado opiniões para saber como podemos ajudar o Padrão.

Durante os últimos anos, jogos de Padrão foram desaparecendo em muitas lojas. Tenho uma lista própria de possíveis motivos, mas adoraríamos saber a opinião da comunidade da sua loja. Por que os jogos sancionados de Padrão diminuíram em comparação com outros formatos na sua loja? — Aaron Forsythe (@mtgaaron) 9 de novembro de 2022

E estamos desenvolvendo planos para fazer exatamente isso. Ajuda saber que, mais uma vez, o Padrão está ganhando força como um formato divertido, conforme vimos no Pro Tour de Marcha das Máquinas no último fim de semana, mas também reconhecemos que precisamos assumir um compromisso público com o Padrão e com o Magic competitivo de mesa. Por esse motivo, durante os próximos meses, vamos colocar em andamento um plano multifacetado para atingir esse objetivo.

Hoje começa a primeira etapa.

Esta etapa consiste no prolongamento do ciclo de vida de todos os cards de Padrão em um ano: começando com o ambiente de Padrão atual, as coleções rotacionarão uma vez a cada três anos, em vez de uma vez a cada dois anos.

Isso significa que, com o lançamento de Terras Selvagens de Eldraine, não haverá rotação de Padrão para este ano. No ano seguinte, em 2024, Innistrad: Voto Carmesim, Innistrad: Caçada à Meia-noite, Kamigawa: Dinastia Neon e Ruas de Nova Capenna rotacionarão do Padrão.

O MTG Arena seguirá esta mudança para o Padrão, mas não para Alquimia. Saiba mais sobre todos os detalhes com a equipe do MTG Arena.)

Nossa intenção com essa mudança não é tirar protagonismo do crescimento fantástico que Commander, Pioneiro, Moderno e outros formatos presenciaram durante os últimos anos, mas sim dar aos jogadores mais motivos para jogar Padrão. Acreditamos que, ao prolongar a rotação de Padrão para três anos, serão alcançadas duas condições (e um benefício adicional) que farão do Padrão físico um formato mais divertido:

Os cards de Padrão terão uma maior longevidade. Por diversas vezes, ouvimos os jogadores dizerem que querem jogar com os cards que mais adoram por mais tempo. O Padrão é o nosso único formato com rotação e, embora seja importante renovar as coisas de vez em quando, também achamos que existe um meio termo mais eficaz.

Por diversas vezes, ouvimos os jogadores dizerem que querem jogar com os cards que mais adoram por mais tempo. O Padrão é o nosso único formato com rotação e, embora seja importante renovar as coisas de vez em quando, também achamos que existe um meio termo mais eficaz. Isso permitirá que mecânicas e arquétipos sejam desenvolvidos de forma mais eficiente com o tempo. Conforme nos distanciamos do modelo de blocos, adquirimos uma grande flexibilidade, mas também perdemos um pouco da possibilidade de expandir as mecânicas e os temas presentes em uma coleção. Com um período de tempo mais amplo, podemos encontrar mais oportunidades de desenvolver ou revitalizar arquétipos. Aliada à condição acima, isso pode levar a uma maior diversidade, arquétipos mais duradouros e uma variedade competitiva que seja suficiente para manter os jogadores engajados.

Conforme nos distanciamos do modelo de blocos, adquirimos uma grande flexibilidade, mas também perdemos um pouco da possibilidade de expandir as mecânicas e os temas presentes em uma coleção. Com um período de tempo mais amplo, podemos encontrar mais oportunidades de desenvolver ou revitalizar arquétipos. Aliada à condição acima, isso pode levar a uma maior diversidade, arquétipos mais duradouros e uma variedade competitiva que seja suficiente para manter os jogadores engajados. Isso também nos proporciona ferramentas mais fortes para criar um ambiente onde os decks sejam mais baseados em “cor(es) e mecânica” (como “verde e branco tóxico” ou “azul e branco de soldados”) e menos intermediários. Com uma maior seleção de cards, o formato é capaz de acomodar maiores alterações, com decks inteiros semeados de uma só vez.

Acreditamos que isto dará mais estabilidade e vitalidade ao Padrão, além de fortalecê-lo para as lojas locais.

Nossa atenção no sentido do aprimoramento da experiência de Padrão não para por aí. De forma a garantir que o Padrão prospere em lojas locais, vamos colocar em andamento um plano de múltiplas etapas para apoiar e revitalizar o jogo de Padrão de mesa. Embora as últimas etapas continuem em fase de planejamento, sentimos que seria importante compartilhar esta mudança o mais cedo possível, assim que nossos planos acerca da rotação estivessem definidos.

O restante do nosso plano está passando por iterações e será divulgado logo que o finalizarmos. Enquanto trabalhamos nisso, queremos ouvir sua opinião! Envie-nos um tweet (@PlayMTG ou @wizards_magic), junte-se à conversa no Discord e diga o que você acha durante um episódio futuro de WeeklyMTG, no dia 16 de maio!