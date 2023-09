Wizards of the Coast

No começo deste ano, anunciamos que convidaríamos você para aproveitar as novas coleções de Magic, começando pelo Pré-lançamento em sua loja de jogos. Depois do início dos eventos de Pré-lançamento, você poderá comprar boosters, decks de Commander, Pacotes, e outros produtos daquela coleção, fazendo com que as lojas da WPN sejam o primeiro lugar onde você poderá jogar com os lançamentos mais recentes.

Agora anunciamos que, para os próximos lançamentos de Magic, as lojas locais da WPN continuarão a ser o primeiro lugar em que os produtos de Magic de mesa serão vendidos. Você pode continuar com a expectativa de jogar os eventos de Pré-lançamento em sua loja da WPN mais próxima e ser um dos primeiros a levar expositores de boosters para casa, além de outras vantagens dos novos lançamentos de Magic.

Esperamos ver você em nossos próximos eventos de Pré-lançamento! Encontre a loja de jogos mais próxima e prepare-se para a diversão!