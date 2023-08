Wizards of the Coast

Em 8 de setembro de 2023, você poderá entrar nas Terras Selvagens de Eldraine. Uma terrível maldição recaiu sobre o reino enquanto os gêmeos Kenrith lutam pelo futuro de seu plano. Unindo-se a esta diversão de contos de fadas, teremos dois decks de Commander de Terras Selvagens de Eldraine que serão lançados com a coleção!

Domínio das Fadinas (azul e preto) Virtude e Valor (verde e branco)

Os cards destes decks podem ser encontrados na nova galeria de imagens de cards, que apresenta informações atualizadas sobre todos os emocionantes cards de Terras Selvagens de Eldraine, tais como os emocionantes tratamentos Booster Fun da coleção.

Cada um desses decks contém dez cards novos no Magic,, dez fichas dupla face, duas criaturas Lendárias em metalizado tradicional e um comandante de exibição gravado. Apresentamos as listas desses decks selvagens aqui, para que você possa encomendá-los agora em sua loja de jogos local, em revendedores on-line como a Amazon e em qualquer lugar onde os produtos de Magic sejam vendidos!

(Nota do editor: as listas de decks abaixo apresentam a impressão mais recente de cada card automaticamente do nosso banco de dados, incluindo impressões que não estão neste produto. As listas de deck não são apresentações card a card do produto, mas sim listas interativas dos cards incluídos em cada deck.)

Virtude e Valor

Ellivere da Corte Selvagem Ellivere da Corte Selvagem (comandante de exibição) Gylwain, Diretor de Elenco

Ellivere da Corte Selvagem e Gylwain, Diretor de Elenco, são cards metalizados tradicionais. O comandante Ellivere da Corte Selvagem foi impresso com o tratamento metalizado em alto-relevo em cartão grosso, ideal para exibir seu comandante, mas não é permitido em jgoos sancionados.

1 Ellivere of the Wild Court 1 Gylwain, Casting Director 1 Liberated Livestock 1 Ox Drover 1 Songbirds' Blessing 1 Unfinished Business 1 Giant Inheritance 1 Knickknack Ouphe 1 Loamcrafter Faun 1 Timber Paladin 1 Ajani's Chosen 1 Angelic Destiny 1 Archon of Sun's Grace 1 Austere Command 1 Celestial Archon 1 Daybreak Coronet 1 Eidolon of Countless Battles 1 Kor Spiritdancer 1 Mantle of the Ancients 1 Realm-Cloaked Giant 1 Retether 1 Shalai, Voice of Plenty 1 Starfield Mystic 1 Sun Titan 1 Timely Ward 1 Tithe Taker 1 Umbra Mystic 1 Winds of Rath 1 Bear Umbra 1 Eidolon of Blossoms 1 Enchantress's Presence 1 Indomitable Might 1 Rishkar's Expertise 1 Sanctum Weaver 1 Setessan Champion 1 Verdant Embrace 1 Canopy Vista 1 Castle Ardenvale 1 Fortified Village 1 Hall of Heliod's Generosity 1 Sungrass Prairie 1 Temple of Plenty 1 Danitha Capashen, Paragon 1 Ethereal Armor 1 Generous Gift 1 Sage's Reverie 1 Spectral Steel 1 Swords to Plowshares 1 Transcendent Envoy 1 Ancestral Mask 1 Aura Gnarlid 1 Careful Cultivation 1 Destiny Spinner 1 Fertile Ground 1 Kenrith's Transformation 1 Paradise Druid 1 Snake Umbra 1 Sylvan Ranger 1 Utopia Sprawl 1 Warbriar Blessing 1 Jukai Naturalist 1 Pollenbright Wings 1 Siona, Captain of the Pyleas 1 Arcane Signet 1 Sol Ring 1 Command Tower 1 Krosan Verge 1 Myriad Landscape 1 Vitu-Ghazi, the City-Tree 1 Tanglespan Lookout 1 Armont, the Redeemer 15 Forest 14 Plains

Fichas de Valor e Virtude

1 ficha de Boi // Humano Soldado

1 ficha de Felino (vínculo com a vida) // Pégaso

1 ficha de Ave // Humano

1 ficha de Felino (2/2) // Humano

1 ficha de Elefante // Saprófita

1 ficha de Espírito / Saprófita

1 ficha de Monge // Saprófita

1 ficha de Pégaso // Saprófita

1 ficha de Papel Monstro/Papel Virtuoso // Papel Real/Papel Virtuoso

1 ficha de Papel Feiticeiro/Papel Virtuoso // Papel Monstro/Papel Virtuoso

Gire o card Boi // Humano Soldado Gire o card Felino (vínculo com a vida) // Pégaso Gire o card Ave // Humano Gire o card Felino (2/2 // Humano Gire o card Elefante // Saprófita Gire o card Espírito // Saprófita Gire o card Humano Monge // Saprófita Gire o card Pégaso // Saprófita Gire o card Papel Monstro/Papel Virtuoso // Papel Real/Papel Virtuoso Gire o card Papel Feiticeiro/Papel Virtuoso // Papel Monstro/Papel Virtuoso

Domínio das Fadinas

Tegwyll, Duque do Esplendor Tegwyll, Duque do Esplendor (comandante de exibição) Alela, Conquistadora Ardilosa

Tegwyll, Duque do Esplendor, e Alela, Conquistadora Ardilosa, são cards metalizados tradicionais. O comandante Alela, Conquistadora Ardilosa, foi impresso com o tratamento metalizado em alto-relevo em cartão grosso, ideal para exibir seu comandante, mas não é permitido em jgoos sancionados.

1 Tegwyll, Duke of Splendor 1 Alela, Cunning Conqueror 1 Archmage of Echoes 1 Malleable Impostor 1 Misleading Signpost 1 Shadow Puppeteers 1 Blightwing Bandit 1 Faerie Bladecrafter 1 Nettling Nuisance 1 Tegwyll's Scouring 1 Brazen Borrower 1 Dig Through Time 1 Faerie Formation 1 Glen Elendra Archmage 1 Hullbreaker Horror 1 Illusionist's Gambit 1 Midnight Clock 1 Perplexing Test 1 Reflections of Littjara 1 Scion of Oona 1 Sower of Temptation 1 Theoretical Duplication 1 Kindred Dominance 1 Nightmare Unmaking 1 Puppeteer Clique 1 Rankle, Master of Pranks 1 Thrilling Encore 1 Glen Elendra Liege 1 Nymris, Oona's Trickster 1 Oona, Queen of the Fae 1 Choked Estuary 1 Darkwater Catacombs 1 Exotic Orchard 1 Secluded Glen 1 Sunken Hollow 1 Temple of Deceit 1 Mocking Sprite 1 Picklock Prankster 1 Spell Stutter 1 Obyra, Dreaming Duelist 1 Spellscorn Coven 1 Arcane Denial 1 Cloud of Faeries 1 Consider 1 Distant Melody 1 Fact or Fiction 1 Faerie Seer 1 Frantic Search 1 Hypnotic Sprite 1 Keep Watch 1 Nightveil Sprite 1 Opt 1 Quickling 1 Reality Shift 1 Reconnaissance Mission 1 Repulse 1 Run Away Together 1 Snap 1 Reckless Spite 1 Halo Forager 1 Arcane Signet 1 Dimir Signet 1 Fellwar Stone 1 Mind Stone 1 Sol Ring 1 Talisman of Dominance 1 Wayfarer's Bauble 1 Bojuka Bog 1 Command Tower 1 Dimir Aqueduct 1 Faerie Conclave 1 Myriad Landscape 1 Path of Ancestry 1 Tainted Isle 1 Temple of the False God 13 Island 12 Swamp

Fichas de Domínio das Fadinas

3 fichas de Fada Ladino (preta) // Pirata

2 fichas de Fada Ladino (preta) // Fada (azul)

3 fichas de Fada Ladino (preta e azul) // Fada (azul)

2 fichas de Fada Ladino (preta) // Cópia

Gire o card Fada Ladino (preta) // Pirata Gire o card Fada Ladino (preta) // Fada (azul)

Gire o card Fada Ladino (preta e azul) // Fada (azul) Gire o card Fada Ladino (preta e azul) // Cópia

Estes decks serão lançados junto com Terras Selvagens de Eldraine em 8 de setembro de 2023, e você já pode encomendá-los em sua loja de jogos local, em revendedores on-line como a Amazon e em qualquer lugar onde Magic seja vendido.