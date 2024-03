Detalhes importantes sobre Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

Há muito o que descobrir em Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão, incluindo mais coleções e símbolos de expansão do que o normal.

Símbolo da expansão de OTJ

Símbolo da expansão de OTC Símbolo da expansão de OTC

Símbolo da expansão de OTP Símbolo da expansão de OTP

Símbolo da expansão de BIG Símbolo da expansão de BIG

Símbolo da expansão de SPG Símbolo da expansão de SPG

Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão — código da coleção: OTJ

Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão — código da coleção de Commander: OTC

Código da coleção Últimas Notícias: OTP

Código da coleção A Sorte Grande: BIG

Convidados Especiais — código da coleção: SPG

Validade:

Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão (OTJ) e Sorte Grande (BIG) são coleções válidas no Padrão.

(OTJ) e Sorte Grande (BIG) são coleções válidas no Padrão. Commander de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão (OTC), Últimas Notícias (OTP) e Convidados Especiais (SPG) são coleções válidas em Commander, Legado e Vintage, e seus cards individuais são válidos em outros formatos onde já estejam disponíveis.

(OTC), Últimas Notícias (OTP) e (SPG) são coleções válidas em Commander, Legado e Vintage, e seus cards individuais são válidos em outros formatos onde já estejam disponíveis. Boosters de Jogo de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão contêm cards com os seguintes códigos de coleção: OTJ, OTP, BIG e SPG. Estes cards são jogáveis em draft e selado de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão quando abertos em Boosters de Jogo.

Site: Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

Reserve agora

Informações sobre a coleção

Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão (OTJ) contém 81 cards comuns, 100 incomuns, 60 raros e 20 míticos raros. Além disso, OTJ contém 5 terrenos básicos, cada um deles com 3 variações únicas. OTJ também conta com 54 cards de arte.

Cada booster de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão também inclui um card Últimas Notícias (OTP). Todos os cards Últimas Notícias são reimpressões. Você poderá jogar os cards Últimas Notícias nos formatos em que já são válidos e em selado e draft de OTJ. (Todos os cards de Últimas Notícias satisfazem a mecânica cometer um crime, o que é uma distinção útil ao jogar com muitos cards de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão.) Existem 65 cards Últimas Notícias: 20 incomuns, 30 raros e 15 míticos raros. Cada Booster de Jogo inclui um card Últimas Notícias.

Os boosters de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão também contêm cards de Sorte Grande (BIG). Oko veio para Encruzilhada do Trovão para roubar o cofre, um cofre mágico que flutua no céu, e você compartilhará os espólios. A Sorte Grande consiste em cards retirados deste cofre. Existem 30 cards míticos raros em Sorte Grande, e você poderá encontrá-los na Lista de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão.

Você encontrará cards da Lista com mais frequência nos Boosters de Jogo de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão do que nos Boosters de Jogo de Assassinato na Mansão Karlov. Você pode encontrar um card da Lista em 1 de cada 5 Boosters de Jogo. A Lista de OTJ possui 40 cards: 30 cards de Sorte Grande e 10 cards Convidados Especiais (SPG). Os cards Convidados Especiais são reimpressões com novas artes reinterpretadas no estilo de Encruzilhada do Trovão, normalmente com chapéus totalmente malucos. Você poderá encontrar um card Convidados Especiais em 1 de cada 64 Boosters de Jogo. Os cards Convidados Especiais metalizados tradicionais podem ser encontrados nos Boosters de Colecionador.

Booster Fun de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

Terrenos básicos de paisagens do faroeste

Existem 5 terrenos básicos de paisagens do faroeste, mostrando o plano de Encruzilhada do Trovão em todo o seu esplendor:

0272_MTGOTJ_BsLdWest: Planície 0273_MTGOTJ_BsLdWest: Ilha

0274_MTGOTJ_BsLdWest: Pântano 0275_MTGOTJ_BsLdWest: Montanha 0276_MTGOTJ_BsLdWest: Floresta

Cada Booster de Colecionador contém um terreno de paisagens do faroeste metalizado tradicional. Você também pode encontrar um terreno básico de paisagens do faroeste nos Boosters de Jogador. Os terrenos básicos de paisagens do faroeste estão presentes em 1 de cada 6 Boosters de Jogo; 1 em cada 5 dos terrenos básicos de paisagens do Faroeste encontrados nos Boosters de Jogo será metalizado tradicional.

Cartazes de Procurado

O bando de Oko é procurado por toda Encruzilhada do Trovão, como você pode ver com o tratamento de pôster de procurado:

0291_MTGOTJ_Wanted: Annie Flash, a Veterana 0294_MTGOTJ_Wanted: Kellan, the Kid

No total, são 13 cards de personagens procurados associados com Oko: 5 raros e 8 míticos raros. Cada um deles pode ser encontrado nos Boosters de Jogo e Boosters de Colecionador, nas versões metalizada tradicional e não metalizada. Como você deve imaginar, Oko é um dos procurados, mas o pôster de Oko é duas vezes mais difícil de encontrar do que os outros pôsteres de procurado míticos raros. Isso acontece porque existe mais uma versão Booster Fun de Oko, uma versão sem bordas, e, no geral, a nossa estratégia é manter as proporções relativas de “versões Booster Fun de Oko” com “versões Booster Fun de outros cards míticos raros”. Isso significa que, se um card tiver diversos tratamentos Booster Fun, é menos provável que você abra uma versão em particular, mas é tão provável que você abra uma versão Booster Fun de Oko quanto de qualquer outro card no geral.

Cards sem bordas

0305_MTGOTJ_BrdlsPW: Oko, o Cabeça 0306_MTGOTJ_BdlsJace: Jace, Redesperto

E, por falar em cards sem bordas, Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão possui 7 cards sem bordas: 5 raros e 2 míticos raros. Os cards sem bordas podem ser encontrado nos Boosters de Jogo e Boosters de Colecionador, nas versões metalizada tradicional e não metalizada. Conforme mencionamos acima, o card Oko sem bordas é duas vezes mais difícil de encontrar que os outros cards míticos raros sem bordas. Quatro cards sem bordas adicionais podem ser encontrados na coleção de Commander de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão (OTC). Os 10 cards Convidados Especiais de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão compõem os demais cards sem bordas. Os cards Convidados Especiais podem ser encontrados na versão não metalizada nos Boosters de Jogo e metalizada tradicional nos Boosters de Colecionador.

Últimas Notícias

0011_MTGOTJ_CrimeBns: Drenagem de Mana 0050_MTGOTJ_CrimeBns: Oko, Ladrão de Coroas

Conforme mencionamos acima, cada Booster de Jogo de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão contém um card Últimas Notícias. Existem 65 cards Últimas Notícias: 20 incomuns, 30 raros e 15 míticos raros. Você poderá encontrá-los nas versões metalizada tradicional e não metalizada nos Boosters de Jogo. Cada Booster de Colecionador de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão também contém pelo menos três cards Últimas Notícias — veja mais detalhes abaixo.

Metalizados texturizados

Seu navegador não suporta a tag de vídeo.

0070_MTGOTJ_EclCrime: Capturar Pensamento 0075_MTGOTJ_EclCrime: Crime // Castigo

Existem também versões metalizadas texturizadas de cada um dos 15 cards Últimas Notícias. O tratamento metalizado texturizado foi popularizado em Double Masters 2022 e Commander Masters, conferindo um brilho ainda maior aos metalizados. Os metalizados texturizados de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão são uma exclusividade dos Boosters de Colecionador.

Cards com arte ampliada

0328_MTGOTJ_ExtRM: Adesão de Ossinhos 0352_MTGOTJ_ExtRM: O Gitrog, a Montaria Voraz

O tratamento de arte ampliada também é uma exclusividade dos Boosters de Colecionador. Há 61 cards de arte ampliada em OTJ: 50 raros e 11 míticos raros. Os 30 cards míticos raros de Sorte Grande também possuem versões com arte ampliada. Há 36 cards de arte ampliada adicionais da linha de Commander de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão (OTC): 32 raros e 4 míticos raros. Esses cards podem ser encontrados em Boosters de Colecionador.

Moldura de Cofre e metalizado em relevo

Os 30 cards míticos raros de Sorte Grande também possuem um tratamento Booster Fun especial: o tratamento de moldura de cofre.

Seu navegador não suporta a tag de vídeo.

0064_MTGOTJ_EpilEclp: Espada da Riqueza e do Poder

Este tratamento é uma exclusividade dos Boosters de Colecionador, onde pode ser encontrado nas versões metalizada tradicional e não metalizada. Dentre os cards com moldura de cofre, 5 estão disponíveis em metalizado em relevo, com uma marca dourada em relevo especial na moldura que comemora o prêmio mais reluzente do assalto de Oko. Os metalizados em relevo também são uma exclusividade dos Boosters de Colecionador.

Boosters de Jogo

Expositor de Boosters de Jogo de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

Cada Booster de Jogo de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão contém 14 cards, além de uma ficha/card de anúncio ou card de arte. Você poderá encontrar o seguinte:

5-6 cards comuns 20% dos Boosters de Jogo contêm um card da Lista em vez de um card comum. Conforme dissemos acima, A Lista de OTJ é composta por cards de SPG e BIG.

3 cards incomuns

1 curinga de qualquer raridade, incluindo cards Booster Fun de OTJ. Em 1 de cada 12 Boosters de Jogo, o curinga será um card raro ou mítico raro.

1 card raro ou mítico raro Todos os 60 cards raros e 20 míticos raros da coleção poderão ser encontrados neste espaço. Em 2,5% dos Boosters de Jogo, você encontrará um card raro ou mítico raro Booster Fun.

1 card OTP que pode ser incomum, raro ou mítico raro Em 1 de cada 3 Boosters de Jogo, este card será raro ou mítico raro.

1 metalizado tradicional de qualquer raridade Isso pode incluir cards Booster Fun e OTP, mas não inclui cards da Lista .

1 terreno No total, é possível encontrar 15 terrenos básicos diferentes nos Boosters de Jogo: 10 terrenos básicos regulares e 5 terrenos básicos de paisagens do faroeste. Além disso, existem 10 terrenos duplos comuns que podem ser encontrados neste espaço. Metade de todos os Boosters de Jogo contém um terreno duplo comum. 1 em cada 5 desses terrenos duplos comuns será metalizado tradicional. 1 em cada 6 Boosters de Jogo contém um terreno básico de paisagens do faroeste. 1 em cada 5 desses cards de paisagens do faroeste será metalizado tradicional. 1 em cada 3 Boosters de Jogo contém um terreno básico regular. 1 em cada 5 desses terrenos básicos será metalizado tradicional.

1 ficha/card de anúncio ou card de arte 65% dos Boosters de Jogo contêm uma ficha/card de anúncio. 30% dos Boosters de Jogo contêm um card de arte. 5% dos Boosters de Jogo contêm um card de arte estampado com a assinatura do artista ou o símbolo de Planeswalker.



Boosters de Colecionador

Expositor de Boosters de Colecionador de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

Cada Booster de Colecionador de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão contém 15 cards e uma ficha dupla-face metalizada tradicional. Cada Booster de Colecionador contém o seguinte:

4 cards comuns metalizados tradicionais

3 cards incomuns metalizados tradicionais

1 terreno básico de paisagens do faroeste com arte completa metalizado tradicional

1 card incomum OTP não metalizado

1 card incomum OTP metalizado tradicional

1 card raro ou mítico raro OTJ ou BIG metalizado tradicional

1 card raro ou mítico raro com arte ampliada, Booster Fun ou sem bordas não metalizado Pode incluir cards com pôster de procurado, moldura de cofre e tratamentos de arte ampliada de OTJ e BIG.

1 card raro ou mítico raro não metalizado ou metalizado tradicional de OTC Os 4 comandantes principais míticos raros de OTC podem aparecer neste espaço na versão não metalizada. (Só existem versões sem bordas desses cards de Commander.) 36 outros cards com arte ampliada podem aparecer neste espaço na versão não metalizada: 32 raros e 4 míticos raros. Os 4 cards de comandante míticos raros com arte ampliada também podem aparecer neste espaço na versão metalizada tradicional.

1 card raro ou mítico raro de OTP não metalizado

1 card raro ou mítico raro metalizado tradicional Booster Fun, raro ou mítico raro de OTP, mítico raro de SPG, mítico raro metalizado texturizado ou mítico raro metalizado em relevo. 42% dos Boosters de Colecionador contêm um card raro ou mítico raro com arte ampliada de OTJ.* 29% dos Boosters de Colecionador contêm um card raro ou mítico raro de OTP. 6% dos Boosters de Colecionador contêm um card raro ou mítico raro com pôster de procurado. 5% dos Boosters de Colecionador contêm um card mítico raro com arte ampliada de BIG. 5% dos Boosters de Colecionador contêm um card mítico raro com moldura de cofre de BIG. 4% dos Boosters de Colecionador contêm um card raro ou mítico raro sem bordas. 3% dos Boosters de Colecionador contêm um card mítico raro de SPG. 1% dos Boosters de Colecionador contêm um card mítico raro metalizado texturizado de OTP. Observe que o texto da embalagem informa que este número é inferior a 1%, mas o 1% informado aqui está correto. Menos de 1% dos Boosters de Colecionador contém um contém um card mítico raro com moldura de cofre metalizado em relevo.



* Observação: a soma das probabilidades não resulta em 100% devido aos arredondamentos.

Decks de Commander

Quick Draw (azul e vermelho) Desert Bloom (vermelho, verde e branco)

Grand Larceny (preto, verde e azul) Most Wanted (vermelho, branco e preto)

Cada deck de Commander vem com um deck de 100 cards pronto para jogar, incluindo 2 cards de criatura lendária metalizados tradicionais que podem ser os comandantes do deck. No total, cada deck contém 10 cards inéditos em Magic.

Com Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão, estaremos abandonando os comandantes de exibição metalizados gravados que incluímos nos decks de Commander do passado. Queríamos incluir versões especiais dos comandantes de cada deck, mas a opinião que recebemos de vocês indica que grande parte dos jogadores prefere cards de tamanho regular que correspondem aos demais cards do deck.

Por isso, cada uma das lendas “principais” dos decks de Commander será um card sem bordas metalizado tradicional. Essas versões metalizadas tradicionais dos cards "principais" podem ser encontradas apenas nos decks de Commander de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão e nos pacotes de amostra de Booster de Colecionador. Também é possível encontrar as versões não metalizadas nos Boosters de Colecionador.

Cada deck de Commander também inclui o seguinte:

1 pacote de amostra de Booster de Colecionador de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão com os seguintes cards: 1 card Últimas Notícias incomum metalizado tradicional 1 card raro ou mítico raro metalizado tradicional ou não metalizado com pôster de procurado, card Últimas Notícias, variante com arte ampliada ou variante sem bordas

com os seguintes cards: 10 fichas de dois lados

1 caixa de deck

1 marcador de pontos de vida

1 folheto de estratégias

Pacotes

Pacote de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

Cada Pacote contém:

9 Boosters de Jogo de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

1 card promocional metalizado tradicional com arte alternativa exclusiva do Pacote

15 terrenos básicos metalizados tradicionais (incluindo cinco terrenos básicos de paisagens do faroeste)

15 terrenos básicos não metalizados (incluindo cinco terrenos básicos de paisagens do faroeste)

1 marcador de vida Spindown grande

1 caixa de armazenamento de cards

Pacotes de Pré-lançamento

Pacote de Pré-lançamento de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

Cada Pacote de Pré-lançamento contém o seguinte:

6 Boosters de Jogo de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

1 card promocional raro ou mítico raro de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão metalizado tradicional com carimbo do ano

metalizado tradicional com carimbo do ano 1 card com código para o Magic: The Gathering Arena (disponível apenas em regiões selecionadas)

(disponível apenas em regiões selecionadas) 1 caixa de deck

1 marcador de pontos de vida Spindown

Caso ainda não o tenha feito, não se esqueça de acompanhar a história de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão para conferir os contos mais recentes deste plano fronteiriço. Reserve Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão em sua loja local, em vendedores on-line como a Amazon e em demais lugares em que Magicé vendido antes do lançamento mundial da coleção, no dia 19 de abril de 2024.