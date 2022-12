Chegou a hora de uma coleção como nenhuma outra — e uma nova maneira de jogar um dos formatos mais populares de Magic.

Quando tive a ideia para o formato draft de Commander, quase seis anos atrás, não sabia exatamente o que iria acontecer. Finalmente vê-la ser divulgada, escutar todo mundo falando sobre ela e em breve poder jogá-la significa muito para mim. Seja você um veterano de Commander ou Drafts, seja um novato em tudo isso, quero garantir que você se divirta.

Não há forma melhor de começar tudo do que com um Pré-lançamento, onde você pode colocar suas mãos em todos os cards novos. Então, vamos mergulhar nisso hoje.

Se você prefere assistir do que ler, fiz um vídeo cobrindo esses tópicos que você pode ver aqui:

Caso contrário, continue lendo. Vamos começar!

Um começo lendário

Os Pré-lançamentos sempre foram meus eventos favoritos de Magic do ano.

Os Pré-lançamentos são eventos em que você tem a primeira chance de experimentar a nova coleção. E, para mim, a alma da experiência do Pré-lançamento é a energia de conseguir esses cards e jogar com eles. E mesmo fazendo isso de casa, você vai estar na companhia de muitas outras pessoas ao redor do mundo, participando de uma experiência e conversa globais. Graças à Internet, estamos todos conectados.

O Pré-lançamento é fantástico porque a coleção é inédita e, assim, todo mundo parte em pé de igualdade jogando com os cards pela primeira vez, de forma que você pode simplesmente relaxar e se divertir explorando os novos cards. É muita diversão, para jogadores novos e veteranos.

Se você é um veterano de Deck Selado, pode pular para a próxima seção, onde falo sobre o que você pode esperar de Commander Legends. Mas se você está chegando no mundo do Deck Selado ou está apenas procurando algumas dicas, continue lendo!

Beleza. Então, vamos falar sobre aquela que talvez seja a parte mais importante: encontrar os produtos para seu Pré-lançamento. Afinal de contas, você não poderá jogar direito se não souber onde encontrar os suprimentos de que precisa.

Bem, você precisará entrar em contato com uma loja. Se você ainda não é frequentador de uma loja, dê uma olhada no localizador de lojas para encontrar uma próxima a você! A loja pode até oferecer pré-inscrição. Os Pré-lançamentos estão entre os eventos mais populares que realizamos. Por isso, verifique se a loja faz pré-inscrições. Planejar é fundamental.

Embora Pré-lançamentos tradicionais sejam organizados como eventos em loja, devido à COVID-19, como exceção, os jogadores podem pegar os pacotes e levá-los para casa! (E para aqueles que estão acostumados, devo avisar: ao contrário de um Pré-lançamento de uma coleção "principal", os Pré-lançamentos de Commander Legends usam boosters tradicionais — não um pacote específico de Pré-lançamento.) Na verdade, nós recomendamos isso. Cada região do mundo tem regras e restrições diferentes com relação à abertura do comércio. Portanto, tome as devidas precauções, fique ligado nas recomendações do governo e faça apenas aquilo com que você se sente confortável.

Agora, vejamos. Você escolheu uma loja e deu uma olhada em todos os cards incríveis na Galeria de Imagens de Cards de Commander Legends.

Está tudo pronto! Agora é hora de abrir uns boosters!

Comandando seus cards

Certo, você tem seus pacotes. E agora?

Bem, primeiro, talvez você tenha recebido um card especial de Pré-lançamento de Sengir, o Barão Sombrio. Dê uma olhada!

Como todo mundo está recebendo o mesmo card promocional, ele não pode ser adicionado ao seu deck, ao contrário de um card normal de Pré-lançamento — então você pode deixá-lo de lado por hora. Mas essa arte do Pete Venters é maravilhosa, não?!

O Selado de Commander Legends usa seis pacotes por jogador e o Draft usa três. (Se você for draftar — seguindo as recomendações de segurança, é claro — lembre-se: você escolhe dois cards por vez em Commander Legends!) Vou explicar como construir um deck Selado aqui, então se esse é seu formato, abra esses pacotes!

Mas... e agora?

É hora de construir seu deck, claro!

Construir um deck Selado é um pouco diferente de um deck normal. Você constrói o deck usando apenas os cards à sua frente, além de quantos terrenos básicos quiser.

E Commander Legends é um pouco diferente de um Selado normal, que possui 40 cards. Aqui, você constrói um deck de Commander de 60 cards!

Se você não sabe o que é Commander, tudo bem. É um ótimo momento para aprender. Você pode assistir meu vídeo sobre isso aqui e aprender em 5 minutos ou conferir a página do formato Commander para mais informações.

Note que a regra de identidade de cor de jogos Commander se aplica aqui, então seu deck precisará combinar com as cores de seu comandante (incluindo quaisquer símbolos de mana no card, como em uma habilidade ativada). Você não pode colocar um card verde em um deck liderado por Kwain, por exemplo.

A primeira coisa que você normalmente deve fazer em um Selado é decidir quais cores vai usar. Em Commander Legends, isso vai depender em parte dos cards lendários que encontrar. Eles vão influenciar suas decisões! Se você encontrou um (ou dois, com parceiro — abordaremos isso em breve) que gostou bastante, você vai poder escolher suas cores mais rapidamente.

Além disso, algumas coisas que podem levá-lo a escolher cores específicas são:

Um card raro poderoso com o qual você ficou empolgado

Diversas "remoções" que podem lidar com as criaturas do oponente

Vários cards jogáveis naquela cor

Uma boa "curva de mana" naquela cor — ou seja, muitas criaturas de diferentes custos

Um tema que você naquela cor e que você gosta

Diversas criaturas com formas de "evasão", como voar, que são difíceis de bloquear

Agora, se você realmente quiser jogar com uma cor e não tiver o card lendário certo para ela, há uma opção alternativa: o Flautista Prismático! Isso não deve acontecer com frequência, mas você sempre pode usar o Flautista Prismático — mesmo que não tenha aberto um. Pense nele como um "lendário básico". (E fique à vontade para conferir esse vídeo que explica porque o Flautista Prismático existe.)

Também vale lembrar que, assim como no Limitado normal, você pode usar quantas cópias de um card tiver aberto em seu deck Commander. (Ao contrário do Commander normal.)

Em Commander Legends, você deve ter mais ou menos 25 terrenos em seu deck de 60 cards. Então, como pegar todos os cards que você tem e descobrir quais 35 colocar em seu deck?

Veja aqui um procedimento que pode ajudar!

Primeiro, arrume suas criaturas em ordem de custo de mana. Isso ajuda a ver quais criaturas você poderá conjurar em cada parte do jogo. (Não separe suas não criaturas ainda, a menos que sejam cards que você planeja jogar assim que tiver o mana necessário — por exemplo, você normalmente conjura Slith Ascendente no terceiro turno, enquanto Voto do Dever via de regra não é jogado no terceiro turno.)

Uma boa "curva de mana" é crucial para o sucesso de um deck Selado. Você não quer uma tonelada de cards em um determinado ponto da curva. É importante que você tenha um bom equilíbrio para poder jogar suas mágicas baratas no início do jogo e suas mágicas caras no fim.

Além disso, lembre-se de que você sempre pode conjurar seu comandante. Se Malcolm, Navegador da Hipervisão, é um de seus comandantes, isso significa que você sempre tem uma jogada de terceiro turno disponível.

Dito isso: em Commander, os jogos duram mais e você tem 40 pontos de vida. Assim, concentrar mais de seus cards (mas não todos!) no fim de jogo é algo a se ter em mente... Além disso, você provavelmente pode colocar os cards favoritos que abriu em seu deck e se dar bem.

Magic à distância

Dependendo de onde você está no mundo, jogar Magic em uma loja pode ser um problema no momento devido à COVID-19. Assim, se você levar o produto para casa e não puder jogar em uma loja, o que você poderá fazer?

Bem, há o Magic Online, é claro, que permite que você jogue a coleção de uma distância segura. E outra coisa que você pode experimentar é jogar através de um celular ou webcam.

Quando eu era mais jovem, eu e um amigo jogávamos Magic por telefone. Como você pode imaginar, era uma confusão. Tentar lembrar de todos os cards era um pesadelo, e seria ainda mais difícil em um Pré-lançamento.

Mas agora vivemos em uma era muito diferente — uma na qual webcams estão facilmente disponíveis, em diversos dispositivos, de laptops a celulares!

Há muitas formas de fazer isso, dependendo do equipamento que você e seus amigos tenham. Confira meu artigo sobre jogar Magic por webcam para diversas dicas de configuração. Spelltable.com, em especial, é um site incrível para jogos de Commander, com chat por voz integrado e quatro janelas para seus jogos de Commander de quatro jogadores. Mas se você quer jogar com um número diferente de jogadores, algo como Discord ou Google Meets também pode funcionar bem.

Diversão lendária

A partir de Trono de Eldraine, estreamos nossa iniciativa "Booster Divertido", colocando versões alternativas e "zoeiras" de cards específicos nos pacotes. Isso continua em Commander Legends!

Há uma moldura especial e um acabamento de cards metalizados chamado metalizado gravado que pode aparecer nas criaturas lendárias da coleção. Eles são assim:

Mas esse novo acabamento metalizado fica muito melhor quando visto ao vivo. Aqui está um vídeo que mostra como é um deles!

Mas, espere... Prossh? Sim! Além dos lendários na coleção, reimprimimos 32 lendários populares do passado exclusivamente nesse acabamento. Receba seu Vagante do Maelstrom, Najeela, Trásio e 29 de seus amigos aqui!

Além disso, os planeswalkers da coleção também podem ser encontrados em versões especiais sem moldura:

Você pode encontrar todos esses em boosters de draft comuns!

Além disso, os cards com arte estendida continuam nos Boosters de Colecionador! Todos eles são assim:

Mas, dessa vez, não são apenas raros e míticos que recebem o acabamento de arte estendida! Além dos cards raros e míticos com arte estendida nos boosters de colecionador, você também recebe um comum ou incomum com arte estendida! Esses foram selecionados à mão entre os cards dessa coleção e dos dois decks de Commander de Commander Legends que são especialmente importantes para o formato.

Se estiver curioso sobre esses cards e as variações, confira meu artigo sobre colecionar Commander Legends.

Brindes de Commander Legends

Quando estiver em sua loja para pegar os pacotes de Pré-lançamento, você pode aproveitar para comprar outras coisas — como caixas de booster! Certifique-se de encomendar antes, para garantir sua caixa enquanto durarem os estoques. Quando você pegá-la, também ganhará um desses:

Confluência de Mana é um ótimo card para ajuste de mana em Commander e também relevante em outros formatos.

Commander Legends também possui dois decks Commander. Pergunte por eles na loja também.

Torne-se lendário

Essa coleção passou muito tempo sendo feita e mal posso esperar para que vocês possam experimentá-la. É uma forma nova e divertida de Commander!

Acima de tudo: divirta-se. Commander é o formato perfeito para socializar e fazer jogadas grandes e incríveis. Que você faça várias delas! Muito obrigado ao Comitê de Regras de Commander, não apenas por sua ajuda com esta coleção, mas também por ter desenvolvido este formato incrível para nós!

Se você tiver qualquer dúvida, fique à vontade para me contatar no Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok, YouTube ou por e-mail para BeyondBasicsMagic@gmail.com. Vai ser ótimo falar com vocês!

Espero que você tenha gostado das prévias de Commander Legends e, sempre que jogar com a coleção, divirta-se!

Gavin

