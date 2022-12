E m breve em uma loja perto de você... o Episódio III do Bloco Retorno a Ravnica: Labirinto do Dragão. É uma época de guerra entre guildas. O Dracogênio Niv-Mizzet descobriu o Labirinto Implícito e convidou as dez guildas para... quer saber? Basta assistir ao vídeo:

Se você leu as Apresentações de Pré-lançamento anteriores, já percebeu que esta começa de forma diferente das outras, e o motivo é que o Pré-lançamento de Labirinto do Dragão vai ser diferente dos outros. Desta vez, o meu trabalho é mostrar a você como as coisas vão funcionar para que você possa maximizar a diversão neste evento emocionante que chega no fim de semana que vem!

Primeiro passo: pré-cadastro. É fácil ignorar esta sugestão, mas eu realmente gostaria de enfatizá-la. Os Pré-lançamentos sempre se esgotam rapidamente, então você precisa colocar o seu nome na lista imediatamente. Aqui está o link do localizador de lojas para você (novamente).

Estreantes

Tudo bem, ótimo, um passo a passo do Labirinto Implícito vai ser útil... mas e se este for o seu primeiro Pré-lançamento? Você precisa saber o que acontece no nível básico, certo? E isso antes de adicionarmos todas os intrigantes detalhes do Labirinto Implícito. Não se preocupe! Nós pensamos em tudo para você.

A Apresentação de Pré-lançamento de Tim Willoughby sobre Retorno a Ravnica fala sobre as cinco primeiras mecânicas do bloco — deter (Azorius), sobrecarga (Izzet), liberar (Rakdos), necrofagia (Golgari), e povoar (Selesnya) —e dá algumas dicas gerais sobre Pré-lançamentos. A minha Apresentação de Pré-lançamento de Portões Violados fala das outras cinco mecânicas do bloco —extorquir (Orzhov), cifrar (Dimir), impulso sanguinário (Gruul), batalhão (Boros), e evoluir (Simic)— e dá algumas dicas gerais.

Se você precisar saber mais sobre como montar um deck selado ou simplesmente quiser aperfeiçoar suas habilidades, consulte o guia prático de Marshall Sutcliffe sobre o formato Deck Selado. É um artigo muito bem escrito com dicas sobre como se sair bem em jogos no formato Selado. E aqui e aqui estão links com mais artigos com dicas. (Links para todos!)

Mas espere, tem mais!

Labirinto do Dragão traz cards de todas as dez guildas de Ravnica, mas tem... (spoilers, queridos)... onze mecânicas.

E neste artigo, eu vou falar da décima primeira mecânica: fundir.

Labirinto do Dragão traz de volta os cards duplos super legais (um card duplo é um card com dois mini-cards dentro dele). Assim como os cards duplos anteriores (como, por exemplo, o card de Insurreição Tentativa // Erro ), em Labirinto do Dragão você poderá conjurar um lado ou o outro. PORÉM! Graças a fundir, você também poderá conjurar as duas metades do card ao mesmo tempo. Você resolve os efeitos da esquerda para a direita. Vamos pegar como exemplo Quebrar // Entrar:

Você pode conjurar Quebrar pagando UB , fazendo com que alguém coloque oito cards do grimório dele no próprio cemitério (sim, bem interessante...). Em vez disso, você pode conjurar Entrar pagando 4BR , fazendo com que você pegue uma criatura de sua escolha de um cemitério (reanimação deliciosa). E (você está vendo o combo perfeito aqui?) você pode conjurar Quebrar e Entrar juntos (graças a fundir) pagando 4UBBR , fazendo com que alguém coloque oito cards do grimório dele no próprio cemitério, e depois, você escolha uma criatura suculenta do mesmo (ou de qualquer) cemitério para colocar no campo de batalha sob seu controle.

Agora que você entendeu o que é fundir (eu espero!), é hora de passarmos para os tópicos principais deste artigo: o espaço do terreno, o card promocional do Pré-lançamento, os pacotes de guilda do Pré-lançamento e o evento do Labirinto Implícito.

Não basicamente, isso é fantástico

Você sabe que todo booster traz um card de terreno básico, não é? Bem, em Labirinto do Dragão não é assim. Não entrem em pânico, amigos, pois as boas notícias estão por vir!

Em vez de um terreno básico por pacote, os boosters de Labirinto do Dragão trarão um terreno não básico.

Normalmente —e eu quero dizer que na grande maioria dos casos— você receberá um dos dez Portões de Guilda com os quais já se familiarizou em Retorno a Ravnica e Portões Violados. Em Labirinto do Dragão, a ilustração de cada Portão de Guilda é uma versão nova, mais afastada, do mesmo Portão que aparece nas duas primeiras coleções do bloco.

Em casos raros, você pode receber um terreno de efeito "Choque" de Retorno a Ravnica ou Portões Violados (com a ilustração original da respectiva coleção). Haha, entendeu a piada? Em casos raros! Porque são cards raros...

Hã-ham.

Os terrenos de efeito "Choque" aparecerão com menos frequência (mais ou menos metade da frequência) em Labirinto do Dragão do que apareceram em Retorno a Ravnica ou Portões Violados.

E, muito de vez em quando, você receberá o terreno não básico mítico raro da coleção: Fim do Labirinto.

Maze’s End | Art by Cliff Childs

Alguns de vocês deves estar pensando: espera aí, isso significa que nós podemos abrir um booster com três cards míticos raros dentro? Sim, é isso mesmo! É possível abrir um pacote que tenha um card mítico raro no espaço de cards raros, um card premium metalizado mítico raro em vez de um comum E Fim do Labirinto no espaço do terreno. Eu não me importaria nem um pouco de abrir um booster desses!

Card Promocional do Pré-lançamento

Só há um card promocional metalizado com ilustração alternativa para Labirinto do Dragão. Diferentemente de Retorno a Ravnica ou Portões Violados —mas como todos os pré-lançamentos antes deles— o card promocional não poderá ser usado no deck do Pré-lançamento.

Pacotes de Guilda de Pré-lançamento

Pela primeira vez no bloco você poderá jogar com todas as dez guildas de Ravnica! Ao chegar na sua loja preferida (na qual você se registrou com antecedência, porque você é esperto), você poderá escolher a guilda de sua preferência. Sem limitações. Sem renúncias. Suas cores. Sua guilda. Seu pacote de Pré-lançamento.

Entretanto, devo ressaltar que a guilda que você escolher no Pré-lançamento não precisa ser a mesma que você escolheu no site dos Pontos Planeswalker (mas pode ser também, é claro!). Você só a representará neste Pré-lançamento.

No seu Pacote de Guilda de Pré-lançamento de Labirinto do Dragão, você receberá:

O booster apropriado da coleção na qual foi lançado (ou seja, Retorno de Ravnica se você escolher Azorius, Izzet, Rakdos, Golgari ou Selesnya; Portões Violados se você escolher Orzhov, Dimir, Gruul, Boros ou Simic). Este booster de guilda é exatamente como o que foi distribuído no Pré-lançamento original.

Um booster de uma guilda da outra coleção. Este segundo booster compartilhará uma cor com a sua guilda escolhida, o que praticamente garante que você receberá mais cards que podem ser usados e também concede uma terceira cor, caso você queira usar. (Eu fiz um diagrama prático para você entender o que euro dizer. Está no fim desta seção.)

Quatro boosters de Labirinto do Dragão. Estes são so boosters normais super bacanas de Labirinto do Dragão, sobre os quais eu falei logo acima.

Diferentemente dos dois Pré-lançamentos anteriores, em Labirinto do Dragão há alguns itens que o seu Pacote de Guilda de Pré-lançamento não conterá: um card promocional de guilda dos Pré-lançamentos anteriores, um marcador de pontos de vida Spindown, adesivos ou a carta de boas-vindas da guilda.

Ah, aqui está aquele diagrama prático que eu prometi! Quando você receber o Pacote de Pré-lançamento da Guilda para Labirinto do Dragão, receberá o seguinte, baseado na guilda de sua escolha:

Se a sua guilda for... Você receberá um... e um... mais... Azorius Booster da guilda Azorius ( WU ) Booster da guilda Orzhov ( WB ) OU quatro boosters de Labirinto do Dragão Booster da guilda Dimir ( UB ) OU Booster da guilda Boros ( RW ) OU Booster da guilda Simic ( GU ) Orzhov Booster da guilda Orzhov ( WB ) Booster da guilda Azorius ( WU ) OU quatro boosters de Labirinto do Dragão Booster da guilda Rakdos ( BR ) OU Booster da guilda Golgari ( BG ) OU Booster da guilda Selesnya ( GW ) Dimir Booster da guilda Dimir ( UB ) Booster da guilda Azorius ( WU ) OU quatro boosters de Labirinto do Dragão Booster da guilda Izzet ( UR ) OU Booster da guilda Rakdos ( BR ) OU Booster da guilda Golgari ( BG ) Izzet Booster da guilda Izzet ( UR ) Booster da guilda Dimir ( UB ) OU quatro boosters de Labirinto do Dragão Booster da guilda Gruul ( RG ) OU Booster da guilda Boros ( RW ) OU Booster da guilda Simic ( GU ) Rakdos Booster da guilda Rakdos ( BR ) Booster da guilda Orzhov ( WB ) OU quatro boosters de Labirinto do Dragão Booster da guilda Dimir ( UB ) OU Booster da guilda Gruul ( RG ) OU Booster da guilda Boros ( RW ) Golgari Booster da guilda Golgari ( BG ) Booster da guilda Orzhov ( WB ) OU quatro boosters de Labirinto do Dragão Booster da guilda Dimir ( UB ) OU Booster da guilda Gruul ( RG ) OU Booster da guilda Simic ( GU ) Gruul Booster da guilda Gruul ( RG ) Booster da guilda Izzet ( UR ) OU quatro boosters de Labirinto do Dragão Booster da guilda Rakdos ( BR ) OU Booster da guilda Golgari ( BG ) OU Booster da guilda Selesnya ( GW ) Boros Booster da guilda Boros ( RW ) Booster da guilda Azorius ( WU ) OU quatro boosters de Labirinto do Dragão Booster da guilda Izzet ( UR ) OU Booster da guilda Rakdos ( BR ) OU Booster da guilda Selesnya ( GW ) Selesnya Booster da guilda Selesnya ( GW ) Booster da guilda Orzhov ( WB ) OU quatro boosters de Labirinto do Dragão Booster da guilda Gruul ( RG ) OU Booster da guilda Boros ( RW ) OU Booster da guilda Simic ( GU ) Simic Booster da guilda Simic ( GU ) Booster da guilda Azorius ( WU ) OU quatro boosters de Labirinto do Dragão Booster da guilda Izzet ( UR ) OU Booster da guilda Golgari ( BG ) OU Booster da guilda Selesnya ( GW )

Deu pra entender? Ótimo!

E agora, o que você vai fazer com todos esses cards legais e com o deck montado?

Você vai correr pelo...

Labirinto Implícito

O que significa correr pelo Labirinto Implícito? Significa jogar Magic representando a sua guilda!

Em primeiro lugar, você receberá um bóton com o símbolo da sua guilda para identificar a sua afiliação. Isso é importante porque...

A sua loja de jogo (na qual você se fez seu pré-cadastro, certo?) Exibirá um pôster mostrando o Labirinto Implícito de Ravnica. No pôster, estarão dez símbolos de guilda que marcarão o progresso de cada uma delas pelo Labirinto Implícito. Entre as rodadas de jogo, o organizador do torneio avançará os vários símbolos de guilda com base nas partidas vencidas pelos representantes das guildas e no número de participantes do evento. Cada vitória sua ajuda sua guilda a dar mais um passo na travessia do Labirinto Implícito.

O orgulho da Guilda não é a única coisa em jogo aqui. Também há prêmios a serem conquistados!

Todos os participantes do Labirinto Implícito receberão um card promocional de terreno básico (metalizado) premium. Não importa como a sua guilda se saia, pelo menos isso você vai ganhar! E eu já disse o quanto o card é bonito? Não? Bem, ele é lindo! É uma Planície especial com ilustração alternativa exclusivo do Pré-lançamento.

Mas espere, ainda fica melhor! Se a sua guilda chegar ao fim do labirinto mas não for a primeira a chegar, você receberá um card de conquista especial com um código que pode ser digitado na sua página dos Pontos Planeswalker. Você poderá se exibir com orgulho e dizer algo como "É, olha só! Eu sou um Corredor do Labirinto!" Não que eu esteja dizendo que você vai fazer isso, afinal, quem faz esse tipo de coisa? Mas você poderia!

E se a sua guilda conseguir atravessar primeiro o Labirinto Implícito, você receberá uma conquista diferente para a sua página dos Pontos Planeswalker que mostra que você é o Campeão do Labirinto. Assim, todos saberão que você e a sua guilda sabiam o que estavam fazendo quando participaram do Pré-lançamento de Labirinto do Dragão!

É isso!

O Labirinto Implícito será um grande evento e as pessoas estarão ansiosas para participar. Eu vou lembrá-lo mais uma vez antes de parar de digitar freneticamente: encontre a loja mais próxima e SE REGISTRE COM ANTECEDÊNCIA!!!

E quando você participar do evento (porque foi esperto e seguiu o meu conselho), espero que se divirta bastante. Porque vai ser muito maneiro. :)

Boa sorte e divirta-se!