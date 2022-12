MagicDigital Next e Magic Online O Magic Online, assim como o MTG Arena, é parte do Magic Digital Next, que vai ficar ainda melhor. Veja nossos planos para o futuro do Magic Online no artigo de Chris Kiritz, que também foi publicado hoje.

Há quase 25 anos, Richard Garfield e sua equipe lançaram a semente de uma ideia: um jogo rápido e portátil para jogar entre amigos, que se tornou a sensação hoje conhecida como Magic: The Gathering. O escopo era singelo e a ideia era simples, mas acabou se transformando em algo muito maior.

Nestas duas décadas e meia, Magic ajudou a transformar o mundo dos games e se tornou um fenômeno global. Fãs de todos os lugares jogam em mesas de casa incontáveis, e em milhares de lojas de jogos em dezenas de milhões de eventos competitivos por todo o mundo. Eles se reúnem em prol do amor compartilhado daquilo que muitos dizem ser não só o melhor jogo, mas também a melhor comunidade jogadora. Hoje, o Magic é jogado por dezenas de milhares de fãs em 70 países e 11 idiomas.

Hoje estamos anunciando uma nova forma de jogar.

O primeiro e melhor jogo de cartas de estratégia com a comunidade global mais vibrante merece uma presença digital fantástica. Tenho orgulho em apresentar o Magic: The Gathering Arena.

O que é o MTG Arena?

O Magic: The Gathering Arena é o Magic autêntico, renascido digitalmente para jogadores, fãs e streamers.

Você já ouviu falar sobre o Magic Digital Next e o Digital Games Studio, que são nossos esforços em trazer a riqueza do mundo de Magic para experiências modernas de jogo digital. O MTG Arena é o primeiro desses esforços. Ele pretende ser a forma definitiva para jogar as coleções de cards mais recentes de Magic.

Acima de tudo, o MTG Arena será um lugar incrível para jogar seu querido jogo com todas as escolhas, regras e toda a profundidade amada pelos fãs, com visuais impressionantes e fáceis de entender, que também tornarão a experiência de assistir o jogo online emocionante. Queremos que as transmissões populares do MTG Arena apareçam consistentemente entre as transmissões mais vistas no Twitch. Queremos que jogadores esperem ansiosamente pelas noites de draft do MTG Arena com amigos de todo o mundo. Queremos que os jogos profissionais que sobem a rampa para o jogo competitivo sejam assistidos com o mesmo fervor que um Grand Prix.

Para cumprir essa visão, estamos criando o jogo considerando três importantes objetivos.

Queremos criar o jogo digital de cartas mais profundo e rico do mercado. O Magic já tem orgulho de apresentar uma das estratégias mais profundas de TCG no mundo, seja analógica ou digital. O objetivo do MTG Arena é honrar essa profundidade já desde o início do Beta fechado. Quando chegar a época do lançamento completo, o MTG Arena trará as coleções completas de cards no formato Padrão, com cerca de 1.000 novos cards sendo adicionados todo ano. Isso significa um jogo mais profundo, mais experiências por descobrir e mais espaço para explorar.

Queremos criar uma versão do Magic em que assistir seja tão divertido quanto jogar. Assistir ao MTG Arena no Twitch ou em outras plataformas será uma experiência emocionante, com ritmo acelerado, mas de fácil compreensão para fãs de todo o mundo. Nosso objetivo é nada menos do que criar uma das principais comunidades de e-sports, com experiências de audiência dominada por visuais interessantes, som incrível e formas divertidas de aprender e interagir com nosso catálogo de conteúdo em constante evolução.

Queremos criar um jogo que consiga evoluir. Nós criamos uma nova estrutura de regras (em inglês, Games Rules Engine - GRE) que utiliza um aprendizado por máquina sofisticado capaz de ler qualquer card que imaginemos para o Magic. Isso significa que nossos designers estão completamente livres para construir e criar cards e jogos profundos com novas mecânicas e conceitos inesperados e incrivelmente divertidos. O melhor é que tudo isso poderá ser adaptado para o MTG Arena graças ao novo GRE que fica nos bastidores.

Para alcançar todos esses objetivos grandiosos, o desenvolvimento do jogo vai demorar algum tempo. Ao longo deste processo, nosso trabalho será mais visivelmente inclusivo para nossos fãs, mais do que qualquer outro produto do Magic já criado. Temos ótimos conceitos para o jogo. Em breve vamos convidar jogadores como você a jogar e compartilhar suas ideias conosco.

Como Participar

Existem duas formas principais de participar do desenvolvimento do MTG Arena: inscrevendo-se para o Beta fechado e participando do jogo em um dos diversos eventos que acontecerão nos próximos meses.

Primeiramente, você pode se inscrever para o Beta fechado no PlayMTGArena.com. Os convites serão enviados em lotes, convidando jogadores conforme nossos testes permitirem. No começo, o Beta (que estará apenas em inglês) vai se concentrar na primeira iteração do jogo Construído Informal, com cards de Ixalan. Adicionaremos mais recursos e formatos à medida que o teste progredir.

Você poderá obter acesso prioritário ao Beta fechado se participar de um Pré-lançamento de Ixalan com um número DCI vinculado à sua conta da Wizards, se jogar em um pré-lançamento de Ixalan no Magic Online ou se vincular seu número CSID do Magic Duels à sua conta da Wizards. Se fizer qualquer uma dessas coisas, você entra na fila de acesso prioritário. Se tiver problemas com a inscrição, fale com o Atendimento a Clientes.

Em segundo lugar, você também terá a chance de pegar a versão demo em eventos futuros. Sua primeira oportunidade será neste fim de semana, na HASCON em Providence, Rhode Island, nos EUA. Se não conseguir comparecer, vamos tentar criar oportunidades semelhantes em lugares e eventos a serem anunciados em breve.

Além disso, não se esqueça de participar da conversa com nossa conta do Twitter @MTG_Arena, usando a hashtag #MTGArena.

O que isso significa para o Magic de mesa e para o Magic Online

O foco do MTG Arena será os modos de jogo e os cards mais recentes. Por causa disso, sabemos que o Magic Online, que contém uma biblioteca de quase todos os cards já impressos em toda a história do jogo, continuará oferecendo experiências exclusivas do MTGO. O desenvolvimento do Magic Online continuará com novas coleções de cards, novas atualizações e torneios em andamento. Para saber mais sobre o futuro do Magic Online, leia o artigo de Chris Kiritz que também foi publicado hoje.

Outro principal objetivo do MTG Arena é fazer com que as versões de mesa e digital complementem-se uma à outra. Estamos explorando oportunidades de conectar o jogo na loja do mundo real com o jogo online. Ainda estamos desenvolvendo e aperfeiçoando nossos planos, mas queremos que seu jogo de Magic faça parte de uma experiência maior e mais integrada ao longo do tempo, com vivências nunca antes possíveis.

Obrigado!

Temos sorte de que nosso ponto de partida seja o melhor jogo do mundo e que a melhor comunidade jogadora seja nossa fonte de feedback. Não poderíamos ter melhores condições para desenvolver um novo jogo digital para o Magic. Será uma jornada emocionante. Estamos honrados por embarcar nesta aventura com uma comunidade tão incrível.