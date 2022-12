Quem está preparado para um caos colossal?

Ikoria: Terra de Colossos é uma coleção sobre monstros (e os vinculadores que os domam). É uma coleção inspirada em tudo relacionado a monstros, de filmes a histórias antigas, videogames e muito mais. Se existe algum tipo de monstro que você ama... bem, há uma chance razoável de que ele exista nessa coleção.

Para ter uma ideia do que lhe aguarda em Ikoria, assista a esse trailer:

Esta é uma das coleções mais selvagens na qual já trabalhei. Com mecânicas novas e inovadoras (você já viu companheiro e mutação?), algumas criaturas verdadeiramente titânicas, uma pitada de maravilhas tricolores e até mesmo decks de Commander, Ikoria é de encher os olhos!

Desta vez o nosso mundo, a Terra, está em uma situação diferente do normal, e por isso os Pré-lançamentos serão um pouco diferentes. Mas ainda há maneiras de participar da diversão!

Então... o que podemos esperar? Como você poderá participar do Pré-lançamento mesmo mantendo o distanciamento social? Vamos falar sobre isso hoje.

Uma quantidade de diversão colossal

Os Pré-lançamentos sempre foram meus eventos favoritos de Magic do ano.

Os Pré-lançamentos são eventos em que você tem a primeira chance de experimentar a nova coleção. E, para mim, a alma da experiência do Pré-lançamento é a energia de conseguir esses cards e jogar com eles. E mesmo fazendo isso de casa, você vai estar na companhia de muitas outras pessoas ao redor do mundo, participando de uma experiência e conversa globais. Graças à Internet, estamos todos conectados.

O Pré-lançamento é fantástico porque a coleção é inédita e, assim, todo mundo parte em pé de igualdade jogando com os cards pela primeira vez, de forma que você pode simplesmente relaxar e se divertir explorando os novos cards. É muita diversão, para jogadores novos e veteranos.

Se você é um veterano de Deck Selado, talvez queira pular para a próxima seção, onde eu falo um pouco sobre as diferenças de Ikoria: Terra de Colossos. Mas se você estiver começando nesse mundo louco do Deck Selado, ou só estiver procurando umas dicas extras, continue lendo!

Beleza. Então, vamos falar sobre aquela que talvez seja a parte mais importante: encontrar os produtos para seu Pré-lançamento. Afinal de contas, você não poderá jogar direito se não souber onde encontrar os suprimentos de que precisa.

Bem, você precisará entrar em contato com uma loja. Se você ainda não é frequentador de uma loja, dê uma olhada no localizador de lojas para encontrar uma próxima a você! A loja pode até oferecer pré-inscrição. Os Pré-lançamentos estão entre os eventos mais populares que realizamos. Por isso, verifique se a loja faz pré-inscrições. Sempre planeje antecipadamente.

A maioria dos Pré-lançamentos são organizados como eventos em loja. Mas, devido ao vírus da COVID-19, como uma exceção especial, os jogadores poderão pegar pacotes de Pré-lançamento e levá-los para casa. Na verdade, nós recomendamos isso. Em áreas diferentes do mundo, regras e restrições diferentes poderão ser aplicadas sobre o que poderá estar aberto. Por isso, tome as precauções apropriadas, esteja ciente das orientações governamentais e faça apenas aquilo com que estiver confortável. Você pode ler mais sobre o que as lojas estão autorizadas a fazer aqui.

E se não puder ir a uma loja local por qualquer motivo, você ainda poderá jogar no Magic: The Gathering Arena! Eles terão eventos Selados começando em 16 de abril, e a experiência de jogo será praticamente a mesma. Este é um momento perfeito para experimentar o MTG Arena, se você ainda não fez isso.

Certo, vejamos. Você escolheu uma loja ou o MTG Arena e já deu uma olhada em todos os cards fantásticos na Galeria de Imagens de Cards de Ikoria: Terra de Colossos.

Tudo pronto! Agora é hora de abrir os boosters!

Construindo um monstro

Ok. Então. Digamos que você acabou com um pacote de Pré-lançamento em suas mãos. O que você pode esperar?

Sua caixa será parecida com essa:

Dentro, você terá seis boosters de Ikoria: Terra de Colossos, além de um card raro ou mítico raro carimbado como seu metalizado do Pré-lançamento, que poderá ser qualquer raro ou mítico raro da coleção!

(Observe que se estiver jogando no MTG Arena, você não jogará com o raro adicional aleatório.)

Além disso, é claro, você receberá algumas outras coisas legais, como um marcador de vida Spindown para registrar seu total de vida. Na verdade, quer saber? Vamos abrir um deles e dar uma olhada!

Excelente! Você encontrará uma pilha de coisas legais aqui.

E, é claro, o foco principal está nos boosters. Vamos falar sobre o que fazer com eles daqui a pouco!

Mas antes de mais nada, vamos abrir os boosters! Muito bem, você tem uma pilha de cards.

Então... E agora?

É hora de construir o seu deck, é claro!

Construir um Deck Selado é um pouco diferente de um deck normal. Você tem que construir um deck usando apenas os cards na sua frente, mais quantos terrenos básicos você quiser. Além disso, diferentemente de um deck Construído normal, onde o número mínimo de cards é 60, você só precisará de 40 cards para jogar.

A primeira coisa a fazer é encontrar um método para escolher as cores com que jogar. Eu recomendo jogar com duas cores. Em alguns casos, você pode adicionar uma "pitada" de uma terceira cor mas, de forma geral, é preferível escolher pelo menos duas como sua base.

Algumas coisas que podem atraí-lo para determinadas cores são:

Um card raro forte que tenha lhe empolgado de verdade

Muitos cards de "remoção" que possam lidar com as criaturas de seu oponente

Muitos cards jogáveis daquela cor

Uma boa curva de mana naquela cor, ou seja, muitas criaturas de custos diferentes

Num mundo ideal, as cores que você escolher terão os quatro itens, mas se tiverem dois ou três já estará muito bom.

É importante observar que Ikoria: Terra de Colossos tem um tema secundário de três cores, que aparece especialmente em raros e mítico raros. Isso significa que provavelmente a "pitada" da terceira cor será mais comum que o normal.

Se for seguir este caminho, recomendo que o card da terceira cor não seja algo que você precise jogar no início do jogo e que não tenha um custo muito alto naquela cor: adicionar um card como Vingança da Cria não gera problemas, porque você precisará somente de um mana da terceira cor. Mas se for precisar comprar todas as três montanhas em seu deck para conjurar Ultimato Inspirado, você terá uma tarefa difícil pela frente!

Agora você escolheu suas cores. A partir daí, como pegar tudo que você tem e escolher os 22 ou 23 cards que farão parte do seu deck?

Veja aqui um procedimento que pode ajudar!

Primeiro, arrume suas criaturas em ordem de custo de mana. Isso ajuda a ver quais criaturas você poderá conjurar em cada parte do jogo. (Não arrume suas não criaturas agora, a menos que sejam cards que você planeje jogar assim que tiver mana suficiente. Por exemplo, geralmente, você jogará um Dente-de-sabre de Savai no turno dois, enquanto Flecha Divina não costuma ser uma jogada de turno dois.)

Uma boa "curva de mana" de criaturas é crucial para criar um bom deck selado. Você não quer uma tonelada de cards em um determinado ponto da curva. É importante que você tenha um bom equilíbrio para poder jogar suas mágicas baratas no início do jogo e suas mágicas caras no fim. Como regra geral para o formato Limitado, eu recomendaria o seguinte:

1 mana: 0 – 2

2 manas: 4 – 6

3 manas: 3 – 5

4 manas: 2 – 4

5 manas: 1 – 3

6+ manas: 0 – 2

Neste formato em especial, a mecânica de mutação faz com que contar sua curva de mana seja um pouquinho mais complicado. De forma geral, eu arrumo os cards por seu custo de mutação, quando eles custam quatro ou mais manas. Geralmente, neste ponto você terá uma criatura para causar uma mutação.

Isso está longe de ser bom e rápido, mas é um bom lugar para começar. Corte suas criaturas até chegar a esses números escolhendo suas favoritas.

Agora que você decidiu a sua base de criaturas, é hora de adicionar algumas mágicas! Escolha os favoritos das suas cores até levar seu número de cards a 22 ou 23. Aí, você vai estar pronto para seguir em frente pela parte das mágicas!

As mágicas mais interessantes para o Selado são as que nós chamamos de "mágicas de remoção", ou seja, mágicas que neutralizam as criaturas dos oponentes, seja pelo dano, mantendo-as viradas, ou simplesmente as destruindo. A estratégia do Magic no Deck Selado baseia-se em criaturas, portanto, jogue o máximo de cards nas suas cores que possam eliminar as criaturas dos oponentes.

Se você quiser aprender mais sobre a curva de mana, você também pode conferir meu artigo sobre como se monta uma curva de mana (em inglês) clicando aqui.

Quer mais dicas? Aqui estão mais algumas coisas para você lembrar ao construir um deck:

Você pode jogar com mais de 40 cards, mas deveria ficar com 40 cards mesmo, se possível. Cada card com que você joga acima de 40 diminui sua probabilidade de comprar aquele raro incrível que você colocou em seu deck!

A proporção de terrenos que você deve procurar é mais ou menos 17 terrenos para 23 cards que não sejam terrenos. Isso não é certo 100% das vezes, mas a maioria dos decks Limitados acaba sendo mais ou menos assim e, em geral, é o que eu teria.

Jogue com uma mistura de cards baratos e caros. Se todas as suas criaturas forem muito pequenas e baratinhas, uma criatura grande sozinha consegue derrubar todas elas. Se você só tiver criaturas grandes e caras, correrá o risco de ser atropelado antes de poder usá-las. Atenha-se a uma mistura focada em criaturas com custo de dois, três, quatro ou cinco pontos de mana. Mais jogos de Deck Selado são vencidos por conjurar criaturas a cada turno, começando no turno dois ou três do que de qualquer outra maneira.

Evasão é importante! É muito comum que os jogos de Deck Selado cheguem a momentos em que os dois jogadores têm várias criaturas e nenhum deles pode atacar bem. As criaturas com habilidades como voar ajudam a superar esses momentos de inércia.

Ao contrário da maioria dos formatos de Magic, o Selado tende a ser um pouco mais lento. Se o seu deck for dos mais lentos, escolher comprar (ser o segundo a jogar) em vez de jogar (ser o primeiro) pode ser razoável para lhe dar aquele card extra.

"Booster Fun"

Em Trono de Eldraine, lançamos nossa iniciativa "booster fun", que inclui versões alternativas e visual modificado de cards específicos em boosters. E com Ikoria: Terra de Colossos, continuaremos essa iniciativa, com muitos cards ligados aos monstros do mundo.

Eles têm um estilo de arte muito marcante que geralmente cobre partes da caixa de texto. Veja você mesmo:

Mas isso não é tudo! Um dos principais ciclos da coleção também apresenta isso: os triomas! Há uma moldura personalizada para eles e, bem... eles são de tirar o fôlego:

Além disso, os planeswalkers da coleção também podem ser encontrados em versões especiais sem moldura:

Eles são realmente espetaculares. Em ambos os casos, você poderá encontrá-los em boosters. E os cards sem borda continuam nos boosters de colecionador! Todos eles são assim:

E por último, mas certamente não menos importante... Godzilla está aqui. Tipo... o Godzilla de verdade! E um bocado de seus amigos também.

Isso mesmo. Magic e Toho fizeram uma parceria sem precedentes para trazer até você os monstros da Toho. Ao comprar uma caixa, você receberá um card especial com um monstro da Toho em versão alternativa. E se você comprar em uma loja da WPN, ainda receberá um card promocional de Godzilla. (Enquanto durarem os estoques.)

As pessoas estão chamando Ikoria de a coleção do Godzilla... mas não acho que vocês esperavam que ela tivesse realmente o Godzilla! Fantástico!

Magic à distância

Dependendo de onde você está no mundo, jogar Magic em uma loja pode ser um problema no momento devido à COVID-19. Assim, se você levar o produto para casa e não puder jogar em uma loja, o que você poderá fazer?

Bem, é claro, existe o Magic: The Gathering Arena e o Magic Online, que permitem que você jogue com a coleção em uma distância segura. E outra coisa que você pode experimentar é jogar através de um celular ou webcam.

Quando eu era mais jovem, eu e um amigo jogávamos Magic por telefone. Como você pode imaginar, era uma confusão. Tentar lembrar de todos os cards era um pesadelo, e seria ainda mais difícil em um Pré-lançamento.

Mas hoje vivemos em uma era muito diferente, onde temos webcams disponíveis em qualquer lugar, de laptops ao seu telefone celular.

Dependendo da configuração que você e seus amigos têm à disposição, há muitas maneiras de fazer isso. E, se você precisar de dicas para começar, dê uma olhada neste excelente artigo do grupo de Commander The Spike Feeders, ou faça uma pesquisa on-line por "jogar Magic: The Gathering via webcam. Você encontrará muitas opções para transformar seu telefone em uma webcam. Funciona bem melhor do que parece. Experimente!

Tudo o que Ikoria tem a oferecer

Quando for pegar seus pacotes de Pré-lançamento na loja, aproveite para comprar outras coisas, como caixas de boosters. Se você ligar com antecedência para encomendar, poderá encontrar um sem problemas, enquanto durarem os estoques.

Da mesma forma, o lançamento de Ikoria traz como novidade os decks Commander de Ikoria (C20)! Se você nunca jogou Commander antes, esta é uma excelente oportunidade para começar! É um dos formatos mais populares do mundo e uma ótima forma de jogar Magic multijogador com praticamente qualquer card que você queira.

Se tiver interesse em mais informações sobre o formato ou esses decks, leia mais aqui.

As mecânicas de Ikoria

Como mencionei no início, Ikoria é uma coleção absolutamente selvagem. De mutação e companheiro a fichas de palavra-chave e muito mais, há toneladas de coisas que você deveria ver. Para obter informações mais detalhadas, confira esses vídeos sobre mecânicas (ou as dúvidas mais frequentes) que, esperamos, responderão todas suas dúvidas.

A mistura de monstros

Ikoria é uma coleção explosiva. E agora, mais do que nunca, uma atividade divertida seria bem-vinda. Nós experimentamos muitas coisas diferentes nessa coleção, e mal posso esperar para ver o que vocês vão achar.

Se você tiver a possibilidade de comprar o produto ou jogar on-line, não perca essa chance! Você sempre pode jogar on-line ou mais tarde. Ikoria não irá a lugar nenhum.

Se tiver dúvidas, fique à vontade para me encontrar no Twitter, Tumblr, Instagram ou até mesmo por e-mail em BeyondBasicsMagic@gmail.com. Vai ser ótimo falar com vocês!

Espero que vocês tenham curtido as prévias de Ikoria e, quando jogarem com a coleção, divirtam-se!

Gavin

E-mail: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey