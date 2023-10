Por quase 60 anos, a série televisiva de ficção científica da BBC, Doctor Who,™ encantou audiências deste planeta e, provavelmente, de muitos outros, com as histórias repletas de aventuras temporais do Doutor, incluindo seus diversos companheiros, inimigos diabólicos, tecnologias de outro mundo e, por vezes, um sapo bastante peculiar.

E, agora, Doctor Who também estará presente em quatro decks de Commander prontos para jogar, cada um celebrando uma época diferente da série. Personagens, episódios, locais e momentos adorados por todos os fãs revividos com um toque de Magic. Magic: The Gathering® – Doctor Who™ é nossa forma de trazer o mundo de Senhores do Tempo e Daleks para o Magic. A coleção será lançada no dia 13 de outubro de 2023. Reserve esses produtos fantásticos agora mesmo em sua loja local, em vendedores on-line como a Amazon e em todo lugar onde Magic é vendido.

Conseguimos até mesmo incluir algumas mecânicas novas no lançamento. Que tal reservarmos alguns momentos para conferi-las e ver como funcionam? Allons-y!

Companheiro do Doutor

O Doutor raramente viaja para qualquer lugar ou qualquer momento sem um companheiro. Eles são amigos próximos, confidentes ou, neste caso, segundos comandantes. Companheiro do Doutor é uma variação da habilidade Parceiro.

Yasmin Khan

Cada card com companheiro do Doutor é uma criatura lendária. Nos jogos de Commander, você poderá ter dois comandantes se um deles for um card com Companheiro do Doutor e o outro for “O Doutor”. Isso significa uma criatura lendária Senhor do Tempo sem nenhum outro tipo de criatura. Isso significa que deve ser uma das incarnações do Doutor incluídas nos decks de Doctor Who™, e não uma criatura lendária com morfoloide. Perdão, Morophon . Conseguimos ver a tristeza no fundo do seu peito.

Se você optar por jogar com dois comandantes, seu deck deverá estar em conformidade com as identidades de cor combinadas de ambos. Por exemplo, se suas comandantes forem Yasmin Khan e The Thirteenth Doctor (que é verde e azul), seu deck poderá incluir cards vermelhos, verdes e/ou azuis.

Durante o jogo, os dois comandantes funcionam de forma independente. Por exemplo, a “taxa de comandante", que se refere ao custo adicional para conjurar um comandante da zona de comando, é calculada separadamente para cada comandante. Da mesma forma, o dano de comandante causado a um jogador por cada um dos comandantes é calculado separadamente. Se um card mencionar “seu comandante”, ele poderá afetar ambos; contudo, se o card for realizar uma ação sobre um comandante, como colocá-lo em sua mão, você deverá escolher o comandante que será o alvo.

Paradoxo

Em Doctor Who™, existem paradoxos dos mais diversos tipos, dos relativamente inofensivos àqueles capazes de destruir o universo. Por sorte, você não precisará aprender as Leis do Tempo para compreender as habilidades de paradoxo; basta conjurar mágicas de locais pouco comuns.

The Thirteenth Doctor

Paradoxo é uma palavra de habilidade usada para dar destaque a habilidades que são relevantes em casos em que você conjura mágicas de qualquer lugar que não seja a sua mão. Normalmente, essas habilidades são habilidades desencadeadas, que desencadeiam toda vez que essa ação é realizada. Algumas habilidades de paradoxo contabilizam o número de mágicas que você conjurou de qualquer lugar além de sua mão em um determinado número para determinar a magnitude de seus efeitos.

Escolha Vilanesca

O Doutor isso. O Doutor aquilo. Não se esqueça de que temos um deck inteiro dedicado aos gloriosos vilões do programa, e tudo o que eles mais querem é forçar seus oponentes a enfrentar uma escolha vilanesca!

Davros, Dalek Creator

As Escolhas Vilanescas oferecem dois efeitos ingratos aos oponentes, mas eles podem escolher qual deles querem sofrer. Um jogador a quem é apresentada uma escolha vilanesca sempre poderá escolher uma das opções, mesmo que o efeito da opção escolhida não faça nada. Por exemplo, se Davros assombrar um oponente com a mão vazia, ele poderá optar pela opção de descarte e não fazer nada.

Se for apresentada uma escolha vilanesca a múltiplos jogadores, o primeiro oponente em ordem de turnos faz a escolha, e o efeito acontece. Depois, o jogador seguinte faz sua escolha, o efeito acontece e assim por diante para cada um dos jogadores que enfrentar a escolha vilanesca.

Já não era sem tempo. Viagem no Tempo é, foi e sempre será o coração de Doctor Who™. Essa também é uma nova ação de palavra-chave que permite que você manipule a ordem dos eventos.

The Tenth Doctor

Se você for instruído a viajar no tempo, por cada card suspenso que você possui e cada permanente que você controla com um marcador temporal, você poderá adicionar ou remover um marcador temporal. Essa escolha é realizada individualmente para cada card. Você também pode optar por não alterar os marcadores de um card ou permanente.

Um card suspenso é um card colocado no exílio por meio da habilidade suspender, que estará de volta em cards como Atraxi Warden.

Atraxi Warden

Se um card com suspender estiver em sua mão, em qualquer momento em que seria possível conjurá-lo, você pode pagar o seu custo de suspender e exilá-lo com um número determinado de marcadores temporais sobre ele. No início da sua manutenção, remova um marcador temporal do card. Quando o último marcador for removido, você poderá conjurá-lo do exílio sem pagar o seu custo de mana. Se o card for uma criatura, a criatura terá ímpeto. Obviamente, a viagem no tempo permite acelerar esse processo (ou desacelerá-lo, se você desejar).

Planechase

Não existe forma melhor de celebrar uma série como Doctor Who™ do que transferindo todo o seu campo de batalha para uma TARDIS — não se preocupe, tem espaço de sobra — e enviando-o para diferentes locais no tempo e no espaço. Cada deck de Commander de Doctor Who™ inclui dez card grandes de Planechase, com planos e fenômenos.

Fixed Point in Time Bad Wolf Bay

TARDIS Bay

Caso nunca tenha experimentado a pura diversão da variante Planechase, confira a apresentação de Gavin Verhey para conhecer as noções básicas.

O Universo chama!

Cada deck de Commander inclui também as mais variadas mecânicas existentes de Magic, algumas delas repaginadas em combinações inéditas. E todos esses cards (com exceção dos cards grandes de Planechase) poderão ser encontrados nos Boosters de Colecionador, sem falar dos cards com tratamento de exibição TARDIS e uma enorme quantidade de metalizados brilhantes! Leia mais em Colecionando Magic: The Gathering® – Doctor Who™! Quer você esteja conhecendo agora a franquia ou seja um Whoviano dedicado, há muita coisa para se animar.