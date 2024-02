Magic já teve sua cota de grandes guerras e desastres apocalípticos no passado, mas não vimos nada como isso antes. É o pesadelo infernal retrofuturista favorito de todos, com uma reviravolta inédita. Na nossa mais recente colaboração de Encontro de Universos, Magic: The Gathering – Fallout, você vai desbravar os ermos e lutar ao lado de vários rostos familiares da série de sucesso Fallout. A coleção inclui quatro decks de Commander e Boosters de Colecionador, todos eles repletos de novos cards, e os novos cards possuem novas mecânicas. Por isso sente-se, relaxe, abra uma garrafa de Nuka-Cola e vamos para a análise.

Fichas de Sucata

É impossível passar algum tempo nos ermos sem se dar conta de que o lugar está repleto de sucata. Na verdade, essa sucata pode ser uma excelente forma de ter acesso a cards adicionais. Pronto para trabalhar?

Dogmeat, Sempre Leal Dogmeat, Sempre Leal (metalizado Surge)

Dogmeat, Sempre Leal (Pip-Boy de exibição) Dogmeat, Sempre Leal (Pip-Boy de exibição metalizado Surge)

Vários cards da coleção, incluindo o garotão ali, criam fichas de Sucata. As fichas de Sucata são um novo tipo de ficha pré-definida. Tratam-se de fichas de artefato incolores com o texto “{T}, sacrifique este artefato: Exile o card do topo do seu grimório. Você pode jogar aquele card neste turno. Ative somente como um feitiço”. Se optar por jogar o card exilado, você deverá pagar todos os seus custos e seguir todas as regras normais para jogá-lo. Portanto, se exilar um card de feitiço, você só poderá conjurá-lo durante sua fase principal; se exilar um terreno dessa forma, você só poderá jogá-lo se ainda não tiver jogado nenhum terreno neste turno. Se não jogar o card, tudo bem. Ele permanecerá em exílio, sucatado para o resto do jogo.

Marcadores de Radiação

Uma das consequências das partículas nucleares é a quantidade pouco saudável de radiação espalhada por toda a parte. Nesta coleção, apresentamos um novo tipo de marcador para jogadores: os marcadores de radiação.

O Sábio Homem-mariposa O Sábio Homem-mariposa (metalizado Surge)

O Sábio Homem-mariposa (Pip-Boy de exibição) O Sábio Homem-mariposa (Pip-Boy de exibição metalizado Surge)

Os marcadores de radiação representam seus níveis atuais de radiação. Quanto mais altos estiverem, mais grave será o impacto. No início de sua fase principal pré-combate, você tritura uma quantidade de cards igual ao número de marcadores de radiação que possui. Por cada card não de terreno triturado dessa forma, você perde 1 ponto de vida e um marcador de radiação. O Sábio Homem-mariposa diria que é possível se beneficiar dos marcadores de radiação acumulados, e você consegue preencher o seu cemitério com certa facilidade desta forma. Bem, como eu sempre digo, uma das consequências das partículas nucleares é a quantidade saudável de radiação espalhada por toda a parte. Divirta-se montando seus decks!

Marcadores de energia

Armas de plasma, armaduras potentes e sistemas de segurança da Vault-Tec não são movidos a esperança e sorrisos doces. Você precisa de energia, e os marcadores de energia regressantes fornecem justamente isso.

Armadura Potente T-45 Armadura Potente T-45 (metalizado Surge)

Armadura Potente T-45 (arte estendida) Armadura Potente T-45 (metalizado Surge com arte estendida)

Assim como os marcadores de radiação, marcadores de energia são um tipo de marcador atribuído ao jogador. Diferentemente dos marcadores de radiação, os marcadores de energia não possuem regras ou efeitos associados ao seu tipo. Trata-se de um recurso que você pode usar para pagar custos, como os marcadores oferecidos por cards como a Armadura Potente T-45. Por vezes, esses custos serão oferecidos na resolução de uma habilidade desencadeada. Outros cards possuem habilidades que necessitam de energia para serem ativadas. Os marcadores de energia permanecem com você até que você os pague ou que algo faça com que os perca.

Proliferar

Agora que penso nisso, já falamos sobre diversos tipos de marcadores neste artigo. E é provável que existam marcadores +1/+1 e até de outros tipos na coleção. Proliferar realmente ajudaria a combater o problema de escassez de recursos. Não duvido que você seria capaz de tentar uma coisa dessas.

Agente Frank Horrigan Agente Frank Horrigan (metalizado Surge)

Agente Frank Horrigan (arte estendida) Agente Frank Horrigan (metalizado Surge com arte estendida)

Proliferar, uma ação de palavra-chave regressante, oferece uma forma de potencializar todos os marcadores disponíveis na coleção. Para proliferar, escolha qualquer número de jogadores e/ou permanentes que tenham um ou mais marcadores. Em seguida, para cada marcador sobre os alvos escolhidos, adicione outro marcador daquele tipo. Se você escolher uma criatura que você controla com um marcador +1/+1, coloque outro marcador +1/+1 sobre ela. Se você tiver três marcadores de energia, ganhou mais um!

Se um jogador ou permanente tiver mais de um tipo de marcador e você escolher aumentar os seus marcadores, será necessário adicionar um de cada tipo que o alvo já tenha. Por isso, se o oponente tiver marcadores de energia e marcadores de radiação, você pode dar um de cada tipo ou nenhum, mas não pode dar apenas um marcador de radiação. Lembre-se de que só é permitido escolher jogadores e permanentes que já tenham marcadores, e que não é necessário escolher todos os jogadores e permanentes com marcadores. Você adiciona marcadores apenas aos jogadores e permanentes que desejar.

Esquadrão

Não há muitos cards na coleção com a palavra-chave regressante esquadrão, mas você não precisa de muitos cards com esquadrão para afirmar sua superioridade numérica.

Gânsters da Pólvora Gânsters da Pólvora (metalizado Surge)

Gânsters da Pólvora (arte estendida) Gânsters da Pólvora (metalizado Surge com arte estendida)

Esquadrão representa um custo adicional opcional que você pode optar por pagar qualquer número de vezes ao conjurar um card com esta habilidade. Suponhamos que o jogo está quase no fim e você tem nove manas disponíveis; assim, você conjura Gânsters da Pólvora e paga o custo de esquadrão três vezes. Isso equivale a dois manas e um mana vermelho mais seis manas, totalizando oito manas de qualquer cor e um mana vermelho. Quando Gânsters da Pólvora entra no campo de batalha, você cria três fichas que são cópias dela.

Gânsters da Pólvora possui outra habilidade que é desencadeada quando a criatura entra no campo de batalha, portanto o mesmo acontece com suas fichas de cópia. No total, você poderá destruir até quatro artefatos. A maior parte dos cards com esquadrão possuem habilidades semelhantes que funcionam melhor em múltiplos, além da presença dominante no campo de batalha fornecida por todas as cópias.

Reserve Magic: The Gathering – Fallout em sua loja local, em vendedores on-line como a Amazon e em todos os outros lugares que vendem Magic antes do lançamento da coleção no dia 8 de março de 2024.