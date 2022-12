Modern Horizons é uma coleção de Magic selvagem.

Mecânicas de outras épocas! Fractius! Neve! Urza! Cards dos mais diferentes planos! É uma declaração de amor ao Magic.

E, claro, é também a primeira coleção da história a imprimir cards diretamente no formato Moderno.

Assistir à evolução desta coleção de sua concepção inicial ao produto final foi uma jornada incrível. E agora chegou a hora de todos vocês viverem essa experiência no seu Pré-lançamento local!

Mesmo que você já tenha ido a muitos Pré-lançamentos, uma coleção inigualável merece um Pré-lançamento como nenhum outro. (Alerta de spoiler: desta vez você pode draftar!) Muitas coisas serão diferentes, então vamos dar uma olhada!

Encontrando os Horizontes

Os Pré-lançamentos são meu evento favorito de Magic do ano.

Não importa em que época do ano ou onde eu esteja no mundo, sempre tento dar uma olhada em um Pré-lançamento local. E não estou sozinho: vários jogadores de Magic, desde os veteranos até quem está começando, também acham! Os Pré-lançamentos são os eventos mais populares que realizamos.

Por quê? Porque os Pré-lançamentos são uma das formas mais divertidas de jogar Magic!

Nada se compara a ele. Você senta, recebe cards novos em folha e descobre ao mesmo tempo que todo mundo como quer usá-los. É uma competição equilibrada em um ambiente informal, onde todos partilham aquela energia entusiástica e a empolgação com uma nova coleção de Magic.

Visitei meu primeiro Pré-lançamento quando tinha onze anos, e foi paixão à primeira vista. Dezoito anos depois, pouca coisa mudou. E os Pré-lançamentos estão melhores do que nunca!

Os Pré-lançamentos são ótimos porque a coleção é nova e todos estão em pé de igualdade, já que todos estão jogando pela primeira vez com a coleção, explorando os novos cards em um ambiente descontraído e divertido. É muito divertido tanto para os jogadores novos quanto para os experientes!

Se você é um veterano de Pré-lançamentos, pode ser que queira pular para a próxima seção, onde eu falo sobre algumas diferenças que você pode esperar na sua loja local para Modern Horizons. Mas se você é novo nisso de procurar uma loja para jogar em Pré-lançamento, vamos falar disso!

Afinal, não dá para jogar se você não sabe onde ir. Como fazer isso?

Se você ainda não é frequentador de uma loja, dê uma olhada no localizador de lojas para encontrar alguma perto de você. A loja pode até oferecer pré-inscrição. Os Pré-lançamentos estão entre os eventos mais populares que realizamos. Por isso, verifique se a loja faz pré-inscrições. A pior hora para descobrir que um evento está lotado é quando você chega lá e descobre que não pode jogar, por isso programe-se com antecedência.

Achou sua loja? Ótimo!

Agora é hora de levantar a cabeça e se preparar para o evento. Embora você construa seu deck no evento com cards que são distribuídos lá, há muito mais coisas a fazer além disso.

Certifique-se de levar tudo o que você vai precisar para o Modern Horizons! Por exemplo: pode ser uma boa ideia levar um deck Padrão ou de Moderno para um jogo informal entre as rodadas, um fichário com cards para trocas, papel e caneta para marcar pontos de vida e até mesmo uma garrafa com água.

Um evento de Pré-lançamento tende a levar de 4 a 5 horas. Lembre-se de reservar tempo suficiente para o evento inteiro. E, como você vai precisar de combustível para enfrentar todas essas lutas, pode ser uma boa ideia trazer algo para comer, como uma barrinha de cereal, uma maçã ou qualquer outra coisa de que goste. (Você também pode conferir se a loja vende algum lanche.)

Certo, vejamos. Você já tem uma loja marcada no mapa e arrumou a mochila com tudo de que precisa. É claro que você já deu uma olhada nos incríveis cards na galeria de imagens de cards de Modern Horizons. Se você estava curioso a respeito de como funciona um torneio, talvez você tenha lido meu artigo (em inglês), com título bem conveniente: "Your First Tournament"(Seu primeiro torneio).

Tudo pronto! Agora é hora de sair e abrir uns boosters!

Vivendo um draft

Modern Horizons faz algo único para um Pré-lançamento: você pode jogar Selado ou Draft! (Pergunte pra sua loja qual ela vai organizar, talvez ela faça os dois!)

Normalmente, os Pré-lançamentos são sempre em um formato chamado Deck Selado , em que você recebe seis pacotes de boosters, abre-os e monta seu deck baseado apenas nesses pacotes. Você deve estar acostumado a isso.

O Booster draft, por sua vez, é um pouco diferente. Mas a boa notícia é que é muito fácil de entendê-lo e uma das melhores maneiras de jogar Magic, então vamos aprender!

Vamos começar falando do Selado.

No Deck Selado, você receberá seis boosters! Todos eles são assim:

Você vai abrir todos eles e montar um deck de 40 cards com eles. Você poderá adicionar tantos terrenos básicos quanto precisar. (Mas não tantos terrenos da neve quanto precisar, você terá que usar os cards que abrir para apoiar seus cards de neve!)

Vou falar sobre como construir um deck daqui a pouco. Mas, primeiro, quero explicar como funciona o Draft, já que há mais coisas envolvidas.

Se você se inscrever para um Draft de Pré-lançamento, você receberá três boosters de Modern Horizons.

O que você estará prestes a fazer é um processo em que acabará com 45 cards de Magic . Desses cards, você montará um deck de 40 cards. (Lembre-se, você vai querer adicionar terrenos.) Mas você não se limita a abrir o booster e construir a partir deles, você também faz um draft com eles!

Você e mais sete pessoas sentam-se em uma mesa. Então, você abre um booster! Você olha todos os 15 cards (veteranos de Draft: os terrenos da Neve são draftáveis!) e escolhe um card para o seu deck. Talvez porque ele seja forte, talvez porque você queira tentar jogar aquela cor, ou por qualquer outro motivo. (Ah, e separe aquele card de série de arte do Modern Horizons . Esse é pra você!)

Agora, essa é a parte realmente única: você vai passar os quatorze cards restantes para o jogador à sua esquerda. Então, você vai pegar as cartas que acabaram de ser passadas para você, escolher uma outra, e repetir o processo!

Você e os outros jogadores farão isso até que todas as cartas da primeira rodada de boosters tenham sido escolhidas. Depois, você repetirá o processo abrindo seu segundo pacote de booster, mas agora vai passá-lo para o jogador à sua direita. Então, para o terceiro booster, voltará a passar para a esquerda.

É como construir seu deck de forma dinâmica, e é muito divertido! Você nunca sabe o que virá na sequência, e seu deck vai tomando forma à medida que você pega mais cards.

Interessado em mais detalhes legais do Booster draft? Você pode ver a página com todas as explicações aqui.

Há também um ótimo artigo de Reid Duke, jogador da Magic Pro League, que explica os conceitos básicos do Booster draft. Se você é novo no Draft, com certeza tem que lê-lo aqui!

Seja jogando Draft ou selado, eu recomendo que você priorize cards de duas cores. Se você escolher os primeiros cards de duas cores diferentes e continuar escolhendo pensando nelas, você pode ter um deck bastante razoável. Você pode dar uma pitada de uma terceira cor de vez em quando, mas, na maioria das vezes, vai escolher duas para serem sua base.

Algumas coisas que podem fazer você gravitar para determinadas cores são:

Um card raro realmente forte que tenha empolgado você;

Muitos cards de "remoção" que possam lidar com as criaturas de seu oponente;

Muitos cards jogáveis daquela cor; ou

Uma boa "curva de mana" naquela cor, isto é, muitas criaturas de custos diferentes.

O ideal é que as cores que você escolher se encaixem nesses quatro objetivos, mas se atender a dois ou três deles já é muito bom.

E então, é claro, você terá que decidir uma estratégia! Como fazer isso? Bem, primeiramente, se você tiver dificuldades no Pré-lançamento, peça ajuda aos jogadores à sua volta. (você pode fazer isso no Pré-lançamento, todo mundo está ali para se divertir).

Mas, além disso, aqui está um procedimento que pode ajudar!

Primeiro, arrume suas criaturas em ordem de custo de mana. Isso ajuda a ver quais criaturas você poderá conjurar em cada parte do jogo. (Não disponha seus cards que não sejam de criatura nesse momento, a menos que sejam cards que você planeja usar assim que tiver mana suficiente —por exemplo, você geralmente vai conjurar um Fractius Resistente no segundo turno, enquanto Discurso Instigante não é geralmente para jogar no segundo turno.)

Uma boa "curva de mana" de criaturas é crucial para criar um bom deck Limitado. (“Limitado” é o termo genérico usado para os formatos de Booster Draft e Deck Selado, porque o grupo de cards com os quais você montará seu deck é limitado aos cards que você abriu durante o evento. Você não quer uma tonelada de cards em um determinado ponto da curva. É importante que você tenha um bom equilíbrio para poder jogar suas mágicas baratas no início do jogo e suas mágicas caras no fim. Como regra geral para um formato Limitado, eu recomendaria o seguinte:

1 mana: 0-2

2 manas: 4 a 6

3 manas: 3 a 5

4 manas: 2 a 4

5 manas: 1 a 3

6 ou mais manas: 0 a 2

Isso está longe de ser bom e rápido, mas é um bom lugar para começar. Corte suas criaturas até chegar a esses números escolhendo suas favoritas.

Agora que você decidiu a sua base de criaturas, é hora de adicionar algumas mágicas! Escolha os favoritos das suas cores até levar seu número de cards a 22 ou 23. Aí, você vai estar pronto para seguir em frente pela parte das mágicas!

As mágicas mais interessantes para o Selado são as que nós chamamos de "mágicas de remoção", ou seja, mágicas que neutralizam as criaturas dos oponentes, seja pelo dano, mantendo-as viradas, ou simplesmente as destruindo. O Magic Limitado baseia-se em criaturas, portanto jogue o máximo de cards nas suas cores que possam eliminar criaturas de oponentes.

Se quiser saber mais sobre curvas de mana, dê uma olhadinha no meu artigo sobre como construir uma curva de mana. É só clicar aqui.

Quer mais dicas? Aqui estão mais algumas coisas para você lembrar ao construir um deck:

Você pode jogar com mais de 40 cards, mas realmente deve se ater a 40 se possível. Cada card que você usar além de 40 diminui a chance de você comprar aquele card raro incrível que colocou no deck.

A proporção de terrenos ideal é mais ou menos 17 terrenos para 23 que não sejam terrenos. Isso não é certo 100% das vezes, mas a maioria dos decks Limitados acaba sendo mais ou menos assim e, em geral, é o que eu teria.

Jogue com uma mistura de cards baratos e caros. Se todas as suas criaturas forem muito pequenas e baratas, uma criatura grande sozinha poderá anular seu jogo. Se você só tiver criaturas grandes e caras, correrá o risco de ser atropelado antes de poder usá-las. Tente criar uma combinação de criaturas que custam dois, três, quatro ou cinco manas. Mais jogos de Draft e Selado são vencidos por conjurar criaturas a cada turno, começando no turno dois ou três do que de qualquer outra maneira.

Evasão é importante! Com frequência, os jogos de Limitado ficam paralisados quando ambos os jogadores têm várias criaturas e nenhum deles pode atacar bem. As criaturas com habilidades como voar ajudam a superar esses momentos de inércia.

Ao contrário da maioria de formatos de Magic, o Selado tende a ser um pouco mais lento. Se você estiver jogando Selado e o seu deck for dos mais lentos, escolher comprar (ser o segundo a jogar) em vez de jogar (ser o primeiro) pode ser razoável para lhe dar aquele card extra.

Por fim, você também receberá uma versão de Deriva Astral com arte alternativa. Ohhh, linda e reluzente.

Ao contrário dos outros Pré-lançamentos, que têm promos aleatórios, este não pode ir para o seu deck. Portanto, aproveite para olhá-lo, apreciá-lo, mimá-lo como se fosse um bebê, mas não o coloque em seu deck limitado. (Seu deck reciclar de Commander, por sua vez... Bem, sinta-se livre para fazer a festa!)

Gigante de Duas Cabeças

Algumas lojas também dão suporte a uma versão do Deck Selado chamada Gigante de Duas Cabeças (que costuma ser abreviada como ''2HG''), na qual dois jogadores se juntam para enfrentar outros dois. Cada dupla recebe duas caixas do Pré-lançamento, a partir das quais os jogadores constroem seus decks. (Se você teve a oportunidade de experimentar a coleção de Battlebond do ano passado, já deve conhecer!)

Como funciona?

Bom, a versão simples é: você e um amigo montam juntos dois decks com 40 cards cada, como uma equipe. Depois, vocês jogam contra outras duplas em rodadas com uma partida cada.

Como esse tipo de formato multijogador funciona? É simples: todos os terrenos e criaturas são separados, mas vocês compartilham os pontos de vida (30 no total) e jogam seus turnos simultaneamente. Além disso, vocês podem bloquear para salvar um ao outro! Para fazer o melhor possível, vocês precisam trabalhar juntos e superar a dupla oponente.

Desta vez, porque você pode draftar Modern Horizons,as lojas também podem optar por organizar eventos de draft de 2HG! Você e seus amigos vão se sentar e fazer um draft juntos usando seis boosters, e então montar dois decks para jogar. É muito divertido!

Quer saber mais sobre como o 2HG funciona e alguns dos detalhes de jogo? Não deixe de conferir a página que tem tudo o assunto, clicando aqui. Entre em contato com sua loja local se você está interessado em 2HG para ver quais eventos eles podem estar fazendo!

Pegue sua Caixa

Tentando se dar bem com seus decks de Moderno, ou apenas draftar alguns cards? Bem, algo relativamente novo no Pré-lançamento é a possibilidade de realmente pegar uma caixa de booster.

E, é claro, você também receberá um card promocional de Compre uma Caixa de [autocard]Tempestade Atordoante[/autocard].

Escolha uma caixa e leve-a para casa (ou abra na loja mesmo!) no dia do Pré-lançamento. Entre em contato com a sua loja local para saber mais.

Mechanical Horizons

Há um número imenso de mecânicas no Modern Horizons! Com mais de 40 mecânicas de jogo, há muito o que aprender. Para não falar de todos os terrenos nevados em cada booster!

Se você está curioso para saber como tudo isso funciona, veja o resumo de mecânicas do Modern Horizons e acesse a página de Perguntas Frequentes! Elas devem responder a todas as perguntas que, sem dúvidas, esses cards vão suscitar.

Uma perspectiva nova

Essa é uma das melhores coleções que já lançamos. Entre as reimpressões, imprimir cards diretamente para o Moderno, as várias opções para seu deck de Commander (sem falar no divertido formato Limitado), esse é grande momento. Venha ser parte disso!

Reúna seus amigos, dê outra olhada na galeria de imagens de cards,assegure-se de que você está registrado em sua loja local e prepare-se para se divertir muito no Pré-lançamento!

Não sabe o que esperar? Tem alguma ideia ou pergunta? Fique à vontade e fale comigo! Terei prazer em ouvir você. Você pode entrar em contato comigo pelo Twitter, me enviando uma mensagem no Instagram, escrevendo um e-mail ou enviando uma pergunta para meu Tumblr. Vou ficar de olho nas mensagens!

Tudo de bom e divirta-se com o Modern Horizons!

Gavin

E-mail: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey