Depois que nossos heróis revisitam o passado em A Guerra dos Irmãos, a atenção deles deve voltar à ameaça crescente com Phyrexia: Tudo Será Um — e nem todos sairão ilesos — ou inalterados.

Phyrexia: Tudo Será Um explora o plano de Nova Phyrexia, mostrando a nós como é a casa dos phyrexianos — e o que a dominância da Pretora Elesh Norn significa. Aqui, tudo será um, e não há poder grande o suficiente para impedi-la de ter essa visão.

Phyrexia: Tudo Será Um Phyrexia: Tudo Será Um - Commander

Caixa de Booster de Draft

Caixa de Booster de Coleção

Caixa de Booster de Colecionador

Pacote

Expositor de Booster de Jumpstart

Phyrexia: Tudo Será Um - Código da Coleção : ONE

Website: Phyrexia: Tudo Será Um

Reserve agora: Amazon e sua loja de jogos local

Eventos de Pré-lançamento : 27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2023

: 27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2023 Phyrexia: Tudo Será Um Lançamento do jogo de mesa : 3 de fevereiro de 2023

: 3 de fevereiro de 2023 Eventos da Festa de Lançamento : 3 a 5 de fevereiro de 2023

: 3 a 5 de fevereiro de 2023 Eventos de Campeonato em Loja : 25 de fevereiro a 5 de março de 2023

: 25 de fevereiro a 5 de março de 2023 Eventos de Festa de Commander Exclusivos da Lojas da WPN Premium : 10 a 12 de março de 2023

Os eventos de Pré-lançamento de Phyrexia: Tudo Será Um são jogos de Magic que você não vai querer perder.

Pacote de Pré-lançamento

Além dos Pacotes de Pré-lançamento, cada um com seis Boosters de Draft de Phyrexia: Tudo Será Um, você pode mergulhar direto na ação com os Boosters de Jumpstart de Phyrexia: Tudo Será Um também. Seja qual for a maneira que escolha para jogar com os cards de Phyrexia: Tudo Será Um, você pode receber ainda mais promos do 30º Aniversário de Magic disponíveis nos eventos de Pré-lançamento.

Refúgio Kor Vindicar

Anjo Exaltado Templo do Falso Deus

Esses cards promocionais metalizados tradicionais estarão disponíveis enquanto durarem os estoques nos eventos de Pré-lançamento de Phyrexia: Tudo Será Um na loja da WPN Premium. Encontre sua loja de jogos e inscreva-se antecipadamente para seu Pré-lançamento, para saber como os promos da sua loja serão distribuídos.

Se é Commander que você está procurando, Phyrexia: Tudo Será Um tem o que você precisa com dois decks prontos para jogar. Cada deck possui 100 cards e inclui um comandante de exibição metalizado gravado, fichas, uma caixa para deck reciclável, um pacote de amostra de booster de colecionador de Phyrexia: Tudo Será Um com dois cards e muito mais para ajudar você a mergulhar na ação.

Pacote Completo de Phyrexia: Tudo Será Um

Com chegada prevista pouco depois dos lançamentos de Phyrexia: Tudo Será Um em todo o planeta, em 3 de fevereiro, o Pacote Completo está repleto de elementos ainda mais incríveis da coleção, incluindo um card promocional metalizado tradicional, 40 terrenos básicos metalizados, 12 Boosters da Coleção de Phyrexia: Tudo Será Um de Phyrexia: Tudo Será Um e 12 cards com tratamento especial metalizado (dois cards mítico raros e 10 terrenos básicos).

Pacote Completo

Vamos falar mais sobre o Pacote Completo de Phyrexia: Tudo Será Um — e sobre várias novidades da coleção — com a primeira olhada, no dia 8 de dezembro.