É hora de aventura!

Um dos mundos mais populares em toda a história de Magic está de volta: Zendikar.

É um mundo de mana selvagem, destemidos aventureiros e tesouros para os que têm coragem suficiente para descobri-los.

Se você já conhece Zendikar, é um retorno a Zendikar original, mas em nenhum Eldrazi por perto. Se você nunca esteve em Zendikar antes, não se preocupe: este é um ótimo momento para começar!

E qual é a melhor forma de dar esse passo? O Pré-lançamento, é claro!

O Pré-lançamento é sua primeira oportunidade de colocar as mãos nos cards novos. Quer saber o que lhe aguarda e como participar?

Se você prefere assistir a um vídeo em vez de ler, tenho esse vídeo explicando vários pontos e até abrindo um pacote de pré-lançamento, aqui:

Mas, se quiser ler, continue. Vamos lá!

Entrando em Zendikar

Os Pré-lançamentos sempre foram meus eventos favoritos de Magic do ano.

Os pré-lançamentos são eventos em que você tem a primeira chance de experimentar a nova coleção e, para mim, o ponto principal do Pré-lançamento é esta energia de pegar esses cards e jogar com eles pela primeira vez. E mesmo fazendo isso de casa, você vai estar na companhia de muitas outras pessoas ao redor do mundo, participando de uma experiência e conversa globais. Graças à Internet, estamos todos conectados.

O Pré-lançamento é fantástico porque a coleção é inédita e, assim, todo mundo parte em pé de igualdade jogando com os cards pela primeira vez, de forma que você pode simplesmente relaxar e se divertir explorando os novos cards. É muita diversão, para jogadores novos e veteranos.

Se já é um veterano dos Decks Selados, você pode querer pular direto para a próxima seção, em que eu falo sobre o que lhe aguarda em Renascer de Zendikar. Mas se você está chegando no mundo do Deck Selado ou está apenas procurando algumas dicas, continue lendo!

Beleza. Então, vamos falar sobre aquela que talvez seja a parte mais importante: encontrar os produtos para seu Pré-lançamento. Afinal de contas, você não poderá jogar direito se não souber onde encontrar os suprimentos de que precisa.

Bem, você precisará entrar em contato com uma loja. Se você ainda não é frequentador de uma loja, dê uma olhada no localizador de lojas para encontrar uma próxima a você! A loja pode até oferecer pré-inscrição. Os Pré-lançamentos estão entre os eventos mais populares que realizamos. Por isso, verifique se a loja faz pré-inscrições. Planejar é fundamental.

Os Pré-lançamentos tradicionais acontecem nos eventos em loja, mas, devido à pandemia da COVID-19, fizemos uma exceção para que os jogadores possam pegar os pacotes de Pré-lançamento e levá-los para casa! Na verdade, nós recomendamos isso. Cada região do mundo tem regras e restrições diferentes com relação à abertura do comércio. Portanto, tome as devidas precauções, fique ligado nas recomendações do governo e faça apenas aquilo com que você se sente confortável.

E se não puder ir a uma loja por qualquer motivo, você ainda poderá jogar no Magic: The Gathering Arena! Haverá eventos de Selado disponíveis, e a experiência de jogo ainda é a mesma: um ótimo jogo de Magic. Este é um ótimo momento para experimentar o MTG Arena, caso ainda não tenha feito isso.

Certo, vejamos. Você escolheu uma loja e deu uma olhada em todos os cards incríveis de Renascer de Zendikar na Galeria de imagens de cards.

Tudo pronto! Agora é hora de abrir uns boosters!

Prepare-se para Renascer

Ok. Digamos que você agora tenha um pacote de Pré-lançamento em mãos. O que você vai encontrar nele?

Seu pacote de Pré-lançamento será assim:

Dentro você vai encontrar seis boosters de Renascer de Zendikar... além de um card raro ou mítico raro carimbado como seu metalizado do Pré-lançamento, que poderá ser qualquer raro ou mítico raro da coleção!

Além disso, é claro, você receberá algumas outras coisas legais, como um marcador de vida Spindown para registrar seu total de vida. Na verdade, quer saber? Vamos abrir um pacote de Pré-lançamento e dar uma olhada!

Excelente! Você vai encontrar um bom material para começar sua aventura.

E, é claro, o foco principal está nos boosters. Vamos falar sobre o que fazer com eles daqui a pouco!

Mas antes de mais nada, vamos abrir os boosters! Muito bem, você tem uma pilha de cards.

Mas... e agora?

É hora de construir seu deck, claro!

Construir um Deck Selado é um pouco diferente de um deck normal. Você tem que construir um deck usando apenas os cards na sua frente, mais quantos terrenos básicos você quiser. Além disso, diferentemente de um deck Construído normal onde o número mínimo de cards é 60, você só precisa jogar com 40 cards.

A primeira coisa a fazer é encontrar um método para escolher as cores com que jogar. Eu recomendo jogar com duas cores e 23 mágicas. (Embora isso seja um pouco complicado em Renascer de Zendikar, como vou explicar daqui a pouco). Você pode adicionar um pouquinho de uma terceira cor de vez em quando mas, na maioria das vezes, vai escolher duas para serem sua base.

Algumas coisas que podem atraí-lo para determinadas cores são:

Um card raro forte que tenha lhe empolgado de verdade

Muitos cards de "remoção" que possam lidar com as criaturas de seu oponente

Muitos cards jogáveis daquela cor

Uma boa curva de mana naquela cor, ou seja, muitas criaturas de custos diferentes

Num mundo ideal, as cores que você escolher terão os quatro itens, mas se tiverem dois ou três já estará muito bom.

Certo. Você já tem as suas cores. A partir daí, como pegar tudo que você tem e escolher os 22 ou 23 cards que farão parte do seu deck?

Veja aqui um procedimento que pode ajudar!

Primeiro, arrume suas criaturas em ordem de custo de mana. Isso ajuda a ver quais criaturas você poderá conjurar em cada parte do jogo. (Não disponha seus cards que não sejam criaturas agora, a menos que sejam cards que você planeja jogar assim que tiver mana suficiente. Por exemplo, você geralmente vai conjurar um Curandeiro da Expedição no segundo turno, enquanto Desencantar não é uma jogada de segundo turno comum.

Uma boa "curva de mana" de criaturas é crucial para criar um bom deck selado. Você não quer uma tonelada de cards em um determinado ponto da curva. É importante que você tenha um bom equilíbrio para poder jogar suas mágicas baratas no início do jogo e suas mágicas caras no fim. Como regra geral para o formato Limitado, eu recomendaria o seguinte:

1 mana: 0 – 2

2 manas: 4 – 6

3 manas: 3 – 5

4 manas: 2 – 4

5 manas: 1 – 3

6+ manas: 0 – 2

Isso está longe de ser bom e rápido, mas é um bom lugar para começar. Corte suas criaturas até chegar a esses números escolhendo suas favoritas.

Agora que você decidiu a sua base de criaturas, é hora de adicionar algumas mágicas! Escolha os favoritos das suas cores até levar seu número de cards a 22 ou 23. Aí, você vai estar pronto para seguir em frente pela parte das mágicas!

As mágicas mais interessantes para o Selado são as que nós chamamos de "mágicas de remoção", ou seja, mágicas que neutralizam as criaturas dos oponentes, seja pelo dano, mantendo-as viradas, ou simplesmente as destruindo. A estratégia do Magic no Deck Selado baseia-se em criaturas, portanto, jogue o máximo de cards nas suas cores que possam eliminar as criaturas dos oponentes.

Se você quiser aprender mais sobre a curva de mana, você também pode conferir meu artigo sobre como se monta uma curva de mana (em inglês) clicando aqui.

Um ponto diferente de tudo isso são os cards modais de dupla face em Renascer de Zendikar. Alguns desses cards são de terreno em um lado e não de terreno no outro. Por exemplo:

Como você deve contá-los? Como terrenos? Criaturas? Outra coisa?

Bem, isso depende especificamente de cada card, mas eu normalmente conto como terreno, já que você sempre pode jogá-lo assim. No entanto, eu geralmente garanto que tenho 18 terrenos quando estou jogando pelo menos um, e, se estiver jogando mais de três, fico muito atento a quantos dos meus terrenos começarão a entrar no campo de batalha virados. Em geral, jogar mais terrenos neste formato pode ser ótimo por causa da aterragem, então jogar 18 terrenos como base é razoável.

Quer mais dicas? Aqui estão mais algumas coisas para você lembrar ao construir um deck:

Você pode jogar com mais de 40 cards, mas deveria ficar com 40 cards mesmo, se possível. Cada card com que você joga acima de 40 diminui sua probabilidade de comprar aquele raro incrível que você colocou em seu deck!

A proporção de terrenos que você deve procurar é mais ou menos 17 ou 18 terrenos para 23 ou 22 cards não de terreno. Isso não é certo 100% das vezes, mas a maioria dos decks Limitados acaba sendo mais ou menos assim e, no geral, é o que eu gostaria de ter. Isso pode ficar complexo em Renascer de Zendikar, então dê uma olhada no meu comentário acima.

Jogue com uma mistura de cards baratos e caros. Se todas as suas criaturas forem muito pequenas e baratinhas, uma criatura grande sozinha consegue derrubar todas elas. Se você só tiver criaturas grandes e caras, correrá o risco de ser atropelado antes de poder usá-las. Atenha-se a uma mistura focada em criaturas de custo dois, três, quatro e cinco. Mais jogos de Deck Selado são vencidos por conjurar criaturas a cada turno, começando no turno dois ou três do que de qualquer outra maneira.

Evasão é importante! É muito comum que os jogos de Deck Selado cheguem a momentos em que os dois jogadores têm várias criaturas e nenhum deles pode atacar bem. As criaturas com habilidades como voar ajudam a superar esses momentos de inércia.

Ao contrário da maioria dos formatos de Magic, o Selado tende a ser um pouco mais lento. Se o seu deck for dos mais lentos, escolher comprar (ser o segundo a jogar) em vez de jogar (ser o primeiro) pode ser razoável para lhe dar aquele card extra.

Tesouros Fantásticos

Em Trono de Eldraine, lançamos nossa iniciativa "booster fun", que inclui versões alternativas e visual modificado de cards específicos em boosters. Isso também continua em Renascer de Zendikar!

Há uma moldura especial que pode aparecer em cards de aterragem na coleção, e cada uma delas tem uma arte alternativa! Inspiradas em pôsteres de viagens e com uma aparência única e legal, elas são assim:

E, falando do poder dos terrenos, alguns dos terrenos marcantes desta coleção são os seis terrenos modais de dupla face. Fizemos versões especiais com arte cheia deles para você, que também podem ser encontradas nos pacotes! Dê uma olhada:

Girando o card Girando o card Girando o card

Girando o card Girando o card Girando o card

Incrível!

Além disso, os cards de planeswalker da coleção também podem ser abertos em uma versão especial sem bordas:

Você pode encontrar todos eles em boosters!

Além disso, os cards com arte estendida continuam nos Boosters de Colecionador! Todos eles são assim:

E, por fim, nada disso estaria completo sem falarmos dos terrenos que foram reimpressos, e que você pode encontrar em molduras de Expedição como card especial e nos Boosters de Colecionador. Cada card especial de Expedição contém 1 dos 30 terrenos mais incríveis da história de Magic e sim, você também pode encontrar todos os dez terrenos fetch. Dê uma olhada nesse belo tratamento do ciclo de cores inimigas:

Então, sim, Renascer de Zendikar está cheia de coisas boas e de variações impressionantes.

Se você está curioso sobre mais alguma coisa a respeito desses cards e variações, dê uma olhada neste artigo de Mike Turian sobre Colecionar Renascer de Zendikar.

Magic à distância

Dependendo de onde você está no mundo, jogar Magic em uma loja pode ser um problema no momento devido à COVID-19. Assim, se você levar o produto para casa e não puder jogar em uma loja, o que você poderá fazer?

Bem, sempre há o Magic: The Gathering Arena e o Magic Online, e ambos permitem que você jogue a coleção mantendo uma distância segura. E outra coisa que você pode experimentar é jogar através de um celular ou webcam.

Quando eu era mais jovem, eu e um amigo jogávamos Magic por telefone. Como você pode imaginar, era uma confusão. Tentar lembrar de todos os cards era um pesadelo, e seria ainda mais difícil em um Pré-lançamento.

Mas, agora, vivemos em uma época muito diferente, pois temos webcams à disposição, tanto nos computadores quantos nos telefones!

Há muitas formas de fazer isso, dependendo do equipamento que você e seus amigos tenham. Dê uma olhada no meu artigo sobre como jogar Magic com uma webcam para ver algumas dicas de configuração. Além disso, com aplicativos como Discord, Google Hangouts e Spelltable.com, é mais fácil do que nunca fazer isso.

Conseguindo o tesouro

Se você já está em sua loja para pegar os pacotes de pré-lançamento, aproveite para comprar outras coisas, como caixas de boosters! Se você ligar com antecedência para encomendar, poderá encontrar uma sem problemas, enquanto durarem os estoques.

Renascer de Zendikar também tem dois decks de Commander! Pergunte por eles na loja também.

As mecânicas de Renascer de Zendikar

Renascer de Zendikar tem muitas mecânicas, desde velhas favoritas, como aterragem, até novidades, como grupo! Quer um resumo? Vamos lá!

Rumo à Aventura!

Esta é a nossa terceira visita a Zendikar e eu estou muito feliz por voltar à Zendikar tradicional. Com a pegada tribal de grupo, a novidade nos terrenos e vários cards realmente maravilhosos (além de várias outras coisas), Renascer de Zendikar tem tudo para ser uma das melhores coleções que já fizemos.

Espero sinceramente que vocês gostem. Vai ser incrível!

Se você tem qualquer outra pergunta, sinta-se à vontade para me mandar mensagens no Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok, Youtube, ou para me enviar um e-mail no endereço BeyondBasicsMagic@gmail.com. Vai ser ótimo falar com vocês!

Espero que você tenha gostado das prévias de Renascer de Zendikar e que se divirta jogando a coleção, seja onde for!

Gavin

